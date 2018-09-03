Re: دعوى حجر على الشعب بقلم د.أمل الكردفاني (Re: أمل الكردفاني)

شعب لا يثور حتى لشرفه وكرامته شعب يستحق الموت فعلا شعب يترك امثال هؤلاء يحكمونه امثال عمر حسن احمد البشير اتفه واقذر واحط واكذب مخلوق

سنجة: حلايب نيوز



كشفت مصادر بأن السلطات الأمنية بولاية سنار ألقت القبض على مسؤول، قيادي بالحزب الحاكم بالولاية متلبساً يمارس الجنس مع فتاة استدرجها بمنزل في حاضرة الولاية سنجة، يوم الأحد.

حيث ألقت السلطات القبض على مدير جهاز تشغيل الخريجين بالولاية محمد الطيب، في وضع مخل للآداب بعد أن تمكن من ابتزاز واستدراج الفتاة التي طالبته بتوظيفها.

وحسب شهود أكدوا لـ (حلايب نيوز)، أن الطيب استغل وظيفته لإرضاء شهوته من خلال ملاحقته للفتاة ووعده لها بإيجاد مهنة مقابل شرفها.



وتفيد متابعة (حلايب نيوز)، بأن مدير تشغيل الخريجين يعتبر قيادي بالحزب الحاكم (الموتمر الوطني)، الذي التحق به أثناء فترة دارسته بجامعة سنار كلية الدعوة والإعلام دفعة العام (2004م)، من خلال ذراعه التنظيمي بالجامعات (حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين). وسبق له أن ترأس اتحاد الجامعة في الدورة التي أطلق عليها التنظيم (أولي العزم 1) في العام (2008م — 2009م).

حيث كان يمثل محمد الطيب الوجه الاعلامي للتنظيم آن ذاك، ويقارع به أحزاب المعارضة في المنابر السياسية المختلفة بالجامعة. |Articles |News |مقالات |بيانات