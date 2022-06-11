بيان مشترك من تجمع وشبكة مهندسي جامعة الخرطوم

يا حاسب سكاتنا رضا أمانة بطونا ماها غراق الشعب السودانى الابى: ظلت الحركة النقابية السودانية هي رأس الرمح لقيادة الثورة السودانية جنباً الى جنب مع كل قوى الثورة الحية على مدى تاريخ السودان. و ظل مبدأ التضامن النقابي أساس لنيْل استحقاقاتنا النقابية و العمالية. - الأخوة النقابيين تابعتم جميعاً ما حدث للأخوة في نقابة بنك السودان المركزي من تعدي آثم من مسجل تنظيمات العمل في حل النقابة الشرعية المنتخبة من قبل الجمعية العمومية و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الادارة الانقلابية لبنك السودان المركزي بعمل كشف تنقلات تعسفي لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء إزالة التمكين ، وكل الثوريين الشرفاء لوقوفهم بجانب الثورة وممارستهم لحقوقهم النقابية المشروعة في إعلانهم العصيان المدني بتاريخ 24 أكتوبر...... جماهير شعبنا الأوفياء ندرك تماماً أن الإنقلابيين بهذا السلوك القمعي المنظم على نقابة بنك السودان لا يستهدفون فقط نشاط العضوية في نقابة بنك السودان بل يستهدفون أصول النقابات ذات الدور المحوري في الإضرابات بغية الوصول إلى تمكين وعودة فلول النظام البأئد مرة أخرى ولكن هيهات ولا محالة أن الإنقلابيون ساقطون. جماهير شعبنا الثائر نحن نستنكر هذا النشاط الممنهج من قبل الفلول والإنقلابيين وهم في سباق مع الزمن وعليه : نعلن أن كافة الخيارات في التصعيد الثوري مفتوحة أمامنا حتى استرداد الحقوق ابتداء بنقابة بنك السودان المركزي وكل النقابات الاخرى وانتهاءاً بالإسقاط الكامل للإنقلاب بكل الطرق السلمية المشروعة. المنصة التنسيقية ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ #سودانا_نادانا #آلية_وحدة_قوى_الثورة #الثورة_نقابة_ولجنة_حي #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية *الأجسام الموقعة*: ▪︎ تجمع وشبكة مهندسي جامعة الخرطوم. ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك السودان المركزي ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة اختصاصيي علم النفس السودانيين ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك البلد ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين البنك السوداني الفرنسي ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك البركة ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك الاستثمار المالي ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين البنك السوداني المصري ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك النيل ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بنك المزارع التجاري ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين شركة سكر كنانة ▪︎ اللجنة التسييربة للعاملين بهيئة الموانئ البحرية ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة الهيئة القومية للطرق والجسور ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة هيئة البحوث الصناعية ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة هيئة كهرباء قطاع ام درمان ▪︎ اللجنة التسييرية لنقابة هيئة البث الإذاعي و التليفزيوني ▪︎ اللجنة التسييرية لنقابة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة مصفاة الخرطوم ▪︎ اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة العدل ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة شركة بترونيرجى ▪︎ اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال السكة حديد ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة الضباط الاداريين ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة هيئة مياه ولاية الخرطوم ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بوزارة العمل ▪︎ لجنة تسيير نقابة العاملين بإدارة المحاكم ▪︎ اللجنة التسيرية لنقابة العاملينّ بشركة زين ▪︎ اللجنة التسييربة للعاملين بمركز البحوث الصناعية ▪︎ اللجنة التسييرية لوزارة العمل و الاصلاح الاداري ▪︎ اللجنة التسييرية لهيئة الملاحة النهرية ▪︎ اللجنة التسييرية لعمال السلطة القضائية ▪︎ اللجنة التسييرية للتدريب المهني ▪︎ اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالخطوط الجوية السودانية (سودانير ) ▪︎ لجنة اكاديمية علوم الإتصال ▪︎ اللجنة التسييرية للنقابة العاملين بهيئة العاملين بالإذاعة والتلفزيون ▪︎ لجنة المعلمين السودانيين ▪︎ لجنة الاستشاريين و الاختصاصيين ▪︎ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية ▪︎ تسييرية الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين ▪︎ تجمع الضباط الإداريين ▪︎ اللجنة المركزية لضباط الصحة بالسودان ▪︎ تجمع مهنيي الموارد البشرية ▪︎ تجمع البيئيين السودانيين ▪︎ تجمع مهنيي الأرصاد الجوية ▪︎ تجمع الحرفيين والعمال السودانيين ▪︎ تجمع مهنيي الضرائب ▪︎ التحالف الديمقراطي للمحامين ▪︎ تنسيقية الطيران المدني ▪︎ تجمع العاملين بقطاع النفط ▪︎ اللجنة التسيرية للهيئة الفرعية لوزارة الزراعة والغابات ▪︎ تجمع العاملين بالسلطة القضائية ▪︎ تجمع أساتذة جامعة أمدرمان الإسلامية ▪︎ مبادرة أساتذة جامعة النيلين ▪︎ تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ▪︎ تجمع أساتذة جامعة الفاشر ▪︎ تجمع أساتذة جامعة بخت الرضا ▪︎ اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين السودانيين ▪︎ تجمع أساتذة جامعة زالنجي ▪︎ اللجنة الإستشارية للإختصاصين ▪︎ تجمع مهندسي جامعة السودان ▪︎ النقابة العامة لإختصاصي الإنتاج الحيواني ▪︎ هيئة أساتذة جامعة أمدرمان الأهلية ▪︎ مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ▪︎ تجمع أساتذة و تقنيي جامعة الجنينة ▪︎ تجمع أساتذة ومهنيي جامعة الإمام المهدي ▪︎ اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة القرآن الكريم و العلوم الاسلامية ▪︎ تجمع أساتذة جامعة القضارف ▪︎ تجمع أساتذة جامعة البحر الأحمر ▪︎ تجمع أساتذة جامعة كسلا ▪︎ تجمع أساتذة جامعة الجزيرة ▪︎ اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة التجارة والتموين ▪︎ نقابة تقني جامعة الزعيم الازهري
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