عقيم !! بقلم صلاح الدين عووضة

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
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03-09-2018, 03:29 PM

صلاح الدين عووضة
<aصلاح الدين عووضة
تاريخ التسجيل: 31-03-2015
مجموع المشاركات: 914

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عقيم !! بقلم صلاح الدين عووضة

    03:29 PM September, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان
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    رابط مختصر


    *قريبنا مزمل صديق مر بتجربة فريدة..

    *ولما حكاها ضحكت لها طويلاً ؛ فقد مررت بمثلها عدة مرات في حياتي..

    *قال إنه أُرسل إلى أهل بيته ليخبرهم بموت عجب..

    *وعجب هذا كان أحد (أتباع) جدنا العمدة محمود... وسائق عربته..

    *فجرى الطفل سريعاً - مزمل - ليجد النساء يلتهمن أكلة كان يحبها كثيرا..

    *وهي بالنوبية (جكَّمسا)... وتنطق أيضاً (جكَّسوريد)..

    *فوقع معهن على الصحن يأكل بنهم شديد... ثم ادكَّر بعد أُمَّة..

    *وصاح (قالوا العجب مات)... فإذا بالنسوة ينتفضن من الطعام مع صراخ مدوٍّ..

    *وانتفض هو لانتفاضتهن... وصرخ لصراخهن..

    *وقال إنه إلى الآن (ما فاهم حاجة)... ولا سبب كل تلكم (الأهمية) لوفاة عجب..

    *وحين كنت أنا في عمره سمعت الكبار يهمسون بشيء ذات يوم..

    *وكان عن مرض (فلان)... ولم أدر لم الهمس..

    *وخلال جلسة ضمت كبارنا هؤلاء مع فلان هذا جهرت بالذي كانوا به يهمسون..

    *وسألته بصوت عالٍ (قالوا عندك كذا... صحي الكلام ده؟)..

    *فانتفض الكبار مثل انتفاضة نسوة دار مزمل تلك... وانتفضت أنا كانتفاضته..

    *ثم سمعت من ضروبب العتاب ألواناً... وأشكالا..

    *وما زلت إلى يومنا هذا (ما فاهم حاجة)..

    *وأيام الثانوي (نجرت) قصيدة أعجبتني... وأعجبت جاري في الفصل..

    *فأصر زميلي هذا على (إبهار) أستاذ الأدب العربي بها..

    *فذهبنا إليه بها لنبهره... ومن ثم يعم الإبهار كل المدرسة ؛ بمدرسيها وطلابها..

    *ولكنه ما أن قرأ منها بيتين حتى أعادها إلينا (مكرفسةً)..

    *ثم انتفض صائحاً (إيه الكلام الفارغ ده؟!... انجرّوا على فصلكم... ده شعر عقيم)..

    *وانتفضنا لانتفاضته رعباً... (وانجرينا) من أمامه..

    *وبعد كل هذه السنين ما زلت (ما فاهم حاجة)... ولا معنى مفردة عقيم..

    *فالريح قد يكون عقيما - كما البشر - حسبما ورد في القرآن..

    *وهي التي يصفها الحق بأنها (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم)..

    *أي التي لا (تخلِّف) من ورائها شيئا... ولا تُنبت... ولا تُلقِّح..

    *ولكن كيف يكون الشعر - أو شعري أنا - عقيماً ؟!..

    *وربما قصد الأستاذ أنه شعر لا (يُخلِّف) بنين... وبنات... وحفدةً ؛ من الشعر..

    *وقبل فترة سألني صديق إن كنت صاحب قصيدة (حائمة) إسفيرياً..

    *ووصفها بأنها قصيدة في غاية الروعة... والجمال... والإبداع..

    *فوسوست لي نفسي بأنها قد تكون تلك القصيدة ذاتها التي أغضبت أستاذ الأدب..

    *فربما عثر عليها أحدهم (مكرفَّسة) وسط ركام أوراق مدرستنا..

    *ورأى فيها ما لم يره أستاذنا ذاك... فبثها في الأسافير..

    *ولكني انتفضت حين قال إنها قصيدة سياسية فيها هجاء لاذع لأحد (الكبار جداً)..

    *وصرخت : يستحيل أن تكون لي..

    *فأنا.....(عقيم !!!).




    assayha
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03-09-2018, 04:10 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1600

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Re: عقيم !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: صلاح الدين عووضة)

    امبارح لطخ والليلة عقيم،مافي داعي نقرا مقال بكرة،عرفناهو.
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03-09-2018, 04:23 PM

امير بابكر عبد القادر


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Re: عقيم !! بقلم صلاح الدين عووضة (Re: عليش الريدة)

    هؤلاء هم الاخوان المسلمين وهذه هي اخلاقهم ولا جديد 👇
    سنجة: حلايب نيوز

    كشفت مصادر بأن السلطات الأمنية بولاية سنار ألقت القبض على مسؤول، قيادي بالحزب الحاكم بالولاية متلبساً يمارس الجنس مع فتاة استدرجها بمنزل في حاضرة الولاية سنجة، يوم الأحد.
    حيث ألقت السلطات القبض على مدير جهاز تشغيل الخريجين بالولاية محمد الطيب، في وضع مخل للآداب بعد أن تمكن من ابتزاز واستدراج الفتاة التي طالبته بتوظيفها.
    وحسب شهود أكدوا لـ (حلايب نيوز)، أن الطيب استغل وظيفته لإرضاء شهوته من خلال ملاحقته للفتاة ووعده لها بإيجاد مهنة مقابل شرفها.

    وتفيد متابعة (حلايب نيوز)، بأن مدير تشغيل الخريجين يعتبر قيادي بالحزب الحاكم (الموتمر الوطني)، الذي التحق به أثناء فترة دارسته بجامعة سنار كلية الدعوة والإعلام دفعة العام (2004م)، من خلال ذراعه التنظيمي بالجامعات (حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين). وسبق له أن ترأس اتحاد الجامعة في الدورة التي أطلق عليها التنظيم (أولي العزم 1) في العام (2008م — 2009م).
    حيث كان يمثل محمد الطيب الوجه الاعلامي للتنظيم آن ذاك، ويقارع به أحزاب المعارضة في المنابر السياسية المختلفة بالجامعة.
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