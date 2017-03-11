الشعب المصري والسوداني..الاختلاف الجذري بقلم د.آمل الكردفاني

11-03-2017, 07:52 PM

مراقب





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Re: الشعب المصري والسوداني..الاختلاف الجذري ب (Re: أمل الكردفاني)

قد تكون لا تعلم ما يجري ، و لكن هذه السفينة قد ابحرت و اختفت وراء خط الافق.

الجيل الحالي من الشباب في السودان كفر تماما بمصر و لا يكن لها الا كل الكره و العداء.

ما كتبته في هذا المقال كلام فضفاض يمكن ان ينطبق على اي شعب.

السودان تضرر كثيرا من مصر ممثلة في جميع حكوماتها منذ دخول اسماعيل باشا الى السودان عام 1821، و النظرة الفوقية الاستعلائية من شعب مصر تجاه السودان و السودانيين لم تتغير خلال كل تلك السنين.

السبب في اعتقادي ان الشعب المصري تعرض لعملية غسل دماغ ممنهج طوال القرن العشرين و من الصعب جدا تغيير المفاهيم المغروسة فيه.

أفق أخي الكريم و انظر الى التأريخ و الحاضر مع مصر و ستجد العجب العجاب.

أما بالنسبة لوحدة الشعب المصري و عدم انقسامه ، فالسبب بسيط جدا ، لانه شعب محكوم دائما و لم يحكم نفسه الا مؤخرا. فمصر يا عزيزي قد تم احتلالها اكثر من 40 مرة في التاريخ المعروف لدينا و لم يستطع الشعب المصري و لا مرة على الاطلاق ان يثور او ان يطرد غازيا. كان حكام مصر و غزاتها يتسبدلون بعضهم ببعض و الشعب المصري يهتف مات الملك عاش الملك حتى اتي عهد الحكام المنوفيون الذين ما زالوا يحكمون مصر و شعبها المغلوب على امره.

أما مثقفي مصر و أدبائها فهم اصل الكارثة التي المت بالسودان بعد الاستقلال بدورهم و معهم النخب السودانية الفاشلة في عملية غسل دماغ و تشويه هوية السودان و ما المناهج السودانية في المدارس الا اكبر دليل على ذلك.

الان كل ذلك تغير، لان شعب السودان متمرد في طبيعته و لا يقبل السلطة و التسلط و تأليه حكامه مثل المصريين. ايضا هناك حراك اسفيري كبير جدا قد لا تعلم به يقوم به شباب انت لا تعرف ما يدور في رؤوسهم في تكوين هوية سودانية مرتبطة بأفريقانية السودان و حضارته الضاربة في القدم . و لعلمك هذا الحراك ممتد في جميع افريقيا و مثقفيها الى المفكرين السود في امريكا.

أصحى يا بريش و عاين جوة السودان ما تعاين براه. |Articles |News |مقالات |بيانات