يجب على هيئة الإيقاد والوساطة السودانية تدارك ما يمكن تداركه، وإلحاق المعارضة الجنوبية بقيادة د.رياك مشار بالتوقيع النهائي بعد رفض هذا الفصيل وهو الرئيس بين أطراف المعارضة الترقيع ع" />

حتى لا تتقهقر للوراء بقلم الصادق الرزيقي

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 29-08-2018, 10:52 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
29-08-2018, 08:01 PM

الصادق الرزيقي
<aالصادق الرزيقي
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 257

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حتى لا تتقهقر للوراء بقلم الصادق الرزيقي

    08:01 PM August, 29 2018

    سودانيز اون لاين
    الصادق الرزيقي -
    مكتبتى
    رابط مختصر


    > يجب على هيئة الإيقاد والوساطة السودانية تدارك ما يمكن تداركه، وإلحاق المعارضة الجنوبية بقيادة د.رياك مشار بالتوقيع النهائي بعد رفض هذا الفصيل وهو الرئيس بين أطراف المعارضة الترقيع على الاتفاقية النهائية بالأحرف الأولى التي اختتمت مفاوضاتها أمس بالخرطوم، وانفض السامر دون توقيع تجمع أحزاب (سوا) وفصيل مشار .
    > نقاط الخلاف واضحة وليست ذات قيمة كبيرة ولا يمكن أن تقود الى تقويض الاتفاقية برمتها، فمن الأفضل إكمال هذا العمل الضخم الذي تم وإنهاء المهمة بنجاح وسلام دون أية تعقيدات إضافية وهي بالقطع ليست في صالح كل الأطراف، وما إثاره ممثلو المعارضة لا يغير في جوهر ومضمون ما تم الاتفاق عليه في مجالي تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، خاصة أن هذه الجولة التي انتهت أمس مخصصة لقضايا تكميلية أخرى وما خرجت به اللجان التي انبثقت من الاتفاقية لبحث القضايا المعلقة وهي اللجنة القضائية ولجنة الحدود واللجنة الأمنية ولجنة الولايات فضلاً عن جداول التنفيذ وصلاحيات نواب الرئيس وحجم الحكومة وعدد الوزارات والدستور والخدمة المدنية والقضاء والعدالة الانتقالية ..
    > إذا كانت الخلافات التي نشبت أمس هي حول لجنة إعداد الدستور ولجنة الحدود والولائية فهذه قضايا يمكن الوصول فيها الى اتفاق بالحوار والتفاهم وتقديم تنازلات هنا وهناك، ومن واجب الوساطة السعي بكل جهد الى تقريب وجهات النظر للحيلولة دون العودة للمربع الأول ..
    > وليس بعيد عنا أن هناك جهات في الإقليم وأخرى دولية تعمل على إجهاض الاتفاق وإفشال مبادرة السيد رئيس الجمهورية، ستجد هذه الجهات سوانح ذهبية في حال نشوب خلاف واسع لضرب ما تم من اتفاق في مقتل، وليس من الحكمة لإتاحة مثل هذه الفرص .
    > على الوساطة السودانية والإيقاد رغم أن الحزم والوضوح واجبين، عدم التعجل في رفع الاتفاقية منقوصة الى قمة الإيقاد القادمة، فالأفضل إنهاء المهمة كما ينبغي عليها أن تكون وتجنيب دولة الجنوب والاتفاقية نفسها أي منزلق آخر..
    > ومن العسير في ظل الظروف التي دهمت المنطقة والإقليم، ثم الانفراج الذي حدث في الأوضاع، إيجاد حالة من التوافق والتفاهم بين القوى المؤثرة في المنطقة وخاصة في جنوب السودان لإبرام مثل هذا الاتفاق، فالخلاف ليس جوهرياً كما نرى، وتكمن نقاطه في فروع ثانوية يمكن لملمتها بسهولة وإقناع كل طرف للتنازل قليلاً حتى لا يقع في مصيدة الجهات التي تريد استمرار حالة النزاع والحرب في دولة الجنوب ..
    > وما يوجب هذا القول، إن كل الأطراف الجنوبية لديها مخاوف موضوعية من التفاصيل الدقيقة وما يتصل بالتنفيذ. فالاتفاق السابق الذي أبرم من قبل في 2015م ويعاد أحياؤه من جديد، تم خرقه وإفشاله بسبب ترك الأمور دون الغوص في تفاصيلها وحل الخلافات في مهدها وعدم تركها تتفاقم وتتوالد وتتكاثر ثم تنفجر في وجوه الجميع..
    > ولَم يسبق في تاريخ دولة الجنوب القصير، أن اجتمعت كل هذه الفصائل والمجموعات وتوحدت إرادتها من أجل السلام، فهذه الفرصة إن فلتت من بين الأيادي فلن تعود مرة أخرى ولن تتمكن أية جهة كانت في الإقليم أو العالم من لملمة شظايا الجنوب إن اشتعلت فيه النيران مرة أخرى.
    > على السودان واجب لابد أن يؤديه، وكما قال السيد الرئيس البشير إن لديه التزام أخلاقي تجاه شعب جنوب السودان، علينا أن نُبقي الآمال منتعشة والرجاء قريب، من أجل أن تهدأ منطقتنا كلها ويسودها الأمن والاستقرار والسلام ..



    alintibaha
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de