27-08-2018, 04:13 PM

أسحاق احمد فضل الله

أسحاق احمد فضل الله

تاريخ التسجيل: 24-11-2015

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الغباء ينقذ السودان بقلم إسحق فضل الله

04:13 PM August, 27 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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ونناغيك : عثمان = مناغاة الجاهل الرضيع حتى تفهم ونناغي الوطن- والمعارضة والمخدوعين و…

> ..الآن خطر يتجدد من شرق السودان ومن غربه ومن الداخل.

> لكن الخطر الأكبر هو (نوع) من النقاء عند الوطني .. هو الخراب كله

.. خراب اقتصادي وجوع – ومن صنعوه معروفين – والوطني = حتى بعد اعتقال نصف من صنعوا الخراب = يجرجر أقدام المحاكمات

> قال شنو؟ قال إنه لايريد أن يظلم أحداً

> > والوطني الذي يجهل القانون ويجهل السياسة ويجهل الدين (نحجيه حجى الحبوبات) ليفهم .. ونضرب أكباد الحكايات لنأتي بشواهد من يعرفون السياسة

> > فالخطر حين يهدد البصرة يطلق الحجاج التعبئة العامة- وأحدهم يأتي بعذر حقيقي حتى يتخلف

> والحجاج= صادقاً = يقول له

: أما والله إن عذرك لبين ..لكن قتلك صلاح للمسلمين

> ياغلام أضرب عنقه

> والتعبئة تنجح حين تفهم السياسة أن قتل البعض لإنقاذ الجماعة – سياسة صحيحة

> لكن ما يحدث= وما يقتل الناس هو نقاء الإنقاذ ..النقاء الذي هو التلوث كله

> ونكتة العيد كانت تقول إن الطفل بعد مشاهدته لمسلسل السلطانة (قوسوم) والجواري يقول لأمه إنه يريد أن يصبح سلطاناً – عنده جواري

> وأمه تقول: لماذا؟

> قال الطفل جارية تصنع طعامي وجارية لملابسي وجارية لكذا وجارية لكذا

> قالت الأم: وجارية لتنام معك

> قال: لا..أنا أنام مع أمي الحبيبة فقط

> قالت الأم: وأين تنام الجواري؟

> قال الجواري تنام مع أبي

> والأب يهتف : أنا أول رعاياك يا سيدي السلطان

> ==

> (معرفة) أنفاس الأشياء ومنها القانون والسياسة = حين تكون مثل معرفة الطفل هذا (في النقاء) تصبح كارثة

(2)

> صورة الدولة في المعرفة وممارسة السياسية هي هذه

> وصورة المدافعين عن الإنقاذ الآن وهجوم هائل يتدفق الآن

> هي

> العدو يغمس الناس في دلوكة

> (..هذا صواب ..هذا خطأ)

> والخدعة التي يسقط فيها المدافعون عن الإنقاذ هي اعتقادهم أن

> تبيين الحق.. أين هو – والخطأ.. أين هو – أشياء تجعل المعارضين يفهمون!

> عندها = المعارضون حين يعرفون الخطأ يتوبون حالاً ويستغفرون ويصلون صلاة الأصالة.. ودموعهم تجري

> بينما الحقيقة الآن = التي تقود كل شيء = هي دبابات المخطط الجديد الذي يهرس المنطقة كلها و(شيء ضخم الآن في تشاد وإثيوبيا يدبر.. ونعود إليه إن لم ينفجر قبل عودتنا)

> وراجع حديث علي الحاج للصحف أيام العيد

(3)

> والأبله ليس هم من يدافعون عن الإنقاذ وحدهم

> فالآخرون.. المهاجمون الذين تستخدمهم حملة الهدم = يكسرون أعناقهم بأخطاء مذهلة

> فالحملة التي تبدو عفوية وكل أحد فيها يقول ما عنده منفرداً.. الحملة هذه زعمها هذا هو ما يكشف كل الخدعة

> والخدعة هي أن الحملة هذه منظمة تنطلق كلها في وقتٍ واحد

> وبقيادة الجبهة الثورية (التمرد)

> والحملة بعض أهلها يكشف عن وجهٍ مرعب وهو يطلق الشماتة في غرق الخرطوم قبل أسبوعين

> وآخرون يطلقون الشتائم ضد الله ورسوله.. بدعوى أن الثورية هي هذه

> وآخرون تحت غطاء رفض الكيزان يرفضون الله ذاته علناً

> والبله هذا يجعل بعض أعضاء الجبهة الثورية يصاب بالفزع إلى درجة أنه (يلحق) هؤلاء حتى يكفوا عن كشف الوجه الحقيقي للجبهة

> والجبهة هي الخليفة القادمة..

> خليفة الإنقاذ في العام أو العامين القادمين

(4)

> وغباء كامل أن يستخدم المدافعون الآن منطق الحق والحقيقة

> ولا حتى الحقائق الكونية مثل الفيزياء هي ما يقبل الآن

> فأيام كانت المعارضة المسلحة مخلصةً في العهد الأول.. وهم الخوارج في زمان سيدنا علي.. كان الإمام علي ابن ابي طالب يستخدم معهم منطق العقل

> فأحدهم في مسجد البصرة أيام الإمام ابن أبي طالب خليفة.. يقطع على الإمام علي خطبته ليقول له

> يا ابن ابي طالب.. إنك لإمرء سوء..

> قال علي: ولماذا

> قال: الرجل/ واسمه ابن الكواء/: قبلك يا علي أيام الشيخين أبا بكر وعمر لم تكن هناك دماء ولا نزاع ولا جوع.. لكن منذ أن جئت أنت خليفةً جاء كل هذا..

> قال علي للرجل: نعم صحيح ما تقول.. لكن أيام الشيخين لا يقع خراب لأن الشيخين كانا واليين رعيتهما أنا وأمثالي.. وأنا الآن والٍ رعيتي أنت وأمثالك

> ومن هنا تأتي قراءة الخراب حين يحسن الناس قراءة الزمان وصناعته للأحداث

> لكن.. الإنقاذ لو أنها استخدمت المنطق هذا الآن.. منطق الحق والحقيقة لكانت بلهاء

> فالأبله وحده هو من يظن أن ما يقود الأمر الآن هو الحق والحقيقة

(5)

> وما يثير الرعب الآن هو أن المعارضة تجهل شيئاً مماثلاً

> وفي الزمان كله زمان السودان كان ما يجري هو

> أيام عبود أخطاء الحكومة والمعارضة تأكل جلد الوطن والناس سالمون

> وأيام الأحزاب أخطاء الحكومة والمعارضة تأكل اللحم

> وأيام النميري ومن بعده أخطاء الحكومة والمعارضة تكسر العظم

> الآن الأخطاء تقطع عنق الحياة ذاتها

> ومن يقرأ ما يجري في العالم الآن يفهم ما يفهم

> فالأمر الآن ليس حكومةً تسقط وحكومةً تقوم

> بل حكومةً تسقط ثم.. صومال.. سوريا.. جن أحمر

> وهذا ما تعرفه خطة الهجوم وتستخدم الجهلة عندنا لتعبِّد طريق دباباتها

(7)

> وعثمان.. الطاشم يجلدونه بعد أن يفيق لهذا ننتظر حتى الأسبوع القادم لنحدثك بما يجري من الخطر الآن

> ما يحدث وأين وكيف وممن وماذا ولماذا

> وفي بحر الأسبوع هذا تكون المعارضة وحملتها الإعلامية الهائلة قد صححت الضرب

> فالمعارضة تنشر الأسبوع الماضي كوماً من الأكاذيب

> وسهولة الكذب تجعل الفيس بوك يتحدث عن الوزير جادين أحد وزراء الإنقاذ الذي يهبط مطار بيروت وزوجته اللبنانية معه.. وهنا حين تسأله الصحف يشتم ويهذي

> الكذبة تنسى أنه ليس في الإنقاذ وزير يسمى جادين.. ولا ابن عمته ولا جدته

> وبعضهم من الجبهة يقفز ليسكت الكذوب هذا

> وصحح الضرب يا ولد

> ثم ألف كذبة أمام خيام أشعريون

> وصور.. صورة كل مصاب أو مصيبة في الأرض يلصقونها ثم ينسبونها للإنقاذ وأن صاحبها هو البشير

> ثم تصحيح يقومون به فالجبهة الثورية حين تطلق شتائمها ضد الله ورسوله تفاجأ برد فعل عنيف

> ويسكتون في رعب

> وسوف يصححون الضرب في الأيام القادمة

> لكن ما لن يستطيعوا تصحيحه أبداً هو تقديم أنفسهم/ الجبهة الثورية/ بصفتهم الوريث القادم للإنقاذ

> بعد أن (نجضت)

> والحديث طال يا عثمان ونحدثك غداً عن الخطر القادم من الخارج

> والذي حين يدخل لن تميز دباباته بين ثوري.. وبين ثور



إسحق فضل الله

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