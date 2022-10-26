مواطنون يشكون من تفلتات بقلب مدينة الصحفيين وانتشار المخدرات والخمور وبيوت الدعارة وعصابات مسلحة

اشتكى مواطنون من تفلتات امنية بقلب مدينة الصحفيين وعلى بعد خطوات من بسط الامن الشامل الذي اغلق وسحب عربة الدورية و القوة الامنية من قبل الشرطة شرق النيل منذ ثلاث اعوام .
وقال احد المواطنين بأنه اضافة للمخدرات والخمور وبيوت الدعارة ظهرت عصابات منظمة يحملون اسلحة بيضاء “سواطير ” يعترضون المارة ليل نهار لنهب مكتسباتهم المادية واجهزة الموبايلات ، و يرعبون طالبات مدرسة الاساس الصحفيين في ظل غياب تام للاجهزة الشرطية بالمنطقة .
وناشد سكان المنطقة السيد والي الخرطوم المكلف محمد عثمان ومدير شرطة شرق النيل للتدخل السريع و العاجل لتفعيل بسط الامن الشامل واسترجاع عربة الدورية لاعادة الامور لنصابها .
والجدير بالذكر ان المنطقة بها قسم شرطة توقف العمل بها لاسباب فنية وهندسية ووعد والي الخرطوم تكملة بنيانه بالمواصفات المطلوبة في زيارته الاخيرة للصحفيين ولم يشهد الموقع اي تقدم
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022
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