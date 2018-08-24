من يقنع عثمان يوسف كبر أن ٩٩% من الشعب يكرهون البشير.! بقلم عثمان محمد حسن

* إن أمثال عثمان يوسف كبر من المنافقين جاهزون دائما لقول الحقيقة البديلة كي يسعدوا الرئيس البشير.. * البشير يصدقهم..! * و البشير جاهز دائما لقول الحقيقة البديلة كي يسعد الشعب.. و الشعب لا يصدق البشير! * في قناة أم درمان، برنامج الميدان الشرقي، أكد عثمان يوسف كبر ان ما بين ٨٥٪ و٩٠٪. من السودانين، و خاصة النازحون منهم، يؤيدون ترشيح البشير! * هذا قول لا يفترض أن يحدث من أي سوداني به شيئ من العقل، حتى و إن كان من المنتسبين لحزب المؤتمر الوطني! * فمن منا لم يسمع بما حدث للبشير حين زار دارفور في أواخر سبتمبر ٢٠١٧، و استهدف زيارة معسكر ( كلمة) العصي عليه ليثبت سيطرته و سطوته على الأوضاع في هناك.. * خرج معسكر كلمة عن بكرة أبيه في تظاهرات رافضة دخول البشير المعسكر.. فلعلع رصاص الجنجويد لفرض الدخول غصبا عن النازحين و تساقط شهداء كثر، و استمرت المقاومة الرافضة..و استعصى دخول المعسكر ( المتمرد) على ركب البشير! * تم تحويل فعاليات ادعاء النصر و السلام المزعوم إلى منطقة ( بليلة)، على مشارف معسكر كلمة، كي يخاطب البشير نازحين تم حشدهم حشدا بالتلويح لهم بمواد إغاثة هم في حاجة ماسة إليها.. * كان هناك عدد 22 عربة محملة بالمؤن الاغاثية تم حشدها في ميدان اللقاء الجماهيري بالمنطقة.. * لم يحمس خطاب البشير الجماهير ( المحشودة) رغم التكبيرات التي تتتالى في صورة استجداء أصوات الجماهير.. و الجماهير سكوت.. و الكاميرا تبحث و تنقب بين الحشد الساكت عن شخص فالتِ يشذُّ عن الجموع.. و لا تجد في الحشد مطلوبها سوى بعض منافقين يرددون التكبيرات على استحياء، و البشير مقطّب ما بين الحاجبين.. بعد أن عرف مدى كره نازحي دارفور له.. * و مع ذلك ظل يصرح، عقب عودته إلى الخرطوم، بأنه لمس في زياراته لمعسكر (كلمة) و شطاية و قريضة رغبة أهالي دارفور في السلام!.... * تساءلت يومها عن من يقنع البشير أنه لم يدخل معسكر ( كلمة).. و أنه كان في شطاية و بليلة و قريضة؟ * و أتساءل اليوم عن من يقنع عثمان يوسف كبر أن ٩٩% من الشعب يكرهون البشير خاصة النازحون المرميون في المعسكرات؟!!
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