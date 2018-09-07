علاج الخلافات الزوجيه بقلم هانم داود

05:39 PM September, 07 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

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لماذا بعض من الرجال حين يدخل بيته يحول البيت لبركان نار ثوره وشجار وغم ونكد

لماذا يحاول الرجل أن يغيظ زوجته ويوهمها بأنه على علاقه بأخرى

والمفروض أن تعيش وزوجتك فى أمان وسكن ورحمه قال تعالى وخلقنا من كل إثنين ذكر وأنثى"صدق الله العظيم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

لو زوجتك فى عينيك لا تعجبك لكن الله الكريم ولايظلم ربك أحد يعوض عليها زوج آخر لها يحترمها ويقدرها.. زوج فى الحلال

مستحيل الأنثى بعد طلاقها وخصوصا إن كانت صغيره فى السن مستحيل تقعد عن الزواج وإلا تفتح على نفسها باب القيل والقال على الأقل تتزوج لإبعاد الفتن عنها،

لماذا لا تفكر عزيزى الزوج بأبنائك حين تهجرك إمرأتك من كثره الخلافات وتترك لك الأولاد تتشرد فى الشوارع للإغتصاب أو أخذ أعضائهم أو يتاجر الطفل فى المخدرات وينضم لرجال العصابات،ويفشل فى دراسته ويتحطم مستقبله

والأم تتزوج من رجل آخر والرجل الآخر زوج الأم يرفض دخول أبنائها من زوجها الأول عنده لأنه يراه أطفال غريبه عن أبنائه ومستحيل ينفق عليهم

-عزيزتى الزوجه عليك حل مشاكلك الزوجيه مع زوجك وإيجاد الحل المناسب لها بهدوء ودون عصبيه لاداعى للعدوانيه والصراخ ،لماذا تفرح فيك العوازل من النكد والزعيق، أوتمرض وتعتل صحتك،

وحين تمرض أو تموت لا قدر الله ويتزوج زوجك من أخرى

-عزيزى الزوج لابد لك من الأصدقاء والخروج مع أصحابك للترفيهه عن نفسك

وكذلك الزوجه تزور أهلها للترفيه وزياده الوعى والخبرات فى الحياه

لا تحدثى زوجك عن الطلاق ولا تجعلى الكلمه لبانه فى فمك فهذا خطأ فادح وممكن الوقوع فى الطلاق من كلمه وتتشرد الأطفال

0إسألى زوجك إن كان لا ينوى تشريد أطفاله أو يأتى بزوجه أب الله أعلم هل تعلم الأطفال الدين والنظافه والمذاكره

ياريت الزوج يقدر ما تفعله زوجته لأجل الاستقرار الأسرى،ولا يلقى بأذنيه لكل من يلقى فيها غيرته وأحقاده وسمومه والغيره من إستقراره الأسرى

والزوج لا يعلم الفتاه المعجب بها أو السيده ما هى عيوبها ما هى درجه معرفتها بربها ونظافتها الشخصيه ومدى إهتمامها بزوجها يكفى أنها تخون زوجها وأنت تعلم بذلك لأنها خائنه وليست تحبك هى تعشق الخيانه مع أى شخص وأن تسهل لها الخيانه خاف الله،

-عزيزتى عليك التحلى ببعض الرومانسيه ولا تكونى سليطه اللسان وإياك والبدانه ولا تكونى غيوره على زوجك حد الجنون إرحمى نفسك

-عزيزى الزوج لا تظن بنفسك الكمال الكمال لله وحده تأكد أن بك الكثير من العيوب التى تتحملها زوجتك،وتأكد أن الله يسمعك ويراك وأنت تتشاجر مع زوجتك بدون وجه حق

-عزيزى الزوج عزيزتى الزوجه عليكم بأخذ أجازه سويا لتهدئه أعصابكم ولا تجعل من مشاكلكم عزول بينكم كل منكم يترك الخلافات والمشاكل والله الموفق



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