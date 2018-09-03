دعوى حجر على الشعب بقلم د.أمل الكردفاني

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
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03-09-2018, 03:33 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 630

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دعوى حجر على الشعب بقلم د.أمل الكردفاني

    03:33 PM September, 03 2018

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    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
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    البارحة قطعت الكهربا... وحصل هجوم البعوض الكاسح... الان قطعت وحصل هجوم السياط الشمسية الحارقة...
    اثنان وستون عاما دون ان تتطور الدولة لتصبح دولة... اثنان وستون عاما ونحن في قرية كبيرة تحكم بعقليات الزرائب... اثنان وستون عاما يمارس فيها السياسيون انفلونزا الدجاج وجنون البقر بعقليات مختلة وضمائر منعدمة ونفوس انتهازية... اثنان وستون عاما لم تستطع وزارة واحدة ان تضع بنية تحتية لترتقي خدمتها تعليميا او صحيا او زراعيا..الخ. اثنان وستون عاما بين سفسطائية اليسار ونرجسية اليمين وسطحية ما بينهما... اثنان وستون عاما والشعب يتقلب في كومته الديدانية ليقتات على نفسه كما لو كان في حالة جنون مطبق..اثنان وستون عاما والحكومات والمعارضون والشعب لا يعرفون ماذا سيكسب هذا البلد غدا ولا يعرفون انه سيموت..... اثنان وستون عاما ولم يقتنع أحد بأن انسان هذه الرقعة الأرضية الحارة غير قادر على حكم نفسه ويحتاج لوصي يدير شؤونه كأي قاصر منعدم الأهلية.
    لابد من دعوى حجر ...
    *كردفاني*
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03-09-2018, 04:33 PM

امير بابكر عبد القادر


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Re: دعوى حجر على الشعب بقلم د.أمل الكردفاني (Re: أمل الكردفاني)

    شعب لا يثور حتى لشرفه وكرامته شعب يستحق الموت فعلا شعب يترك امثال هؤلاء يحكمونه امثال عمر حسن احمد البشير اتفه واقذر واحط واكذب مخلوق
    سنجة: حلايب نيوز

    كشفت مصادر بأن السلطات الأمنية بولاية سنار ألقت القبض على مسؤول، قيادي بالحزب الحاكم بالولاية متلبساً يمارس الجنس مع فتاة استدرجها بمنزل في حاضرة الولاية سنجة، يوم الأحد.
    حيث ألقت السلطات القبض على مدير جهاز تشغيل الخريجين بالولاية محمد الطيب، في وضع مخل للآداب بعد أن تمكن من ابتزاز واستدراج الفتاة التي طالبته بتوظيفها.
    وحسب شهود أكدوا لـ (حلايب نيوز)، أن الطيب استغل وظيفته لإرضاء شهوته من خلال ملاحقته للفتاة ووعده لها بإيجاد مهنة مقابل شرفها.

    وتفيد متابعة (حلايب نيوز)، بأن مدير تشغيل الخريجين يعتبر قيادي بالحزب الحاكم (الموتمر الوطني)، الذي التحق به أثناء فترة دارسته بجامعة سنار كلية الدعوة والإعلام دفعة العام (2004م)، من خلال ذراعه التنظيمي بالجامعات (حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين). وسبق له أن ترأس اتحاد الجامعة في الدورة التي أطلق عليها التنظيم (أولي العزم 1) في العام (2008م — 2009م).
    حيث كان يمثل محمد الطيب الوجه الاعلامي للتنظيم آن ذاك، ويقارع به أحزاب المعارضة في المنابر السياسية المختلفة بالجامعة.
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