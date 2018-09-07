يريدون استحمار ثورة العراق الجريح!؟ بقلم د.عادل رضا

ندوة هامة بواشنطن بعنوان الإقتصاد الكلى وأزمة المصارف السودانية الحالية
سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
بابكر النور حمد...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك.....لن ننساك
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 07-09-2018, 06:27 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-09-2018, 05:37 AM

الدكتور عادل رضا
<aالدكتور عادل رضا
تاريخ التسجيل: 15-03-2014
مجموع المشاركات: 36

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


يريدون استحمار ثورة العراق الجريح!؟ بقلم د.عادل رضا

    05:37 AM September, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    الدكتور عادل رضا-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الانتفاضة الشعبية العراقية فرضت نفسها على وسائل الإعلام بعد تجاهلها المتعمد والامتناع عن نشر اخبارها بوسائل الإعلام العالمي والعربي.
    واضح ان الانتفاضة الشعبية العراقية لن تتوقف وستستمر وهناك بحث عن ذريعة لقتل المتظاهرين السلميين الشباب الذين يطالبون بالحياة في ظل غياب تام لكل شيء يحتاجه اي انسان حتى الماء.
    جواسيس ولصوص الاحتلال الامريكي للعراق الجريح ليس لديهم إلا رسائل القتل والدم واستمرار فشل مسخ دولة الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح.
    الوقاحة بلا حدود في العراق الجريح فشلة الجواسيس واللصوص وسياسيين الصدفة الذين جائوا مع الاحتلال يطالبون بحل مشاكل العراق وهم المشكلة واستمرار وجودهم ليس الحل.
    والمرجعية القمية اذا صح التعبير وايضا النجفية تخلت عن دورها و واجبها الشرعي منذ احتلال العراق خدمة للأجندات الأمريكية والصهيونية واي مطالبات اعلامية دعائية فارغة تزعم وتدعي أنها تساند مطالب المتظاهرين السلميين لن تغير من حقيقة سقوط وانحراف دور المرجعية الإسلامية في مدينة قم ومدينة النجف الاشرف عن تكليفها الشرعي.

    والسيد مقتدي الصدر سقط بعد حرب النجف بالعام ٢٠٠٤ واصبح جزء من منظومة الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح والايرانيون استغلوه هو وغيره من التنظيمات والأحزاب السياسية العراقية لصناعة مواقع نفوذ وسيطرة وركائز في داخل العراق الجريح.

    على الرغم من تأكيدنا على ان الحالة الشعبية والكتل البشرية التي تتحرك تحت قيادة مقتدي الصدر من اكثر الناس الذين تعرضوا للظلم والاستبداد والقهر والجوع وكل ما هو ظالم بعهد الطاغية صدام واستمر ذلك ايضا بظل "مسخ" دولة الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح.

    وايضا تعرضوا للاستغلال المستمر المتواصل باشتراكهم بمفرمة اللحم البشري بالحرب ضد التنظيمات التكفيرية او بوقوعهم بظل سلسلة التفجيرات الإرهابية المتواصلة او بوجودهم بواقع معيشي لا يستطيع اي بشر ان يتحمله.

    العراق يريد أن يتحرر ....والانتفاضة الشعبية العراقية مستمرة ضد شلة الجواسيس واللصوص الذين جائوا مع الاحتلال الأمريكي.

    ومحاولات التصريحات الصحفية الدعائية من المرجعيات الاسلامية في النجف الاشرف او بمدينة قم او من السيد مقتدي الصدر لن تغير شيء من واقع مرير ومصير مجهول ومأساة مستمرة هم اصبحوا جزء من مسبباتها ما داموا تخلوا عن تكليفهم الشرعي والقومي والوطني ومشوا وتحركوا مع الاحتلال الأمريكي للعراق الجريح.

    هناك ثورة في العراق الجريح ضد الاستعمار الخارجي وهناك من يريد ان يستحمر ثورة العراق من خلال آليات تنفيس الضغط الشعبي من خلال التصريحات الصحفية أو تأييد المظاهرات وأسبابها وبنفس الوقت يقمعونها !؟ وهذا محاولات لأستحمار ثورة العراق الجريح وستفشل لأنها أساسا فشلت لأن الثورة العراقية مستمرة منذ اكثر من شهرين و فرضت واقعها فرضا على وسائل الإعلام المختلفة.
    والعراق الجريح وهو "عقل" العرب ومصنع افكار العرب وجدلياتهم منذ ايام الامبراطورية العباسية سيعود ليمارس دوره العروبي الاصيل من خلال شعبه المنتفض الثائر.
    د.عادل رضا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de