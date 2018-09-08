الدكتور أمين مكي مدني و القوي الحديثة بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن

قال الدكتور أمين مكي مدني في محاضرة بعنوان " الإصلاح في الأحزاب السودانية" كان قد أقامها " منتدى الحوار الوطني الديمقراطي" في القاهرة عام 1994م بالقاهرة. و كانت المحاضرة مبرمج لها أن تكون واحدة من عدد من المحاضرات، تتحدث فيها قيادات القوي السياسية للأحزاب، و تحدث في هذه المحاضرة القطبين الاتحاديين " أحمد السيد حمد و محمد الحسن عبد الله يسن" و من حزب الأمة الدكتور التجاني السيسي و مهدي داؤود" ثم أعطيت الفرصة لمداخلة للدكتور أمين مكي مدني قال "إن قضية الإصلاح داخل الأحزاب السياسية جميعها، تمثل إشكالية محورية في عملية التطور السياسي في السودان، و إن القيادات التاريخية المتحكمة علي مفاصل هذه الأحزاب، لا تستطيع أن تنفذ أي عملية إصلاحية، و إذا كانت هذه القيادات لديها التصور لعملية الإصلاح و التحديث أو بمعنى أصح هي مؤمنة بالإصلاح و تحديث الأحزاب و تطورها، ما ترددت عبر مسيرتها التاريخية من فعل التحديث و التطوير، و لكن الفكرة ليست في أجندتها، و من مصلحتها الخاصة أن تستمر الأوضاع كما هي، و أي تغيير سوف يؤثر علي مواقعها. ثم أضاف الدكتور مدني قائلا " أن الإصلاح هو مطلب القوي الحديثة في المجتمع، القوي التي تعتقد إنها علي هامش الفعل السياسي، و الإصلاح محاولة لفتح أبواب الأحزاب علي أسس إجرائية تتيح عملية التفاعل الفكري بين الأجيال، و تسمح للأجيال الجديدة أن تصعد لقمة هرم الأحزاب. و إن العملية الإصلاحية في مصلحة القوي الحديثة. و انتهت الندوة و اتفقنا علي أن تكون المحاضرة القادمة عن القوي الحديثة يتحدث فيها كل من الدكتور أمين مكي مدني و الدكتور فاروق محمد إبراهيم. و في مقدمة المحاضرة قال الدكتور أمين مكي " إن القوي الحديثة في المجتمع لن تكون مؤثرة و قادرة علي إحداث تغييرات جوهرية في العمل السياسي، إذا لم تكن هي نفسها قوى منظمة، و مستوعبة لدورها التاريخي، و مدركة لحاجات مجتمعها، و القوي الحديثة التي أعنيها هي القوي التي استطاعت أن تحرر نفسها من الموروث الثقافي السياسي التقليدي، و عصبية الحزبية. و قال إن العمل من أجل خدمة الديمقراطية، لا يتم فقط من خلال الانتماء للأحزاب، و أيضا من خلال الانخراط في عمل منظمات المجتمع المدني التي تتيح مساحة واسعة لحرية الرآى، و الممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات الدورية لهذ المنظمات. و تعزيز قيم الديمقراطية و تجذيرها في المجتمع تتطلب وعي جماهيري. تعرفت علي الدكتور أمين مكي مدني عن قرب من خلال فترة التسعينات عندما كانت القاهرة بؤرة متقدة و فاعلة لقيادات المعارضة. في ذلك الوقت كان الدكتور أمين يتخذ من مكتب الدكتور المصري يحي الجمل مكتبا له، و قد زرته عدد من المرات، وكان المكتب بجوار أحد مقرات أمن الدولة المصري، و كان يأتي صراخ الأشخاص الذين يتعرضون لأنواع من التعذيب بصورة مزعجة تقشعر لها الأبدان. و كنت أقول للدكتور مدني أنت و الدكتور يحي الجمل دعاة لحماية حقوق الإنسان كيف تستطيعون تحمل هذا الصراخ دون أن تفعلوا شيئا. قال الدكتور أمين مشكلة الوطني العربي دائما يظل الشخص ضعيفا أمام الانتهاكات و الحقوق الضائعة للمواطنيين، و إن الآنظمة الديكتاتورية تعتقد إن الانتهاكات التي تمارسها تعتبر تخويفا للناس، و هي بهذه الممارسة تقتل فيهم كل القيم النبيلة التي تدفع للتطرف و العنف في البلاد. و بعد مغادرتي إلي القاهرة في أكتوبر عام 2000م لم ألتق بالدكتور أمين إلا بعد تسع سنوات، في زيارة قمت بها للسودان عام 2012م، و ذهبت لشارع الجمهورية أبحث عن "كافتيريا" لدي فيها موعد مع أحد الأصدقاء، و إذا بي التقي بالدكتور أمين مكي وجها لوجه في برندات شارع الجمهورية، و أصر علي أن أذهب معه للمكتب، و أعتذرت لموعد مسبق مع صديق، و قال لي فقط لكي تتعرف علي المكتب و تحضر إليه في وقت أخر. يعود الفضل للدكتور أمين مكي و الدكتور فاوق محمد إبراهيم في إدخال القوي الحديثة في قاموس العمل السياسي السوداني، باعتبارها القوي التي يقع علي عاتقها عملية التغيير في البلاد و التحول الديمقراطي، و هي القوي التي سوف تسهم بفاعلية في عملية تطوير و تحديث الأحزاب السودانية التي شاخت. رحم الله المناضل الذي ترجل عن صهوة جواده الدكتور أمين مكي مدني الذي خلف إرثا نضاليا مشرفا. و مواقف وطنية من أجل إزالة العنف و العنصرية و إقامة العدل، في وطن يئن من وجع أفعال إبنائه، له الرحمة و المغفرة و نسأل الله أن يجعله مع الصديقين و الشهداء و أحسن اؤلئك رفيقا، و العزاء لأسرته و كل رفاق دربه في مجال السياسة و المحاماة و العمل المدني. و نسأل الله الصبر و المغفرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة