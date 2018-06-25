هل سيترشح الطيب عثمان لرئاسة الجمهورية ٢٠٢٠ بقلم صلاح حمزة

25-06-2018, 06:54 PM

# لسودان أفضل: كلنا الط





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Re: هل سيترشح الطيب عثمان لرئاسة الجمهورية ٢٠ (Re: صلاح حمزة)

نؤيد بشدة ترشيح هذا المواطن الصالح الذي يجهر بالحق ولا يخاف بيه لومة لائم وهذا بالتأكيد سيكون أحرصنا على بلده ووطنه. وهو بجانب هذا تدعمه سيرة ذاتية ومهنية

وأكاديمية ناصعة وخبرات متعددة في كل المجالات النظامية والمدنية والمهنية والأكاديمية. (مكتوبة بالأحمر في الحوار أدناه أرجو الإطلاع عليه)



ولعل الله قد ساق لنا من نتوسم فيه الخير والرشد والنهوض بالبلد سويا والعمل الجاد المخلص لإنقاذها فعلياًوالإرتقاء بها.



وأقترح بداية هذا الهاشتاق:



# لسودان أفضل: كلنا الطيب عثمان يوسف



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حوار مع مصور جثة مستشفي بحري



قبل يومين نشر أحد المواطنين صوراً لـ”جثة” مجهولة الهوية، قال إنها بقيت بقرب المرضى في مستشتفى بحري ما يقارب 12 ساعة، بالاضافة الي صورة أحد المرضى مستلقياً على الأرض بجوار الجثة المجهولة، ووثق المواطن حديثه بالصور، مشيراً إلى مستوى النظافة المتردي في المستشفى، فضلاً عن عدم وجود سوى طبيبين أحدهما اختفى بعد منتصف الليل وبعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كثيفة رد عليه وزير الصحة بولاية الخرطوم الدكتور مأمون حميدة، مقراً بحقيقة وجود “جثة” مجهولة الهوية بقرب المرضى غير أنه ألقى باللائمة على الشرطة، لعدم توفر أفرادها في مكاتبهم.اخر لحظة جلست مع هذا المواطن الذى ادلي بالتفاصيل الكاملة للقصة وكيف انه سيتعامل مع ما قالت عن الوزارة في توجيه تهمة التشهير اليه بسبب التصوير

• لهذه الاسباب صورت الجثة ومشرتها في وسائل التواصل ..!!

• جاهز لمقاضاة وزارة الصحة بالخرطوم ...!!

• المدير الطبي للمستشفي رفض التعامل مع الجثة..!!

• التصوير ليس انتهاك لخصوصية بل لمساعدة انسانية ..!!!



حوار :عيسي جديد

تصوير : سفيان البشري



نعرف عليك اولا؟

انا الرائد شرطة معاش/الطيب عثمان يوسف ضابط شرطة الدفعة 52 يناير 1987م وانا ابن الراحل اللواء شرطة/عثمان يوسف وانا عملت في إدارات العمل الجنائي بولاية الخرطوم برتبة ملازم ثم ادارة الجوازات وكان برتبة النقيب لكن اسندت لي مهام المدير بالإنابة لقسم التأشيرة العامة لفترة من الزمن . ثم عملت بولاية نهر النيل ثم رئاسة الشرطة وأخيراً احلت للصالح العام وانا برتبة الرائد وكنت اعمل وقتها بأكاديمية الشرطة ثم غادرت السودان شطر دولة الإمارات العربية - أبوظبي هناك وبعد فترة قصيرة ومتميزة في العمل الشرطي قررت تغيير مجال القانون كلياً والعمل إلى عوالم الإدارة الحديثة متمثلة في دراسة التخطيط الاستراتيجي والتخصص في عوالم التميز وتطوير الخدمات .. فدرسن إدارة الأداء وإدارة المعرفة وإدارة التغيير بالإضافة لإدارة الإبداع والابتكار ثم التميز المؤسسي و تم تكريمي على مستوى دولة الإمارات لعدد من المرات نتاج مساهمات تنموية عديدة من قبل سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الاماراتي على مساهمتي الثرة والمقدرة التي مكنت شرطة ابوظبي من الحصول على جائزة أبوظبي للتميز الدولية.لاحقاً تم اختياري كمستشار لعدد من المؤسسات الحكومية منها البلدية وغرف التجارة والصناعة ثم المستشار المنتدب لشركة تكوين مسؤولا عن تطوير خدمات قطاع الجوازات والهجرة والجنسية في إمارات دبي أبوظبي عجمان رأس الخيمة. ثم تم اعتماده كخبير تطوير تنموي بقاعدة بيانات برامج الأمم المتحدة ثم تم اختياري ضمن أهم 200 شخصية في مجال تطوير الخدمات الحكومية ضمن مؤتمر القمة للخدمات الحكومية الأول بدبي في العام 2012 مؤخراً عدت الي السودان واعمل حالياً كمستشار مستقل بمجلس الخبراء.



ماهي تفاصيل قصة تصويرك لمستشفي بحري وما حدث فيه ؟

في اول يوم لعيد الفطر المبارك تعب ابن أختي وكان عنده التهاب حاد وذهبنا به الي المركز الصحي ولكن لم يكن به تخدير وتدخل جراحي فتم تحويلنا الي مستشفي بحري حوالي الساعة العاشرة ومن تلك اللحظة بدأت معاناتنا ....!!

ماذا تقصد ببداية معاناتكم ؟

بعد أن قابلنا الطبيب المختص امر بادخالنا العنبر (3) جراحة وكانت تلك اخر لحظة نشاهد فيها الطبيب لاننا منذ أن وصلنا العنبر (3) لم يحضر اي طبيب الينا والممرض الذى استلم منا وورقة التحويل ايضا اختفي بعد ذلك

كم يبلغ عدد المرضي حينها بالععنبر (3)؟

العنبر يسع ثمانية مرضي وكانوا قبلنا سبعة ونحن ااخذنا السرير الثامن

عندما لم ياتي طبيب لمعاينة ومراجعة الطفل مريضكم ماذا فعلت ؟

ذهبت مباشرة الي مكتب المدير الطبي والساعة شارفت علي الفجر وحالة الطفل تذداد سوء بسبب الالتاهاب وعدم تلقي اي علاج او تدخل جراحي كما تستدعي حالته ,

ماذا قال لكم المدير الطبي وكيف تصرف معكم لحظتها ؟

ما كان عندو اجابة مباشرة لكنه ظل يتصل بالطبيب الذي استقبنا وححولنا الي العنبر لكن تلفونه كان مغلق وذهب يبحث عنه بنفسه لكن عاد دون أن يجده ايضا ظللنا منتظرين للحل

هل كان هنالك مرافقين غيرك مع المرضى واشتكوا ايضا من عدم وجود الاطباء او الممرضين ؟

طبعا كان هنالك مرافقين لمرضي وحالات حرجة ومستعجلة وهم ايضا كانوا غاضبين من عدم متابعة حالة مرضاهم واشتكوا من عدم تقديم اي مساعدة طبية لمرضاهم في تلك الساعات الاولي من صباح ثاني يوم العيد

كيف تصرفت بعد ذلك والوقت يمضي بكم ؟

ما كان عندنا خيار انتظارنا وجاء المدير الطبي واعتزر لنا عن عدم وجود طبيب رغم انه في البداية ما اعلن عن هذه الحقيقة التي باتت واضحة للجميع بان ليس هنالك طيب بالمستشفي حينها ..!!

ماهي قصة الجثة التي ظلت مسجية بعنبر المرضي الجراحة(3) ؟

في الساعة التاسعة صباحا فاحت رائحة الجثة واصبح العنبر لا يطاق من الرائحة وذهبت اخبر المدير الطبي فاجاب بان الجثة مسئولية لجنة مجهولي الهوية وهي ليست موجودة وانها ليست مسئوليته وليس لدسيه اي علاقة بالموضوع

وكيف غادرت المستشفي بعد ذلك؟

بعد تاكدنا من عدم وجود او حضور اي طبيب بعد الساعة التاسعة وبعد اعتزار احد الاطباء باختصاص اخر عن معاينة الطفل ابن اختي كان لابد من المغادرة الي مشفي اخر يكون مستعد لعلاج المرضي بدلا من الانتظار

متي قررت تصوير الجثمان وغرف المستشفي وماهي دوافعك لذلك ؟

بعد المعاناة التي لقيناها وعدم المسئولية التي شاهدناها رغم احتجاجنا وايصالنا الشكوي لمدير الطبي للمستشفي وعدم التعامل والاستجابة لنا ولغيري من المرضي من ذو الحالات الحرجة قررت توثيق ما حدث بالصور ونشره في صفحتي بالفيس بوك للفت الانتباه الي ما يحدث وكشكوي مباشرة الي وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة لتجمل مسئولياتهم كاملة تجاه المواطنين

ولماذا صورت الجثة واحد المرضي اليس هذا اختراق لخصوصيتهم ؟

هذا مستشفي عام وما يحدث فيه من اخطاء يجب ان تصوب من قبل اي شخص لانها متعلقىة بحياة ناس ,تصوري للجثة ليس انتهاك لخصوصية بل مساعدة انسانية حتي تتم موارتها وهي ظلت مسجية لعدة ساعات وسط العنبر ولا احد يهتم بها كذلك المريض الملقي بجوارها وصوت انينه يسمعه الجميع وهو يتألم والصور الاخري تدل علي ان غرف الاطباء خالية منهم وكذلك عنبر الجراحة والعيادة تبدو اكثر اهمالا واتساخنا لمعالجة المرضي كلها صور تحكي عن عدم المسئولية ولابد ان يراها الناس ليحكموا علي الاخطاء

ماذا كنت تقصد من التصوير وما هو هدفك ؟

كما قلت التصوير للتوثيق للاخطاء ولم تكن هنالك اي لافتة تشير الي عدم التصوير داخل المستشفي وانا قبل التصوير ذهبت واشتكيت ولم اجد اجابة وسالت عن تلفون مدير المستشفي ورفض المدير الطبي اعطاه لي والسبب والهدف من تصويري ان هذه حالات انسانية قبل كل شيء واخلاقيا كان لابد من الوقوف معها سريعا لمعالجتها دون بيروقراطية وبعد النشر تمت الاستجابة سريعا وهذا ما كنت اهدف اليه الاستجابة السريعة



لماذا لم تلجأ للشرطة وتتصل بهم لعرض مشكلتك؟

القضية كانت ادارية مختصة بادارة المستشفي ولا علاقة لها بالشرطة انا اشتكيت من اهمال وعدم معاملة مريضي بجانب وجود جثة فاحت رائحتها ووجود مرضي بدون طبيب وحالاتهم حرجة وبحثت عن مكتب شكوي او الاستقبال بالمستشفي ولم اجد احد هذه هي القصة

ردود الافعال بعد الاستجابة كانت سريعة كيف تفسر ذلك؟

شيء طبيعي ان يتفاعل الناس مع الخبر الذى تفاعل معه واعادة نشرة لاكثر من 4 الف رابط وذلك لانه يشير الي ممارسات خاطئة وعدم مسئولية يجب علي الجميع الحديث عنها ولان حق العلاج حق اصيل للمواطنين وكذلك استجابة الوزارة بمعالجة القصور كان ايجابية منها وتحمل لمسؤليتها ومتابعتها ححتي تم ستر الجثمان ومعالجة لحالة المريضى الملقي علي الارض ,

لكن الوزارة قررت مقاضاتكم بتهمة تصوير جثة بمستشفي وانكم مبيتين النية بدافع التشهير؟

اعتقد أن الوزارة ولجنة تقصي الحقائق قد جانبوا الصواب في قرارهم بمقاضاتي بتهمة التشهير وتبيت النية واقول ذلك لعدة اسباب اولا انا تم تحويلي للمستشفي ولم اختر المستشفي لغرض التشهير بها ولذلك لم اكن مبيت لها اي نية وليس لدي خصومة ساسية او شخصية مع احد كل مافي الامر انا مواطن حضر بتحويل الي مستشفي لم يجد فيها طبيب يعالج او اهتمام بجثة وحاول ايصال صوته الي الادارة لحظتها لم يجد اذان صاغية فقمت بنشر ما حدث في زسيلة اكثر اسراعا وتوصيل للشكوي للجهات المسئولة هذه كل القصة لذلك جانبهم الصواب في توجيه الاتهام وكنت اتمني ان اكون شاهد للحقيقة وليس متهما وخصما ..!!

اذا ماهي الخطوة القادمة التي سوف تتخذها بعد توجيه الاتهام اليك؟



حتي الان لم يتم توجيه الاتهام الي مباشرة عبر محكمة او استدعاء شرطة وانا قراءت خبر الاتهام في الصحف بالامس ولكنني اقول للوزارة لا تتراجعي عن قراركم في اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدي وانا مستعد للدفاع عن تصرفي الذى اراه انساني واخلاقي لمساعدة مرضي في تلقي علاج افضل ولموارة جثمان وستره ظل اكثر من 12 ساعة مسجي باهمال في عنبر بجوار مرضي جراحة ..

هل ستستعين بمحامي للدفاع عن نفسك ؟

لنقل ان بالامس بمجرد انتار الخبر تدافع عدة محامين ولجان قانونية واعلنوا عن مساعدتي قانونيا والدفاع عني

أخيرا هل تري أن للسوشال ميديا تأثير أيجابي أكثر من السلبي اذا احسن أستخدامها ؟

طبعا هذا هو احد اهداف السوشال ميديا والمواقع التواصل في ايصال اي قضية او فكرة للمجتمع سريعا ليتم التعامل معها كراي عام ولكن لابد ان تكون ايجابية وذات رسالة تخدم المججتمع ولا تهدمه وهذه في العلم الخر تعرف بصحافة المواطن واخيرا انا اشكرا صحيفة اخر لحظة والاستاذ اسامة عبد الماجد الذى كتب عمود مسئول عن هذه القضية وهذا هو دور الصحافة في التبصير بالاخطاء والعمل علي معالجتها.



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