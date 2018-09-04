الجمل ماشايف عوجة رقبته بقلم نورالدين مدني

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2018, 00:06 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-09-2018, 10:25 PM

نور الدين مدني
<aنور الدين مدني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1176

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الجمل ماشايف عوجة رقبته بقلم نورالدين مدني

    10:25 PM September, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    كلام الناس


    *منذ أن بدات مفاوضات الخرطوم لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان كتبت موضحاً أن الحال في دولتي السودان"من بعضه"، أي أنه لايمكن فصل مشكلة الحكم في دولة جنوب السودان عن مشكلة الحكم في السودان الباقي.
    *لم يكن ذلك من باب التشاؤم أو التيئيس لكنه الواقع الذي لايخفى على أي مراقب محايد للأوضاع في دولتي السودان، لكن للأسف مازالت سياسات الإستبداد بالرأي في كل الشؤون العامة تتمدد رغم اثارها الكارثية على السودان بدولتيه.
    *هذا الزعم غير الواقعي ظهر منذ السنوات الأولى لحكم الإنقاذ عندما أعلنت القيادة انذاك أنهم يعرفون التعامل من الحركة الشعبية الجنوبسودانية أكثر من غيرهم ، لكنهم للأسف أججوا الحرب الأهلية وألبسوها عباءة دينية إلى أن أوصلوا الأوضاع للجوء إلى الإستفاء على تقرير مصيرجنوب السودان فكان الذي كان الذي يحولون "هم" أيضاً إصلاح بعض اثاره.
    *واضح أن ماتم التوقيع عليه في الخرطوم بعد ولادة متعثرة لا يشكل إتفاقاً شاملاً لذلك قرروا رفع تحفظات المعارضة المسلحة وتحالف المعارضة على إتفاق الخرطوم لقمة رؤساء دول الإيقاد، وهذا كما قال أتيم سايمون يبرهن على وجود أزمة حقيقية وأن هناك قضايا جوهرية مازالت عالقة.
    *لم يكتف أهل الأنقاذ بذلك فهاهو وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد يخرج على العالم بتصريح مدهش مفاده أن السودان سيشرف على دمج القوات الميلحة الحنوبسودانية وتدريبها تدريباً موحداً، وأضاف قائلاً في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية : إن هذه العملية للتأكد من أن القوات المسلحة الجنوبسودانية ليس لها أي ولاء إلا لدولة جنوب السودان !!.
    *هكذا تستمر محاولات من تبقى من قادة الإنقاذ الأكثر حاجة لمثل هذه المبادرة الطيبة الذين كانوا ينشدون قيادة أجمع، لكنهم فشلوا في حكم السودان كما فشلوا في تحقيق مشروهم الحضاري وفي تحقيق السلام الشامل في السودان.
    *واضح للقاصي والداني أن أهل الإنقاذ "راح ليهم الدرب" ودب الخلاف فيما من تبقى منهم ومازالوا يغالطون أنفسهم ويسعون لإصلاح العالم من حولهم وينسون أنفسهم مثلهم مثل الجمل الماشايف عوجة رقبته.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de