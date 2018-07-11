إرتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بالسودان

اقرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة فردوس عبد الرحمن، بإرتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بالبلاد حيث اظهرت إحصاءات جديدة تسجيل( 12 )ألف إصابة بالمرض سنوياً، ويشكل الأطفال( 8 %) من المصابين ، فيما يحتاج (50%) من المصابين بسرطان الدم علاجا فورياُ. وتلاحظ ان نصف الإصابات بالسرطان تتمركز بولاية الجزيرة.
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