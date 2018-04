عَنْـــتَــــــــرْ وَ أَبْـــلَـــــهْ ، بقلم / دفع الله ودَّ الأَصِيل

دفع الله ود الأصيل-

(1)

(تَأمُلاتٌ إيحائِيةٌ في نَظَريَّةِ المَرْكَزِ و الهَامِشِ).

أولاً ننوه إلى أن هذه التسمية ْمقتبسةمن عمل(كوميديا أرضية)

للمسرحي الخليجيالمعروف/ غانم السليطي ؛ و وبالتالي ، فلا ناقةَ

لها ولا بعيرَ بجوهر القضية التي أنا بصدد وضعهاتحت المجهر للنبش

و اللتِّ والعجن فيها، بقدرما هو توصيفٌّ حسيٌّ بحتٌ لحالتي و

أنا أسجل ملاحظاتي كشاهد لحظةٍ تاريخيةٍ على

ما رأيتُ بأمِّ عيني و سمعتُ بشحمة أذني .

**********^^^^^**********

فقد كنتُ أُذات أمسية صيفيةٍ مدعواً كضيف شرف فقط ،

لحضور جلسة استماع و حوار طرشان أمها لفيفٍ عامرٍ من المهتمين أو هكذا يُفترض ،

في حضرة رجل بات يشكل رقماً قياسياً صعباًيتعذر تجاوزه بين أوساط (إنتلجانسيا) و مثقفاتية سودانية

في الداخل أو في مهاجرالأرض و مضاربها. كان متحدثنا هو الدكتور / أبكر آدم إسماعيل . إذ تحكرنا أمامه القرفصاء

و راح يطوف بنا في جولةٍ سياحةٍ فكريةٍ شيقةٍ أشبه بسباحةٍ عكس التيار. على مدى نحو ساعةٍ كاملةٍويزيدُ ، مرَّرنا عبر محاور كتابه

القديم و المدشن حديثاً و للمرة الألف ، حيث بدأت تتفتق عنه قرائحهمنذ كان برلوماً ورانا بالبركس، ( دا أيام البلد كان فيها بركس و كدا) .

كتاب مثير للجدل و دا باين طبعاًمن عنوانه (جدلية المركز و الهامش). أو سمها إن شئت : نظرية النواية و قشرتها؛ أو جدلية البيضةو دجاجتها؛

أو بيت الكديس و جحر الفار؛ أو حجوة أم ضبيبينة . و للحقيقة و كان برضو للأمانة و التاريخ لقيت نفسي أطرش في زفة أو (عَنْتَرْ و كمان َأْبْلَهْ)

قدام مؤذنٍ في مالطةٍ.و أما عنتر فلأنني جاي أصلاً بخلفيةٍ مشوشةٍ و متأثرةٍ إلى حدٍ بعيدٍ بقراءاتٍ سابقةٍ و مقتطفاتٍ فطيرةٍ و متعجلةٍ لكتاباتٍ لها

علاقةٌ بمناسبة اللمة و مضابط الحوار شكلاً و مضموناً.و في ذهني أفكارٌ و تصوراتٌ نمطيةٌ »» قد اسميها مضادةً و لكنها غير مستوعبةٍ تماماً

لكل أو بعضما كتبه سباحو هذا التيار مم قبيل:( زراعة الجوع/ Cultivation of Hunger) لتيسير محمد أحمد؛( اقتصاد السودان في مهب

الريح/ Sudan Economy in Disarray ) لعلي عبد القادر علي ؛ بل و حتى رواية ( الجنقو مسامير الأرض) لعبد العزيز بركة ساكن ،

و الحائزة على ما أذكر على جائزة الطيبصالح للأعمال الإبداعية و الثقافية (و هي لفتةٌ بحد ذاتها مغالطةٌ لطرح التمييز بين مركزٍ و هوامشٍ).

و كلها نوافذُ و آفاقٌ تفضل بفتحها لي أخٌ اثيرٌ هو/النعيم المهدي. و أما أبله فلأن فهمي المتثاقل حينهالم يسعفني لأخرج بشيءٍ محددٍّ مما

قاله صاحب الجدلية طيلة تلك الأمسية، و ظل ينعق به و يدندن حوله منذ زهاء ربع قرنٍ . و كذلك ما فقهتُ شيئاً من متداخليه،

و ما مرقت بسوى جملةٍمحوريةٍ و احدةٍ تمثلت لي في وجود عراكٍ مفتعل في غير معترك بينثورين أملحين هائجين

و لسان حالهما تختزله مقولة شائعةُلأهلنا الغبش ، بأنو:( الليلة يا أنا ، يا أنت).

*************$$$$$$*************

فَمَنْزِلِيَ الفَضَاءً و سًقْفُ بًيْتِي** ‏سَمَاءُ الله أو كٌتًلُ السَّحَابِ

فأَنْـتَ إذا أردْتَ دخـلتَ بَيْتِي *** عَلَيَّ مُسَلِّمـاً من غَيْـرِ بـابِ

لأني لَمْ أجِدْ مصـراعَ بابٍ*** يَكُوْنُ من السَّحَـابِ إلى الترابِ

ودَّ الأَصِيل (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 12-09-2017, 08:25 AM)

(عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 12-09-2017, 08:25 AM)

(عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 17-09-2017, 08:48 PM)