03-09-2018, 07:58 PM

عبد المنعم هلال

عبد المنعم هلال

تاريخ التسجيل: 07-04-2014

مجموع المشاركات: 76 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) هلالكم يناديكم بقلم عبد المنعم هلال

07:58 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

عبد المنعم هلال-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر هلال وظلال







- نهوى الهلال حتى الثمالة ونقف معه عند الملمات والمحن ليس ارضاء لزيد أو لأننا مع عبيد انما حبا في هذا الكيان ولا ترضي بأي حال من الأحوال أن يكون الهلال مطية للبعض لتحقيق مصالح تهمهم ولا نقبل أن يكون الهلال هدفا لبعض الأقلام التي تستهدفه وتعمل علي شق صفه وتبذر الانشقاق وتزرع الفتن فالبعض تجاوز أدب الخلاف وتناسى المعاني السامية للرياضة واشتط في الخصومة والعداوة والتجني في حرب الخاسر فيها هو الهلال لا غير ان المعارك بين صحف وكتاب الهلال معارك في غير معترك ولا تفيد أيا من الأطراف المتصارعة انما تصب في مصلحة خصوم الهلال والمستفيد الأول والأخير منها الند التاريخي المريخ الذي يزيد اعلامه النيران اشتعالا ويعمل علي زرع الفتنة بين المجموعات الهلالية المتصارعة وهدفهم عدم استقرار الهلال فأفيقوا يا هؤلاء وأعملوا علي مصلحة الهلال بدلا عن هذا التناحر والتباغض أشرعوا أقلامكم للدفاع عن الهلال الكيان عوضا عن الدفاع عن زيد أو عبيد من الرؤساء والاداريين واللاعبين ..!!

- البعض تفوح من كتاباتهم الطواف حول الاشخاص لدرجة تقديسهم والافتتان والإيمان ببعض الاداريين واللاعبين والحط من قدر الآخرين الذين يختلفون معهم في الرؤى وعندهم الوقوف مع الكيان هو في السباب وتبادل الاتهامات وهذا ليس ببناء وتعمير انما هدم وتكسير فبناء الفرق لا يأتي بمثل هكذا كتابات.!

- أفيقوا يا هؤلاء وأرجعوا إلي ضمائركم ان اشعال المعارك الداخلية والانشغال بالأمور الانصرافية لا يخدم قضية ..!!

- لا يمكن أن نتقدم قيد انملة والبعض يتتبع عيوب الناس والتشهير بهم والنقص من قدرهم وتبخيس أعمالهم ..!!

- يجب علينا الالتفات لبناء بيت الهلال الداخلي وترك سفاسف الأمور والأثر يقول (طوبى لمن شغله عيبه عن عيبوب الناس) ويجب علينا معالجة العيوب التي يعاني منها الهلال والعمل علي الترميم والإصلاح قدر الإمكان بدلا عن التعارك والتناوش بأسنة الأقلام واللسان ..!!

- ان ما يحدث في الهلال لهو بالغ الخطورة وما يسفر عنه مزيد من التفرقة والتشرزم وتكوين شيع وقبائل هلالية تتقاتل وتتناحر علي علي كيان وصل مرحلة (الاحتضار) بسبب ما يحدث من أهله وعشاقه من عمل (ضار) وان هذا الهراء الذي نطالعه ربما يؤدي إلي فقدان (الهوية الهلالية) وذلك بتغذية عقول الجماهير بالحقد والكراهية والعصبية ..!!

- متى نتخلص من عادة الولاء للأشخاص والاداريين بدلا عن الكيان الذي يجمعنا ..!!

- البعض (يلوك) بعض المواضيع الفارغة والممجوجة التي لا تفيد الهلال في شيئ ويعزفون علي أوتار انغامها النشاز ليل نهار ويرسلون أحرف صدئة غبية كل صباحية وهؤلاء الهلال منهم براء ...!!

- الهلال أكبر وأسمى وأنبل من كل هذه المعارك الغريبة التي تدور بين أهله والتي تحول دون وحدتنا وتقدمنا ولا تجلب لنا إلا الفشل والهزيمة والانكسار وتهدي لخصومنا النجاح والفوز والانتصار فالنتحد ونرص البنيان قبل فوات الآوان وعندها يكون هلالنا في خبر كان ..!!

- لن تنفعنا عبارات الكاردينال (عمل) والبرير (فعل) والأرباب سليل (دار جعل) كل هذا يخصم منا ولا يزيدنا فهذه الأسماء التي تتقاتلون وتتناحرون من أجلها إلي زوال ويبقى الهلال ..!!

- عودوا إلي كلمة سواء رغم الدسائس والمكائد والفتن لا تختلفوا ولا تنازعوا لكي لا يشمت فيكم الأعداء ..!!

- عودوا إلي صواب العقل وصوت الحكمة وإلا فإن الهلال هو الخاسر والمهزوم ويجب علينا جميعا دون مسميات وجماعات أن نتصدى لكل خارج عن الاجماع الهلالي وأن نلفظ كل من يضعون المتاريس في طريق الهلال ونبعد كل خارج عن الاجماع الهلالي ونقف في طريق المسيئين والذين يزرعون الفتنة والشقاق ..!!

- التفتوا إلي الأزرق وغنوا معه حتى تنشق حناجركم بدلا عن الغناء والتطبيل للأفراد ..!!

ظل أخير

هذا الهلال تكفل بالهدى

هل تعلمون من الهلال ضلالا ..؟؟

سرت الحضارة حقبة من ضوئه

ومشى الزمان بنوره مختالا





على ٢٣ يناير، ٢٠١٨ ٧:٥٩:٣٦ م GMT+02:00, mailto:" [email protected] " كتب:









_ تم إجازة ميزانية 2018 علي جثة الشعب السوداني وخرج علينا الوزراء يباركون ويأيدون الميزاينة المشوهة وهكذا خرج مولود الميزينة له عدة أوجه وعدة أزرع وعدة أرجل كالخطبوط وله عدة بطون تلتهم خيرات الشعب السوداني وترفد الحكومة من ما تبقى من سنامه ..!

سيدي الرئيس أنت ولي الأمر وصاحب القرار فكل ما نرجوه منك توجيه حكومتكم ونواب الشعب أن يلتفتوا إلى معاش هذا الشعب الذي قال (الروب وحي ووب) فقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر وتفشى الفقر وامتدت الأيادي تبحث عن اللقمة والجغمة . سيدي الرئيس عليك وعلي بطانتك الالتفات للشعب الذي أنهكه الغلاء وأهلكه المرض وهداه الجوع .. سيدي الرئيس كيف نعيش ..؟ سيدي رئيس السادة الوزراء رفقاً بالغلابة والفقراء قد أصبحت الحياة لا تطاق بسبب سياساتكم الرعناء وأضحى الجميع علي حافة الجنون وجولة في شوارع الخرطوم توضح اليكم ما آل اليه الحال .. جرائم واحتيال وتسول وشحدة في كل مكان في الإشارات والبقالات والمستشفيات والمساجد وفي المكاتب لقد أصبحنا أمة من المتسولين بينما يزداد الأثرياء ثراءاً والفقراء فقراّ .. حتى الموز فاكهة الفقراء اصبح عزيز المنال بعد وصل سعره عدة جنيهات تفوق أصابع اليدين ووجبة فول واحدة في اليوم تقضى علي الراتب في اسبوع وسعر جوال السكر يفوق راتب الشهر أما اللحوم والفراخ فهذه لا يتذوقها إلا علية القوم والاثرياء الجدد الذين كنزوا الذهب والفصة واليورو والدولار واغتنوا في هذا العهد مع ظهور قطط الإنقاذ السمان التي قضت علي الأخضر واليابس ..!!

إلى حكومة (السمك لبن تمر هندي) وبرلمان (لحم الراس) سوف يسألكم الله عن أمانة التكليف وعن هذا الشعب الذي يعيش علي الكفاف ولا يجد قوت يومه هذا الشعب الغلبان الذي فقد أهم مقومات الحياة .. لا غذاء ولا علاج ولا تعليم .. لا ماء ولا كهرباء .. لا خدمات فقد أصبح الشعب هو الذي يخدم الحكومة ويدعمها ويدفع لها الاتاوات والجبايات من ضرائب وعوائد وجمارك مضاعفة ولم يتبقى للمواطن سوى أن يدفع مقابل مواراة جثمانه ودفنه تحت التراب مه أنه يعيش أصلا مدفونا مقهورا مذلولا ورغم أن المواطن يدفع للحكومة دم قلبه فأنه لا يجد خدمات نظير ما يدفعه ..!!

بعض حلاقيم المعارضة التي كانت لا تكف عن الجعجعة والنبيح تم استمالتهم وشرائهم واستيعابهم في الحكوم كوزراء ونواب بالبرلمان فباعوا القضية وسكتوا عن قول الحق وصمتوا صمت القبور وبل أصبحوا حائط الصد الأول للحكومة وهؤلاء لا (يرجى)منهم ..؟ فهم يدافعون عن مصالحهم وتناسوا الشعب والدفاع عن حقوقه كما وعدوا وهم في مقاعد المعارضة فقد تم سد حلاقيمهم بالامتيازات والمخصصات والفارهات من العربات والمكاتب والحاشية فتناسوا حكاية المعارضة والكفاح وقلع النظام وتلك الشعارات الثورية وتمرغوا في نعيم السلطة ومولاة الإنقاذ ..

نسأل الله إصلاح الحال وحسبنا الله ونعم .

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