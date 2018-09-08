08-09-2018, 11:26 AM

عمر عيسى محمد أحمد

عمر عيسى محمد أحمد

تاريخ التسجيل: 07-01-2015

مجموع المشاركات: 48 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) بارك الله في هؤلاء الشباب !!

11:26 AM September, 08 2018 سودانيز اون لاين

عمر عيسى محمد أحمد-أم درمان / السودان

مكتبتى

رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله في هؤلاء الشباب !! الأجيال الشابة بأخلاقياتها الحالية الدخيلة الجديدة ( المبتكرة ) تخيف الآباء والأجداد .. وخاصة تلك السلوكيات إزاء الكبار في الأعمار .. والوتيرة الحالية في سلوك الشباب ليست هي المعتادة في عالم الماضي .. حيث كان التبجيل والتقدير والاحترام للكبار في كل الأحوال .. في المرافق العامة وفي المجالس وفي الطرقات وفي الأسواق والمناسبات .. أما وتيرة اليوم فهي تجعل الكبار يتوجسون خيفة .. ويترددون عند التعامل مع الشباب بمنتهى الحذر والحيرة .. وتلك الصورة الحالية قد أصبحت فكرة راسخة ونائمة في أذهان الكبار .. رغم أنها ليست فكرة عادلة ومنصفة وصائبة في حكمها .. ولا يجوز وضع الكل في السلة الفاسدة .. فهنالك وقفات عالية وسامية للبعض من شباب اليوم بالقدر الذي يحق الحق ويبطل الباطل .. وهي وقفات تجعل الكبار يغتبطون فخراً وسروراً في الأعماق .. وقبل أن نأتي ببعض الأمثلة لتلك الوقفات الرائعة هنالك حقيقة غائبة يجب أن يعرفها الشباب .. وهي حقيقة مخفية عليهم بالفطرة .. ولا يصلها إلا كبار السن بموجب العمر .. والحقيقة هي أن الإنسان في مرحلة من مراحل العمر فجأة يشاهد البر الثاني وقد دنا واقترب بالقدر الذي يعطل الطموحات بالكامل !.. وفي تلك المرحلة من العمر فإن الإنسان عادة ينشغل بأمور الآخرة أكثر من انشغاله بأمور الدنيا .. حيث فجأة تتعطل لديه الطموحات والمناوشات التي تجرى في أذهان الشباب .. فهو يتجرد من كل شي يعني التفاني من أجل المستقبل .. يفقد الحماسة في الحياة رويدا وريداً .. فنجده لا يبالي ولا يكترث كثيراً بالمجريات والأمور شغفاً وتلهفاً .. فهو مثلاً لا يتحمس كثيراً في تناول الأمور السياسية التي تجري في البلاد بذلك القدر من الاهتمام .. وإذا أرادها يتناولها بغير جدية تستحق الوقفة .. تتساقط لديه الاهتمامات السياسية حتى ولو كان هو ذلك السياسي البارز في يوم من الأيام .. وقد لا يهتم كثيراً بالأحوال والمجريات السائدة حول العالم إلا بالقدر الضئيل الذي يوجب المقارنة بالماضي .. وكذلك الحال مثلاً فإنه قد يفقد الحماس كثيراً في الخوض في مجال الكرة والرياضة .. رغم أنه قد يكون من الرياضيين أو المشجعين لفريق من الفرق الرياضية في السابق .. فتلك المرحلة من العمر تفرض عليه أن ينشغل بالنفس أكثر من انشغاله بأمور الدنيا .



ونعود مرة أخرى لنورد بعض تلك الأمثلة التي تعدل وتنصف البعض من شباب اليوم .. كان الرجل الكبير في العمر ( نسبياً ) يقود سيارته عندما لاحظ أن الصف في أحدى طرمبات البنزين بالعاصمة قصير حداً ولا توجد به إلا سيارات قليلة بعدد أصابع اليد .. وتلك فرصة كانت متاحة ومتوفرة للغاية في تعبئة تنك سيارته .. فرجع الرجل الكبير بالسيارة مسرعاً ليقف في نهاية الصف .. ولكن بطريقة عجيبة تنافست السيارات وتلاحقت للوقوف في الصف .. وكلما يتراجع الرجل بالسيارة ليقف مرة أخرى في نهاية الصف كان يسبقه الآخرون ويدخلون في الصف قبله .. وهكذا كان الرجل يتراجع كل مرة ثم يحاول الوقوف في الصف في النهاية .. حتى بلغ عدد السيارات في الصف أكثر من مائة سيارة .. وهو ما زال يتراجع ويتراجع ثم يحاول .. وأخيراً لما فشل جلس حائراً داخل سيارته التي تقف خارج الصف كلياً وقد غلبته الحيلة .. وهنا ظهرت شهامة ونخوة مجموعة من الشباب الذين كانوا بسيارتهم في مقدمة الصف .. وقد شاهدوا محاولات الرجل العديدة ثم المآل وحينها تأثروا كثيراً .. ثم قدموا مشياً لناحية الرجل ووقفوا بالقرب من سيارته .. وخاطبوا أصحاب السيارات بحدة قائلين ( هذا الرجل من أوائل الواصلين هنا ويفترض أن يكون في مقدمة الصف ) .. ثم طلبوا من الرجل أن يأتي بسيارته إلى الأمام حتى يفتحوا له المجال ليقف بسيارته أمام سياراتهم .. وعند ذلك شكرهم الرجل قائلاً ( بارك الله فيكم يا أبنائي ) .. ثم تقدم للأمام حتى وقف في الصف .. وفي تلك اللحظة أحس الجميع أن السودان ما زال بخير .. وأن الناس ما زال فيهم الأخيار .. والصورة الأخرى تمثلت عندما تعطلت سيارة فتاة في عمق كبري النيل الأبيض .. وكان مع الفتاة والدها المسن داخل السيارة .. نزلت الفتاة من السيارة ووقفت حائرة لا تدري ماذا تفعل وكيف تتصرف ؟؟ .. ولكن بصورة تفرح القلوب ظهر شباب المروءة والرجولة في هذا البلد .. والذين أوقفوا سياراتهم جانباً وتسارعوا في مساعدة تلك الفتاة في محنتها .. البعض منهم كان ينظم مرور السيارات في الكبري .. والبعض الآخر تكفل بدفع سيارة الفتاة وبداخلها الشيخ المسن حتى أخذوها لخارج سياج الكبري ,, وبعد ذلك بدئوا يعالجون المشاكل الميكانيكية .. تلك مفخرة يعظم شأن الشباب السوداني .. وتؤكد أن الأجيال السودانية الشابة ما زالت بخير .. وهي لا تستحق النيل والتجريح . (عدل بواسطة عمر عيسى محمد أحمد on 08-09-2018, 11:30 AM)

(عدل بواسطة عمر عيسى محمد أحمد on 08-09-2018, 11:32 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات