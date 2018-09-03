03-09-2018, 07:26 PM

أسحاق احمد فضل الله

أسحاق احمد فضل الله

تاريخ التسجيل: 24-11-2015

مجموع المشاركات: 509 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) نرسم لنشرح بقلم إسحق فضل الله

07:26 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

أستاذ إسحق .. الأحداث الآن لها شكل الوطاويط المهتاجة في غرفة مغلقة .. اشرح (تلميذك س)

> لاعب الكونكان .. أستاذ.. تبدو الأوراق في يده مبعثرة.. (دو شيريا إلى جانب شايب ديناري.. إلى)

> لكنه يعرف أنه يمسك بالخيوط

> ونثار لا صلة بينه.. في ما يبدو.. ننثره.. مثل أوراق اللاعب هذا لكن الخيوط تجدها مذهلة في نهاية الحديث

> ونرسم المجتمع (الناس والسياسات والأخبارو..)

> ونرسم الدولة

> ونرسم ما يرسمه لها أهل المعارضة التي تتدفق الآن هجاء

(2)

> و..

(مرضى السرطان نتعب في علاجهم .. ثم يموتون

> قبل الإنقاذ الناس كانوا يقتسمون الصابون

> الناس سوف يأكلون الدجاج

> لو شفتونا بنينا عمارات يبقى فسدنا

> ..

> والجمل الخانقة هذه قالها رجال من الدولة..

> ومواقع الواتساب تجعل الأمر يبدو وكأن الدولة اجتمعت ودرست وقررت أن تقول هذا.. وقالت

> .. وعام 2000 الترابي يقول( عشرة في المائة من أهل الإنقاذ فاسدون)

> والناس فهموا أن الرجل يقول للناس.. من عنده مائة مخلص من كل مائة مسؤول فليأت بهم.. الناس لم يسخطوا يومها

> والناس ما يجعلهم يسخطون الآن ليس هو الفساد

> ما يصنع السخط هو (سلوك الدولة) تجاه الفساد

> العشرة في المائة التي يشير إليها الترابي كانت معروفة.. وعشرون في المائة.. لكن

> مع الفساد هذا.. الناس زحموا الميادين وبايعوا الإنقاذ.. (نبايعك على.. و)

> ومع الفساد الناس حملوا السلاح أيام الجوع (وماتوا بالكوم).. لأنهم كانوا يعرفون أن الأمر نسبي.. وأن الدولة جادة في العمل

> والمخطط.. مخطط هدم السودان والحرب ضد الإسلام .. الذي يكتب عنه الكرنكي أمس .. مخطط يجد أن الحرب المباشرة ضد الإسلام توقظ المسلمين

> والأسلوب الجديد يصبح هو

: الحديقة الرائعة التي يقف وسطها الإسلام في السودان تجفف

> تجفف بالإعلام

> وتجفف بالجوع

> والحديقة.. بعد التجفيف.. تصبح قشاً ينتظر عود الكبريت

> تماماً.. مثلما يحدث الآن

(3)

> ..

> السودانيون لا ينقلبون ضد الإسلام.. والخطة حين تعرف هذا تتخذ أسلوباً رائعاً

> ( نحن لا نضرب الإسلام.. بل نضرب من يدعون الإسلام ويقتلونكم).. هذه هي صرخة الحرب الآن

> والدعوى هذه مع البطون الجائعة لا تنتظر شاهداً ولا دليلاً.. الموجوع يقبل عادة كل اتهام

> والضرب عند الاتهام هذ هو

(4)

> الناس لما بايعوا وقاتلوا كانوا يعرفون ويشعرون أنهم يتبعون الله سبحانه

> الدعوى الآن تجعلهم يشعرون أنهم يتبعون رجالاً لا دين لهم

> و.. لا أحد يغضب مثلما يغضب أحد يظن أن الناس سلبوه دينه

> والدعوى تجد أن الدولة تشهد بسلوكها على الفساد.. وعلى الاتهام

> والمواطن (غيظاً وديناً وجوعاً وأملاً) كان ينتظر أن تقوم الدولة بشنق الفساد.. في يوم في أسبوع في شهر

> لكن الدولة تصمت .. شهوراً وشهوراً

> والمخطط يقف ناحية يغمز للناس بأنه

: الإنقاذ ما دامت لا تحاكم الفساد فهي إذن.. الفساد كله

> والدولة تصبح شاهداً ضد نفسها

(4)

> ولماذا تصمت الدولة الآن!!

> الدولة/ والسياسة بطبيعتها تتعامل سراً مع كل شيء/

> الدولة إن هي كشفت أضرت بمشروعاتها.. وإن هي صمتت أصبحت شاهداً على ما يقوله الواتساب

> والموازنة تبقى هي

الخيار بين الكشف (ومنافعه ومضاره) وبين السكوت ومنافعه ومضاره

> والخيار يحتاج إلى معرفة دقيقة بالعالم.. معرفة المواطن العادي بهذا هي المستحيل ذاته

> ومعرفتنا بالعالم الآن تشبه معرفتنا بالعالم أيام معركة كرري

> وأمس الأول تمر ذكرى معركة كرري

(5)

> وإنقاذيون مسلمون مخلصون

> وإنقاذيون من أهل العشرة في المائة

> ومصالحون من المعارضة يلحقون بالدولة للعمل.. المهني المحايد

> ومعارضون يلحقون بالحكومة لاستئناف معركتهم من داخل معدة الدولة

> ومواطن يتخبط في شباك العالم.. الشباك التي تصنعها الآن المخابرات..

> الصورة هي هذه

> وكل شيء في العالم الآن (الطعام .. الجيش الفنون الإعلام السوق.. الـ.. حتى ألوان الملابس تصنعها المخابرات)

> وبيوت الأزياء التي تقود العري في البلاد المسلمة هي جزء من معركة المخابرات

> والتعدين .. والتجارة والقبلية (ناسي وناسك) و.. أشياء تصبح كلها أسلحة في الحرب داخل معدة الدولة

(7)

> ولعل هذا كله يصبح هامشاً على حديث الكرنكي أمس

> وفي تعليق على دعوة رئيس هولندا لإعادة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم

الكرنكي يعيد الإشارة إلى حوادث تمزيق (الحكومات) الغربية للمصحف

> الحكومات.. نعم

> لكن..

> عام 1962 نكتب حديثاً بعنوان (أخوكم في الله كينيدي) (أخوكم في جورباتشوف)

فاليقظة التي قدمها الاتحاد السوفيتي للمسلمين كانت شيئاً عجزت عنه الحركات الإسلامية كلها

> والعالم دهش جداً حين قامت أضعف دولة في العالم تقاتل الاتحاد السوفيتي والمجاهدون يجلدون السوفيت جلد عرب

> أوروبا وأمريكا كانت تحتل العالم الإسلامي وتطحن الإسلام لقرون لكن تحت دعوى أنها (لا تحارب الإسلام)

> لهذا لم يقاتلهم إلا عدد قليل من المسلمين

> ثم جاء السوفيت

و(بهبالة) شيوعية كاملة الاتحاد السوفيتي جعل المسلمين يشعرون أن السوفيت يقاتل عقيدتهم

> فقاموا يقاتلون

> والغرب الذي كان يقاتل الإسلام تحت الغطاء يصاب بعدوى البله ويطلق الحرب المعلنة ضد الإسلام ذاته (تمزيق المصحف.. والرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم) و..

> والغرب يفشل

> والغرب عندها يستخدم السلاح الأعظم

> الحرب الداخلية

> والتسلل لصناعة الحرب هذه عبر استخدام الإعلام

> والإعلام يغني على أوتار الجوع والقتل (تجويع الحكومة للناس)

> ثم الغرب (يعين) الحملة هذه بصناعة الفقر عند الحكومات

> والسودان هو النموذج الأعظم

> لكن المواطن السوداني الذي يرى سيل الهجاء والأكاذيب والنكات والبذاءات كل صباح سيلاً يتدفق على المواقع

> المواطن هذا لا يتجه للهدم

> لكن هذا لا يعني أنه لا يتجه إلى تغيير ما يجري

> .. وأمس نقول إن

(صلة كل شيء بكل شيء) هي معادلة تصلح للشرح

> لكننا نجد أننا نحتاج إلى جمع كل شيء كل شيء كل شيء حتى نتمكن من الشرح

> وهذا مستحيل

(5)

> والهدم يستخدم الأنفاق تحت الأرض و..

> إمام مسجد يغتصب طالب (وقبل أسبوع خبر مماثل)

> و زنا المحارم (مقال أمس)

> واغتصاب وقتل طفلة.. واشباه...

> والدولة في بله إعلامي عظيم تنسى أن تقيم (الحجر الصحي) لمنع نقل الوباء

> والصحف البلهاء تطلق حادثة أو اثنين لتجعل منها وباء

> مثلها.. شرطي يضرب طبيباً

> حادثة

> لكن الصحافة تجعلها تبدو وكأن الدولة اجتمعت وقررت وأطلقت ضرب الطبيب

> مثلها كانت صناعة (ندرة الخبز)

> الخبز لم يكن نادراً لكن (تداعي) الأخبار يصنع الندرة

> مثلها ندرة الوقود.. تصنع بالأسلوب ذاته

> مثلها.. مثلها

> ونحدث غداً عن المخطط الجديد للهدم الإعلامي

> لكن (نقول لمنو)؟

> أستاذ هل فهمت الآن صورة الوطاويط المهتاجة في الغرفة المغلقة؟







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