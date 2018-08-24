وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان بقلم عبد الله علي إبراهيم

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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبود جابر بتاع أحزاب ا)
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لا احد سيبكيهم فقط لأنهم غرابة :
...
مليشات الدعم السريع تنصب كمين لمواطنى قرية حماده تقتل وتصيب 26شخصا 13شهيد و13جريح
أسماء الشهداء
1-الشيخ ادم عبدالنبى خطيب مسجد منواشى الكبير
2-الشيخ جمال الدين احمداى
3-الشيخ احمد سمى جدو
4-الشيخ احمد عبدالله بشارة
5-حسن ادم جلابى
6-الشيخ سليمان عبدالله محمد
7-الشيخ اسماعيل عبدالكريم جمال الدين
8-أسماء عبدالله ابراهيم
9-الهادي موسى حسن
10-محمد ادم إبراهيم
11-الهادي محمد عبدالله
12-محمد ادم ابراهيم
13-أستاذ صالح موسى
أسماء الجرحى.
1-احمد سليمان
2-إبراهيم يعقوب
3-احمد ادم محمد
4-حسن ادم محمد حسن
5-محمد ادم سنوسى
6-احمد ابراهيم رشيد
7-عبدالرازق حسن عبدالله
8-موسى عبدالله يونس
9-عفاف احمد ادم
10-موسى ادم محمد طاهر
11-ابكر جميل احمد عبدالله
12-اسماء عبدالرحمن محمد
13-احمد عبدالرحيم الصافي
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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبدالله علي إبراهيم)
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شكرا جزيلا كاتب المقال،،،
لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
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