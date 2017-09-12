عَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبْـــلَـــــهْ ، بقلم / دفع الله ودَّ الأَصِيل

12-09-2017, 08:00 AM

دفع الله ود الأصيل

دفع الله ود الأصيل

تاريخ التسجيل: 15-08-2017

مجموع المشاركات: 1411 للتواصل معنا FaceBook

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Re: عَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبَـــلــــــهْ (Re: دفع الله ود الأصيل)

(عَنــْــــتَر ٌ و أبَــــْـــــلَهُ) (2)

بلكنة نوباويةٍ محببةٍ لا تخطؤها أذنٌ صاغيةٌ ؛

و هي لا تخلو كذلك من مظنة ركاكةٍ و تكسيرٍ معذورٍ فيه،

و ابتلاعٍ لا إرادي لأحرف الهجاء الحلقية الستة ، كما لا تخلو كذلك

من بضعة مصطلحاتٍ فضفاضةٍ ملطوشةٍ على عجلٍ بلسان حاطب ليلٍ

من هنا و هناك حيث مراتع إقامة محدثنا و تنقلاته و صولاته و جولاته في بلاد

الفرنجة منذ خروجه يوم ذهب مغاضباً إلى غير رجعةٍ، و مغروزةٍ كما البراغي و الأسافين

تُدَقُّ في نعش الكلام. و لعلها تكون هي السبب في حدوث التباساتٍ عويصةٍ في استيعاب ما يجري

و في نسف جسور الأخذ و الرد برمتها حول مثل هكذا قضايا شائكةٍ و معقدةٍ و متعلقةٍ بهوى و بهوية

( تكون أو لا تكون)، إذ جعل د . أبكر آدم إسماعيل ينورنا برؤاه و يزودنا بمرتكزات و منطلقات نظريته،

بل و فرضيات جدليته التي راح الرجل يقيمها فلسفياً ، ك (أطروحةٍ على نقيضةٍ على حصيلةٍ) أشبه ما تكون

بقصر خَوَرْنَقِيٍّ رملي له باب باطنه فيه (المركزُ) و ظاهرُه من قِبَلِه (الهوامشُ ). ثم ذهب معرِّجاً فيما ذهب إليه على

وجود فجوات عميقة و شاسعة كبعد المشرقين و المغربين ما بين مراميه من تأليفه كتاباً بهذا الزخم و بين مفاهيمَ سائدةٍ

و أخطاءٍ شائعةٍ شنيعةٍ لدى كثيرٍ ممن قرؤوه ، ناهيك طبعاً عمَّن لم يسمعوا به من أساسه. و هذه النقطة بالذات وجدتُني

أُأيده فيها تماماً، نظراً لمعاناتي منها شخصياً، و أنا أعزيها من جانبي إلى روحان درب أبو الضبضوب في الموية دائماً ما بين

(مطاطية شرايين مقاصدي أنا، و بين ضيق مواعين فهمك أنت). أو أن العكس صحيحٌ. و ليس أدلَّ على ذلك من اعتبار دراسة

دكتور أبكر في نظر الناس سِفْراً جامعاً بين دفتيه لكل ما يمكن أن يخطر على قلب بشر حول قضية ما يسمى (تمركز و تهميش).

بينما لا تعدو و لا ترقى في قرارة نفس مؤلفها و أبيها الشرعي لأكثر من قصاصات ورقة عملٍ كان شخبطها ثم نسيها و هو

كان طالباً راتعاً و باتعاً آنذاك في ما لذَّ له و لنا و طاب مما كانت(تجقجق) به حلل القوز بالسفرة ال(Main) في قلب البركس

بجامعة الخرطوم. و فد جاءت على لسانه شخصياً مزحة لطيفةٌ بأنه كان متهماً أصلاً بلجوئه إلى كتابتها مدفوعاً تحت وطأة

تأثره الابلغ ب(شاكوش غليد) و معتبرٍ تلقاه صاحبنا و تعرض لصدمته من إحدى بنات (عرب المركز) يوم أن خُدٍع

المسكين بصدق نوايا أو الأحرى (بقايا وهمٍ أسمه حبٌ عذريٌّ عفيمٌ، بحيث ينجب أطفالاً ، و يحتضر في حطام

شخصين ضماهم وئامٌ ، و يفترض على أية حال، أنهما كانا يتبادلانه كلٌ على عواهنه و علاته. و لا أستبعد

شخصياً أنه ربما قد يكون فوجئ البطل يومذاك بأن قالت له تلكم الحنكوشة (الخائنة) بحروفٍ مقتضبةٍ

و بنبرةٍ مصطنعة و مستهجنةٍ لا ينقصها صلفٌ و غُرُورٌ، و مترعةٍ بدلع البنات إنو: (و الله ياخ أهلي

محددين ليَّا سلفاً قبائل معينة فقط لأتزوج منها). يعني بالدارجي الصريح كداً، إنتا ياخوي

تمشي من غير مطرود تشفو لك واجدة قدر لحافك تشتح معها كرعينك

و تأكلو سوا نيم و تحلُّو قرض إن شاء الله) .

تخريمة سريعة و تكية خط :

أمور كهذه كانت عادية جدن على أيامنا ديك مع مجانين البركس

أمثال ناس أبو ضفيرة و عمر بوتوني و خلافهم كُثْرٌ. ربما من باب

مساعي بعضهم جاهدين ل (تحسين النسل). و أذكر أن أحدهم كان متيماً

بإحدى زميلاتنا بالدفعة يقال لها( ش .../ إبراهيم) . لدرجة أنه قَرَضَ فيها

شعراً و نظم فيها قصيدةً معلقةً عصماء كان عنوانها : ( نــار إبراهيم) .

طبعن، مع فارق إنو نار سيدنا إبراهيم عيله و على نبينا

الصـــلاة و الســـلام ، كانت برداً وســـلاماً عليه ،

بخلاف نارصاحبنا (مجنون بت إبراهيم)

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فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** ‏سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِ

فأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِ

لأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ

Aabersabeel/ود الأصيل (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 12-09-2017, 08:13 AM)

(عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 12-09-2017, 08:14 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات