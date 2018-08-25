نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودان و العراق بقلم ألنور محمد عبدالله (النور ثاني قدس)

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25-08-2018, 09:26 PM

النور محمد عبد الله
<aالنور محمد عبد الله
تاريخ التسجيل: 01-08-2018
مجموع المشاركات: 10

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نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودان و العراق بقلم ألنور محمد عبدالله (النور ثاني قدس)

    09:26 PM August, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    النور محمد عبد الله-UK
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    أعلم تماما مدي حب الأنصار أو من يسمون انفسهم بانصار المهدي لقاعدهم المهدى و ثورته و ال بيته و بالرغم انه لم يكن ذلك المهدي المنتظر كما كانوا يظنون. كلنا يعلم تماما ا أن الثوره المهديه وجدت اكثر دعمها المادي و البشري من الذين ينتمون لأصول الأفريقية خاصة من أهل دارفور و الدول المجاورة للسودان الأفريقي خاص غرب أفريقيا و بالأخص قبائل الفولاني و الهوسا و البرنو القادمين من نيجيريا لمساندة الثوره المهديه بحكم تدينهم و قناعاتهم بأن المهدي هو ذلك المنتظر. فواقع الأمر في ذلك الوقت مبني على الانتماء لهدف نبيل في ظاهره و هنا لا أشك في نزاهة قادة المهديه فيما سعوا لتحقيقه أن كان سياسيا أن دينيا أو اجتماعيا بالرغم من السلبيات الكثيره التي صاحبت الثوره لكن للأسف الشديد فقد ارتبط هذا الأثر التاريخي بأسره واحده و عرق واحد والبسهم وسام السيادة على كثيراً من الناس و الاسوء في هذا التسيد الجائر المبني على الزيف العرقي مما أدي الي تجاهل تاريخ النضال الناصع للاقوام المنحدره من الأصول الأفريقية خاصة الهوسا و الفولاني و ما ذاد الأمر سوءاً هو استغلال الساسه السياسيين الجدد ما لهذا الحدث التاريخي لصالح فئة قليله بحكم الإرث التاريخي الذي بني علي عاتق البسطاء الذين آمنوا بالفكره من منطلق عقدي ألا إن هذا الهدف النبيل استغل من قبل الساسه و خلق منه حزب سياسي و هنا امتزج الفساد السياسي و الديني لتحقيق أهداف قله من الناس أو أسر معينه بحكم انتمائهم الي السلاله الواهمه بالانتماء للعرب و الإشراف و هذا ما تفرد به المهدي الجديد الصادق في قوله إن أجداده المهديين قد قدموا من العراق و هنا تظهر العلاقه بين الأصول العربيه و الشرفنه و التشبث لنيل الشرعيه و فرض الذات علي الآخرين و هنا الفساد السياسي الذي ذكرته في المقال السابق باستغلال الدين لتأكيد التسلط و السيادية بالرغم انه نفس الصادق المهدي يفتخر بانتمائه الأفريقي و يقول ان جده المهدي قد تزوج من الأقوام ذو الأصول الأفريقية وهنا يظهر التسلط و السيادية بإظهار الأمر علي انه منه لهولاء القوم و شرف لهم أن يتزوج المهدي منهم و ما إدراك يا المهدي أن يكون الأفريقي هو من تزوج من من ينسبون أنفسهم للعراق و هنا يكون الخلط العرقي ومن ثم انتاج مكون جديد و فريد اسمه سوداني الأصل لماذا لا يكون هذا المكون هو لب الحقيقه و مصدر الفخر و الاعزاء لانه هو الواقع العملي بدلا من التشبث و اللهث وراء السراب و التناقضات في الشخصيه و وضعت الشخصيه السودانيه و شخصية الامام نفسه في ماذق العقده النشخصيه و النفسيه
    ليس عيبا أن ينحدر أجدادك من العراق و ان تكون عربي حتي النخاع يا حفيد المهدي لكن هذا لا يعني أن لكم السيادة و الريادة بحكم هذا الانتماء لقد تسيدتم انت من تبعك من ال المهدي الناس خلال بطرق متعدده من خلال حزبكم و من يتبع لطريقتكم الدينيه لجهله أو مصالح شخصية أو قناعات عقديه عمياء لكن هذا لا يعطيكم الحق في تأجيج و ارغام وفرض العروبه علي اهل السودان ليس إلا لأنكم و قليل من من يملكون السلطه من من يروا انهم ينحدرون من الجزيره العربيه
    لا يفوتني في هذه العجاله أن أذكر ما روته لي إحدي بنات زعيم من زعماء حزب الامه من دارفور عندما توفي ذلك القيادي في الخرطوم رفض أن يدفن في مقابر الإشراف مع ال المهدي تخيل ما وصل بنا الحال في السودان من التميز و هذا الامر يذكرني بما جري في بداية الحكم الديمقراطي في عهدك يا ابن المهدي واحد من أوائل ما فعلته كرئيس الوزراء آنذاك الصادق هو تحويل رفات عمك المتوفي من زمن بعيد لكي يدفن في مقابر الإشراف لأنه لا يجوز للشريف أن يدفن في مقابر العامه أو بالأحرى مع العبيد و هو سيدهم و ابن سيدهم هذا هو الفساد الديني و السياسي الذي يمارسه أهل السلطه فينا من الأقوام التي تدعي أنها تنتمى لأصول العربية و الإشراف و هذا الامر تم من حزينة الدوله و دعك من اموال التعويضات علي ممتلكات ال المهدي كما زعمت التي اخذته منكم في عهد النميري يا ابن المهدي اسالك بالله من اين لكم هذه الاملاك لولا هذه السياده التي فرضموها علي كثيرا من الضعفاء و اصبحت مصدر رزق لكم و ها انت لازلت تطالب باسترداد اموال ال المهدي.
    السؤال كيف لمن يدعي أن السودان دوله عربيه أن يكون له الحق في حلق دولة مواطنه حقا و لعلمه التام أن السودان يغلب عليه الافريقانيه ثقافتا و انتماءا لأن الحقيقة كما اعرفها و يعرفها الصادق المهدي و من يتبع لافكارهم أن التاريخ السوداني الحديث قد فصل على مقاس تعريب الدوله وتجاهل كل المساهمات الاقتصاديه و الاجتماعيه و العلميه و البطولات و الثقافات للاثنيات الأفريقية
    يا الصادق المهدي و يا من تدعي أن لك الفكرالسياسي والديني و لك و لك و لك في كل شئ ماذا قدمت للسودان في عهدك و ما هو برنامج حزبك للسودان الأفريقي و ليس العروبي و بكل مكوناته وخاصة من طالهم الظلم سنين عددا أمثال الهوسا و الشعوب المهمشه الذين عانوا ما عانوا من اضطهاد و قهر حتى في حكومتك.
    انا لا اقول هذه الاشياء لاني انتمي الي حزب سياسي يعادي حزب ال المهدي (معذره هذا ليس حزب امه) لا و الله انما هو الاحساس بالظلم من كل الساسه السياسين علي مر العصور و الازمان علي بنو جلدتي من الهوسا بانهم جميعا ساهموا في تكريس الاحساس الزائف بالحق الازلي للسياده في السودان و ذلك لان معظم من هم في مقعد القياده امثال الصادق المهدي يعلمون الحقيقه لكن يدوسون عليها بارجلهم يا ايها الامام اما ان موعد التغيير في هيكل حزبكم و البعد عن الحكر الاسري و تكريس دور السياده التي كرستم لها ردها من الزمن فانت تدعي انك تنتمي الي نادي مدريد هل في نادي مدريد من ظل زعيما لحزب سياسي كل عمره و اورثه ابنته بحكم انتمائها الي اسره معينه لا اظنك ستجده عليه لكي يحفظ لك التاريخ شئ من ماء الوحه الذي لا اظن ان بقي لك منه شئ فهوليس بالكثير فتنحي جانبا و اسعي جاهدا بتتغير هيكل حزب ال المهدي لقد اكل عليه الدهر و شرب لكي تختفي عادة السياده المتوارثة بالميلاد.
    و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و لنا عوده ان شاء الله
    ألنور محمد عبدالله (النور ثاني قدس)
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26-08-2018, 07:51 AM

سنقو


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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: النور محمد عبد الله)

    يا ايها الهوساتى لا تؤجج الفتن التى لا محالة حارقة اهلك قبل ان تحرق الاخرين ولا تكن جاهلا بتقسيم الناس الى عرب وافارقة فافريقا هى ارض وليست قبيلة وكل سكان السودان لهم الحق فى هذه الارض والهوسا البيتهم من زجاج يجب ان يكونوا حذرين
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26-08-2018, 08:12 AM

شطة خضراء


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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: النور محمد عبد الله)

    شكرا جزيلا كاتب المقال،،،

    لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
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26-08-2018, 11:39 AM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12330

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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: شطة خضراء)


    الأخ النور،
    كل عام وأنتم بألف خير ..
    Quote: الاحساس بالظلم من كل الساسه السياسين علي مر العصور و الازمان علي بنو جلدتي من الهوسا بانهم جميعا ساهموا في تكريس الاحساس الزائف بالحق الازلي للسياده في السودان

    هل الظلم وقع علي الهوسا وحدهم؟ .. تجارب الشعوب السودانية التى ثارت ضد المركز تجارب مؤلمة .. وأنت أعلم بذلك .. لماذا لا يمكن تكريس الجهد نحو البناء الأيجابي وبأسلوب أكثر رقياً وأنفع عائد لأهلك والوطن أجمع؟

    ت ومتابعين مقالاتك .. أنت أبن من أبناء السودان وجزء من مشكلة كلية كبيرة .. يجب النظر إليها خارج إطار الأنا والقبيلة.


    بريمة
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26-08-2018, 04:17 PM

Al-Noor Abdullah


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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: Biraima M Adam)

    Thank you for your comments.
    I agreed with I know what you mean and was not focusing the problem of Sudan on one aspect of ethnic issue of Hausa. I used Hausa as an example I will provides my thought on the solution in further articles in this regard.
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26-08-2018, 06:26 PM

النو


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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: Biraima M Adam)

    بريمة الشين (المرهاض )تابع التشادي المجرم حميرتي
    انت بالذات دخلك بالسودان شنو ؟
    غايتو قوة عين الوافدين


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26-08-2018, 06:54 PM

نزار


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Re: نحن اسياد البلد 3 الصادق المهدي بين السودا (Re: النو)

    كمان كتب بريمة الشين في بوست داخلي
    طال عمده
    ههههههههههههههه امده يا بريمة امده
    عموما دي اضافة جديدة لقاموس بريمة
    عمده -امده
    مرهاض -مرحاض
    جحني -جهني
    اوقر -اوغر
    القداء -الغداء
    حانت الزلابية -هانت الزلابية
    شكلا ونطقا بعيد من العرب بعد الشمس يا ع..
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