خمسة ماركتنا بقلم كنان محمد الحسين

08:46 AM September, 09 2018 سودانيز اون لاين

كنان محمد الحسين-sudan

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تذيل المنتخب السوداني مجموعته في تصفيات بطولة الامم الافريقية بعد الهزيمة الثانية امام غينيا الاستوائية هكذا قال الخبر ، وفعلا تذيلنا المجموعة وتذيل الامم في كافة المحافل ، واصبح اسمنا لايرد في الاخبار الا بخبر سلبي ، مثل ازمة الخبز أو غرق مركب او انقطاع التيار الكهربائي أو ازمة المواصلات . وتوصلت النكبات والازمات ، وصرتا نسير إلى الخلف يوميا بصورة سريعة لا تتوقف ، ولا غيرة أو احساس بالمسؤولية . ولم يستقيل كمال شداد بسبب الهزيمة الثانية أو يتم اعفاء المدرب أو حتى نسمع اعتذار من لاعبينا الذين لم يستطيعوا الدفاع عن سمعتنا.







ونشاهد اللاعبين يبكون ويعبرون عن ألمهم بسبب الهزيمة أو الاخفاق ، لكن جماعتنا يخرجون كأنهم شيئا لم يكن ابدا، وحتى رئيس الاتحاد او اي من الاعضاء يخرج في وسائل الاعلام معتذرا عما سببه لنا من حزن ومعاناة وفقع مرارتنا. ومأساتنا الكروية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة ، ولكن لم يقم احدا سواء في اتحاد الكرة او الاندية أو وزارة الرياضة او حتى الحكومة بالعمل على حلها ، وعلى الرغم من ان ذلك لايحتاج الكثير ، مع القليل من التنظيم وتضافر الجهود. بتنظيم المسابقات واقامة بطولات المراحل السنية التي بلا شك ستفرز الكثير من المواهب التي يمكنها ان ترفد الاندية والمنتخبات بالكثير من اللاعبين بالاضافة إلى التصدير للخارج.



وقد شاهدنا الكثير من الدول التي لم يكن لها شأنا في كرة القدم منذ وقت قصير ، اليوم تقف في وجه المنتخبات الرائدة في القارة الافريقية ، وكذلك هناك دول لا يتعدى سكانها المليون نسمة استطاعت ان تقارع الكبار. وتقتنص النقاط منهم سواء بالفوز او التعادل. والمسألة ليست مسألة غنى أو فقر ، انما المسألة مسألة تنظيم ، واحساس بالمسؤولية. واذكر في احدي المباريات عندما خسر المنتخب المصري في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للشباب او الناشئين ان لم تخني الذاكرة امام احد المنتخبات العالمية الكبرى ، خرج احد اللاعبين باكيا وقال عبارة لن انساها ابدا ( نحن قصرنا وسنتأهل الضرب " بالجزم" عدم المؤاخذة) . ونحن لاعبونا يستأهلون الضرب بالجزم واكثر من ذلك وحتى الاداريين الذين يجازفون بأندية ومنتخبات غير جاهزة تلعب باسم السودان يستأهلون الضرب بالجزم.



والامر يتعدى ذلك لمشاركات كثيرة باسم السودان يذهب اناس غير اكفاء ويسيئون لاسم السودان العظيم ، الذي كان رائدا لافريقيا والشرق الاوسط في امور كثيرة. وكل ذلك بسبب الفساد والمحسوبية ، حتى عندما تشكل البعثات الرياضية والثقافية يذهب فيها مجموعة من المحسوبين وغير المؤهلين , وهناك نكتة عندما اقيم مهرجان الاغنية العربية للشباب . ذهب احد الفنانين المحسوبين على المؤتمر الوطني وهو قد تجاوز سن الشباب بكثير . وكذلك بطولة جيم لكرة القدم التي فازت بها احدى مدارس مدني . واتت بالكاس والهدايا المالية . ارسل في العام التالي ابناء المسؤولين الذي خذلونا وحصلوا منتخباتنا وخسروا بالعشرة واكثر. ولم يجلبوا سوى الفضيحة.



والمنظومة الفاسدة لن تلد الا فسادا وفضائح وهزائم ، واستمرار الفساد يعني استمرار الفشل ، واستمرار المعاناة ، وانقطاع المياه والتيار الكهربائي ، واستمرا ازمة الوقود والخبز والمواصلات ، وتدهور التعليم والصحة ، واستمرار ازمة السيولة ، وتدني الخدمات والضنك والمعاناة في كل شيء. واستمرار دعم الدعم السريع لكي يقضي على عزيمتنا ، وجلب المرتزقة لقتلنا من حر مالنا، والتضييق علينا في معيشتنا . لن تكون هناك كرة ولا فن ولا رياضة ولا ثقافة. ونسأل الله السلامة.



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