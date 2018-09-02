وقاموس بقلم إسحق فضل الله

> أستاذ.. من المقطع والبكش في حديثك يبدو أنك مثقف عجوز.. ونحن نستخدم > لغة المثقفين المخيفة .. لنشرح لك > نشرح.. فأنت تطلب (ألا نكتفي بالسرد.. بل نسرد ثم تقول ماذا يعني السرد هذا) > ومدهش أن كل شيء في الوجود يشرح كل شيء.. لأن كل شيء في الوجود له صلة بكل شيء > و(نشرح) الجملة هذه تجعله قاموساً لشرح الأحداث والضائقة.. والحرب.. والهدم و.. > وامسك > (يا بول ردبسون) عندما تغني.. تتجمع في الأفق سحابة وتشيح نيويورك كآبة لأن غناءك يجلدها ويعريها > بحار السفن الغرقى حول موانيها اللون الداكن في لوحات الرسامين اللحم الساخن والسكين > وهذا هو الفيتوري > الصلة بين غناء روبسون وبين موانئ نيويورك وبين اللون الداكن والجاز.. شيء لا تستطيع أنت رسمه بالكلمات.. لكنها.. في نفس الوقت.. صلة تشعر بها أنت في عظامك > وعبد الله الطيب حين يسرد قصيدة يقول عن الإعجاب بها إنها قصيدة طرب لها المثقفون وشربوا عليها من عرقي الموردة > وأنت يكفيك السمك > وصلة كل شيء.. ومعرفة النفوس سهلة جداً .. ما لم تتجه إليها مغالطات المثقفين > وجدة لنا في العيلفون حين يختفي فنان الحفل فجأة.. ولا يجدون إلا مغنياً له صوت رديء تقول للعريس > املأ بطون الناس بعشاء جيد.. عندها يرقصون ولو غنى لهم (القعونج).. الضفادع > وعن الصلة هذه/ التي تغري بحديث لا ينتهي/ قصة إنجليزية عن ضابط .. لما كان في المستشفى كان ينظر إلى (الجير) الذي يتقشر بعضه على الحائط ويرسم وجه أحدهم > في الطريق بعد زمان الضباط يرى الوجه ذاته يمشى .. وعربة تقتله > والضابط يسرع إلى المستشفى ويجد أن الجير تساقط قبل دقائق > صلة بعيدة وفصيحة عن كل شيء > والصلة هذه هي ما يجعل المداخل لكل شيء أمراً ممكناً (2) > والأسبوع الماضي 29/8/ ذكرى إعدام سيد قطب > وسيد قطب هو أروع من كتب عن هذه الصلة و في تفسير (إنا كل شيء خلقناه بقدر) يقول إنه لولا صدفة صغيرة حدثت قبل آلاف السنين لما كنت أنا وأنت هنا الآن قال: مصادفة تجعل يعقوب عليه السلام يلتقي بأم يوسف عليه السلام > ويوسف يولد.. والإخوة يغارون منه ويلقونه في الجب و.. و.. > ويوسف يفسر الرؤيا للملك > قال: لو لم يكن يوسف هناك لما بقي أحد حياً في وادي النيل.. تحت مجاعة لسبع سنوات > الكلام إذن.. جد الجد كله > والقاموس هذا.. صلة كل شيء.. قاموس يصلح لتفسير (كل) الأحداث الي تدمدم الآن حولنا > فكل حدث منها له صلة بالأخريات (3) > والقاموس يصلح لأن المخطط الآن.. مخطط هدم السودان.. يصمم بحيث تنظر أنت إليه دون أن تراه > ويصمم بحيث يكون ما تراه هو.. الجوع والخراب > وما يصنع السخط عندك > السخط الذي يصنع ثورة عندك لا تدري من تضرب > وليست الحكومة هي ما يهدمه السخط عندك > ما يهدمه السخط.. وانظر حولك.. هو كل الأخلاق الكريمة (هل كنت تسمع أبداً بكلمة.. اغتصاب أو تجارة بشر) > وأحد المحللين يجمع أسماء المجرمين ويقرأها معاً > ويقوم بفرز يجعل الاسم يدل على الجهة التي جاء منها > وقليلاً ما يخطئ > والرجل يجد أن كل أهل الجرائم (الوسخانة) هم قادمون من وراء الحدود > و.. > ويوم تقوم رئاسة الشرطة بدراسة أسماء المجرمين وجغرافية الجريمة فإنها تجد الكثير .. الكثير > هذا قاموس نسخدمه لحديث الأيام القادمة > يبقى أن الشيء (الغميس) في نفسك الذي يجد صلة بين الأحداث يجد تفسيراً لحدث غريب يقع أيام السادات > فالسادات مع وفد أجنبي حين يزور قبر عبد الناصر يجد (رائحة) منفرة > والسادات يجعلهم يفتحون المقبرة > وهناك يجدون أن (مياه المجري ذهبت بالجثمان) > والحكاية إن كانت صحيحة فبها ونعمت > وإن كانت تأليفاً .. فهو حقد يصل إلى هذه الدرجة > وبها ونعمت > وصدق أو كذب.. سيد قطب الآن ما زال هو.. هو.. عند العدو والصديق أما عبد الناصر.. أما عبد الناصر
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