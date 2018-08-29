هذه الصورة القاتمة تعبر عن خيبة أملنا بقلم الطيب محمد جاده

06:10 PM August, 29 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

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كان من المنتظر أن تحقق المعارضة السودانية طموحات الشعب السوداني في إسقاط النظام وهذا ما يطمح إليه كل مواطن سوداني ، وأقل ما كان منتظراً أن تنقل هذه المعارضة المجتمع السوداني إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي متحرر من سلطة حكم الحزب الواحد لتقوم هذه الديمقراطية بنقل السودان من التخلف إلى التقدم وتحقيق درجات عالية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، لكن هذا المطلب لم يتحقق بعد ، و يبدو أن أمر تحقيقه صار بعيد المنال . لقد تراجعت طموحات المواطن السوداني وتقلصت الى حد كبير وتحول هرم الأمنيات السعيدة التي تفننت أبواق الإعلام الرخيص في رسمها وترسيخها في ذهنه إلى إهرامات من الكوابيس تنغص على السودانيين حياتهم ، وبشكل سريع جداً انقلبت حياة السودانيين الذين يؤمنون بالتغيير وهذا ما جعل بعض منهم يكفرون بالمعارضة ، هذه الصورة القاتمة تعبر عن خيبة أملنا كمواطنين حلموا بتغيير حقيقي لم يتحقق من أهدافه شيء ، صورة قاتمة تعكس ما آلت اليه الحالة في السودان ، صورة يجب ألاّ نملّ من التمعن فيها ووصفها بدقة ونقدها وتفسيرها ، كما يجب علينا جميعا كمواطنين يهمنا الوطن ألاّ نكابر في الاعتراف بهذه الحقيقة المرة وأن نسعى جميعا وبكل مكوناتنا وأطيافنا وتوجهاتنا المختلفة لتصحيح مسار المعارضة التي فشلت في تحقيق هدفنا وتحول بعضهم إلي مشاركة النظام ! لابد أن نستدرك أمرنا ونتصالح ونتسامح ونتفق قبل فوات الأوان على طريق واحد نسلكه جميعاً من أجل إعادة وطن تتقطع أوصاله الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وطن يعيش عدد من أبنائه في الشتات . مازال الوقت متاحاً لإسقاط النظام رغم أننا فقدنا كلمة سر مناسبة كان من الممكن جداً أن تجمعنا كلنا لنتفق عليها ونطبق مضمونها بشكل صحيح في الوقت الحاضر على أقل تقدير ، فبلادنا غارقة لحد الاختناق في الفساد والمحسوبية . إلى متى سنظل نحس بمرارة الألم والحزن لما يجري في سوداننا الحبيب ، فمنذ بداية حكم الكيزان وحتى الآن سفكت الكثير من الدماء في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، جميعنا لا يريد الكيزان ، فلماذا علينا الإنتظار كل هذا الوقت والكيزان يسرقون ويقتلون ؟ أين المعارضة ذات النوايا الصادقة في عملية تغيير هذا النظام ؟ إن ما يحدث خلال هذه الفترة الحرجة دمار شامل وتصفية حسابات سياسية الغرض منها تقسيم السودان ، فهناك معارضة تعمل للحيلولة دون تغيير هذا النظام أمثال الصادق المهدي وغيره ، لذا لابد من ضرورة أنتفاض الشعب لإنقاذ السودان من خطر التقسيم ورفض انتخابات 2020 جملتاً وتفصيلاً . في إطار ما سبق يمكنني القول إن الوطن ملك للجميع يجب أن نحافظ عليه كما نحافظ على حدقات عيوننا ، هذا بلدنا جميعاً يجب أن نتفق بأننا سودانيين فقط لكن اللجوء إلى القبيلة لن يحقق للوطن أمناً وإستقراراً ولن يحقق إلا الشتات والتمزق والضياع . وأخيراً أختم مقالي بالسؤال التالي ، هل يتفق السودانييون يا ترى من أجل السودان ومستقبله ووحدة ترابه ؟





الطيب محمد جاده







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