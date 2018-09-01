سد النهضة.. تراجع أم مراجعة بقلم د. ياسر محجوب الحسين

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01-09-2018, 04:52 AM

د. ياسر محجوب الحسين
<aد. ياسر محجوب الحسين
تاريخ التسجيل: 28-07-2018
مجموع المشاركات: 8

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سد النهضة.. تراجع أم مراجعة بقلم د. ياسر محجوب الحسين

    04:52 AM August, 31 2018

    سودانيز اون لاين
    د. ياسر محجوب الحسين-UK
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    أمواج ناعمة




    ربما نزلت الأخبار السالبة عن سد النهضة بردا وسلاما على القاهرة، وإن لم تظن القاهرة أن تلك الاخبار تعني نهاية المشروع الضخم الذي طالما أرقها، لكن تلك الأخبار تصلح — على الأقل — للاستثمار السياسي على المستوى الداخلي باعتبارها تتويجا لجهودها مقاومة فكرة المشروع. ومن ناحية أخرى وعلى اعتبار أن ما حدث في أثيوبيا هو نوع من المراجعة وترتيب الأولويات وليس تراجعا، فإن ما حدث يعتبر فترة استراحة ومحاولة استعادة الأنفاس بالنسبة للمخابرات المصرية على وجه الخصوص وهي التي جعلت من مقاومة السد الأثيوبي الهدف رقم واحد على مدى السنوات الماضية حيث ظلت لاهثة ومنهكة.
    وبدأ العمل الاستخباراتي المصري بشأن السد الأثيوبي منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فقد كشف ملف التحقيق في قضية تبديد مبلغ (4) ملايين دولار أمريكي أنها منحت كرشوة لثلاثة رؤساء أفارقة بغرض التأثير على مواقف دولهم في ما يتصل بسد النهضة. وهي قضية تم تصنيفها في مصر ضمن (القضايا الرسمية المرتبطة بالأمن القومي) حيث يحظر الكشف عن هوية هؤلاء الرؤساء.
    ما أثلج صدر القاهرة قول رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد أبي أحمد الأسبوع الماضي خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه السلطة في أبريل الماضي أن هناك مشكلات تتعلق بالتصميم، وهناك شكوك في استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المعد. وبالنسبة لأبي أحمد أن شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التابعة للجيش الإثيوبي، تتسبب في تأخير بناء المشروع سد النهضة، وقال أنه ليس لها خبرة في مجال انشاء السدود فلم تتمكن من القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد، بما في ذلك التوربينات المطلوبة. وأعلن أنه سيسند الأمر إلى مقاول آخر، على أمل الإسراع في التنفيذ.
    فالرجل يعلم علم اليقين أن المشروع أصبح حلما للشعب الأثيوبي وساهم في تمويله بشكل مباشر وليس من المعقول ان يضحي بمستقبله السياسي بالوقوف أمام هذا الحلم الوطني لاسيما وأنه تم حتى الآن انجاز نحو 70 % من مراحل بناء السد. ومثلت المساهمات التي يقدمها المواطنون الإثيوبيون مصدراً أساسياً لتمويل المشروع، وأطلق البنك المركزي الإثيوبي، بالتعاون مع مكتب تنسيق ودعم سد النهضة الإثيوبي برنامج "أسبوع السندات"، لبيع السندات المالية،
    صحيح أن الولايات المتحدة ترعى ترتيبات تمنع خطر وقوع خلافات تعصف بحلفائها في المنطقة وهما أثيوبيا ومصر بالإضافة إلى السعودية والامارات، إلا أن هذه الترتيبات لا تضحي بمشروع مثل مشروع سد النهضة. ويجب أن تطمع القاهرة في أكثر من الحصول على تطمينات أثيوبية فيما يتعلق بحصتها من مياه النيل.
    في ذات الوقت نجد أن التأخير الحالي في المشروع ليس هو الأول فقد خطط للمشروع الذي بدأ العمل فيه في أبريل 2011 أن ينتهي بعد خمس سنوات أي في 2016، إذ مشروع بهذه الضخامة والتعقيد الفني والتكلفة المالية الضخمة التي تبلغ نحو 5 مليارات دولار من الطبيعي أن تعتريه مثل هذه العقبات. وبلغ عدد العاملين في المشروع، قرابة 10 آلاف من فنيين وعمال، منهم 400 مهندس أجنبي.
    من الواضح أن أبي أحمد ماضٍ في وضع قضية السد في مسار فني، بينما تسعى القاهرة إلى تجاهل القضايا الفنية والاصرار على اعتبارها قضية سياسية وأمنية. وتنتقد الخرطوم باستمرار طريقة تعامل مصر مع قضية سد النهضة، وتدعو إلى إخراج القضية من إطارها السياسي إلى إطارها الفني. وتقول الخرطوم أن السد الأثيوبي لا يشكل قضية سياسية بالنسبة لها وإنما هو قضية تنمية ومصالح.
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