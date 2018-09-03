عقيم !! بقلم صلاح الدين عووضة

03:29 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان

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*قريبنا مزمل صديق مر بتجربة فريدة..



*ولما حكاها ضحكت لها طويلاً ؛ فقد مررت بمثلها عدة مرات في حياتي..



*قال إنه أُرسل إلى أهل بيته ليخبرهم بموت عجب..



*وعجب هذا كان أحد (أتباع) جدنا العمدة محمود... وسائق عربته..



*فجرى الطفل سريعاً - مزمل - ليجد النساء يلتهمن أكلة كان يحبها كثيرا..



*وهي بالنوبية (جكَّمسا)... وتنطق أيضاً (جكَّسوريد)..



*فوقع معهن على الصحن يأكل بنهم شديد... ثم ادكَّر بعد أُمَّة..



*وصاح (قالوا العجب مات)... فإذا بالنسوة ينتفضن من الطعام مع صراخ مدوٍّ..



*وانتفض هو لانتفاضتهن... وصرخ لصراخهن..



*وقال إنه إلى الآن (ما فاهم حاجة)... ولا سبب كل تلكم (الأهمية) لوفاة عجب..



*وحين كنت أنا في عمره سمعت الكبار يهمسون بشيء ذات يوم..



*وكان عن مرض (فلان)... ولم أدر لم الهمس..



*وخلال جلسة ضمت كبارنا هؤلاء مع فلان هذا جهرت بالذي كانوا به يهمسون..



*وسألته بصوت عالٍ (قالوا عندك كذا... صحي الكلام ده؟)..



*فانتفض الكبار مثل انتفاضة نسوة دار مزمل تلك... وانتفضت أنا كانتفاضته..



*ثم سمعت من ضروبب العتاب ألواناً... وأشكالا..



*وما زلت إلى يومنا هذا (ما فاهم حاجة)..



*وأيام الثانوي (نجرت) قصيدة أعجبتني... وأعجبت جاري في الفصل..



*فأصر زميلي هذا على (إبهار) أستاذ الأدب العربي بها..



*فذهبنا إليه بها لنبهره... ومن ثم يعم الإبهار كل المدرسة ؛ بمدرسيها وطلابها..



*ولكنه ما أن قرأ منها بيتين حتى أعادها إلينا (مكرفسةً)..



*ثم انتفض صائحاً (إيه الكلام الفارغ ده؟!... انجرّوا على فصلكم... ده شعر عقيم)..



*وانتفضنا لانتفاضته رعباً... (وانجرينا) من أمامه..



*وبعد كل هذه السنين ما زلت (ما فاهم حاجة)... ولا معنى مفردة عقيم..



*فالريح قد يكون عقيما - كما البشر - حسبما ورد في القرآن..



*وهي التي يصفها الحق بأنها (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم)..



*أي التي لا (تخلِّف) من ورائها شيئا... ولا تُنبت... ولا تُلقِّح..



*ولكن كيف يكون الشعر - أو شعري أنا - عقيماً ؟!..



*وربما قصد الأستاذ أنه شعر لا (يُخلِّف) بنين... وبنات... وحفدةً ؛ من الشعر..



*وقبل فترة سألني صديق إن كنت صاحب قصيدة (حائمة) إسفيرياً..



*ووصفها بأنها قصيدة في غاية الروعة... والجمال... والإبداع..



*فوسوست لي نفسي بأنها قد تكون تلك القصيدة ذاتها التي أغضبت أستاذ الأدب..



*فربما عثر عليها أحدهم (مكرفَّسة) وسط ركام أوراق مدرستنا..



*ورأى فيها ما لم يره أستاذنا ذاك... فبثها في الأسافير..



*ولكني انتفضت حين قال إنها قصيدة سياسية فيها هجاء لاذع لأحد (الكبار جداً)..



*وصرخت : يستحيل أن تكون لي..



*فأنا.....(عقيم !!!).









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