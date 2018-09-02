وقاموس بقلم إسحق فضل الله

08:25 PM September, 02 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

> أستاذ.. من المقطع والبكش في حديثك يبدو أنك مثقف عجوز.. ونحن نستخدم

> لغة المثقفين المخيفة .. لنشرح لك

> نشرح.. فأنت تطلب (ألا نكتفي بالسرد.. بل نسرد ثم تقول ماذا يعني السرد هذا)

> ومدهش أن كل شيء في الوجود يشرح كل شيء.. لأن كل شيء في الوجود له صلة بكل شيء

> و(نشرح) الجملة هذه تجعله قاموساً لشرح الأحداث والضائقة.. والحرب.. والهدم

و..

> وامسك

> (يا بول ردبسون)

عندما تغني.. تتجمع في الأفق سحابة

وتشيح نيويورك كآبة

لأن غناءك يجلدها ويعريها

> بحار السفن الغرقى حول موانيها

اللون الداكن في لوحات الرسامين

اللحم الساخن والسكين

> وهذا هو الفيتوري

> الصلة بين غناء روبسون وبين موانئ نيويورك وبين اللون الداكن والجاز..

شيء لا تستطيع أنت رسمه بالكلمات.. لكنها.. في نفس الوقت.. صلة تشعر بها أنت في عظامك

> وعبد الله الطيب حين يسرد قصيدة يقول عن الإعجاب بها إنها قصيدة طرب لها المثقفون وشربوا عليها من عرقي الموردة

> وأنت يكفيك السمك

> وصلة كل شيء.. ومعرفة النفوس سهلة جداً .. ما لم تتجه إليها مغالطات المثقفين

> وجدة لنا في العيلفون حين يختفي فنان الحفل فجأة.. ولا يجدون إلا مغنياً له صوت رديء تقول للعريس

> املأ بطون الناس بعشاء جيد.. عندها يرقصون ولو غنى لهم (القعونج).. الضفادع

> وعن الصلة هذه/ التي تغري بحديث لا ينتهي/ قصة إنجليزية عن ضابط .. لما كان في المستشفى كان ينظر إلى (الجير) الذي يتقشر بعضه على الحائط ويرسم وجه أحدهم

> في الطريق بعد زمان الضباط يرى الوجه ذاته يمشى .. وعربة تقتله

> والضابط يسرع إلى المستشفى ويجد أن الجير تساقط قبل دقائق

> صلة بعيدة وفصيحة عن كل شيء

> والصلة هذه هي ما يجعل المداخل لكل شيء أمراً ممكناً

(2)

> والأسبوع الماضي 29/8/ ذكرى إعدام سيد قطب

> وسيد قطب هو أروع من كتب عن هذه الصلة و في تفسير (إنا كل شيء خلقناه بقدر) يقول إنه لولا صدفة صغيرة حدثت قبل آلاف السنين لما كنت أنا وأنت هنا الآن

قال: مصادفة تجعل يعقوب عليه السلام يلتقي بأم يوسف عليه السلام

> ويوسف يولد.. والإخوة يغارون منه ويلقونه في الجب و.. و..

> ويوسف يفسر الرؤيا للملك

> قال: لو لم يكن يوسف هناك لما بقي أحد حياً في وادي النيل.. تحت مجاعة لسبع سنوات

> الكلام إذن.. جد الجد كله

> والقاموس هذا.. صلة كل شيء.. قاموس يصلح لتفسير (كل) الأحداث الي تدمدم الآن حولنا

> فكل حدث منها له صلة بالأخريات

(3)

> والقاموس يصلح لأن المخطط الآن.. مخطط هدم السودان.. يصمم بحيث تنظر أنت إليه دون أن تراه

> ويصمم بحيث يكون ما تراه هو.. الجوع والخراب

> وما يصنع السخط عندك

> السخط الذي يصنع ثورة عندك لا تدري من تضرب

> وليست الحكومة هي ما يهدمه السخط عندك

> ما يهدمه السخط.. وانظر حولك.. هو كل الأخلاق الكريمة (هل كنت تسمع أبداً بكلمة.. اغتصاب أو تجارة بشر)

> وأحد المحللين يجمع أسماء المجرمين ويقرأها معاً

> ويقوم بفرز يجعل الاسم يدل على الجهة التي جاء منها

> وقليلاً ما يخطئ

> والرجل يجد أن كل أهل الجرائم (الوسخانة) هم قادمون من وراء الحدود

> و..

> ويوم تقوم رئاسة الشرطة بدراسة أسماء المجرمين وجغرافية الجريمة فإنها تجد الكثير .. الكثير

> هذا قاموس نسخدمه لحديث الأيام القادمة

> يبقى أن الشيء (الغميس) في نفسك الذي يجد صلة بين الأحداث يجد تفسيراً لحدث غريب يقع أيام السادات

> فالسادات مع وفد أجنبي حين يزور قبر عبد الناصر يجد (رائحة) منفرة

> والسادات يجعلهم يفتحون المقبرة

> وهناك يجدون أن (مياه المجري ذهبت بالجثمان)

> والحكاية إن كانت صحيحة فبها ونعمت

> وإن كانت تأليفاً .. فهو حقد يصل إلى هذه الدرجة

> وبها ونعمت

> وصدق أو كذب.. سيد قطب الآن ما زال هو.. هو.. عند العدو والصديق

أما عبد الناصر.. أما عبد الناصر





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