قيمة الوفاء للأصدقاء عند الراحل د. امين مكي مدني كتب صلاح الباشا

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013....شارك معنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 02-09-2018, 05:25 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-09-2018, 04:53 PM

صلاح الباشا
<aصلاح الباشا
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


قيمة الوفاء للأصدقاء عند الراحل د. امين مكي مدني كتب صلاح الباشا

    04:53 PM September, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    صلاح الباشا-السعودية
    مكتبتى
    رابط مختصر


    بدأ العديد من اصدقاء وزملاء ورفاق درب الراحل المقيم د. امين مكي
    مدني في سرد مآثره وكتابة ذكرياتهم معه ، غير أنني وعلي المستوي الشخصي
    لم أكن أعرفه معرفة لصيقة بل أسمع عنه وعن نشاطه المتواصل في المجالين
    السياسي والاجتماعي برغم أنني علي صلة وثيقة منذ عشرات السنوات مع أشقائه
    الأصغر سنا منه حيث جمعتنا بهم الحياة الاجتماعية في تلك المدينة الباهرة
    ( ودمدني ) وواسطة عقدها ( بركات ) مثل الراحل كمال مكي ومامون
    وعباس عليهم الرحمة والحاج وأبوبكر زميلنا في الدراسة ، حين كان مشروع
    الجزيرة الذي كان عملاقا قبل أن يلتهمه الصينيون ويزرعونه قطناً ويحلجونه
    بمحلجهم الحديث بمارنجان ثم يصدرونه إلي بلادهم وذلك كسداد لمديوناتهم
    الضخمة طوال سنوات الإنقاذ .
    فقد قضيت عمراً مقدراً وطويلا عقب تخرجي من الجامعة في منتصف سبعينات
    القرن الماضي بمدن الإغتراب لسنوات طوال ومن أهمها مدينة جدة الساحرة ،
    وعند عودتي من إغترابي الاول الطويل وإستقراري بمدينتي الجميلة ( بركات)
    كان هناك حدثا حزيناً وهو الذي جعلني أتعرف عن قرب بالراحل المقيم
    الدكتور امين مكي مدني وأعرف قيمة وفائه لأصدقائه وهم كثر ، حيث إلتقيت
    به داخل منزلنا ببركات في ظروف كانت حزينة علي الجميع ، وذلك اللقاء تم
    في صبيحة الجمعة بتاريخ 2/ فبراير / 1989م عند وفاة إبن عمنا
    البروفيسورمحمد عبيد مبارك مؤسس جامعة الجزيرة وأول مدير لها .
    والقصة التي أنا بصدد سردها توضح لي ولأهل السودان قيمة الوفاء عند
    دكتور امين مكي ، ففي فجر ذلك اليوم وبعد منتصف الليل بقليل كان الراحل
    د. امين في طريقه الي السودان قادماً من لندن عن طريق مطار القاهرة برحلة
    مصر للطيران لمواصلة السفر إلي الخرطوم ، وقد حكي لي بعد أن عرفته بنفسي
    وأنني الاخ الأصغر لصديقه الذي رحل لاحقا الأستاذ حسن الباشا ، أنه قد
    لاحظ في صالة المغادرة وجود عدة أفراد من طاقم السفارة ومعهم البروف
    الراحل صلاح الدين طه صالح ومجموعة من مديري الجامعات الأفريقية يلتفون
    حول جثمان محدد .. فذهب تجاه دكتور صلاح طه وسأله عن الأمر ، فكانت
    المفاجأة التي ألجمته وهي أن الجثمان الموجود داخل الصندوق لشحنه بذات
    الرحلة الي الخرطوم هو جثمان طيب الذكر البروفيسور محمد عبيد مبارك والذي
    حضر برفقة صلاح طه للاشتراك في ذلك المؤتمر بالقاهرة والذي انتهت جلساته
    بالخميس الأول من فبراير وأن بروف ودالعبيد قد توفي في الجلسه الأخيرة
    للمؤتمر حين اسعفوه إلي المستشفي. فألجم الخبر الذي نزل كالصاعقة علي
    مسامع دكتور امين مكي ، فما كان منه إلا أن يحضر مع الجثمان رأسا إلي
    ودمدني بحافلة جامعة الجزيرة التي أتت إلي مطار الخرطوم فجر ذلك اليوم
    ومعها الأخ الحاج مكي مدني ضابط الخدمات بجامعة الجزيرة ورهط من أهل
    المرحوم د. محمد عبيد مبارك ، وقيمة الوفاء هنا تتمثل في أن دكتور أمين
    لم يذهب إلي منزله بالخرطوم ، وأنه قد مكث معنا بدارنا ببركات منذ الصباح
    الباكر حتي ميقات صلاة الجمعة حيث أدينا صلاة الجنازة بمسجد بركات العتيق
    الذي يقع أمام منزلنا ( حوش الباشا ) ثم واصل معنا برغم إجهاده حتي تم
    الدفن بمقابر أم سنط شرق بركات .
    وعندما طلبنا منه ومعي اخي الاكبر الراحل حسن الباشا بأن يذهب إلي منزل
    والده بودمدني ليستريح بعد هذا العناء الذي كابده منذ إقلاع رحلته الأولي
    من لندن ، فأنه رفض رجائنا وعاد مع وفود المشيعين بالمقابر من أهل بركات
    ومن أساتذة وطلاب جامعة الجزيرة ومن القادمين مع الجثمان من الخرطوم
    وأذكر منهم من أصدقاء الراحل محمد عبيد ، كل من الأخ الكبير مولانا
    التجاني الكارب وأخيه الأكبر بروف صلاح الكارب والبروفيسور الراحل عمر
    بليل مدير جامعة الخرطوم الأسبق ، وغيرهم كثر ، ومعظمهم من ابناء ودمدني
    أصلا .
    وبعد محاولات عديدة ، وافق دكتور أمين مكي بالذهاب إلي أهله بودمدني
    ليرتاح قليلا ، ولكننا فوجئنا به يأتي للعزاء بالمساء أيضا ثم في اليوم
    التالي لحضور رفع العزاء. ومنذ ذلك الوقت توطدت علاقتي به ، خاصة في
    سنوات التجمع الوطني بالخارج حينما إغتربنا مرات أخر للعمل بالخارج .
    رحم الله دكتور امين وأحسن إليه بقدر عطائه لأهل السودان وقناعاته
    التي كان يمارس نشاطه السياسي علي أساسها .. ونسأل الله جلت قدرته بأن
    يكرم نزله بالجنة ويعوض صبره علي المرض أجراً كبيراً عند مليك مقتدر .
    ونرفع أحر التعازي لأصدقائه ومعارفه وأهل بيته ولأل ودمدني ، وعزاء خاص
    لشريك مسيرته العملية في مجال الإستشارات القانونية مولانا التجاني
    الكارب وأخوانه .
    إنا لله وإنا إليه راجعون .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de