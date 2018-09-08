صورة قلمية عن فوضى البصات السفرية!! بقلم حيدر احمد خيرالله

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08-09-2018, 06:52 AM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1279

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صورة قلمية عن فوضى البصات السفرية!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    06:52 AM September, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    سلام يا.. وطن


    *(نسعد باستضافة الزميل عبدالعزيز وداعة الله وهو يرسم لنا واقع مأساوي عايشناه جميعنا ايام العيد ومابعده من فوضى الاسعار في البصات السفرية بين الولايات وهاهو مواطن يقدم لنا صورةقلمية لمؤشرات كارثية مرحبا بضيفي العزيزي )
    الأخ حيدر
    تحية طيبة, انقل لك بإيجاز شكوي مواطن من محلية ابوحمد بنهر النيل, و شكواه ضد شركة نقل بري تعمل بين عطبرة و بورتسودان كما تعمل أيضا بينالخرطوم وقرى بمحلية ابوحمد, و تتلخص شكواه في انه استغل بص شركة(بختان اخوان العالمية للنقل) من بورتسودان في صبيحة الثالث من سبتمبر
    الجاري قاصدا عطبرة ( و مرفق لك صورة من التذكرة التي تحمل ختم الضرائب و
    الرقم 071646, و التاريخ3-9-2018, رقم المقعد 9, قيمة التذكرة 88 جنيها(
    بينما التذكرة الفعلية230 جنيها) و القيام4:45(بينما تحرك البص عند5:10),
    و دخل البص و هو يشكو من آلام في بطنه و صبر على هذه الآلام خشية طلب التوقف و تأخير البص و لكن حينما توقف البص بين محطتي هيا و الزهتيب عند حوالي التاسعة و النصف لإنزال احد الركاب طلب من السائق القليل من الوقت
    ليخرج في طلب مرحاض و نزل و عاد مسرعا و لكن البص قد تحرك سلفا..
    و جاءه بص شركة اسمها (الوطنية) و ذهب للسائق و ابرز له تذكرة بص بختان و
    حكي له ما حدث, و قال السائق: (ناس بختان ديل ما عايزين يخلوا عادتم الكريهة دي؟ كل مرة فايتين ركابم و نحن ناخدم ليهم) ... و هذا الكلام قد شجع المواطن لرفع الشكوي في هذه الشركة و قال زاعما انهم يستفيدوا من هذا المقعد الخالي لإجلاس راكب آخر بالقيمة..
    و حينما وصل عطبرة قصد شرطة المرور ليقدم شكواه فما وجد غير ان دلوه للشكوي
    من داخل الميناء البري و قصد جهات رقابية وامنية في الوقت الذي يعاني
    فيه من آلام معدته، فأرشدوه للرجوع للسلطات الاعلي خارج الميناء البري, وحينما فترت همته و أصابه الإحباط ترك الشكوي و ذهب يبحث عن حقيبته فذهب
    لمكتب شركة بختان و لم يجدها و خرج يبحث عن البص فوجده في الساحة و حمد
    الله ان وجد حقيبته غير ان الكمساري بدلا من الاعتذار و تطييب الخاطر
    للمواطن كال له من سؤ الادب ما زاد احباطه من الحال حيث ان الكمساري زاد
    من سؤ ادبه و تحداه بأن(امشي لأعلي سلطة تعجبك).
    *وبص بختان هذا نموذج لكثير من الشركات التي تعمل في النقل البري خاصة بين الخرطوم و ابوحمد، حيث أن التذاكر تزاد كيفما يشاء اهل الشركات والمعاملة ضاربة في السوء و تتوقف البصات في اقذر و افقر المحطات التي
    يحتاجها الركاب لقضاء حاجتهم و الصلاة و الاكل النظيف, و الأسوأ من ذلك
    تشغيل فاحش و اتفه المواد في شاشاتهم المرئية التي لا تراعي ذوقا و لا
    دينا و لا عرفا, و من يقف لائما و ناصحا فمصيره الكيل بأسفه و باحط المفردات.. الى مَنْ المُشتَكَي اخي حيدر.؟!
    * ذهبت الأسبوع الماضي لتأدية
    عزاء مع عدد من اقاربي من قريتي الى العبيدية(نحو75كيلومترا) و بعدما
    تحرك البص بقليل جاءنا الكمساري طالبا150 جنيها تذكرة عن كل واحد منا , و
    وقفته و طريقة كلامه و عضلاته المفتولة جعلتنا ندفع درءا لاي نزاع، للاسف هذا واقع نعيشه وقد يكون هنالك غيرنا يعانون نفس المعاناة، فنرفع لك هذه المحنة عساها تجد حلا عبركم.
    تحياتى
    اخوك /عبدالعزيز وداعة الله 0912958913 --0121413953
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