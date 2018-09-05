على الورق ..!! بقلم الطاهر ساتي

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05-09-2018, 02:26 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 11-08-2014
مجموع المشاركات: 941

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على الورق ..!! بقلم الطاهر ساتي

    02:26 PM September, 05 2018

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    الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
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    :: العلاقات السودانية الصينية (مثالية)، بحيث لم تتأثر بتقلبات طقس السياسة منذ (60 عاماً).. ومع ذلك، خلال استقباله رؤساء كبرى الشركات الصينية، تعهد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بحماية الشركات الصينية لتعمل في مناخ مستقر وجاذب للاستثمار.. وعليه، فان تعهد رئاسة الجمهورية بحماية الاستثمار الصيني يعكس حاجة هذا الاستثمار إلى (حماية رئاسية).. فالشاهد أن البلاد بحاجة إلى أجهزة وقوانين تشرف على هذا القطاع وتديره بالمؤسسية التي تساوى كل الإستثمارات الأجنبية والوطنية في (الرعاية والحماية).. ..!!

    :: وبالقاهرة، يُعلن وزير الصناعة موسى كرامة عن تخصيص أرض مساحتها تنقص قليلاً عن مساحة مثلث حلايب..( مليوني متر مربع)، لإقامة منطقة صناعية مصرية على النيل، و أن دراسة الجدوى سوف تكتمل خلال ( 6 أشهر)، وموضحاً بأن إدارة المنطقة الصناعية سوف تكون مصرية.. والغريب في الخبر هو أن المشروع صناعي، ومع ذلك - حسب اعلان كرامة - تم تخصيص أرض المشروع (على النيل).. ولو كان المشروع زراعياً أو سكنياً، ربما لتم تخصيص الأرض (في الصحراء)، ولله في العقول التي تخصص الأراضي وتقرر مصائر الناس والبلد شؤون ..!!

    :: وعلى هامش الخبر، يقول وزير الصناعة : (قانون الاستثمار بالسودان يعد مشجعاً إلا أن كافة مميزاته على الورق فقط، وأن هنالك عقبات كثيرة تتقاطع مع تنفيذ السياسات الإستثمارية وأنهم يعملون على إزالتها).. وما لم يكن لحديثه معنى آخر، فان قانون الاستثمار السوداني مشجع وجاذب للمستثمرين، ولكن لاتوجد المزايا التي تشجع المستثمرين وتجذبهم إلى السودان إلا على الورق فقط.. وأي قارئ لهذا التصريح سوف يظن بأن القائل معارض للحكومة أو متمرد عليها، وليس وزير الصناعة شخصياَ .. ومن المدهش أن يظن وزير الصناعة بأن حديثه هذا يأتي في إطار جذب المستثمرين ..!!

    :: وفي ذات يوم من أيام يوليو الفائت، بصحيفة (الشرق الأوسط)، قال وزير الاستثمار مبارك الفاضل : ( تعلن وزارة الاستثمار في السودان - الشهر المقبل - عن خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، ويصاحب الإعلان المرتقب قانون جديد للاستثمار).. ويومها قلت معقباً : أللهم نسألك الصبر على كثرة القوانين وتراكمها فوق بعضها ( بلا جدوى)، و كل من يقرأ هذا التصريح سوف يصيح لا إرادياً : (تاااني قانون جديد؟).. فالقانون الحالي لم يصبح قديماً بعد، و لاتزال الألسن والأقلام تصف قانون الإستثمار الحالي بالجديد، فكيف تفكر الحكومة في الإعلان عن قانون (جديد آخر)؟.. هكذا تساءلت ..!!

    :: ومع ذلك،مضى يوليو ثم أغسطس، ونعيش سبتمبر ، ومع ذلك لم يُعلن مبارك عن خريطة المشاريع الاستثمارية ، ولا عن القانون الجديد، وهو قد يصبح السادس في الترتيب خلال العقد والأخير.. فالحكومة كما تعلمون تشرًع قانوناً حديثاً كل ثلاث سنوات.. والمدهش أن كل قانون يحتفظ بصفة الجديد حتى لحظة الإلغاء، ثم يصبح قديماً بعد إجازة ( قانون جديد).. وعلى كل، لم يعلن مبارك عن القانون الجديد و لا عن الخارطة الاستثمارية، فربما كان حديثه أيضاً - كحديث موسى كرامة - (كلام جرائد)، أو ربما لقناعته بأن قانونه أيضاً سوف يكون جاذباً ومشجعاً على (الورق فقط )..!!




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