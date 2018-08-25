نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودان و العراق بقلم ألنور محمد عبدالله (النور ثاني قدس)

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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: النور محمد عبد الله)
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شكرا جزيلا كاتب المقال،،،
لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: شطة خضراء)
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الأخ النور،
كل عام وأنتم بألف خير ..
|Quote: الاحساس بالظلم من كل الساسه السياسين علي مر العصور و الازمان علي بنو جلدتي من الهوسا بانهم جميعا ساهموا في تكريس الاحساس الزائف بالحق الازلي للسياده في السودان
هل الظلم وقع علي الهوسا وحدهم؟ .. تجارب الشعوب السودانية التى ثارت ضد المركز تجارب مؤلمة .. وأنت أعلم بذلك .. لماذا لا يمكن تكريس الجهد نحو البناء الأيجابي وبأسلوب أكثر رقياً وأنفع عائد لأهلك والوطن أجمع؟
ت ومتابعين مقالاتك .. أنت أبن من أبناء السودان وجزء من مشكلة كلية كبيرة .. يجب النظر إليها خارج إطار الأنا والقبيلة.
بريمة
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