عَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبْـــلَـــــهْ ، بقلم / دفع الله ودَّ الأَصِيل

06:18 AM September, 12 2017 سودانيز اون لاين دفع الله ود الأصيل- مكتبتى رابط مختصرعَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبَـــلــــــهْ (1) (تَأمُلاتٌ إيحائِيةٌ في نَظَريَّةِ المَرْكَزِ و الهَامِشِ). http://www.wadmadani.com/vb/showthread.php؟t=52149http://www.wadmadani.com/vb/showthread.php؟t=52149 أولاً ننوه إلى أن هذه التسمية ْمقتبسةمن عمل(كوميديا أرضية) للمسرحي الخليجيالمعروف/ غانم السليطي ؛ و وبالتالي ، فلا ناقةَ لها ولا بعيرَ بجوهر القضية التي أنا بصدد وضعهاتحت المجهر للنبش و اللتِّ والعجن فيها، بقدرما هو توصيفٌّ حسيٌّ بحتٌ لحالتي و أنا أسجل ملاحظاتي كشاهد لحظةٍ تاريخيةٍ على ما رأيتُ بأمِّ عيني و سمعتُ بشحمة أذني . **********^^^^^********** فقد كنتُ أُذات أمسية صيفيةٍ مدعواً كضيف شرف فقط ، لحضور جلسة استماع و حوار طرشان أمها لفيفٍ عامرٍ من المهتمين أو هكذا يُفترض ، في حضرة رجل بات يشكل رقماً قياسياً صعباًيتعذر تجاوزه بين أوساط (إنتلجانسيا) و مثقفاتية سودانية في الداخل أو في مهاجرالأرض و مضاربها. كان متحدثنا هو الدكتور / أبكر آدم إسماعيل . إذ تحكرنا أمامه القرفصاء و راح يطوف بنا في جولةٍ سياحةٍ فكريةٍ شيقةٍ أشبه بسباحةٍ عكس التيار. على مدى نحو ساعةٍ كاملةٍويزيدُ ، مرَّرنا عبر محاور كتابه القديم و المدشن حديثاً و للمرة الألف ، حيث بدأت تتفتق عنه قرائحهمنذ كان برلوماً ورانا بالبركس، ( دا أيام البلد كان فيها بركس و كدا) . كتاب مثير للجدل و دا باين طبعاًمن عنوانه (جدلية المركز و الهامش). أو سمها إن شئت : نظرية النواية و قشرتها؛ أو جدلية البيضةو دجاجتها؛ أو بيت الكديس و جحر الفار؛ أو حجوة أم ضبيبينة . و للحقيقة و كان برضو للأمانة و التاريخ لقيت نفسي أطرش في زفة أو (عَنْتَرْ و كمان َأْبْلَهْ) قدام مؤذنٍ في مالطةٍ.و أما عنتر فلأنني جاي أصلاً بخلفيةٍ مشوشةٍ و متأثرةٍ إلى حدٍ بعيدٍ بقراءاتٍ سابقةٍ و مقتطفاتٍ فطيرةٍ و متعجلةٍ لكتاباتٍ لها علاقةٌ بمناسبة اللمة و مضابط الحوار شكلاً و مضموناً.و في ذهني أفكارٌ و تصوراتٌ نمطيةٌ »» قد اسميها مضادةً و لكنها غير مستوعبةٍ تماماً لكل أو بعضما كتبه سباحو هذا التيار مم قبيل:( زراعة الجوع/ Cultivation of Hunger) لتيسير محمد أحمد؛( اقتصاد السودان في مهب الريح/ Sudan Economy in Disarray ) لعلي عبد القادر علي ؛ بل و حتى رواية ( الجنقو مسامير الأرض) لعبد العزيز بركة ساكن ، و الحائزة على ما أذكر على جائزة الطيبصالح للأعمال الإبداعية و الثقافية (و هي لفتةٌ بحد ذاتها مغالطةٌ لطرح التمييز بين مركزٍ و هوامشٍ). و كلها نوافذُ و آفاقٌ تفضل بفتحها لي أخٌ اثيرٌ هو/النعيم المهدي. و أما أبله فلأن فهمي المتثاقل حينهالم يسعفني لأخرج بشيءٍ محددٍّ مما قاله صاحب الجدلية طيلة تلك الأمسية، و ظل ينعق به و يدندن حوله منذ زهاء ربع قرنٍ . و كذلك ما فقهتُ شيئاً من متداخليه، و ما مرقت بسوى جملةٍمحوريةٍ و احدةٍ تمثلت لي في وجود عراكٍ مفتعل في غير معترك بينثورين أملحين هائجين و لسان حالهما تختزله مقولة شائعةُلأهلنا الغبش ، بأنو:( الليلة يا أنا ، يا أنت). *************$$$$$$************* فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِ فأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِ لأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ ودَّ الأَصِيل
(عَنــْــــتَر ٌ و أبَــــْـــــلَهُ) (2) بلكنة نوباويةٍ محببةٍ لا تخطؤها أذنٌ صاغيةٌ ؛ و هي لا تخلو كذلك من مظنة ركاكةٍ و تكسيرٍ معذورٍ فيه، و ابتلاعٍ لا إرادي لأحرف الهجاء الحلقية الستة ، كما لا تخلو كذلك من بضعة مصطلحاتٍ فضفاضةٍ ملطوشةٍ على عجلٍ بلسان حاطب ليلٍ من هنا و هناك حيث مراتع إقامة محدثنا و تنقلاته و صولاته و جولاته في بلاد الفرنجة منذ خروجه يوم ذهب مغاضباً إلى غير رجعةٍ، و مغروزةٍ كما البراغي و الأسافين تُدَقُّ في نعش الكلام. و لعلها تكون هي السبب في حدوث التباساتٍ عويصةٍ في استيعاب ما يجري و في نسف جسور الأخذ و الرد برمتها حول مثل هكذا قضايا شائكةٍ و معقدةٍ و متعلقةٍ بهوى و بهوية ( تكون أو لا تكون)، إذ جعل د . أبكر آدم إسماعيل ينورنا برؤاه و يزودنا بمرتكزات و منطلقات نظريته، بل و فرضيات جدليته التي راح الرجل يقيمها فلسفياً ، ك (أطروحةٍ على نقيضةٍ على حصيلةٍ) أشبه ما تكون بقصر خَوَرْنَقِيٍّ رملي له باب باطنه فيه (المركزُ) و ظاهرُه من قِبَلِه (الهوامشُ ). ثم ذهب معرِّجاً فيما ذهب إليه على وجود فجوات عميقة و شاسعة كبعد المشرقين و المغربين ما بين مراميه من تأليفه كتاباً بهذا الزخم و بين مفاهيمَ سائدةٍ و أخطاءٍ شائعةٍ شنيعةٍ لدى كثيرٍ ممن قرؤوه ، ناهيك طبعاً عمَّن لم يسمعوا به من أساسه. و هذه النقطة بالذات وجدتُني أُأيده فيها تماماً، نظراً لمعاناتي منها شخصياً، و أنا أعزيها من جانبي إلى روحان درب أبو الضبضوب في الموية دائماً ما بين (مطاطية شرايين مقاصدي أنا، و بين ضيق مواعين فهمك أنت). أو أن العكس صحيحٌ. و ليس أدلَّ على ذلك من اعتبار دراسة دكتور أبكر في نظر الناس سِفْراً جامعاً بين دفتيه لكل ما يمكن أن يخطر على قلب بشر حول قضية ما يسمى (تمركز و تهميش). بينما لا تعدو و لا ترقى في قرارة نفس مؤلفها و أبيها الشرعي لأكثر من قصاصات ورقة عملٍ كان شخبطها ثم نسيها و هو كان طالباً راتعاً و باتعاً آنذاك في ما لذَّ له و لنا و طاب مما كانت(تجقجق) به حلل القوز بالسفرة ال(Main) في قلب البركس بجامعة الخرطوم. و فد جاءت على لسانه شخصياً مزحة لطيفةٌ بأنه كان متهماً أصلاً بلجوئه إلى كتابتها مدفوعاً تحت وطأة تأثره الابلغ ب(شاكوش غليد) و معتبرٍ تلقاه صاحبنا و تعرض لصدمته من إحدى بنات (عرب المركز) يوم أن خُدٍع المسكين بصدق نوايا أو الأحرى (بقايا وهمٍ أسمه حبٌ عذريٌّ عفيمٌ، بحيث ينجب أطفالاً ، و يحتضر في حطام شخصين ضماهم وئامٌ ، و يفترض على أية حال، أنهما كانا يتبادلانه كلٌ على عواهنه و علاته. و لا أستبعد شخصياً أنه ربما قد يكون فوجئ البطل يومذاك بأن قالت له تلكم الحنكوشة (الخائنة) بحروفٍ مقتضبةٍ و بنبرةٍ مصطنعة و مستهجنةٍ لا ينقصها صلفٌ و غُرُورٌ، و مترعةٍ بدلع البنات إنو: (و الله ياخ أهلي محددين ليَّا سلفاً قبائل معينة فقط لأتزوج منها). يعني بالدارجي الصريح كداً، إنتا ياخوي تمشي من غير مطرود تشفو لك واجدة قدر لحافك تشتح معها كرعينك و تأكلو سوا نيم و تحلُّو قرض إن شاء الله) . تخريمة سريعة و تكية خط : أمور كهذه كانت عادية جدن على أيامنا ديك مع مجانين البركس أمثال ناس أبو ضفيرة و عمر بوتوني و خلافهم كُثْرٌ. ربما من باب مساعي بعضهم جاهدين ل (تحسين النسل). و أذكر أن أحدهم كان متيماً بإحدى زميلاتنا بالدفعة يقال لها( ش .../ إبراهيم) . لدرجة أنه قَرَضَ فيها شعراً و نظم فيها قصيدةً معلقةً عصماء كان عنوانها : ( نــار إبراهيم) . طبعن، مع فارق إنو نار سيدنا إبراهيم عيله و على نبينا الصـــلاة و الســـلام ، كانت برداً وســـلاماً عليه ، بخلاف نارصاحبنا (مجنون بت إبراهيم) **************^^^^^^^************** فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِ فأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِ لأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ Aabersabeel/ود الأصيل
(3) ثم تطورت الفكرة بمرور السنين، إلى ما يسميه أخونا/ أبَّكَر تواضعاً: مجرد دراسة بحثية بحتة . بمعنى أنها اكتفت بوضع المشرط على مقربة من موضع الأذى، مثلما يفعل طاقم التخدير؛ و دون أن تكلف نفسها أي عناء لاستصال الورم. ثم استطرت دكتور أبكر و شرق و غرب لايصاً حول جملة تهويمات و لعلها تكون صائبة تماماً ، عن افتراضه لوجود بؤرة محورية تتمركز فيها فئة أو فئات بعينها يفترض أنها متفوقة نسبياً من منطلق معايير متعددة و طرق متشعبة سواءٌ حضارياً أو جغرافياً أو عرقياً أو أيديولوجيا تجاورها أو تلاصقها كما البصلة و قشرتها أطرافٌ و هوامش ُ تسرح فيها فئات أو مجموعات بشرية أقل حظاً من حيث كل ما تقدم ذكره. مما دفع الفئة المهيمنة لتسعى لاتخاذ الدين (كحِصان طرادوة) نحو مزيد من (التمكين) و التمكن من مفاصل السلطة، مستأثرةُ بكل مزاياها من ثروات و جاه و إعلام و التي تشكل في الوقت ذاته و بالضرورة حواجز و موانع هيكلية(Structural Barriers) في وجه بقية مساحيق المهمشين في الأرض ،و حائلةً دونهم و دون الاقتراب أو الدنو و لو لقيد أنملةٍ من تلك المناطق الحساسة و الدوائر الضيقة و المتنفذة لصنع القرار(من حيث معرفة من أين تؤكل الكُتُوف) و التي لا مجال و لا ينبغي لأي بائس أغبش أن يأيتها لا من بين يديها و لا من خفلها. مما أدخل هؤلاء في شعور شِبْهِ دائمٍ بالحرمان و الغبن الاجتماعي و وضعهم في حالة تأزمٍ نفسيٍّ متفاقمِ؛ و بالتالي في مأزق أضيق من جحر ضبٍّ بين خيارين ﻻ ثالث لهما، و أحلاهما مرٌّ: فإمَّا ممارسة نفس اللُّعبة القَذِرة بمقابلة الإقصاء بروح إقصائية انتقامية مضادة له في الاتجاه و عنفٍ ثوريٍّ مساو أو مقاربٍ أو حتى مضاهٍ له في قوة الدفع الرباعي ، عن طريق مقابلة رفع العصا بعصاً أغلظ منها، عشماً في نيل الجزرة بجزرةٍ أحمر وأطعم منها؛ و إمَّا خيار التماهي (Resignation) بدفن الروسين في سراب عروس الرمال، و ربما انتهاءً بالرضوخ تماماً لشروط الخصوم الممسكين في آنٍ واحدٍ بسنة القلم و زناد البندقية و بالتالي بكل خيوط اللَّعِب و زمام الأمور. حتى ﻻ نقول بحتمية: الاضطرار للانصياع التام، فللذوبان (Assimilation) الكامل للنخاع في متاهة حنايا حلزونيةٍ لمشروع ( ﻻحضاري ) و هائــم في ضبابات العدم. *********^^^^^^*********
∆ ثم تداخل آخر من مثقفي أبناء دار الفور قائلاً: في نظري ، إن هذه الجدليات التي تثيرون غبارها لا وجود لها في أذهان عموم أهلنا من سواد الناس الغبش أران مسوحن موي؛ بل هو وهمٌ و نذر شرٍ معششةٌ في أذهان أدعياء الدين و السياسة من قبيل إزگاء نارٍ للفتنة، ألا لعن الله من يوقظونها كلما أطفأها أهل الخير ، بعون الله.ثم أردف المتاخل:أقول هذا و أنا من غرب دار فور و مولود في الجزيرة و كلتاهما من ديار خيرٍ للتعايش السلمي بين أهل التراب الواحد .
@ ثم عاود دكتور أبكر الكرة بحديث العارف ليرد عليهم بشيء من الحلم و الأناة و المنطق أو ربما الدهاء.فالله أعلم بخائنة الأعين و ما تخفي الصدور. حيث قال ليختم الجلسة بهذه الكلمات الراقية الجاذبة: إذا وضعنا مصطلح (Elemination) نفسه تحت المجهر لوجدناه ذا حدين كذبابة بجناحين إن كان في أحدهما الداء، فإن في تثانيهما مؤكدٌ ترياق الدواء.أي: بمعنى أن له جانب سلبي و آخر إيجابي. إذاً ، فلندع السلبي و لنبدأ ندندن حول الإيجابي. فبدلاً من سعي كل منا لإزاحة أخيه في ما اعتبرنا هصراعاً للديكة من أجل البقاء (Struggle for Survival) هذا ، علماً أنه لا بقاء البتة ، إلا لله وجده). فعوضاً عن ذلك أما كان حرياً بنا لو صفيت النواياً و فسحنا متنفساً للحرب گي تضع أوزارها ، أما كان حرياً بنا بدل أن يقصي بعضناً بعضاً ، أن نجاهد بكل ما أوتينا من عزمٍ على نفوسنا الأمَّارة بالسوء ، سعياً لإقصاء، بل استئصال نزعتها للإثم و العدوان و تعطشها لدماء الإخوان. و ننمي فيها ميولها لأن يلين الأخ في يد أخيه، و التعاون على البر و التقوى؟!!. خصوصاًإذا لعنَّا شيطاننا و حثونا في وجهه التراب. و استشعرنا بأن ما يجمع بيننا أكثر شأنا و أوثف عرىً بكثير جداً مما يفرق و أن تنوع مشاربنا ثقافياً و إثنياً لا ينبغي له أن يفسد لقضية وحدتنا و ودنا قضية.
¶ هذا علماً بطبيعة الحال، بأن ما يسمى جزافاً بمركز و هامش يعتبر بحد ذاته سنة حياة. فكلاهما يستمد علة وجوده من ملازمته للآخر، كطفلين توءم سياميين، بحيث يستحيل فصلهما بعضاً عن بعض إﻻ بعملية تدخل جراحي مضمونة الفشل. و خصوصاً إذا كنا جميعنا ندين بين سماوي توحيدي واحدٍ (Monothaism). و لا تنسوا كذلك أن لكم في لهجة عربي جوباً أسوةً حسنة باعتبارها لغة تفاهم (Lingua Franca) جامعة و رابطة بين قبائل دينكا و شلك و نوير لا تزال متناحرة منذ أن اقتطعت لها من سوداننا الأم رقعة أرضٍ عزيزةً على قلوبنا؛ و لگن، ثم سرعان ما دخلوا بها الغابة. بگل أسف. *************^^^^^^^^^^^^^^^************
@ على هوامش ندوةٍ أقامها البارحة (المؤتمر السوداني)، فرعية السويد في مدينة أوبسالا(Uppsala) و التي عُنيتُ بمتابعة بثها المباشر بدعوة عامة عبر الفيس بوك ، خصوصاً و أن مخاطبها الرئيسي كان أيضاً الدكتور/ أبكر آدم أسماعيل، ابتداً من الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش. في هذه الأثناء وصلتني رسالة واتساب و في توقيت ذي معنًى من صديقي العزيز/ النعيم المهدي ، ضمَّنها تعقيباً حصيفاً بدأه بدعابة حول مداخلتي المقتبسة عاليَه ليُثبت بدليلٍ دامغٍ قاطعٍ إلى أي مدى كنت(متعنتراً و أبلهَ)حين نسبتً للدكتور (لكنة نوباوية)، فيما تبين لي أن الرجل ليس بنوباوي رغم أنني لم أتبين بعدُ انتمائه إلى أية سُلالة. و رغم أن تلك تفاصيلُ لا تهمُّ كثيراً، بقدرمايهمنا فيه فكرٌ ثاقبٌ حرٌّ و قلمٌ ناضجٌ راحَ يعد قيمةً مضافةً حقيقيةً إلى سودان ناس (أحمد و حاج أحمد) على حدٍ سواءٍ. قال لي النعيم في معرض تعقيبه على مداخلتي الأخيرة و المفترض التصالحية نوماً ما، ضمن مقالي (عنتر و أبله) ما نصه الآتي بالحرف الواحد: مشكور أخي/ ودَّ الأصيل، للتدليل على أهمية ما تفضلت به و علاقته بتطوير الخطاب.لكن علينا النظر في نشأة الصراع و أسبابه و كيفية استدامته و المستحقات الواجب سدادها لدرء تداعياته. فطالما أن العلاقة جدليةً تظل قائمةً و يكتنفها صراعٌ، يبقى كلامك بتاع: (باركوها يا جماعة)الذي ختمت به مقالك فيه تبسيطٌ مخلٌّ و تجاوزٌ لأسباب و طبيعة و تشابكات الصراع . و لا ما كدي ياخوي؟!). @ ثم جاء دوري للرد عليه بما نصه: (إن مقالي لم يُختتم بعدُ، و إنما كان مدخلاً لحديثٍ ذي شجونٍ و حوارٍ في صميم العمق.و لكن، كدي خلينا نقول بلسان حال متفرجٍ و من موقف زول مزنوقٍ في مأزقٍ أضيق من جحر ضبٍّ ، ما أسميه : ما بين (مطرقة مركز و سندان هامش).أها لكدا عاد أخير نقول: باركوها يا جماعة؟)و لا كمان عاد أخير نقعد نسوي في شغل:(المديدة حرقتني؟!)؛. هذا ، علماً بأنو أعظم إنجازٍ منطقّيٍّ لأية حربٍ ضروسٍ، بين كل داحسٍ و غبراء ، أوبين داشو (عُبَطَاء)حيث يُضْطَر الأجداد للدفن أحفادهم كما عرفها تشرشل، هو بمثابة انتظار مُمِلٍ و قاتل للحظة أن تضعالحرب أوزارها ، حتى تفسح مجالاً لأولئك الللوردات، ممن كان لهم قصب السبق في قدح فتيلها و من ثم صب الزيت فوقها لإشعال أوارها ليتحلقوا حول مائدةٍ مستديرة، لحصر ضحايا فرقائها، و جرد خسائرها: مادياً و معنوياً و حضارياً من كافة أطرافها، سواء تلك المتورطة فيها أم ألئك الذين(عركتهم بثفالها). *************^^^^^^^*************
فلو أننا سلمنا( جدلاً) بأن صراع البقاء على كتفي مرجيحة (طوطحانية) تمركُزٍ و تهميشٍ ، له (أسبابه الموضوعية و كيفية استدامته و المستحقات الواجب سدادها لإنهاء جدليته القائمةً، فما المانع أن يترجل كلُّ متحرفٍ لقتالٍ عن أفراسٍ لم تعد بحاجة لفرسان في ميادين الوغى, بقدر مساس حاجتها لمن يحرث الأرض لُينبت الزرع لكي يعلفها عشباً طرياً.و ما المانع كذلك أن يُلقي كلُّ متحيزٍ إلى فئةٍ من يده صولجاناً لم يعد ينبغي أن يكون لصاحبه سلطانٌ على أخيه.إذاً، فلمَ لا يتنازل الكلُّ من هنا و هناك عما يرى أنه حق له مسلوبٌ في ذمة غريمه.
@حتى يأتي يومً يتناسى فيه الجميع مراراتٍ تجرعناها على مدى طويل. حتى نقدر نفتح صفحاتٍ بيضاء للتسامح ، ثم نلتفت لإصلاح ،و لو بعض شأنه ذا الشعبٍ المتفرج و المغلوبٍ على أمره، إذ يشكل الوقود الحيوي الحقيقي لنار صراعنا. و يظل يتساقط ثفالا لحرب (داحس و غبراء )ﻻ نرى لها نهاية و ﻻ حتى في سراب الأفق البعيد فلماذا إذن؟!! ********^^^^^^^^********
(7) قلت لمحدثي: تعرف يا صديقي؛ و الله أنا خايف شوية شوية كدا ، تبقى علي حكاية (الحجاز يدوه عكاز) . لأنك برضو ما تأمن نفس نظرة الريبة إنها تجيك من ناحية أهل المركز و هم( أشد بأساً و أشد تنكيلاً)، كما تلاحقك من جانب الهامش . و لكن ﻻ بأس، لتكن تلك ضريبتنا في سبيل بحثناعن مخارجَ آمنةٍ للطوارئ من مصارع السوء في أتون بحثنا جميعاً عن هوية ضائعة مرتين. فلعل جهدنا يؤدي يوماً ما إلى صلح ذات البين.هذا يجرنا بالحديث بعمقٍ أكثر ،و ربما بجرأةٍ ، لا بل،و مرارةٍ أشد، عن ظنون كانت تساورني و بدأت أخيراً تولد لديَّ شبه قناعة لدي بأن (الكل بات فيالهواء سواءُ). فبقدر ما أن المركز متهمٌ بممارسة العنصرية عملياً باعتبار استئثاره على حين غرةٍ بضرباتٍ قاضيةٍ للحظ بكافة أدواته: من زمام سلطةٍ، و سطوة قانونٍ، و حظوة جاهٍ و تخمة ثروةٍ و مالٍ و أعمال، و أبواق إعلامٍ؛ فإن الهامش بالمقابل ليس بريئاً هو الآخرمن مظنة تعطشه لممارسته لنفس العنصرية ، و لو نظرياً من منطلق معتقد سائد لديهم و بأصرارٍ شديدٍ و لعله صائب، بحقيقة ثابتة تاريخياً و لكنها مندثرةٌ حضارياً ، حيث تجاوزها التارخ نفسه و غابت عنها شمسالحضارات القابلة للحياة بكرامةٍ. إذ تقول: بأن( السودان كان في الأصل بلدَ منشأٍّ للسود بامتياز. و كل من سواهم ليسوا سوى غزاة من رعاة الإبل ، جاؤوه متطفلين عراةً حفاةً أشاعثَ غبراً . علماً بأن الأعراب أشدكفراً و نفاقاً ، و أجدر أﻻ يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله ). و لكن لو كان لهكذا منطق من ذرة قيمةٍ إنسانيةٍ في دفاتر زماننا هذا،لما ّكان فراعنة مصر و من قبلهم فراعنة السودان النوبي ، في عداد المنقرضين ؛ ولما فسحوا شبرا واحدا من أرض كنانتها سواء لمملوكي ، او لمغولي تتري أو لفاطميٍّ أو شركسي. لذلك تجد أن عندي تفسيرا خاصا،و إن كان غريباً بعض الشيء لما يرددونه دوماً بأن( مصر أم الدنيا): بأن تلك حقيقة تاريخية ،لا حضارية ، و لكن على اعتبار أنها أشبه بمومس عمياء كما وردت في شعرٍ لبدر شكر السياب: فما من فحل وطأ أرضها و( تغشاها) إﻻ و نامت معه نوم قرير العين هانئها ،ثم غلقت الأبواب و قالت: هيت لك) حتى حملت منه حملا خفيفا...!!فإن كان لا بد من استماته من يرون خلاف ما أرى في سبيل(التأصيل) ل(زنجية) سوداننا، فإنني لا أستبعد تماماً بنطقهم ذاك أنه غذا إذا قُيِّض للهامش التمكين و التمكن من امتيازات المركز الراهنة، أن يتخذ منها بدوره( موانع هيكليةَ) ليقصي بعد(تمركزه) كل من سواه من خصومه ، ثم ليبدأ مشوار بحثه عن هامشٍ جديد في مكانه بالأمس؛ و هكذا دواليك. وكأنــك يا حاــج أبو زيــد ما غزيــت **********^^^^^**********
{8} أين تتقاطع خطوط التمركز و التهميش .. ثم أين تتوازى، گما خطوط السگگ الحديد؟!!
® الطبع، ﻻ أدعي، و ﻻ ينبغي لي، بأنني تشربت كل ما يدور في أذهان ﻻعبي الهامش. و لكن يكفيني فقط شرف الاطلاع على بعض خطوطٍ كفافيةٍ عريضةٍ لخرائط طرقهم. و ذاك من خلال حوارات خاطفة مع بعض عقلائهم، و استناداً إلي قراءاتٍ متعجلةٍ (وش ملاح) من باب جهد المقل لبعض منظريهم و عرابي حراكاتهم.
∆ ربما لمست في هذا التوصيف تبايناً(جدلياً) حتى لا أقول (مغالطة) عما هو شائعٌ في أوساط الهامشيين أنفسهم سواء على مستوى قواعدهم العريضة ، أو حتى ضمن دوائر الحل و العقد لديهم .هذا ما يؤكد حدسي آنفاً كلما أجيب سيرة (الهامش) بأنني أعني ما أقول ، من أنه ليس ثمة هامشٌ واحد، بقدر ما هنالك هوامش عديدة ،أو الأحرى، لو أردناه واحداً، فبأذرع أخطبوطية متشعبة.
@إذن، أﻻ يمنحنا منطق كهذا كل الحق في طرح سؤال بريء و لكن ﻻ يمنع أنه مشروعٌ و ملحٌّ للنخاع ، كالتالي: ترى، إذا قيض لأصحاب السنن الحداد والمرابطين على الحدود الدامية (و أعني بهم حملة السلاح) أن يتمكنوا ذات يوم من زمام السلطة كما تمكن الذين من قبلهم وحظوا بالتالي بذات إمتيازات المركز من ثروة و جاه، هل سوف يعطوننا درساً ( أخلاقياً) فيتفضلوا بتوزيعها على كل ذي حقٍّ في أي شبرٍ من زعفران تراب أرضنا الطيبة؛ أم تراهم سيكون لهم شأن آخر تجاه( إقصاء) الآخر فاحتلال مكانه و من ثم اتخاذ هامش أو هوامش بديلة لأنفسهم؟!! و هكذا دواليك، أم ماذا؟!! **********^^^^^^^^^^^^*****
@ أقول هذا ، و أنا سودانيٌّ و لكن بمزاجٍ و إتيكيتٍ أفرنجيٍّ ، لأني ماكنتُ لأكون المرء الذي أنا هو اليوم، وليست لدي القناعات والهمة التي عندي الآن ، لو لم ينهل فكري و خيالي من حضارة بلاد الغال ،و يجوب حصاني ربوع أرض "بلاط الشهداء" عبوراً بشاتوهاتها المترامية على ضفاف نهر اللوار؛ يتجول خاطري في حواري باريس سان جيرمان، وأمتطي زورقاً مطاطياً عبر نهر السين، مروراً بمتحف اللوفر وقوس النصر إلى برج إيفل و انتهاء إلى فضاءات ساحة الكونكورد .
@ و أنا سودانيٌّ بأفق إيطاليٍّ محدودٍ، لأني مهما تمشيت في كل الشوارع الموحشة المؤدية إلى روما فلم، و سوف لن أعثر على فؤادي الضائع وراء جدرانها القديمة المتهاوية قبل أن تحترق على يد نيرون.
@ ثم إني سودانيٌّ بسحنةٍ لاتينيةٍ ، لأني كلما زرتُ كوبا( ااجزيرة التي أحببت) ، حيث هافانا گابگابانا و كارتاهينا، شعرتُ وكأنما ألتئم مع حقيقة نفسي و يصادف شني طبق راحتي و سعادتي، حينما أجد طيف وجهي مرسوماً على حبات الرمل على شطآن في عيون المارة .
@ و أنا أيضاً سودانيٌّ بخيالٍ يانكيٍّ عالي الخصوبة، حيث أولد من جديد كلما حط جناحي في مطاراتهم، و أخرج منها لا سالماً و لا غانماً ، إنما خالي الوفاض ، مثلما دخلت بحلمٍ (أمريكيُّ) فضفاض لن يرى النور أبداً.
@ كما أنني سودانيٌّ أنا بجلدٍ تماسيحيٍّ مبرقعٍ، و جلبابٍ مرقعٍ لأنه كلما بكى طفلٌ من الجوعى في مجاهل أفريقيا ، تمنيت لو أني أقدم له لحمي و دمي قوتاً لأسد رمقه . و قطعان الوحوش هناك تجوب أدغال السفاري و هي تنادي أحراشي الداخلية، واسمع لاسمي صدًى يتردد في حقول البفرة و قطوف غابات الباباي.
@ أنا سودانيٌّ مأخوذٌ بأشواقٍ إسكندنافيةٍ ،لأني كم أتوق إلى يومٍ تجود فيه علينا بمعشار حبة خردل من حقوقنا و ماء وجه كراماتنا مثلما تفعل بلدانهم بمواطنيها و أنا سودانيٌّ بدمٍ إيرلنديٍّ باردٍ، لأني لو قُيّض لي أن ألتقي بيرناردشو وجهاً لوجهٍ لشكوتله بأنه كم قلب شكوكي عقباً على رأس اليقين بسخريته اللاذعة و كلماته المسننة الموجعة.
@ و يعتريني عنفوانٌ إسبانيٌّ طائشٌ، كوني أعشق ركوب الأبقار و أنا شغوفٌ بإيقاعها و سكراتها، و لأني تحت أقنعتي لست سوى غجريٍّ مجنونٍ يرقص الفلامنكو كطائرٍ جريحٍ حد ناصية اللاوعي.
@ لكنني ربما سودانيٌّ أرمنيٍّ الهوى ، شركسي اللسان، لي جدة يقال إنها تركت لنا جراحها وديعة عندما رحلت بدون استئذانٍ و قضت نحبها في محرقةٍ ظلوا يطاردون بلعنتها بقايا حطام الدولة العثمانية إلى يومنا هذا ، حتى بعد أن تفرق حفدةالعثمانيبن أيدي سبأ و ذهبت ريحهم وصاروا أتراكاً أتاتوركيين. و قبل هذا و ذاك ، فأنا سودانيٌّ بقلبٍ مؤمنٍ، و بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ، لا بل أنا ألف شخصٍ في بدنٍ واحدٍ، و ألف وجدانٍ في هوية إنسانٍ ، و لأن هذا الجحيم الذي أتخبط فيه منذ ولدتُ هو جحيمي الخاص و هو نوري و ناري وهو جنتي في آنٍ واحدٍ، و لا أرجو منه فكاكاً سوى إلى الرفيق الأعلى. ***********^^^^^************
{11} عاوزين نعرج شوية على قضية الانفصال ، بوصفها واحدة من أعفن (مخرجات) الصراع الوطني. فلقد گاتبني صديق قديم من أبناء الجنوب ، ليفتح معي بابا للنقاش البيزنطي، نظرا لما قد يگون لمسه في مؤشرات طرحي من مسحة اعتدال؛ ثم ربما عدل عنها لاحقا ليصنفني گمجرد ( ماسگ للعصاية من النص، و ربما عامل شغل : المديدة حرقتني). ٪٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪٪ حيث گتب لي : Monyluak Agieu ما يلي نصه: // حنين لعودة الغائبين يدوبنا // { Feeling nostalgic toa Re-United Sudan} //حنين لعودة الغائبين يدوبنا//
* يقول: حاولت بشتى السبل التعايش مع هذاالواقع الأليم قرأت كثيرآ للكتاب الانفصالي ينوالمحرضين عليه كالصحفي الطيب مصطفىوراجعت تصريحات باقان اموم واعمدة الكتاب الجنوبيون الذين استخدموا اسواء عبارات ومفردات العنصرية ليروجوا لهذا الأنفصال حتى اقنع نفسي به !!!! لكن يعلم الله لم ازداد الا تمسكآ بعودة الجنوب وبعودة الشعب الجنوبي الينا ... كنت استفتي بعضهم فى شوارع الخرطوم عندما تتاح لي الفرصة عن رأيهم فى ما حدث و عن حنين العودة والعيش معآ تحت سقف واحد كنت كالذى يعيش فى كابوس يريد التخلص منه بأي ثمن. حقيقة وجدت نفسي انني لا استطيع التعايش مع هذا الواقع! أحقيقة ما حدث و هل ودعنا بعضنا البعض و مضينا فى سراب الذكريات!؟ هل ضاع حلم الوطن القارة المترامي الاطراف المتعدد الثقافات !!!!!؟؟؟؟ هل نرضي لمن كانوا بالأمس يقتسمون معنا اللقمة ان نراهم هكذا قتلى و جرحى و حرقى و صراخ ٌ و عويلٌ لا يتوقف !!!!؟؟؟؟ هل ضاعت المرؤة فى الصحراء ام تخلينا عن مكارم الاخلاق ام انها الشماته .... اتمنى ان تتحرك الجيوش فورآ للوحده الجبرية ولانقاذ ماتبقى من شعب واعلان الجنوب اقليم من اقاليم السودان الموحد والرهيفة تنقده اذن هى دعوة للتصاهر والتزاوج والوحده وعدم الألتفات الى رأي الانفصاليين . *******(((((+++)))))******* گم كنت أتمنى عليك ، Monyluak Agieu D. Dau، أن تدلي بشيء من دلوك ، و بگل تجرد و موضوعية في أمر الانفصال الجلل . لا أن تكتفي بتهويمات فضفاضة لا تبوح بشيء أگثر من بگائيات على حليب مراق ،و مشحونة بروح {Like and Dislike} ، و أنت ، كما أنا و هو و هي و جميعنا مكتوون بلظى فراق الإنسان لأخيه الإنسان.
(12)Monyluak Agieu D. Dau كتب يعلق:بما إنك تريد آن ادلي بدلوئي فلك ما تريد أخي ، الأنفصال المشهور هذة ليس إلا أوهام يتوهم بها أصحاب النظريات السطحية بانها الحل الأنسب ، و هي لن تكن الحل ،لقد وجدوا أرضية خصبة لممارسة أدائهم ، الشعب السوداني بشقيها الشمالي والجنوبي منها لم يثقوا في بعض ، الأول يعتبر الثاني مواطن من الدرجة الثانية ولا يمكننا نكران ذلك،والثاني يعتبر الاول مستعمر هذة الثقة المعدومةلم ينجح القيادة السياسية في بناءها و هذا كانت نتيجتها ،، نحزن علي الأنفصال ، لكن العودة صعبة أيضا. *****(((((+)))))***** رغم صعوبة نكران ما ذهبت إليه Monyluak، من مظنة الود المفقود و اللبن المدلوق في حوض رمل، بين شطري الوادي. لكن ظني الأقرب إلى اليقين أنها كانت بالونا فارغا ، بل فقاعة رغوة صابون، أطلقها اللورداتمن دعاة الفرقة و الشتات من الجانبين. و ربما وجدوا تربتهم أخصب لدى الشق الجنوبي بدليل استعجالهم ل{ كلفتة} استفتائكم من جانب واحد. و لو أنهم عمموا الاستفتاء، لكان على الأقل إما كسرنا الدوش في أيدبهم ، أو قامت الحجة علينا بأننا انفصاليين مثلهم. ثم ، لا مستحيل تحت الشمس. ***(((((+)))))***
(13) Monyluak Agieu D. Dau ، كتب يعلق: وأي قانون تعمم الاستفتاء ؟ الإستفتاء من جانب واحد ليس دليل أو سببا كافيا لتبرير وتدرع لأخطاء الشطر الشمالي و إذناب الأخير ،، بدليل آن كل الاستفتاءات التي جرت في بعض اقطار العالم لم تعمم . ٪٪٪٪٪٪٪٪(((+++)))٪٪٪٪٪٪٪٪ بل، قل لي أنت يا مونيلواگ، أي قانون لا يعمم شأنا عاما، يعنيني تماما كما يعنيك بالأصل؟! ثم لماذا لم يعمم يا ترى؟! على الأقل كي لا يحملني أحد جريرة أمر لم يأخذوا برأيي فيه.
and سخصيا درس معنا زملاء: بنجامين مليك ألير، و دينق و آخرون، منذ المرحلة الاعدادية بأبي حراز. ثم تزاملنا في حنتوب. كان بنجامين ألمع رئيس لداخلية دقنة؛ حيث قمنا آنذاك ، بترجمة مسرحية من عيون الأدب العالمي بعنوان/ Importance of Being Earnest} . ثم نافسنا بها إخراجا و تمثيلا في الموسم الثقافي. ثم ترافقنا إلى جامعة الخرطوم حيث تخرج بنجامين طبيبا؛ و كان إنسانا رائعا و مثالا يحتذى به في تساميه فوق سفاسف الأمور . و مناي في الدنيا قبل الرحيل إننا نلتئم كما افترقنا. *****(((((+)))))***** ∆ لا ننكر وجود أصوات رعناء نشاز ، و متفلتة هنا و هناك. لكن انظر إلى تيارنا العام و سوادنا الأعظم. هل سمعت طوال عمرك ، ذات يوم بأي مواطن جنوبي أو شمالي مقتول في زقاق أو حتى في حانة خمر (انداية} على مظنة اللون أو العرق أو الدين ؟! .ثم تعال لقارنا حالنا ، و بإنصاف مع ما يجري اليوم على مستوى شرطة أمريكا نفسها{من دفعوكم دفعاً لمغبة الانفصال}، من اضطهاد و مطاردة، بل و إبادة جماعية لمواطنيها الأبرياء، و بلا ذنب اقترفوه ، سوى لمجرد أنهم أفارقة (ذوي بشرة حالگة السواد). أليس گل ظلم إنيان لأخيه الإنسان؟! *****(((((+)))))***** @ كانت لي صولات و جولات في مواجهة صاحب ما يعرف ب{جدلية الهامش و المركز} المدعو/ أبكر آدم إسماعيل. جمعتها في مؤلف ساخر بعنوان/ {عنتر و أبله} حيث فندت فيه له و لمشايعيه، نظريتهم بأنها جوفاء و إقصائية بامتياز ؛ إذ لا تخدم سوى هوى و أغراض ضيقة و أنانية لعراببها و خثومهم على حد سواء ، و نحن ناس (قريعتي راحت) رايحين في الرجلين *****(((((+)))))*****
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة /عصام فرص مشاهدة المشاركة: الحمد لله الذي رزقنا الانفصال - من طرفهم وجهدهم- ده نمرة واحد نمرة اتنين يا اخ سنمار لو جاء سلطانهم الكبير يحمل على ظهر سلفاكير الذهب والفضة وطلب - يد - اختي او ابنتي وبين قوسين وهو مسلم لن اوافق (بدون نقاش) . لذا يا حبيب الانفصال بالنسبة لي كان عادل ومريح واخيرا اليتحملوا جهلهم (دكتورهم وعامل البناء فهمهم واحد ، فقط الاول لابس بدلة) فـ شنو دعو الشمال ينهض دعوه ... . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ *من انجازات الانقاذ( إن وجدت) ********(((((14)))))******** ® خلاس الدايرن و بقى و لا تزعل نفسك، سيد عصام . و بكدا ثبت شرعاً إنك بتاع فرص فعلاً . لكن لو جينا للجد، دي ما كانت فرصة موفقة بأية حالٍ، بل أگبر ( دقسة) في نظري كمراقب أولاً ، و كمكتوٍ بنارها ثانياً وهو الأهم .
@ و أما حكاية تديه أختك و لا بتك (موش حتى لو كفكف) فتلك مسألة مفرغ منها. و طالما لم نزل بمثل هذه العقلية؛ يظل ذاك ترف ندرك سلفاً أنه يشتهى كأشتهاء أبو الدرداق ل و عشنه في عرس القمرا بقينا كمان في البقنع لينا حبة العيش إنو نحن ما(ديكة) *****(((((+)))))***** تخـــريـــــمـــــة: رجعتني ياخ لأيام دراستنا "للأدب الزنجي الناطق بالفرنسية" و هي مدرسة أسسها السنغالي ليوبولد سيدا سينغور و سامبين عثمان و الجامايكيان ألان داماس و إيمي زيزير و كان هدفها أصلا، مناهضة الاستعمار ولكنها ضلت مسارها و راحت تمضي خبط عشواء حتى صارت أشد و أبشع عنصرية من المستعمر نفسه. *******(((((++++)))))********
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdelazim مشاهدة المشاركة: نبكي فقط علي اطلال ما كان يعرف بالسودان انا اظن وان بعض الظن اثم ان انفصال الجنوب كان مخططا له من قبل الامريكان كما يعلم الجميع وسيتبعه انفصالات أُخر يا حليل السودان *****(((((+15+)))))***** صدقت ي عبدو. بل ظني إنو بعض ظنك هنا من البعض الذي لا يدانيه إثمٌ أبداً. الأمريكان و من ورائهم بنو صهيون هم أس كل محنة، و أساس كل بلوى. و لكن (دعهم يمكرون و يمر الله و الله خير الماكرين). بحيث أنهم ما أن يكيدوا كيدا، إلا و انقلب سحره علي وبالاً ساحره ،و ارتدت خناجره في نحورهم و كفانا الله به شرورهم.
(16) كـــٍـشْ مَلٍكــــــ ذكرنا في موضع آخر هنا أنه لمَّا سألوا غاندي عن سبب نفوره من ممارسة لعبة الشطرنج، أجاب بأنه لا يرغب بإبادة جيوشه عن بكرة أبيها و حرق أخضر أرضه و يابسها ليحيا الملك. ذاك سرٌ ربما وضعه الله في أضعف خلقه: رجل فقير و غير مسلم ينجح في أن تتوحد على يديه أمة ناطقة بأكثر من ألف رطانة و ليت لبيبنا بالإشااااارة يفهم. ************* الشطرنج هو تجسيد مصغر للعبة الصراع بين كل خير وشر و بين كل حق و باطل لما يحدث على أرض واقعنا في هيئة لعبة مسلية تدور رحاها للإطاحة بملك من قبل الصفوف الأولى لجيوش ملك مناهض. حيث يكمن الدهاء في مهارة رسم خطط تكتيكية و استلهام خُدع ذكية تترجم في صمت كل ما يدور في خلد كل خصم يسعىلتحريك أية قطعة نرد بيضاء أو سوداء تخطو قدماً لبلوغ الهدف و المحاط عادةً بحراسة مشددة للغاية بحيث لا تفسح قيد أنملة لدبيب نملة لدي كلا الخصمين على طرفي رقعة الشطرنج حيث ينوي كل ٌ منهما أخذ غريمه على حين غرة سواء بطريقه ما أو بأخرى ومن منضدة الشطرنج استوحيت الفكرة لساحات الوغى مما نشاهده كل يوم لولا أنه و لله الحمد والمنة بلا دماء. فالله سبحانه خلق الأرض و وضعها للأنام ولكننا فُتنا بقرين شقي لن يهدأ له بال أو يغمض له جفن حتى يشقينا معه. ********^^^********
@ و ليس أدل على ذلك من تخاذلهم مع ثورات ربيعنا العربي ثم تزويدهم معارضاتنا بأسلحة غير نوعية ، الهدف منا إطالة أمد الحرب لإثارة فوضى عبثية خلَّاقة لتستشري في أوصال أوطاننا كافةً، كما النار في الهشيم لجعلنا يضرب بعضنا أعناق بعض، بينما أنظمتنا الديك/ تا/ تورية) الفاشية تصب فوق رؤوسنا براميل بارود الغضب و هم يتفرجون.
∆ على أن أعوص مشكلاتنا مع نفوسنا ، هي گامنة في تديُّننا على تطرُّف سواء بطريقة أو بأخرى و في كل شيء . فمنذ أن شدَّد المتنطِّعون في كثير من أمور ديننا الفقهية و جانبوا صواب اليسر في الدين خلافاً لقوله تعالى:{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} و قول نبيه الكريم صلوات ربي و سلامه عليه: {ما أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم ، و ما نهيتكم عنه فانتهوا}.
¶ و اگن ، لقد خرج لهم من هنا المتصوفة الذين لمَّا غرقوا تماماً في باطنيتهم و غَلَوا في دينهم فضلَوا و أضلوا ضلالاً بعيداً. ثم خرج لهم مو هناگ، سلفيون جهاديون بأفكار تكفيرية شاطحةِّ ما أنزل الله بها منسلطان و أوغلو في هذا الدين بدون رفق ثم راحوا يشادُّونه حتى غلبهم .فكانت نتيجة ذلك المنطقية: أن تفرقت بنا سبل السلام أيدي سبأ و ضعفت شوكتنا و ذهبت ريحنا شذر مذر.
and فلنأخذ مثلاً دولة الخلافة هذه التي تنادي بهاداعش على خلاف شرع الله ، هي بحاجة إلى هرم قائم على أصوله متكامل البنية، بحيث يتأسس على قاعدة جماهيرية ، تقوم عليها أدوار و ظائفيه متراكمة بنسق تصاعدي وصولاً إلى رأس هرم الدولة و ليس على فراغ. ثم بعد ذلك نعد لعدو الله وعدونا ما استطعنا من قوةو ومن رباط الخيل و كأنها كل شيء متوكلين على الله و كأنها ليست بشيء. **********^^^^^^^*********
¶ هذا فضلا عن شغفي اللامحدود بلغة الضاد( صرفا و نحوا و شيئا من العروض، و الذي فيه مندوحة عن الگذب البواح). و لا أذيع لگ سرا بأن في جعبتي بوست موسوعي بعنوان" شوارد من حظيرة بنت عدنان"و أتشرف بدعوتگم للاطلاع عليه قريبا عبر(المنبر العام).
@ و قد لا أذكر تحديداً أين وردت ضمن مضابط النص، العبارلات التي تكرمت بالتنويه إلى مضامينها، و لكن ، لم يفت عليَّ أن الاستسلام و الرضوخ و حتى التماهي كلها أشباه مرادفات تصب فيماعون واحدٍ واسعٍ بحيث إذا تطايبت النفوس، لوسع أهل الكوكب بأسره.هذا و فوق كل ذي علمٍ عليم. و لا أزال بانتظار من يدخل معي في صلب القضية المطروحة ، ليناقشني بكل تجردٍ و موضوعية فلعله يقرب خطوط التماس زلفى بيني و بين صاحب (الجدلية) الأخ الرفيق/ أبكر آدم إسماعيل.
{18} كما تعود عرجاء إلى مراحها ، أو يرجع گلب في قيئه، أو يعاود مرتاد إجرام الگرة إلى مسرح سوابقه، فها نحن تعود لنتساءل مرة ثانية عن:أين تتقاطع خطوط التمركز و التهميش، ثم أين تتوزاى گخوطو السگگ الحديد؟!
@ بالعودة للنبش في هذه الجدلية نستطيع القول بأن: ليس المركز و لا الهامش رقعة جغرافيّة بعينها ليشغلها سواء شمالاً أو جنوباً ، شرقاً أو غرباً، بقدرما هو متمدد كما الهواء الساخن في أرجاء كل حيزٍ مكانيٍّ أو زمانيٍّ حيث تلازمه أو تجافيه رياح الطراوة.
∆ و لكن، يجنح كثيرٌ من المثقّفين و المشتغلين بالسياسة إلى توصيف الهامش مثلاً ؛ على أنه منطقة جغرافيّة واقعة في أقصى الغرب أو الشّرق أو الجنوب، بخلاف أواسط السّودان و شماليه الوسيط ، كما يربطون فهمهم هذا بمجموعات مستعربة تعيش هنا و أخرى نوباويِّة أو بجاوية أو قمواوية مثلا ، تعيش بتلك المناطق. لكنّنا نرى أن هذا الفهم يتقاصر أيضا عن الإحاطة بظاهرة تعاشرية ثنائية غريبة ما ببن (تمركز و تّهميش) و ربطها بأول من يصحو من نومه باكراً (ليعتلي سدة الحكم؟) . بل، و لعله أكثر من ذلك، فإنّ هؤلاء الغشماء يقعون حتما في فخٍ نصبه لهم (مركزٌ) داهية ،يريد جعل الأمور تسير على هواه.
@ ذلك لأنّ عرابو رؤية كهذه من شأنهم السعي دوماً لطي مناطق مهمّشة گغيرها أيضاً،تحت إبط المركز، و هو تجيير حاصل بالفعل و مستمر، بفضل حوافز مادّيّة نّسبيّة و أيديولوجيّة وهميّة قد يضفيها المركز على المستقطَبين من أبناء الهوامش بتلك المناطق (و التهميش خشوم بيوت) ، من حيث إيهامهم بأنّهم عرق متفوّق ذو ثقافة متميّزة، لا بل و أنّهم أهل الجلد و الرأس في البلددي و أولاد مصارينها البيض، و ذلگ خصماً على حظوظ ملل أخرى أقلّ شأناً، ممن لا يعبأ أحدٌ بوجودهم گما(الجتقو مسامير الأرض) .
[} كذلگ ، ينهض فهمنا على أن ممارسة التهميش ترجع أصلاً إلى عدة قرونٍلا لسنين عدداً كما يرى البعض. كما يذهب فهمنا إلى أن نظرية التمركز و التهميش ليست مرتبطة بعرقيات محددٍة ما، أو جهويات محددةٍ ما، و ما تصويرها على أنها كذلك إلا مجردسيناريو لخدعة سينمائية مكشوفة. **************andandandandand*************
(19) ثم بالعودة إلى وضعنا الداخلي وحتى لا ننسى قضية النسيان و التهميش، فإن "زراعة الجوع"(Cultivation of Hunger) للدكتور/ تيسير محمد أحمد، فبعد مروري عليه بشكل إجمالي يمكنني الحكم عليه بكل أمانة و تجرد بأنه كتاب ثوري من طرازٍ متفردٍ . ففي سياقه العام خطابٌ تحريضيٌّ و دعوةٌ صريحةٌ لقرع طبول الجهوية، و زرع بذور الفرقة و الشتات بين أبناء الشعب الواحد و ذي المصير الحتمي الأوحد، سواء أشئنا أم أبينا. فما الفائدة من وراء تأليب هوامش رقعة وطننا ضد مركز ثقله!؟ و تهييج أطراف هذا الجسد المتهالك أصلاً، ضد قلبه النابض في أواسط بلادي بدلاً من حثها لتتتداعى خفافاً لبعضها بعضاً بالسهر و الحمى. هذا علماً بأننا واحدةٌ من بين أكثر بلاد الدنيا قاطبةً رخاوةً و تخلفاً حيث تلقي القبلية بظلالها بشكلٍ عفويٍ على تراكيب بنيتنا الديمغرافية؛ بأن يختار الرجل جيرانه ضمن عشيرته ؛ مما ينعكس على أشكالنا و ألواننا و عاداتنا و حتى لكناتنا حتى . لكنه جدير جداً و للمفارقة العجيبة بأن يفرز لنا وحدةً في تنوعٍ ثقافيٍّ بديعٍ بامتيازٍ و قل أن يوجد له مثيلٌ. إذاً ، فليدعنا أولئك الساسة (المُسَوِّسون) و شأننا لنعيش بطباعنا و نجري علاقاتنا على عواهننا. فمثلاً لو أخذنا مصطلح مثل (الجلابة) أو ما يسميه الكاتب (Suitcase Farmer) ليس هو في نظرهم سوى ذاك التاجر الجشع و المستثمر المرابي من أبناء(صَبَاح) في عتامير الضهاري في عمق صحاري قاحلة جرداء و القادم إلى بطون الأحراش و الغابات في مناطق سافنَّا غنيةٍ ، متأبطاً حقيبةً محشوةً بأوراق النقد الأجنبي ، لكي يتخذ هناك أناساً عراةً حفاةً شعثاً غبراًو ربما(غرلاً) من أهالي تلك المناطق المعزولة، سُخرةً (أُجَرَاء) يزرعون له و يحصدون ريثما يلم محصوله في نهاية كل مَسَوْرٍ (موسم)؛ ثم يحزم متاعه ليطفق عائداً أدراجه شمالاً، تخمان شبعان ترعان بدون أدنى شعور بأية مسؤوليةٍ اجتماعيةٍ تجاه أولئك (الغبش ابان مسوحاً موية ، من الجنقو مسامير الأرض) تاركهم خلفه أمام خيارين أمرَّين: إما يتبعوه للعمل أجراءً لديه كمُرَوِّضِينَ و حراس لخيوله في اسطبلاتها ، أو جنائنية منهمكين في بستنة الحديقة الخلفية لقصره المنيف. *****************^^^^^^^***************
(20) جدليّة المركز والهامش بعد أن باتت معضلة فلسفية أعوص من قضية البيضة و الدجاحة، أيهما جاءت أولاً، و التالي ولدت الأخرى؟!فبعد كل ما ذكرنا كمقدّمة أو مدخل (وش ملاح)سنتناول هنا الأمر بشيء من التحليل من زاويتين منفرجتين، هما 1) ظاهرة الحرب و السّلام من جهة و 2) تحدّيات قوى الهوامشمن جهةٍ ثانية. على أن أخطر ما يهمنا أنّ نذهب إلى أنّ حروبنا الأهليّة و ما قد تتمخض عنه من تفاهمات سلام سواء أكانت دائمة أو مرحلية ، أو كان سلاماً عادلاً شاملاً، أم على غرار سلامات إنقاذية بحيث (كل من يرفع العصا يمدو ليهالجزرة). فكلذلكلم يعد حرباً بالمعنى ولا سلاماً بالمعنى، بل أصبح الأمر جدلياً أقرب ما يكون إلى حالات (لا حرب و لا سلم)، تجسدها ظواهر نمطية تجمع بينها وجوه شبه و لها قواسم مشتركة منحيث مسوغاتها، و أشكال اندلاعها ، ثمّ آليّات التّفاوض حولها من موائد مستديرة و فرص أخيرة و جرجرة أطراف قد تبدو و كأنها ليست في العير و لا في النفير، لكنها تتّدخّل في الغالب وصولاً إلى نقاط تقاطع و صيغ تواطؤات إجهاضيّة. ولا يذهبنّ أحد، انطلاقاً من العنوان أعلاه ،أنّنابصدد أن نُضفي صفة الجدليّة على ظاهرتي الحرب و السّلام لذاتهما، أو على العلاقة بين المركز في (محل الريس بنوم و التيارة زاتو بقوم ) و الهوامش في (الضواحي و طرف المداين)؛ بل إن جدليَّة الموضوع ك(فرضية أو نقيضة ثم حصيلة) ، ما يعبر عنه فلسفياً بجدلية (Thesis , Antithesis and Synthesis)،لتعود إلى العلاقة بين حربٍ و سّلام من جهة باعتبارهما (حالة)، بقدرما هي، بين تحدّيات قوى الهامش من جهة أخرى كونها( ظاهرة). و بعدين ياريت كول دا يجيب مريسة تام زينو). *************^^^^^^***********
{21} @ يذهب محمّد جلال أحمد هاشم في فرضيّاته إلى أنّ ظاهرة الحرب و السّلام بوضعها السائد تبدو كفتنة (قميص عثمان). كما لو صارت فخاً كحفرة (ود أب تشة). إذ إنه لا مناص لقوى الهوامش من التعثر بحبائلها طالما ظلت تدور في فلكها.
® و مهما سما هؤلاء بروح نضالهم و كيفما توّجوا قدسية حربهم بانتصارات نبيلة، يبدو كما لو أنّ حصيلة ذلك كله ذاهبة بنا لتكريس (النواة) ممثّلةً في نظام (إنقاذ) شبكي مكين. و الحال كهذا، ستتسع رقعة التشاؤم لتفاقم من نذر المضي نحو صراع أهلي شاملة لم ينشب بعد. و تلوح من فوهات بنادقه أسئلة عديدة، نحو: [}>ما إذا كانت لعبة الحرب و السّلام لا تعدو كونها طقساً عبوريّا ينتقل به ، في كل مرة ، قطيع نخبوي جديد (كان مهمّشاً) من ذئاب الغابة لاحقاً بركب الصفوة من إبل الصحراء و التي بدورها ليست سوى ذروة سنام المركز إن لم تكن لُحمتَه و سُداه؟
[}> و أيضاً نحو: هل صحيحٌ القول بأنّ حالة (اللاحرب و لا سلم) بكيفيتها الرّاهنة، ستظلّ مخيمة علينا كدوامة مفرغة سخيفة ، طالما ظل التفاوض فيها يراوح مكانه بين غريمين ليسا على طهارة كافية ليصنعا معا شراكة و لو هشة ، تكون قابلة للعيش ، إلا كالتي يمكن تخيلها بين قط سمين و فأر عنيد ، بمنطق (حباب ود أب راسن حلو )؟!
Re: عَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبَـــلــــــهْ (Re: دفع الله ود الأصيل) {22} ما هي خلفيات مصطلح (مركز و هامش)؟!(Centre and Margin) و قد ذاع صيته واسعاًمنذ قبل بزوغ فجر الألفيّة الثّالثة لتوصيف و تحليل أوجه و زوايا الصراع الثقافي في بلادي، و ما لذلك من جيوب فكرية و مخالبديماغوجية( وصولية) سياسية ذات أذرع اخطبوطية سلطوية ،راح يتغني فيها الكلُّعلى ليلاه)،مع اختلاف المشارب و المآرب . علماً بأن الفكرة ابنة شرعية لأهل الفكر الإشتراكيالذي بات مجنًّحاً أو (مُدَجَّناً) في حالة أقرب إلا البيات الشتوي في أتون زمهرير حرب باردة ، وضعتأوزارها بانقراض الدب السوفيتي، بذهابه مع عصف ريح العولمة، و التي صار معها العالم بأسره أُحاديَ القطبيةبحيث يقع (مركز) ثقله في مجاهل بلاد العم سام. لتظل بقية الكوكب(هامشأً) ضخماً.ثم شاع المصطلح أو بالأحرى تفشتعدواه ليصبح كلُّ شبر من كوكب الأرض له نواة ٌ(مركزٌ) وأطراف (هامشية)(Core and Periphery) و ذلك لمعالجة أوضاع بلادٍ عُرِفَتْ بأنها تعيش هشاشة عظامٍ مع أنيميا تنمويةً. بَيْدَ أنها(مدافن) لمواد خام مهولةٍ و لكنها فشلت في استغلالها، مما أدّى إلى تكدس ثروات طائلة فيها بأيدي زمرة متنفذة و غير أمينةٍ من فلذات أكبادها ، فيما دونَهُم جموعٌ بشرية مهمشة مطحونة. فجاء المصطلح لتوصيف حالات من الغبن الاجتماعي بين ريف و حضر، أي داخل حدود التراب الواحد ، ثمّ بعد ذلك بدل الشيوعيون جلودهم إلى عَوْلَمِييِّنعلمانيين جدد في وجه المقاربة بين تلك الوضعية و إمكانيّة تعميمها لتوصيف المفارقة التّنمويّة على مستوى دول العالم أجمع فكان لهؤلاء لواقع متقدّم (غربي)على واقع متخلّف(عالم ثّالث)،بوصف الرّأسماليّة منتجاً غربياً بامتياز يتمّ زرعه و ترويجه في بيئات مغايرة لا تمتّ إليه بصلة. و بهذا ، في حين أن وصف (تّمركز و تّهميش) مرتبط ربطاً عضويّاً، أصلاً بقِوى رأسما؛ لا ينفك يُفَرِّخ لنا عديداً من الأمثلة لأنماط التّمركز و التّهميش ليس للغرب ناقة في انتاجها و لابعير؛ لكنها تكرس تماماً لأنماط متجددة لازدواجيةٍ اقتصادية سافرةٍ، بكل ما تنطوي عليه من برجوازية صغيرة في قرىً محصنةٍ تجاورها عشش من الكرتون و الصفيح********^^^^^^********فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِفأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِلأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ
{23} (عن المرءِ لا تسلْ ، و سَلْ عن ميوله) @ ليس المركز سوى عُصبة صّفوية منتقاة بمعايير أيديولوجية و بآليات من الأدلجة و التّشكيل، لغايات انتفاعية بحتة، تحت غطاء ثقافة عروبيّة/ إسلامويّة الأمر الذي يُفضي بالنّهاية لنسف إنسانيّة الثّقافة و ثقافة الإنسانة.
بهذا المفهوم ، لا يكون المركز مرتبطاً بعرقٍ ما، أو جهةٍ ما، و ما تصويره على أنّه كذلك إلاّ مجرّد خدعة لذر الرماد في عيون الرجرجة الدهماء. فالمركز صفويٌ بامتيازٍ إذ ينفرد باحتكار السّلطة و الثّروة، وفي سبيل تأمين مصالحه يسخّر الثّقافة و العرق و يحرف الدّين و يشوه التاريخ و الجغرافيا .ممن هناك تُفتَتح ممرات آمنة سالكة لكل طّامح لسّلطة حيثما ركبها لانت له بطرق وأفانين أيديولوجية و شعارات إسلاموعروبيّة.
∆ هكذا تكوّن المركز من أمشاج إثنيّة منبتّةعن أصولها، و لا ناقة لهم و لا جمل في وطنيةو لا هم يحزنون. بل إنهم شرزمة قليلونٌ؛ وإنهم لنا لنا لغائظون. لأنهم جاهزون لبيع البلاد و العباد بالتشاشةو كل ذلك في سبيل تمكين أنفسهم من سّلطة و ثّروة. *************^^^^^************* و بَعْضُ النُّفُوسِ ** كبَعِضِ الشَّجَـرْ جَمِيــــلُ القَـــوامِ ** رَدِيْءُ الثــَّــمَرْ وَ َسبْرُ النُّفُوسِ *** كَصم الحجارة فَمِنْهَا كَرِيْمُ نَّفِيْسُ وً جلمود صخـرْ و َكَمْ مِّنْ ضَرِيْرٍ كَفِيْفٍ بَصِيْرُ الْفُؤَادِ و كَمْ مِّنْ فُؤَادٍ غَرِيْرٍ كَفِيْفُ الْبَصَـرْ
(24) التّهميش خشم بيوت( (منه تنموي و ثقافي .. و هلم جرا) يضرب التمركز أطنابه في كل مفاصل الحياة، فيما يجري التّهميش على محاور شتى، لعل أبرزها نوعان:بسيط و مركّب. فالتّهميش البسيط ذلك الذي ينحصر في الحرمان التّنموي و الاقتصادي.و في هذا يتساوى الكل في الهواء سواءٌ، باختلاف ألسنتهم و ألوانهم . باستثناء صفوةٍ منهم يشكّلون المركز و ينتمون إليه و ربما ينسون حتى مساقط رؤوسهم. و أمّا التّهميش المركّب ، فذلك الذي جمعت بين حرمانين التّنموي و ثّقافي ، ممثّلاً في طغيان توجّهات أيديولوجيّة بعينها لإعلاء ثقافة بعينها على حساب ثقافات أخرى بما يندرج تحته تبعاً لذلك من حرمان تنموي و مادّي. و النّاظرُ بتأملٍ لواقعنا المعاش سيلحظ بسهولةٍ ميول الهوى عند كتلةٍ أو كتلٍ (متمركزة) معينة مع ريح نجدية ، و انحيازها ثقافياً نحو صحراء ربع خالٍ مع أدارة ظهرها في إزراءٍ و تحقيرٍ ملوحظين نحو الغابة.من هنا كان التّهميش الثقافي مدخلاً هاماً للتّهميش التّنموي و ما يتبعه من فوراق و شروخٍ اجتماعية خطيرة. إذ وضعت العقلية الجمعية لتلك الكتل المتنفذة في مؤسّسات الدّولة العربان المستعربة بانفتاح بشرتهم و طلاقة لسانهم، موضع استعلاء إزاء ذو ي السحنات الأفريقية الداكنة، و بعجمة لكناتهم البينة. و من ثمّ قامت الدولة بإعلاء هويّة بنت عدنان مع إزدراء هويّات الناطيقن بغيرها و غير الناطقين بها على حدٍ سواء. و قد كان من إفرازات هذه المناورات الأيديولوجيّة أن وجدت المجموعات الأفريقيّة و حتى النوبية إلى حدٍ ما، (و التي تعاني تّهميشاً مزدوجاً، تنمويّاً وثقافيّاً) نفسها في الدّرك الأسفل عرقيّاً، و ثقافيّاً، واجتماعيّاً وسياسيّاً، حسب درجات تهميش كلٍ على حدة وجماعاتٍ، الأمر الذي يستوجب منها عملاً موحّداً، و إن تفاوتت درجات تعرّضهم للاضطهاد والإقصاء. لكنّنا مع كل ذلك ، نخشى أن نقع في مظنة ارتكاب جريرة التّسطيح الفكري إذا ما قفزنا من هذه المقدّمة(انحياز الكتل المتنفذة في الدّولة الظّاهر للثّقافة العربيّة على حساب الثّقافات الأخرى) إلى استنتاج أنّ الدّولة بذلك ، إنما تؤثر الانحياز لحَمَلَة الهوية الإسلاموعروبيّة. فيومَ أن تستحكم حلقات التّهميش الثّقافي و التّنموي الموجّهة ضد الثّقافات غير العربية بالدرجة الأولى، سوف تكشر الدولة عن أنيابها إن آجلاً أم عاجلاً لتودي بأولئك المتشدقين بعروبةٍ متوهمة كما إمارة المتنبي، إلى قدرٍ محتومٍ،ألا و هو ذات التّهميش المزدوج ؛ ذلك لأنّ آليّات كلٍّ من التّمركز و التّهميش في مآلاتها النّهائيّة تقوم على محمل نظرية أنا و من بعدي طوفان التهميش). *************^^^^^^*************
® يقول الكاتب/ جلال الدين أحمد هاشم :نظرة متفحّصة للفضائيّات و البرامج التّلفزيونيّة التي يشاهدها عموم السّودانيّين (و مذيعاتها) سيتكشف أمامه ما يُقصد بالتّهميش بشقيه البسيط و المزدوج ، الو الثقافي و التنموي، و الذي يحيق أحياناً بمجموعات أثنية و ثقافية دنن غيرها و تأرة أخرى بالجميع ، دنما فرز.
® فمن يُعدّ و يخطّط و يُخرج و يُنتِج برامج محطّة تلفزيونيّة بعينها يفعل ذلك بالنّظر إلى ثقافة و مزاجية الجمهور المستهدف ، استقراءً لما يريد. و لكن ربّما لا يدور في مؤخّرة أذهان هؤلاء شيء اسمه شعبٌ سّودانيٌ متعدد الأعراق). و لنا أن نلاحظ اقتفاء الفضائيّة السّودانيّة لخطوات القنوات العربيّة بأسلوب وقع الحافر على الحافر، و بدون جدوى.
∆ هذا دون أن نشير إلى مسألة تغيير العلم حتّى يُشابه أعلام الدول العربيّة بدرجة تجعل من الصّعب تفريقها. ثمّ تعديل فروق الزّمن بيننا و بين توقيت غرينيتش لا على أساس البعد الجغرافي شرقاً أو غرباً عن خطّ التّقسيم بل اتّباعاً لتّواقيت في الجزيرة العربية، فيما يعرف ب(نظام البكور).
and لمثل هذه الأشياء مخاطرُ جسيمةٌ بحيث تمسّ الشّعب في مرموزاته . لكلّ هذا يأتي قولنا بأنّ التّهميش المزدوج ( ثقافي وتنموي ) يحيق بكل فئات الشّعب السّوداني، من استعرب منها و من تأفرق، وما ابتدار المركز باستهداف المجموعات الأفريقية إلاّ مجرّد تكتيك باعتبار ذلك مرحلة أولى ستعقبها حتماً المرحلة الثّانية ألا و هي استهداف المجموعات العربية بالسّودان بتهميشها هي نفسها وذلك بجعلهم عرباً من الدرجة الثانية،إن لم تكن الثالثة. وضعٌ كهذا يقتضي من القطاعات الذّكيّة لهذه المجموعات أن تستشفّ حُجُبَ المستقبل القريب فتعمل علي تلافي الكارثة.
¶<و تبدأ مثل هذه الخطوة الذّكية بالانخراط في صفوف القوى المهمّشة التي تناضل لتفكيك ماكينة التّمركز و التّهميش ليس من منطلق النضال بالوكالة تعاطفاً و إنسانيّةً مع المجموعات الأفريقية في مآسيها و محنها، بل من منطلق النضال بالأصالة إنقاذاً لذاتها ضمن نضال قوى السّودان الجديد لإنقاذ الإنسان السّوداني من(الضياع بين رجول رعاة التمركز و دعاة التهميش) و من ثمّ تحقيق دولة السّودان الجديد وصنع الاستقلال الحقيقي.
(26) ثمةَ مثالٌ حيٌّ آخر لتجسيد ما آل أو سيؤول إليه الحال حتماً من تهميش مزدوج بشقيه (ثقافيٍّ و تنمويٍّ).ألا و هو مثال أقاليم أقاصي الشمال حيث القبائل النّوبيّة ، و إقليم مجاهل الشّرق حيث شتات أهلنا الأدروبات (من بجا و هندوية و خاسة إلخ) ؛ فكلاهما يعاني من حالةٍ مذريةٍ من التّهميش المزدوج. فبينما يقبع البجا بوادٍ غير ذي زرعٍ و لا ضرعٍ، و أرضٍ جدباء بلا كلأٍ و لا ماءٍ. جيث(يبيتون القوا) أو يقاتون على الضريساء من خشاش الأرض. يضربون أكباد الإبل و يخرجون للمارة على من الجبال منهم فتيةٌ و شيبان ضامرون كأنهم عقارب الجمال .. و هم يطؤون الرمضاء بلا نعال و يسعون بلا ظلال. يتأبطونالخناجر و الشوتالات و يغرزون في قباب شعورهم خلالاتٍ كأشطان بئرٍ في لَبان الأدهم (يخيل إلى أنك لو استحلبت منهمرهطاً أو قرية كاملة ما تطلع ليك بفنجان دم). حيث تعصف بهم رياح الهبباي متل(ورتاب بين السما وطيات السحاب). لكنهم أناسٌ مسالمون لا يسألون الناس شيئاً إلحافاً أكثر من شربة موية (بلة ريق).أو فتات بسكوت,حيث أقرب مظهر للحياة لا يقل عن مسيرة 300 ميل على الأقدام. هذا ، فيما اضطُّرّ النّوبيّون إلى هجران ديارهم بنيلها و نخيلها ؛ تركوها خاويةً على عروشهاو ذهبوا مع الريح إلى غير رجعة، و في اتجاه معاكس تماماً لما صوره الطيب صاح في (موسم هجرته إلى الشمال). لدرجة خلوّ تلكالنواحي في بعض قراها من السّكان سوى من بويتات دفنتها رمال الزحف الصحراوي. الشاهد أن كلتا المجموعتين تعيشان مهدّدتين باحتمال انطماس هويّتهما و اختزال ماضيهما في بعض أغاني الحنين(حليل راحوا و خلو الريح تنوح فوق النخل) الحنين. لكن، من ناحية أخرى، فمقارنةً بما عليه حال قبائل البجا، الذين لا يتجاوز من شارك منهم في اعتلاء عدد أصابع اليد الواحدة ، نجد أن النّوبيّين المتنفذين في مواقع صنع القرار لا عدَ لهم و لا حصر. إذ قلّما نجد نظام حكمٍلم تشارك فيه و بصورة أساسيّة عناصر فاعلةٌ و لها جذورهم عرقيّة و/ أو ثّقافيّة نوبيّة. بدءاً برؤوس الحكوماتمثل عبدالله خليل و جعفر نّميري و الصّادق المهدي و الزّبير محمدصالح ؛ فضلاً عن الوزراء. على أن هذا لم يشفع لعقابهم من( روحان الدرب في الموية). مما يعكس لنا مفارقةً جوهرية بالنتيجة من حيث إن ( الكل صائرٌ في هواء التهميش سواء). **********^^^^^^^^^*******
(27)عندما ألف د/تيسير محمد أحمدكتابه بعنوان/Cultivation of Hunger in Sudanوجرى تعريبه إلى (زراعة الجوع في السودان)فقد جعل بذلك الباب مشرعاً على مصراعيه لاتخاذ ذلكمضرب مثلِ على نظرية ضياع هويتنا ما بين ( تركيز و تهميش) ،خصوصاُ أنه عندما نالت المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا استقلالهافي بحرستينيات القرن الماضي ، كان من البدهي أن تتخذ اسماً عامَّاًّ لذواتها لتصبح"الجمهوريات السودانية". مما أدى إلى نشوء التباس بين جمهورية السودان التي نعيش نحنعلى ترابها و بين الجمهوريات السودانية ، دعا بعض ساستنا في الخرطوم إلى إثارة لغطٍ كثيفٍ و لتو عجنٍ جرى تداوله بصورة جادةٍ تارةً و هزلية تارةً أخرى عبر صحافتنا المحلية. انتهى ذلك ببعضهمإلى اقتراح أن نعود بالبلاد القهقرى إلى اسمها الأقدم ، على أيام السلطنة الرزقاء أو سلطنة الفوندج في (سنار)،أو حتى إلى الأسم الذي كان قبل الإسلام "نوبيا"، على في عهد ربما عهودتهراقاو بعانخة نزولاً ‘لى عهد الكنداكا.و على غرار ما فعل شاطئ الذهب مثلاً عندما عادإلى اسمه التاريخي"غانا"، و كذا ما فعلته الحبشة عندما عادتإلى إسمها القديم "إثيوبيا"، إلا أن الجدل حول هذا الموضوع لم يلبث أنطوي عندما ثبتت الجمهورية السودانيةاسم "مالي"؛ و في منتصف الستينات ، كان للاسم المنسي وصفٌ آخر، في إطار تحقيره ، كقولهم مثلاً:"رجل أفريقيا المريض"و هو تعبير استخدمه احمد سيكوتوري ثم جومو كينياتا. و في السبعيناتحاول منصور خالد أوصافاً مغايرة تماماً لذلك الإسم عبر شعارات"سلة غذاء العالم"أو لنققل:"سلة غذاء الشرق الأوسط" على أسوأ الفروض.*********@@@@@*********
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