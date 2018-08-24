وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان بقلم عبد الله علي إبراهيم

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24-08-2018, 05:30 AM

عبدالله علي إبراهيم
<aعبدالله علي إبراهيم
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 530

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وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان بقلم عبد الله علي إبراهيم

    05:30 AM August, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    لست أقطع ولكن في مثل يوم عيد الأضحى الذي مر علينا قبل 80 عاماً تكون مؤتمر الخريجين العام. وقلت بهذا لأن الخريجين درجوا على عقد مناسباتهم أيام هذا العيد لتجتمع أطرافهم في الأقاليم عند نادي الخريجين، شيخ الأندية، بأم درمان. ولم أقرأ مؤخراً "قصيدة" في النبل أكثر من رسالة بعث بها التجاني محمد دكين، التذكرجي بالسكة حديد، إلى سكرتير لجنة مؤتمر الخريجين بالأبيض في تاريخ غير مثبت وهو 1946 من قرائن الأحوال. والرسالة منشورة ضمن "محاضر مؤتمر الخريجين" الجزء الأول. وهي دفاتر محاضر المؤتمر، بلغت ثلاثاً وملحقاً، عكف على تحريرها ونشرها الدكتور معتصم أحمد الحاج، من الجامعة الأهلية، فأحسن للتاريخ إحساناً منقطع النظير.
    وأنا ما بفسر وأنتو ما تقصروا.

    حضرة سكرتير لجنة المؤتمر بالأبيض
    بعد التحية
    بتاريخ 1 الجاري عثر أحد موظفي السكة حديد مصطفى أفندي عندما أراد السفر بالقطار، الذي بارح الأبيض إلى الخرطوم، وجد بالعربة المخصصة لحفظ عفش الركاب دفتر يحوي على 77 ورقة مكتوب عليها تبرع تأسيس مدرسة بالقرير (دنقلا) ساقط على الأرض. ويظهر أنه فُقد من أحد أعضاء لجنة هذه البلدة القائمة بهذا المشروع الخيري. وبمزيد السرور لخدمة الأوطان قد قمت ومحمد أفندي من موظفي هذه المصلحة على توزيع هذا الدفتر على تجار المدينة وموظفي السكة حديد بمبلغ 1,540 مليمج. ولعدم معرفتنا بأعضاء اللجنة أحول إليكم هذا المبلغ لاستلامه والتكرم بإعطاء حامله إيصال استلام. وإني أشكر أهالي القرير لهذه الخدمة العظيمة. ولكن مما يسرني إذ أرفع هذا الأمر (إنشاء المدرسة) إلى من تولاهم الله للإصلاح العام وتوسيع التعليم بالسودان خير مما يذهب في مثل هذه المواضيع الهامة.
    التجاني أفندي دكين
    تذكرجي بالسكة حديد بمحطة القضارف

    الصورة للمؤرخ مكي شبيكة عضو لجنتي المؤتمر الستينية والتنفيذية الباكرتين ورئيس لجنة مجلة المؤتمر
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24-08-2018, 06:13 AM

فكتور هجو


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبدالله علي إبراهيم)

    ههه
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24-08-2018, 12:05 PM

مهند أحمد سلمان طيفور
<aمهند أحمد سلمان طيفور
تاريخ التسجيل: 13-11-2009
مجموع المشاركات: 56

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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبدالله علي إبراهيم)

    نسأل الله أن يتم علينا بنعمة الوطنيين في هذا الزمن أيضا وكل عام وكل السودانيين بألف عافية وخير
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24-08-2018, 09:29 PM

عبد الله علي إبراهيم


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: مهند أحمد سلمان طيفور)

    آمين.
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25-08-2018, 09:22 AM

ود الشريف


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبد الله علي إبراهيم)

    أستاذ عبدالله ,, وانا اقرأ في هذه الديباجة الوطنية تذكرت النكته المصورة
    في هذه الأيام الكالحة (بتاع الركشة الأمين يعيد كيسين خبز لصاحبة)
    الناس همها في البطون .
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25-08-2018, 05:01 PM

عبد الله علي إبراهيم


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: ود الشريف)

    ولكن يا ود الشريف أل ترى أننا، وحين انحدر بنا الحال إلى هذا المنحدر، لم نعدم من يترفع عن الدنية. هذههي الخامة التي أتحدث عن كمونها في زمن وقح. ولا تغيير للحال إلا بتثمينها. متى ما صرفناهكذا ضللنا. ويبدو أننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق. الضال.
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25-08-2018, 07:14 PM

عبود جابر بتاع أحزاب ا


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبد الله علي إبراهيم)

    قطعتوا براك يا عبد الله
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25-08-2018, 07:40 PM

من يبكي هؤلاء


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبود جابر بتاع أحزاب ا)

    لا احد سيبكيهم فقط لأنهم غرابة :
    ...
    مليشات الدعم السريع تنصب كمين لمواطنى قرية حماده تقتل وتصيب 26شخصا 13شهيد و13جريح
    أسماء الشهداء
    1-الشيخ ادم عبدالنبى خطيب مسجد منواشى الكبير
    2-الشيخ جمال الدين احمداى
    3-الشيخ احمد سمى جدو
    4-الشيخ احمد عبدالله بشارة
    5-حسن ادم جلابى
    6-الشيخ سليمان عبدالله محمد
    7-الشيخ اسماعيل عبدالكريم جمال الدين
    8-أسماء عبدالله ابراهيم
    9-الهادي موسى حسن
    10-محمد ادم إبراهيم
    11-الهادي محمد عبدالله
    12-محمد ادم ابراهيم
    13-أستاذ صالح موسى
    أسماء الجرحى.
    1-احمد سليمان
    2-إبراهيم يعقوب
    3-احمد ادم محمد
    4-حسن ادم محمد حسن
    5-محمد ادم سنوسى
    6-احمد ابراهيم رشيد
    7-عبدالرازق حسن عبدالله
    8-موسى عبدالله يونس
    9-عفاف احمد ادم
    10-موسى ادم محمد طاهر
    11-ابكر جميل احمد عبدالله
    12-اسماء عبدالرحمن محمد
    13-احمد عبدالرحيم الصافي
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26-08-2018, 08:49 AM

شطة خضراء


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Re: وبمزيد السرور لخدمة الأوطان: واجب الأوطان (Re: عبدالله علي إبراهيم)

    شكرا جزيلا كاتب المقال،،،

    لطالما قلت و سأظل أقول و أكرر كلما سنحت لي الفرصة أن أمر إستدامة الديمقراطية و سيادة حكم القانون و ولوج عوالم الأمم المتقدمة يتوقف على شيء واحد و هو الخطوة الأولى ضمن عدة إجراءات أخرى التي يجب إتخاذها فورا إلا و هو حل الجيش السوداني بشكله الحالي المعيب جدا و الذي واضح جدا فيه عدم العدل و التكافؤ بين جهات السودان الأربع، إذ لا يعقل أن جيش رسمي لدولة يكون قرابة ٩٥% من قادته ينحدرون من جهات أثنية بعينها هم الشمل و الوسط النيلي و هم يمثلون القادة و أصحاب الأمر و النهي و العزل و الترقي في ذلك الشيء المسمى كذبا بالقوات المسلحة القومية، حتى أنك لتجد في أحيان كثيرة أن هنالك عددا من القادة و الضباط من نفس القرية أو المنطقة الواحدة و في المقابل فيمكنك أن تلاحظ بسهولة أن أكثر من ٩٠% من الجنود البائسين هم من مناطق و إثنيات بعينها هي المهمشة و هي التي تقاتل في الميدان و تتحمل وزر القتل و الإصابات و الأسر، أليس وضع ما يسمى بالجيش السوداني بشكله المعيب و الفاضح حاليا هو مدعاة لتسهيل التآمر بين كوادره الذين يتشاركون في الثقافة الواحدة و الجهوية الواحدة للإنقلاب على الديمقراطيات و الإنقضاض على دولة سيادة حكم القانون و مؤسساتها الشرعية الناشئة،،، و يوم أن يتم تغيير نظام الحكم الكيزاني و يحل السلام و تتم إعادة صياغة و تأهيل مؤسات الدولة السيادية و الخدمية و على رأسها مؤسسة القوات المسلحة القومية، و أن يكون التمثيل الجهوي أو الإثني بالعدالة الكافية و بحسب الثقل و الكثافة و الكفاءة فحينها لن نقضي نهائيا و بلا رجعة على سرطان الإنقلابات البغيض فحسب بل و سنقضي تماما على الفساد و الرشوة و المحسوبية و على كل أسباب النزاعات و عوامل التخلف عن ركب الأمم المتقدمة الأخرى، و ذلك أيضا عندما تكون لجان المعاينات للإختيار للخدمة العسكرية أو المدنية أو للسلك الدوبلماسي هي لجان فنية بحتة و محايدة حتى النخاع و تمثل كل جهات و إثنيات السودان على نحو عادل جدا درءا للمؤآمرات و التحيزات و التكتل العرقي البغيض الذي لا يقدم شبرا بل يؤخر مئآت السنين إلى الخلف و ثم التوهان في عوالم التخلف الحالكة الإظلام.
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