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Re: النعرات العنصرية بقلم د. عارف الركابي (Re: عارف عوض الركابي)
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نفسي أعرف بالجد كده أعداء الأمة ديل منو؟؟؟
أي واحد جاي شابكنا أعداء الأمة و المتآمرين على أمة الإسلام و الزنادقة و الكفرة و الملحدين و عيك و عااااك،،،
و الله أنه لا أعداء لنا غير بعض البشر للأسف هم منا، فالمعروف من نشر العنصرية بشكلها الصارخ الآن هم الكيزان ( لعنات الله عليهم ) و جاراهم للأسف المجتمع السوداني في ذلك، ثم رجالات الدين و بالأخص السلفيين، فهم يضفون الشرعية الدينية و القدسية على فعائل العنصريين و على سرقاتهم و سلطانهم غير الشرعي الذي عبره يشرعنون للعنصرية المنظمة و الرسمية و يجيك واحد سلفي دقنو لي صرتو و يقول ليكي ( الخروج على الحاكم حراااااااام و لا يجوز! )،،، السلفيون يعتلون المنابر للأسف و يرغون و يزبدون في الفارغة و لا يتناولون في خطبهم مكامن الداء الحقيقية بل يضفون عليه الشرعية و الحصانة الدينية بفتاوى مضروبة ترى الفيل و تطعن في ضلو،،، كما أن السلفيين مغفلون و يعيشون في غيبوبة دماغية بل أنهم بذات نفسهم يثيرون و على نحو خطير العصبية و التشرزم بين أفراد المجتمع عبر مهاجمة الصوفية و تكفيرهم و التشويش و الإعتداء على مناشطهم بالقوة عبر ما يعتقده السلفيون أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر!!!،،، السلفيون هم أنفسهم أداة من الأدوات في يد السلطة البغيضة لهدم المجتمع عبر شرعنة العنصرية و حماية رموزها و إستعباد الأفراد و قهرهم.
ختاما فإنك تدعو إلى محاربة العنصرية فأخبرنا كيف السبيل إلى ذلك و ناسك يؤمنون بأن الخروج على الحاكم حرااااااام، علما بأن الحاكم هنا هو المصدر الرئيسي للعنصرية؟!!،،،
أجب يا أيها الركابي السلفي!،،،
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Re: النعرات العنصرية بقلم د. عارف الركابي (Re: شطة خضراء)
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اعداء الأمة
الأمة تمر بمنعطف خطير اصلا ما طلعنا منه من الاستقلال اطول منعطف في التاريخ
الطابور الخامس والخونة والمأجورين برضو ديل اصلا ما ماتوا من الاستقلال
نعرات عنصرية والركابي دي شنو ؟ قولها لسيدك البتأله فيهو بدل الله بتاع الفلانية لو .... فلاني دا شرف ليها ولا اغتصاب .
مجدي انت قصدك الركابي دا شيطان ؟تصدق وارد برضو شكلو ما مريح كلو كلو
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