أشفق عليك أحيانا، يا سيادة الرئيس! أشفق عليك! بقلم عثمان محمد حسن

03:13 PM August, 24 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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لا عاقل في السودان يتوقع منك تقويم الاعوجاج الذي أحدثته في دروب الحياة اليومية في السودان، يا سيادة الرئيس..



السودانيون لا يرجون منك خيرا رغم بشرياتك لهم بالمن و السلوى في خطابك الأخير.. و رغم حديثك عن خطط لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة.. وإجراءات محفِّزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات..



فأين هي الكوادر الاقتصادية و الفنية و الإدارية التي سوف توكل إليها تحقيق زيادة الصادرات وضبط الواردات؟!



إن كوادرك هي نفس كوادر ( التمكين) التي زججتم بها للعمل على أساس ولائها فقط.. دون وضع الكفاءة و الخبرة في الاعتبار..

إنها كوادر أعجز من أن تحقق المطلوب.. و ليس بإمكانك إرجاع الكفاءات و الخبرات التي شردتها و احتضنتها دول المهجر لتقوم بما يلزم!

إن كوادرك انغمست ثلاثين عاما من فساد في التعيينات.. و فساد في توزيع السلطة و الثروة.. و ما فسادهم سوى إبن فسادكم و من فسادكم تناسل فساد في فساد في فساد متجذر لا يمكن إيقافه بجرة قلم.. و لا يمكن اجتثاثه إلا باجتثاث نظامكم من جذوره، و ليس بإجراء أي إصلاح في النظام كما تزعم.. و كما يدعو بعض المتعاطفين مع نظامكم..



كنت في ( مرمى الجمرات) و لعنات الناس تنهال عليك في أول أيام عيد الأضحى.. يا سيادة الرئيس..!

و عليك أن تعلم أن الكل يعتبرون خطابك ( كلام ساكت).. خاصة حديثك عن اجراءات للتقشف داخليا و خارجيا.. لقد أضحكنا كثيرا.. و أبكانا أكثر!



أنا أشفق عليك، أحيانا، يا سيادة الرئيس!

أما سمعت بتقشف الرئيس الباكستاني الجديد: عمران خان؟ أما سمعت بأنه تخلى عن الاقامة في القصر الرئاسي الفخيم المخصص له، و اكتفى بالعيش في منزل صغير مؤلف من 3 غرف نوم.. كما اعتزم أن يحتفظ لخدمته بخادمين فقط من مئات الخدم و الحشم..

فعل هذا تأكيدا لسياسة التقشف التي وعد بها شعبه قبل فوزه في انتخابات الرئاسة، و هي إنتخابات غير مزورة كحال انتخابكم...

لقد قرر الرئيس عمران خان أن يحيا حياة التقشف كي يحافظ على أموال الشعب، أو كما قال.. و لا أظنك تفعل ما فعل يا سيادة الرئيس.. لا أظنك تفعل بعد تمرغك في نعيم الدنيا وملذاتها بشراهة، و على مدى ثلاثين عاما..

و أؤكد لك بأننا نعتبرك حالة ميئوس منها في مجال التقشف، ميئوس منها تماما!



هذا، و بعد ثلاث سنوات من الحوار ( الوثني) أتيت لتحدثنا عن عزمك على تنفيذ مخرجات الحوار..؟ و الجميع يعلم أن لا عزم لديك للتنفيذ، يا سيادة الرئيس.. و حتى كمال عمر، المدافع الأشرس عن الحوار المزعوم في بداياته، أدرك ذلك.. و قال أنك شيعت الحوار إلى مثواه الأخير ببعض تصرفاتك غير الحكيمة..

كان كمال عمر شديد الثقة في شخصك.. و شديد الاعتقاد في حسن طويتك.. لكنك فقدته بسبب تلكؤك و مماطلاتك في التنفيذ..



أنت تخسر مناصريك يوميا لعدم التزامك جانب الصدق، يا سيادة الرئيس، و لا تدري أنك تخسر.. و بطانتك توهمك بما ليس فيك من قدرات تفتقر إليها لقيادة شعب طيب هو الشعب السوداني..



أنا أشفق على السودان منك.. و رائحة ميزانية ٢٠١٨ الكارثية تنفذ من خطابك المثقل بالبشريات! |Articles |News |مقالات |بيانات