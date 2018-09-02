ثقوب ..!! بقلم الطاهر ساتي

04:51 PM September, 02 2018 سودانيز اون لاين

الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان

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:: (أسمع كلام الببكيك، ما تسمع كلام البضحكك)، والمثل راسخ في وجدان الشعوب .. وعلى سبيل مثال للحديث المراد به إضحاكنا، ما يلي : ( كشف سفير مصر بالسودان، أسامة شلتوت، عن منح 1200 تأشيرة يومياً للسودانيين عبر البعثات الدبلوماسية بالخرطوم وبورتسودان ووادي حلفا، وذلك في إطار اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين، موضحاً أن تنفيذ اتفاق الحريات الأربع قطع شوطاً كبيراً في إطار التنقل والإقامة، كاشفا عن إقبال كبير بين المواطنين بالبلدين للتواصل خاصة بعد فتح الطرق البرية)، هكذا نص تصريح السفير شلتوت لمركز (سي إم إس) ..!!



:: ولكن الكلام الذي يجب يسمعه الجميع، بمن فيهم السفير شلتوت، رغم أنه كلام يبكي، فهو السؤال المشروع عن نتائج اجتماعات اللجان المشتركة، والمراد بها ايجاد حلول جذرية لأزمات كبرى، بدلاً عن تغطية الأزمات بمثل هذا (الكلام المعسول)..نعم منذ مارس الفائت، ما بين الخرطوم والقاهرة اجتمعات حول القضايا الكبرى العالقة بين البلدين، بما فيها قضية أرض السودان المحتلة بمثلث حلايب.. وما لم يكن القصد من هذه اللجان هو فقط تخدير قضية حلايب، فعلى الحكومة أن تخاطب الشعب- بنتائج التفاوض المباشر - بين الحين والآخر .. قضية حلايب هي التي يجب أن تظل في قائمة الأولويات، وليست اتفاقية الحريات الأربع ..!!



:: ثم لاعلاقة لتلك التأشيرات - 1.200 - باتفاقية الحريات الأربع، أو كما يجتهد السفير شلتوت في ربطهما.. فالتأشيرات بين البلدين بعمر البلدين، وليس بعمر اتفاقية الحريات الأربع .. فالتنقل والإقامة و العمل و التملك، هي الحريات الأربع .. ومنذ زمن بعيد، تنفذ مصر ثلاث حريات بلا أية اتفاقية، وهي الإقامة والعمل والتملك، ولكنها لم تنفذ حرية التنقل بالكامل.. إذ لايزال السفر إلى مصر بلا تأشيرة يستثني المرأة و ما فوق الخمسين سنة من الرجال، ويُلزم الشباب بالتأشيرة..وتأشيرة الشباب هذه هي الثغرة المصرية في (الإتفاقية).. وكذلك السودان للثغرة، إذ لم ينفذ حرية التملك.. !!



:: وقد تلغي مصر تأشيرة الشباب، وبهذا تكون قد نفذت إتفاقية الحريات الأربع بالكامل..ولكن، هل يغامر السودان بتعديل قانون الأرض بحيث يكون للمواطن المصري حق الإمتلاك كما تنص الإتفاقية؟.. (لا)، وهذه هي الحقيقة التي تتهرب عن مواجتها الحكومة السودانية.. بالتملك يُقيم الأجنبي ويعمل ويتنقل في كل أرجاء القطر كأي مواطن، وهذا هو حال الأسر السودانية وكل الأسر الأجنبية المستقرة - سكناً وعملاً - في كل الدول التي تمنح الأجنبي حق التملك .. وبغير التملك، لايقيم الإنسان ولا يعمل ولا يستقر، وهذا هو حال المواطن المصري وكل الأجانب في السودان..!!



:: وعليه، من الخطأ أن نظن بأن التساوي أمام الحريات الأربع هو فقط إلغاء تأشيرة الشباب، ثم نغض الطرف عن (قانون الأرض)، المقيًد لأهم حريات المواطن المصري في السودان..ولذلك، بما أن هناك أسباب أمنية تمنع مصر عن إلغاء التأشيرة ، وبما أن المزاج العام في السودان - قبل قانون الأرض- يرفض أن يمتلك الأجنبي - مصرياً كان أو غيره - الأرض، فليس هناك ما يستدعي الإبقاء على إتفاقية بها كل هذه (الثقوب).. أي كما الحال مع كل دول الجوار، فأن علاقة تواصل شعبي تحكمها دساتير وقوانين البلدين أفضل من الخداع المسمى بالحريات الأربع..!!





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