تنظيمات الهوس الديني ونموذج الإخوان المسلمين (2) بقلم أحمد المصطفى دالي

يجئ هذا المقال استكمالاً لمقال كنا قد نشرناه في منتصف نوفمبر الماضي، بعنوان: "تنظيمات الهوس الديني ونموذج الإخوان المسلمين"، في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت، منها: منبر "سوادنيز أونلاين"، وصحيفة "الراكوبة"، وموقع "حريات"، وصحيفة "سودانايل". تناول المقال الهوس الديني ونموذج الإخوان المسلمين في عدة محاور، كما غشي دور الجامعات السعودية وخريجيها في تغذية مناخ الهوس الديني في العالم، وقلنا إننا إذا ما رجعنا إلى حركات الهوس الديني "التي غطت الكرة الأرضية، ونمت كما ينمو الدِّر، فسنجد أن غالبية قادتها وقواعدها من خريجي المعاهد والجامعات السعودية الوهابية... غير المعتمدة، وغير المعترف بها". ولمّا وجد المقال السابق قبولاً لدى القراء لمسناه من خلال ما بلغنا من تعليقات وملاحظات، استحسن بعضها رأينا عن دور خريجي الجامعات السعودية في نشر الهوس الديني، وأشار بعضها الآخر إلى مدى معقولية حكمنا على مؤسسات التعليم الديني السعودي، رأينا أن نخصص هذا المقال بالحديث عن مستوى التأهيل العلمي للأساتذة والشيوخ الذين تولوا قيادة تلك الجامعات السعودية، إلى جانب مدى استيفاء تلك الجامعات لمتطلبات الاعتماد الدولي والاعتراف بها. وقد بنيت رأيي في هذه الجامعات على المعلومات التي حصلت عليها في بحثي المستمر عن أسباب تخلف هذه المملكة السعودية، التي لا تقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عن مواكبة العصر وهي الدولة التي تملك من الموارد ما تملك. هذه المملكة التي ما زال بعض علمائها، يفتون بعدم دوران الأرض، ويفنون الوقت وهم يجمعون التوقيعات على الفتاوي التي تحرم قيادة المرأة للسيارة.. قلنا في المقال سالف الذكر أن المملكة قد أنفقت بلايين الدولارات لنشر الفكر الإخواني والفكر الوهابي المتخلفين وسممت بهما العالم بأسره، ثم انتهت اليوم بوصم جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة القاعدة الوهابية بالخروج على الإسلام. ولقد كان من وسائل المملكة السعودية في نشر الفكر الوهابي والفكر الإخواني تسهيل حصول أعضاء وقيادات تلك التنظيمات على الدرجات العلمية الرفيعة ليسهل عليهم تبوء المناصب العالية وفرض وجهة نظرهم الوهابية وتفسيرهم المتخلف للإسلام على عوام المسلمين في دول العالم المختلفة. ولكن من هم قادة ومحاضري تلك المؤسسات الدينية والجامعات الإسلامية نفسها في المملكة السعودية، من الذين يمنحون تلك الدرجات العلمية العالمية؟ من أجل الإجابة على ذلك السؤال سنتجه في هذا المقال الموجز لنلقي بعضا من الضوء على مؤهلات بعض أساتذه الفكر الوهابي والذين ساهم بعضهم في تأسيس الجامعات الإسلامية في المملكة السعودية، كما ساهموا في التدريس فيها، ومنحوا علماءنا في السودان أمثال "دكتور عصام البشير، ودكتور عبد الحي يوسف، ودكتور محمد عبد الكريم، ودكتور عارف الركابي، ودكتور شوقي بشير...الخ" الشهادات العالية وأسبغوا عليهم بها صفة العلم والعلماء. ويذكر القارئ السوداني أن دكتور عبد الحي يوسف خريج الجامعات السعودية هو الذي قاد صلاة الغائب، بعد خطبة تمجيد، على أسامة بن لادن السعودي الذي عدته السعودية أرهابيا خارجا على تعاليم الإسلام وسلبته التابعية السعودية. الشيخ عبد العزيز بن باز دعونا نبدأ بالشيخ عبد العزيز بن باز، الذي قال عنه محمد ناصر الدين الألباني "هو مجدد القرن"– والذي، فيما نحن بصدده، قد تبوأ منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في عام 1381 هجرية (1961)، ثم رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1390 هجرية (1970). "هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، توفي والد ابن باز وهو صغير حيث أنه لا يذكر والده، أما والدته فقد توفيت وعمره خمس وعشرون سنة، وقد كان في صباه ضعيف البنية، ولم يستطع المشي إلا بعد أن بلغ الثالثة من عمره، وقد أجاد الكتابة والقراءة في صباه قبل أن يذهب بصره، يقول ابن باز: «أنا أقرأ وأكتب قبل أن يذهب بصري، ولي تعليقات على بعض الكتب التي قرأتها على المشايخ مثل الآجرومية في النحو، وغيرها». --- ويكيبيديا الموسوعة الحرة ---. وقد يكون مفيدا للقارئ أن يعلم أيضا أن هذا الرجل قد صار رئيسا لمجالس رابطة العالم الإسلامي، ورئيسا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، ورئيسا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وفي عام 1414 هجرية عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيسا لرابطة العالم الإسلامي. ولقد إستطاع من مناصبه هذه كما قيل عنه: " التوسع نحو امتداد الدعوة إلى خارج المملكة العربية السعودية، ولم يقف نشاط الجامعة العلمي والعملي عند حدود الجامعة وحدها، بل امتد إلى مناطق كثيرة في العالم الإسلامي، فانتُدب المدرسون باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية، أو مدرسة وجامعة أثرية، بخاصة في الهند وإفريقية وباكستان، بالإضافة للمتفوقين من خريجي الجامعة، الذين قدمهم إلى مجلس الدعوة الإسلامية بالرياض، من أجل انتدابهم لخدمة الدعوة في بلادهم وغير بلادهم." يقول الشيخ ابن باز عن نفسه وعن مؤهلاته ما يلي: « وقد بدأت الدراسة من الصغر، فحفظت القران الكريم قبل البلوغ على يد الشيخ عبد الله بن مفيرج، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أعلامهم: الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، الشيخ سعد وقاص البخاري، أخذت منه علم التجويد عام 1355، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وقد لزمت حلقاته صباحًا ومساءً، وحضرت كل ما يقرأ عليه، ثم قرأت عليه جميع المواد التي درستها في الحديث والعقيدة، والفقه والنحو والفرائض، وقرأت عليه شيئًا كثيرًا من التفسير والتاريخ والسيرة النبوية، نحوًا من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداءً من سنة 1347 هـ حتى سنة 1357 هـ، حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته». خلاصة هذه السيرة الذاتية لهذا العالم، الذي حمل كل هذه الألقاب، مثل (مجدد القرن)، وشغل كل تلك المناصب، (ويهمنا منها، فيما نحن بصدده، كما أسلفنا، في هذا المقال، منصبي رئيس، ونائب رئيس الجامعة الإسلامية) أنه لم يتلق أي نوع من التعليم النظامي، وإنما جلس في حلقات المساجد يستمع إلى فقهاء المذهب الوهابي حتى شهد لنفسه، وشهدوا له بالعالمية، وكان أول عمل تولاه هو القضاء ثم أنطلق ليكون نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية ثم رئيساً لها. وقبل أن نبرح موضوع مؤهلات هذا الشيخ إلى غيره دعنا نُري القارئ بعضا من فتاويه، وإسهاماته في المعرفة والبحث والمنطق، التي أوردها في كتابه "الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب"، أو في موقعه على الإنترنت. وليرى القارئ أيضا نهجه التكفيري الذي يخرج به معظم أمة المسلمين من دائرة الإسلام. فهو بعد الجمهوريين، ونحن قوم قليل عديدنا، يكفر الشيعة، بكل طوائفهم، (في العراق وسوريا ولبنان، وباكستان ...الخ)، ويكفر الصوفية، بكل طرقهم، (في السودان ومصر والمغرب، والسنغال، وليبيا الخ..)، ويكفر الأباضية (في سلطنة عمان وليبيا). فهو وقبيله بإختصار لا يكادون يستثنون غير وهابية نجد أومن شايعهم. يقول بن باز، رئيس الجامعة الإسلامية، في فتواه عن دوران الأرض: 1) "ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان، والجبال، والأشجار، والأنهار، والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق، والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار، وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها، و أما من قال أن الأرض تدور، والشمس جارية فقوله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس، ولكنه في نفس الأمر خطأ ظاهر مخالف للآيات المتقدمات، وللمحسوس، والواقع، ووسيلة للقول بعدم جري الشمس فقد أوضح الله في الآيات المذكورات آنفا أنه ألقي الجبال في الأرض لئلا تميد، والميد هو الحركة، والأضطراب، والدوران.....". – كتاب الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض
ويقول عن تحريم التصوير: 2) "وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا. ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد." – الموقع الرسمي لإبن باز--
ويقول عن الطوائف المسلمة: 3) "الصوفية أقسام: وهم في الأغلب مبتدعة عندهم أوراد، وعبادات يأتون بها ليس عليها دليل شرعي، ومنهم ابن عربي، فإنه صوفي مبتدع ملحد، وهو المعروف محي الدين بن عربي، وهو صاحب أحداث الوجود، وله كتبٌ فيها شرٌ كثير، فنحذركم من أصحابه وأتباعه؛ لأنهم منحرفون عن الهدى، وليسوا بالمسلمين، وهكذا جميع الصوفية الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها الله، أو أذكار ما شرعها الله مثل "الله، الله، هو، هو، هو" هذه أذكار ما شرعها الله، المذكور والمشروع "لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله" أما "هو، هو، الله، الله، الله" هذا ما هو بمشروع، وهكذا ما يفعلون من الأغاني التي يرقصون عندها، مثلما يفعل بعضهم أغاني مع الرقص، وضرب آلات اللهو، أو ضرب التنكة، أو صحن، أو جعد، أو غير ذلك، كل هذه لا أصل لها، كلها من البدع، والضابط أن كل إنسان يتعبد بغير ما شرعه الله يسمى مبتدع، فاحذروا،" – الموقع الرسمي لإبن باز---
4) "الطريقة التيجانية بدعة لا أساس لها، ومنكر لا أساس له، نسأل الله أن يعافي إخواننا في أفريقيا وفي السنغال وفي غيرها نسأل الله أن يعافيهم من شرها، وأن يخلصهم منها، وأن يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد -عليه الصلاة والسلام." الموقع الرسمي لإبن باز.
5) "الشيعة فرق كثيرة وليس من السهل أن يتسع للحديث عنها الوقت القليل، وبالاختصار ففيهم الكافر الذي يعبد علياً ويقول: يا علي، ويعبد فاطمة والحسين وغيرهم، ومنهم من يقول: جبريل عليه الصلاة والسلام خان الأمانة وأن النبوة عند علي وليست عند محمد، وفيهم أناس آخرون، منهم الإمامية – وهم الرافضة الاثنا عشرية – عباد علي ويقولون: إن أئمتهم أفضل من الملائكة والأنبياء، ومنهم أقسام كثيرة وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر، وأسهلهم وأيسرهم من يقول علي أفضل من الثلاثة وهذا ليس بكافر لكن مخطئ، فإن علياً هو الرابع والصديق وعمر وعثمان هم أفضل منه، وإذا فضله على أولئك الثلاثة فإنه قد أخطأ وخالف إجماع الصحابة ولكن لا يكون كافراً،" – الموقع الرسمي لإبن باز.—
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وهو مؤسس الجامعة الإسلامية ورئيسها وكان عبد العزيز ابن باز، السابق ذكره، نائباً له. جاء في سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم الذاتية ما يلي: "ولد محمد آل الشيخ يوم الاثنين السابع عشر من شهر محرم عام 1311 هـ، وقد نشأ نشأة دينية علمية، فأدخل الكتاب في صغره وحفظ القرآن مبكرا، ثم بدأ الطلب على العلماء مبكراً قبل أن يبلغ السادسة عشر، ثم أصيب بمرض في عينيه وهو في هذه السن ولازمه المرض سنة تقريباً حتى فقد بصره في حدود عام 1328 هـ وهو في سن السابعة عشر – كما حدث هو بذلك عن نفسه. وكان يعرف القراءة والكتابة قبل فقده لبصره، ويوجد له بعض الأوراق بخطه قبل أن يفقد بصره، وكان يعرف الكتابة حتى بعد فقده بصره وقد شوهد وهو يكتب بعض الكلمات على الأرض. - ولما افتتحت الجامعة الإسلامية عام 1381 هـ (1960) كان هو مؤسسها وعين نـائباً له عبد العزيز بن عبد الله بن باز. - و ساهم مساهمة أساسية في نشر التعليم عموماً والشرعي خصوصاً بالمساهمة العملية الإدارية في تأسيس وإدارة عدد من الجامعات مثل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وعين عليها آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمعاهد العلمية التابعة لها وكان ابنه عبد العزيز بن محمد آل الشيخ أول مدير لها." وليقف القارئ قليلاً عند تلك الشهادة لمؤسس جامعة المدينة المنورة الإسلامية والتي تقول إنه كان يعرف الكتابة حتى بعد فقده بصره "وقد شوهد وهو يكتب بعض الكلمات على الأرض".
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. "ولد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (آل الشيخ) في 1941 بالرياض بالسعودية لاسرة تبوأت الصدارة العلمية في البلاد منذ أكثر من قرنين. توفى عنه والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره، وكان منذ ولادته يعاني من ضعف البصر ثم فقده كليا عام 1381 هجرية وله أربعة أبناء. بدأ الشيخ عبد العزيز طلب العلم بدراسة القرآن الكريم في مسجد أحمد بن سنان فحفظه وهو في 12، ثم أخذ العلم على بعض العلماء في حلق التدريس، وفي عام 1375هـ (1955) التحق بمعهد إمام الدعوة، وتخرج في كلية الشريعة 1384 هـ (1964) بشهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية. وكان يحضر بعض حلقات العلماء في المساجد، مثل حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك، وحلقة خلفه في منصب الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. ومارس التدريس في عدة مؤسسات تعليمية، من بينها معهد إمام الدعوة العلمي، وكلية الشريعة في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث عمل أستاذا مشاركا فيها وفي المعهد العالي للقضاء بالرياض." يرى القارئ هنا أن الشيخ عبد العزيز قد تأهل للمعهد العلمي في حلقات المساجد ولم يلتحق بأي مدرسة نظامية. ثم التحق الشيخ من هذا المعهد، المزعوم، بكلية الشريعة التي تخرج فيها ليعمل (أستاذا مشاركا) في نفس الكلية ثم في المعهد العالي للقضاء. بهذه البساطة وبهذا التسلسل، صار هذا الشيخ، من حلقات المساجد، إلى أستاذ مشارك. أنظر وتعجب.
الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم أول مدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جاء في سيرة الشيخ عبد العزيز بن محمد أنه من أعلام القضاء في المملكة، ولد – رحمة الله – في الرياض عام 1337 هجرية (1918)، ودرس على يد والده المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (ت 1389).
"تولى – رحمة الله – الكثير من المناصب، منها: رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض، خطيب مسجد الملك عبد العزيز في المربع، مدير المكتبة السعودية، نائب رئيس القضاء، مدير معهد الرياض العلمي، أول مدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستشار الديوان الملكي، عضو مجلس الشورى." يلاحظ أن هذا الشيخ أيضاً، كغيره من المشائخ، لم يتلق تعليما نظاميا، وإنما درس على يد والده (في غالب الظن المذهب الوهابي)، ثم تنقل في المناصب حتى صار مديرا لمعهد الرياض العلمي ثم مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود.
الشيخ محمد صالح العثيمين "هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق (حسب وصف معجبيه)، الفقيه المفسّر، الورع الزاهد، محمد ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم ألحقه والده – رحمه الله تعالى – ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه المعلِّم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ – رحمه الله - ثمَّ تعلَّم الكتابة، وشيئًا من الحساب، والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ – حفظه الله -، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلِّم علي بن عبد الله الشحيتان – رحمه الله – حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمّا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. وبتوجيه من والده – رحمه الله – أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي – رحمه الله – يدرِّس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتَّب اثنين (1) من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ـ رحمه الله ـ حتى أدرك من العلم في التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك. ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير، والحديث، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه، والأصول، والفرائض، والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخَه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي – رحمه الله – فأذن له، والتحق بالمعهد عامي 1372 – 1373هـ. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله -، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها، ويُعدُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثُّر به. توسَّم فيه شيخه النّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته، فبدأ التدريس عام 1370هـ في الجامع الكبير بعنيزة. ولمّا تخرَّج من المعهد العلمي في الرياض عُيِّن مدرِّسًا في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374هـ. بقي الشيخ مدرِّسًا في المعهد العلمي من عام 1374هـ إلى عام 1398هـ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذًا فيها حتى وفاته- رحمه الله تعالى" وهنا أيضا نرى أن هذا الشيخ قد تعلم في حلقات المساجد، حيث تعلم الكتابة، وشيئا من الحساب، والتحق بالمعهد العلمي (بزعمهم) وقضى فيه سنتين وأدرك من العلم في التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك. ثم صار مدرساُ وانتقل إلى بعد ذلك إلى التدريس في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ونحن هنا لا نزيد على أن نضعه كمثال أضافي لعدم معرفة هؤلاء الأساتذه الجامعيين لمتطلبات التعليم قبل الجامعي، والجامعي، وفوق الجامعي وفق معاييره العالمية. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهذا الشيخ يعتبر عند الوهابية من المراجع الأساسية في علم الحديث ويدعوه بعضهم بمحدث العصر وناصر السنة. "ولد محمد ناصر الدين الألباني عام 1333هـ (1914م ) في أشقودرة العاصمة القديمة لألبانيا، درس والده الشريعة في إسطنبول وعاد إلى بلده وأصبح أحد كبار علماء المذهب الحنفي هناك، لكنه اختلف مع توجهات الملك أحمد زوغو الغربية بعد منعه النساء من ارتداء النقاب، فهاجر هو وأسرته إلى دمشق ومعه ابنه محمد. أتم خلالها الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق، ونظراً لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية، قرر عدم إكمال ابنه الدراسة النظامية ووضع له منهجاً علمياً مركزاً قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم والتجويد والنحو والصرف وفقه المذهب الحنفي، واستطاع الألباني ختم حفظ القرآن على يد والده برواية حفص عن عاصم ومن الكتب التي درسها له كتاب مختصر القدوري في فقه الأحناف، كما درس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح في الفقه الحنفي وبعض كتب اللغة والبلاغة. كما أخذ الألباني عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنة وقتاً جيداً للمطالعة والدراسة، وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع على العلوم الشرعية من مصادره الأصلية. طلب إليه حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير المعارف في المملكة العربية السعودية عام 1388 أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات الإسلامية العليا في جامعة مكة، وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك." وهذا شيخ آخر لم يزد تعليمه النظامي على المدرسة الأولية، (إذ قرر والده عدم إكمال دراستة النظامية)، وطلب إليه، وزير المعارف السعودي، بهذا المؤهل، الذي لم يتعد المدرسة الإبتدائية، أن يتولى الإشراف على قسم الدراسات الإسلامية العليا في جامعة مكة، مما يعطي القارئ فكرة عن عدم إعتبار القائمين على هذه الجامعات للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها عالميا، ولمتطلبات الكفاءة ليكون الشخص طالبا في جامعة دع عنك عضوا في هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات. سأكتفي بهذه النماذج من علماء وأساتذه الجامعات السعودية لتبيان مستوى تأهيلهم قبل أن أعرض نموذجا واحدا من خريجي هذه الجامعات من السودانيين لنعطي القارئ فكرة، تكتمل بها عنده الصورة، ليتمكن من الحكم بنفسه على هؤلاء المشايخ وعلى جامعاتهم وعلى خريجيها. ولكن قبل إيراد نموذج الخريج الذي تخصص في الهجوم على الجمهوريين وأفرد رسالته للدكتوراه لذلك الغرض، دعني أورد رأي سعودي ورد في جريدة الحياة اللندنية في يوم الاحد 19 أكتوبر 2014، كما نشرته أيضاُ جريد "مكة الآن"، وجريدة "الخليج الجديد". يقول الخبر: "كشفت الهيئة الوطنية للتقويم، (أمينها العام الدكتور عبد الله المسلم) وهي سلطة مسئولة عن شئون الإعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي، أن 3 جامعات حكومية فقط معتمدة أكاديمياً في السعودية" ويقول: "كشفت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، عن أن عدد الجامعات الحكومية التي تمكّنت من الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي ثلاث فقط، في مقابل خمس جامعات أهلية تمكّنت من الحصول على الاعتماد ذاته، وذلك من أصل 34 جامعة حكومية وأهلية في المملكة". نموذج من خريجي الجامعات السعودية: دكتور شوقي بشير عبد المجيد كان نموذج دكتور شوقي عبد المجيد من أسوأ نماذج الدراسات الجامعية العليا، التي أطلعنا عليها، وهي تقف دليلا قاطعا على عدم كفاءة محاضري تلك الجامعات الإسلامية السعودية، وعدم كفاءة طلابها، وعدم تقيدهم بمتطلبات البحث العلمي والأمانة العلمية. وسنورد هنا مقتطفات من بحث الدكتوراه الذي قدمه طالب الدراسات العليا، يومئذ، شوقي بشير لنيل درجته في العقيدة، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في "جامعة أم القرى" في مكة المكرمة، كما أوردها الأخ عبد الله الفكي البشير في كتابه: "صاحب الفهم الجديد للإسلام... محمود محمد طه والمثقفون، قراءة في المواقف وتزوير التاريخ". وهو كتاب يمكن الرجوع إليه للتوسع في رؤية المستوى الأكاديمي المتدني لهؤلاء المشايخ، الذي تسموا بالأسماء والألقاب الحديثة بغير حقها، أمثال شوقي بشير وتلاميذهم الذين أخذوا العلم عليهم من أمثال الباقر عمر السيد. ونحن هنا لسنا بصدد نقاش الافتراءات، وسوء الفهم، وسوء التخريج، والاتهامات الجزافية التي اتسمت بها رسالة هذا الشيخ الوهابي، وإنما بصدد التعرف على طرق بحثه الذي خلط فيه بين الحزب الجمهوري، الذي أسسه الأستاذ محمود محمد طه، وثلة من رفاقه، في أكتوبر1945، وبين الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي أسس في عام 1951 وكان إبراهيم بدري أمينا عاما له. ففي أكثر من 100 صفحة من بحثه أورد الباحث شوقي بشير معلوماته عن الحزب الجمهوري من وثائق تشير إلى الحزب الجمهوري الإشتراكي، وهما حزبان لمن يعرف تاريخ السودان مختلفان تمام الإختلاف. ولكن بما أن الباحث والمشرفين على بحثه لا يعرفون شيئا عن ذلك، وبما أنهم كانوا يعملون في جو مشحون بالعداء للإستاذ محمود، والتآمر عليه، لقتله أو سجنه، ومصادرة كتبه، ومنع نشاطه، لم تجد أخطاءهم وأكاذيبهم مصححا من بين المشايخ المنحازين أصلا ضد الفكر الجمهوري وصاحبه الأستاذ محمود محمد طه. أورد الدكتور عبد الله البشير في كتابه سالف الذكر تفاصيل مفارقة بحث الدكتور شوقي بشير وتلاميذه لقواعد البحث العلمي فقال: "نال الطالب (آنذاك) شوقي بشير عبد المجيد درجة الدكتوراه عام (1403ه/ 1404ه-1983م/1984م)، وكانت رسالته بعنوان: فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها. أتبع شوقي نيله للدكتوراه بنشر العديد من الكتب والأوراق، منها كتابان الأول بعنوان: موقف الجمهوريين من السنة النبوية، والكتاب الثاني بعنوان: منهج الجمهوريين في تحريف القرآن. وعدد من الدراسات منها: "التأويل الباطني عند فرقة الجمهوريين بالسودان"، و"الجمهـــوريين ومشايخ الصوفية"، و"فرقة الجمهوريين في السودان". كما ساهمت أطروحة شوقي في تصميم المقرر الدراسي بجامعة أم القرى عن الجمهوريين كواحدة من الفرق المعاصرة. أيضاً، قُدمت رسالة ماجستير بعنوان: نقض نظرية الإنسان الكامل عند الجمهوريين. من إعداد الطالب: الباقر عمر السيد، بجامعة أم درمان الإسلامية تمثلت كذلك جهود المؤسسات الإسلامية في نشر الدراسات التي أُعدت ضد الأستاذ محمود وتلاميذه، مثلما وصى الشيخ عبد العزيز بن باز بطباعة كتاب أعده شوقي بشير عبد المجيد، فطبعته رابطة العالم الإسلامي. يقول شوقي بشير عبد المجيد، "... كتابي موقف الجمهوريين من السنة النبوية، (الذي طبعته سلسلة دعوة الحق- برابطة العالم الإسلامي- 1987م بتوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أيام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عمر النصيف" وفي صفحة (17) يقول: "والحزب الجمهوري الاشتراكي الذي بحث له عن قاعدة دينية صوفية أو باطنية يعتمد عليها بعد شعوره بأن عدم الاعتماد على السند الديني أو القبلي يؤدي بالحزب إلى نهايته..."، وفي صفحة (42) يقول: "كما أن الحزب الجمهوري الاشتراكي قد نشأ – منذ اللحظة الأولى - داعياً إلى الحفاظ على المؤسسات الموجودة والتي خلفها الاستعمار عاملاً على إبعاد الدين من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منادياً بإقصاء الدين حتى عن دوائر الأحوال الشخصية". الشاهد أن ما ذهب إليه الباحث في حديثه عن نشأة الحزب الجمهوري الإشتراكي، لا صلة له البتة بالإخوان الجمهوريين. فنواة الإخوان الجمهوريين التي أشار إليها الطالب هي الحزب الجمهوري الذي نشأ يوم 26 أكتوبر 1945م وليس الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي نشأ عام 1951م، ودعا إلى استقلال السودان، وقيام جمهورية اشتراكية مستقلة، وكان إبراهيم بدري (1897م-1962م) أمينه العام، ومكي عباس (1909م-1979م)، أحد مفكريه ومنظريه، إلى جانب آخرين. لقد ظل هذا الخلط ملازماً للطالب في جل صفحات أطروحته، بل تجرأ في صفحة (53) وكتب بلا ورع علمي أو وازع أكاديمي قائلاً: لا بد لنا من الحديث عن الحالة الاقتصادية حتى تتضح لنا صورة نشأة فرقة الجمهوريين كاملة وإن كنا نرى أن الحالة الاقتصادية في السودان ليست ذات أثر واضح في نشأة هذه الفرقة أو غيرها من الأحزاب السياسية الموجودة، وإن كان لها أثر فأثرها منحصر في الشعارات التي يرفعها حزب من الأحزاب للكسب السياسي أو في التسمية التي اختارها الحزب الجمهوري الاشتراكي في بداية نشأته، فقد اختار الجمهوريون هذه التسمية في البداية إشارة إلى أنهم سيطرحون في برامجهم الانتخابية بعض ملامح الفكر الاشتراكي الاقتصادي، وأنهم سيعتمدون على الحلول الاشتراكية في أحيان كثيرة. وبالفعل طرح محمود محمد طه – بعد الاستقلال - مبدأ المساواة الاقتصادية كطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يراها... وفي صفحة (57) أضاف الطالب لاسم الحزب مفردة "السوداني"، إذ كتب قائلاً: "إن أول نواة لفرقة الجمهوريين، هم مجموعة من السودانيين الذين انتموا إلى الحزب الجمهوري الاشتراكي السوداني، للمساهمة والاشتراك في الحياة السياسية قبل استقلال السودان... وكانت بداية نشأة الحزب الجمهوري الاشتراكي في آخر أكتوبر 1945م بزعامة محمود محد طه". ليس هذا فحسب، فقد شطح الطالب بخياله، شطحاً تسنده التصورات المسبقة، أكثر من الوثيقة التاريخية أو المعلومة الدقيقة، فذهب بعيداً في تحليلاته واستنتاجاته المُخجلة والفاسدة علمياً ومنهجياً بسبب غياب الحد الأدنى من المعلومات الصحيحة، ففي صفحة (66) كتب قائلاً: ولقد أطلق الجمهوريون على أنفسهم اسم (الجمهوريين) للملابسات التي نشأ فيها الحزب الجمهوري الاشتراكي، وللاتجاه العام للحزب فقد هدفوا منذ البداية إلى تمييز أنفسهم من بقية الاتجاهات السياسية الموجودة وهدفوا إلى الدعاية السياسية فسموا أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى أنهم هم الذين ينادون بنظام جمهوري إشتراكي يسير عليه نظام الحكم في السودان بعد أن ينال استقلاله، ويكون الاتجاه المميز للحكم أيضاً الاتجاه الاشتراكي، والغريب في الأمر أن الجمهوريين عندما يتحدثون عن حزبهم الآن لا يذكرون كلمة (الاشتراكي) هذه." انتهى الاقتباس من كتاب الدكتور عبد الله البشير.. هذا فقط نموذج واحد من فيض من النماذج التي وظفتها حكومة الاخوان المسلمين وجعلتها في قمة النظام التعليمي العالي في السودان كأساتذة للجامعات والمعاهد العليا يخربون عقول أبنائنا وبناتنا الطلاب ويوزعون الشهادات العليا والألقاب، الغير مستحقة، على أمثالهم من حملة الهوس الديني وأصحاب الفكر المعطوب. ليس هذا فحسب بل فتحت لهم وسايل الإعلام من صحف وقنوات فضائية ينشرون من خلالها جهلهم وهوسهم في الوقت الذي ضيقت فيه الخناق على الأحرار والمفكرين وضايقتهم في معايشهم بتعطيل الصحف التي تنشر لهم.. فلا غرو إذن أن امتلأت هذه الجامعات بالوهابية (أنصار السنة) وعلا صوتهم في منابرها ينشرون الجهل فيها ليل نهار.. ولا غرو أن التحق عدد من طلابها الذين يدرسون في كلياتها "العلمية" بحركات الهوس الديني الاقليمية كتنظيم "داعش" ليلقى بعضهم حتفه في المناطق التي يحارب فيها التنظيم من أجل قيام دولته المزعومة..
((ولكن تحذيرنا، ولله الحكمة البالغة، قد وقع على آذان صماء!!!))
دالي..هنا..بهت..الشيخ ..رحمه الله..ونسب..له..ما لم..ولن..يستطيع اثباته..بل..ويا للمسخرة..نقل عن الشيخ رحمه الله..ما يهد بنيان زعمه ..ويقوض اركان مقاله..فلك الحمد يا(ربنا) : دالي..مستعطفاً القراء(الصُم)..مسمعهم(كلماته)..بعد ان نظروا لأدبهم:
((وليرى القارئ أيضا نهجه التكفيري الذي يخرج به معظم أمة المسلمين من دائرة الإسلام. فهو بعد الجمهوريين، ونحن قوم قليل عديدنا، يكفر الشيعة، (بكل) طوائفهم)) (بكل) طوائفهم)) (بكل) طوائفهم)) (بكل) طوائفهم)) .... دالي(ناقلاً) عن موقع الشيخ ..رحمه الله:
((ومنهم أقسام كثيرة وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر)) وفيهم غير الكافر..وفيهم غير الكافر..وفيهم غير الكافر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وربما..إذا نظر..أراد..نفعاً..فأضر!! *تابعونا قبل ان(يطبلونا)..فقد(طُبِل) مقاله الأول..او..باكورة (مقالاته).. في ..منبر..سودانيز!!
فهو بعد الجمهوريين، ونحن قوم قليل عديدنا، يكفر الشيعة ..... دالى..بعد ان..طبل..مرسومه(الديكتاتوري)..الأول..بالضبة..والمفتاح..يعود ..ضاحكاً على(ربه) محمود..وعلى اخوته..في الفكرة..وعلى..صالونه..المطبول منذ ..ان..اغلقه (عمرهم) نزولاً عند رغبة(الاخوان)!! يضحك دالي عليهم (جميعا)..ويريد تسويق بضاعته المزجاة..بضاعة ..التكفير بلا(تفجير)..في..سوق..سودانيز..قبل..طبله و(تسكيره)!!..يضحك..عليهم..بعد ان شتمهم..وسبهم..في اول سطور مقاله(المطبول): ولكن تحذيرنا، ولله الحكمة البالغة، قد وقع على آذان صماء ..نعم..هذه الآذان..التي..يريد..دالي..الضحك عليها..ومطالبتها..بلسان..حاله..نسيان..الماضي..وربما..تغنى..الماضي..ولى زمان فهل(جفت) مقلته..الباكية..على(ربه) حين (اخبروه) بموته؟!..وسنعود ومعنا..شهادة اخوته على(بكاه)..في اجتماعهم..الذي اعقب موت(ربهم) محمود!!..والذي(فرتق) فيه..كبيرهم..حينها..فرتق(جمعهم) وشتت(شملهم)!!
((وقد كشفنا عن (التربة الخصبة) التي أوجدها الغلو الشيعي، وبخاصةبالتشكيك في صحة النصوص القرآنية ، وبقصر مصدر النصوص النبوية على الإمامية، وعدم الأخذ بأيّ مصدر آخر، وبالطعن في الخلفاء الراشدين.. هذه (التربة الخصبة) هي التي نبتت، ونمت فيهاالعقائد المنحرفة ، كالبهائية والغاديانية وقد سلطنا الضوء على هاتين العقيدتين الفاسدتين.. وكان تناولنا لكل أولئك على أساس خلفية من العقيدة الإسلامية الصحيحة، بها قمنا بتصحيح العقيدة الشيعية التى أخذت اليوم في الازدهار، بعد أن وجدت لها سلطة زمنية، وزعامة سياسية))
((وقد دل موقف الاستتابة، وخيانة عبد اللطيف للعهد الذي قطعه مع أبيه حين ساله في السجن في آخر الأيام قبل تنفيذ الحكم عليه، على صدق قول أستاذ سعيد. فإن تكفير عبد اللطيف للأستاذ، وهو ثالث أكبر القياديين، الجمهوريين، دل على أن قيادات الجمهوريين قيادات قزمية)) فإن تكفير عبد اللطيف للأستاذ..فإن تكفير عبد اللطيف للأستاذ..فإن تكفير عبد اللطيف للأستاذ .... اعلاه..خطاب..جمهوري..للجمهوريين..وقياداتهم!! ولا زلنا..في ..بداية..المسير..لكشف..هذه..الجمهورية..التكفيرية!!
هبوا فاقتلعوا فكرتكم من الجمهوريين، وذلك لأن "بعض" الجمهوريين قد بدأوا يحيلون فكرتكم الجمهورية إلى أيادٍ عابثة كفرت صاحبها، سيد شهادئكم أجمعين. هبوا لتقتلعوا فكرتم من عبد اللطيف عمر حسب الله، وخالد الحاج عبد المحمود، وأشياعهم من متهوسين وطائفيين جمهوريين، وغير جمهوريين. .... اعلاه..جمهوري..يصرف للجمهوريين..من..شجرة(الرب) محمود..الأحد..الفرد..الصمد..كما..يصفه!!..يصرف لهم من(قاموس) الشتم والسب..والتجريح..والاتهام بالتكفير..نعم..التكفير..فقد سماهم ..لكم..ايها..القراء...الصم*!!
الجمهوريين بدل ما يشبكونا ويهوسونا بي الهوس الاسلام كدي في الاول يحلوا مشاكلهم واختلافاتهم يعني دالي دا ولا النور حمد يوم ما سمعناهم قالو حاجة بخصوص كلام خالد الحاج عن عبدالله النعيم ياخي ظبطو اموركم واتفقو بعدين اتكلمو
أدناه جزء من حوار الشيخ عبد الجبار المبارك مع الأستاذ محمود ، تأمَّل في المنطق القوي للشيخ عبد الجبار المبارك : ثم دخلت مع الأستاذ في حوار تعرضت فيه لكثير من قواعد (( الفكرة الجمهورية )) وقد بدا لي الاستاذ متكلما على غير ما عرفته كاتبا!!؟ وكان مراوغا في كلامه أساله السؤال فيجيب على غيره !ا الذي انشأه هو ؟ غير أني استطعت أن أورد منها الاتي قال لي : ليس الناس اليوم على شئ إنهم في جاهلية ثانية ولكنها أرفع بكثير من جاهلية القرن السابع . فإذا عاد فيهم الإسلام عاد بمستوى أرفع لم يشهد له التاريخ مثيلا من قبل. قلت له:امة الإسلام بخير وجلها مسلمون مؤمنون قال: الأمة لم تصل بعد إلى أن يكونوا مسلمين . حقوا يكون التفريق واضح بين أمة المسلمين وأمة المؤمنين ودا كلام نحن بنقولوا كثير بنحب الناس يقيفوا عنده ويفهموه . قلت : ألا يوجد بعض من حقق درجة الإسلام فيهم ؟ قال: لا: الا رواد البشرية من الانبياء !! قلت : ولا حتى الجمهوريين ما وصلوا لدرجة الإسلام؟! قال : ما في زول وصل للإسلام كدين مقبول عند الله إلا الأنبياء !؟ قلت : ولكن ما دام جماعتك ديل في جاهلية ولم يصلوا إلى درجة الإسلام المقبول عند الله مش كان حقوانتظروا شوية لمان يبقوا مسلمين وبعدين يدعوا الناس لأنه مش معقول زول جاهلي يدعو الناس لإسلام لم يصل إليه وبالتالي لا يعرف عنه شيئاً . وإذا كان وصلوا درجة الإسلام المقبول فحقو يلتزموا بقانونه فيعمل الواحد وفق ما علم ـ بمعنى أنه حقو كل واحد فيهم يكون أصيل زي أصالتك دي ! فيتلقى كل واحد شريعته الفردية من الله كفاحاً ويعمل فكره وفقاً لارادته الحرة . قال: دعوتنا حتعم الأرض! والله ما بيخلف موعوده!! والإسلام حيجي مرة أخرى لكن بصورة جديدة لا عهد للناس بيها! ويمكن استغراب الناس بدعوتنا ناتج من الجدة والغربة عليهم..ودا طبعاً مؤكد لما ندعو إليه لأن المعصوم بيقول : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً...) إلى آخره . وبعدين حيجي بصورة مركزة من العلم تستطيع أن تقنع عقلية اليوم، لأن العلوم تطورت في العصر تطور كبير والعقول أتسعت وارتقت وقد لزم الدين من اليوم أن يخاطب الناس على مستوى هذه العقول.لأنه ما ممكن في القرن العشرين تجي تقول كلام ((ابن عباس)) في التفسير المنسوب ليه؟؟ وطبعاً انت شفت التفسير دا وقريته. قلت:ــ ماذا تأخذ على ابن عباس( رضي الله عنه) وهو حبرالأمة وترجمان القرآن.؟ قال: ((وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامةخفيفة لم يفتني مغزاها!) ابن العباس بيقول في تفسير قول الله تعالى ((إذاالشمس كورت وإذا النجوم انكدرت))انكدرت النجوم.أي انطمست وذهب ضؤها وسقطت في النيل!! وانت عارف انو العلم أثبت انو أي نجمة في السماء قد تكون في حجم الأرض كلها أو اكبر منها بأضعاف فكيف النجوم تسقط في النيل؟ هل أنت كزول مثقف تقول الكلام دا بين ناس مثقفين؟! قلت:ــ ابن عباس فسر هذه الآية لقوم يعلمون لغة القرآن جيداً وأنا أعتقد أنو ابن العباس في كلامو ما غلطان حتى بمقياس علوم العصر، ولكن يبدو أنك ما بتعرف اللغة العربية !؟ ذلك إن ابن عباس يتحدث عن مشهد من مشاهد القيامة!! في يوم يطغى الماء على اليابس كما كان أول الخلق وتهى السماء وتنكدر النجوم ويذهب ضؤها وتسقط يومئذ في النيل الذي هو الماء مطلق ماء !!ويبدو انك رحت ضحية التحريف الجغرافي للنيل فأعتقدت أنه الذي ينبع من بحيرة فكتوريا وتانا ويصب في البحر الأبيض .وهذا بالطبع أضيق من أن تسقط فيه النجوم ..فالتفسير يصور أحد مشاهد القيامة ولا يتكلم عن وادي النيل !! قال: يأخي الناس عايشين في الكوكب الأرضي ويبحثوا عما يفيدهم تجي تتحدث ليهم عن يوم القيامة ويستفيدوا ايه من الكلام دا؟ قلت: والله ياأستاذ أنا بعتقد إن الكلام عن يوم القيامة والناس في الدنيا كلام مهم لأنه بيكمل دائرة الوجود إن لم يك واقعاً فتصوراً واستشرافاً. وثانياً لأن تصوير مشاهد القيامة فيه اجابة على سؤال يطرحه الفكر الأنساني منذ ان بدأ حركته في الزمن المحدود. وهذا السؤال الملح هو:ـ من أين بدأ الخلق وإلى ما ينتهي؟! وما مصير هذه الكائنات؟ وهو كما نرى سؤال وجيه يتطلب الإجابة حتى لا يعيش العقل في فراغ يدفعه الى الشك والقلق والضياع وابن عباس (رضي الله عنه) يصور جزءاً مما سيحدث يوم القيامة وفي هذا اجابة لمن سأل عن مصير النجوم وأين تذهب؟ لأهمية مشاهد القيامة وضرورتها وتصورها في الذهن واستشعار مواقفها أكثر الحق تعالى من إيراد الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة حتى لقد بلغ عدد الآيات التي ذكرت فيها ( القيامة) 70 آية . ولكونها 70 مرة حكمة اذا وقفت عليها علمت لماذا يحدث الله الناس عن يوم القيامة وهم يعيشون في الدنيا!! قال:ـ يأخي الفكر السلفي بجملته لم يعد صالحاً للوفاء بحاجات العصر، لأنه كان وما زال يتمسك بالفروع التي تمثل الشريعة ونحن بندعو الناس لأصل الدين عشان يفهموا القران فهم جديد، علمي و دقيق، الكلمات فيه دقيقة المدلولات ،والعلم اليوم أثبت انو الأرض كروية ودى مسألة أي انسان عارفه لكن ( ابن عباس ) اللانت ماسك كلامه دا قال الارض مسطحة، فانت حتقنع الناس كيف بالكلام دا؟ قلت: الحقيقة ياأستاذ في حاجة هنا أنا شايف انها فاتت عليك خالص: وهي : انو اي شكل يختلف باختلاف موقع النظر اليه ! فمثلا اذا ركبت طيارة ونظرت من على المنازل فإنك لا ترى أحجام هذه المنازل وانما ترى مساحتها فقط .تصورها لك خارطة هذه المنازل واذا نظرت إلى البدر ليلة التم من الأرض لما رأيت الا مساحة القمر ومحيطه فأين بعده الثالث؟!. فاذا اتفقنا على القاعدة القائلة : (بأن موقع الإنسان هو الذي يحدد نظرته للأشياء.. )) لوصلنا الى نتيجة طيبة تتلخص أن ابن عباس( رضي الله عنه )كان ينظر الى الأرض حين وصفها بالتسطح من خلال الغازات التي تسبح في محيط الارض . الإنسان حين ينظر إلى الأرض وهو يمشي عليها لا يرى الا سطحا يمتد على طول االبصر، ومن موقع الإنسان في الأرض وعلى سيره على سطحها . قال انها مسطحة. وهذا ما تعطيه بدائة العقول ، وحقيقة أن القول بإن الأرض مسطحة حقيقة اوردها الله في كتابه الحكيم حين لفت أنظار الناس إلى الأرض التي يمشون عليها، فقال في سورة الغاشية وهي من السور المكية ؟!(( أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ))(17ـ22) ووصف الأرض بالتسطح في هذه الآية يتناسب وامر من يمشون عليها بالنظر اليها. فهذه نظرة أرضية ولست نظرة كوكبية! ولكن النظرة الكوكبية التي تحدد شكل الأرض في وضوح تأتي في سورة النازعات . وذلك في سياق الحديث عن السماء وخلقها ثم التنزل إلى الأرض تعطيها شكلها الكروي بوصفها كوكباً نظر اليه من خارجه، واسمع الحق تعالى يقول (أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها)27ـ31النازعات. قال: دحاها في الآية دي معناها ايه؟ قلت: كورها وادارها. قال: لكن الدحو ليس هو التدوير وانماهو البسط والتمهيد والشاعر بيقول : يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر. ودا بمعناها ببسطها بسرعة. قلت : الفرق كبير بين الرقاقة المدحوة. وما دحيت عليه.صحيح قد يكون ما دحيت عليه مربع أومستطيل لكن الرقاقة مبسوطة مدورة معا؟ وهل يناقص كونها مبسوطة القول باستدارها؟! وهل ثمة مانع من الذهاب إلى أن دحو معناها البسط والادارة معا؟ قال : لكن الرقاقة ما زي الأرض لأنه ما فيها بعد ثالث! قلت : ان الرقاقة لا تخلو أبدا من بعد ثالث . وإن دقَّ!! وعليك أن تضاعف هذه الرقاقة بحجم الأرض فيجدها ذات بعد ثالث يتمثل في العمق الذي يمثل سمك هذه الرقاقة بعد مضاعفتها ! وعلى كل حال داما بيمنع انه دحو الارض هو استدارتها وقد عرف العرب هذا الأمر فوصفوا بيضة النعامة ( بالدحية) وبيضة النعامة أشبه الأشكال الهندسية بالأرض . قال: اسمع سيبك هسع من حكاية ابن عباس وغيره وخلينا في الموضوع : أنت متفق معاي بأن في القران في أصول وفروع؟ قلت : لا أتفق معك على ذلك ولو أتفقت معك لما خالفتك .لأني بعرف أن الله قال عن القرآن :ـ (( فيه آيات محكمات هنَّ أمُّ الكتاب وأخر متشابهات) فعلمت من ذلك أن في القران في محكم وفي متشابه وبعدين حكاية وصف القرآن بأنه أصول وفروع وصف يتجافى والمعرفة الحقة بالقران، لأن القران كما اتفق جمهور العلماء هو كلام الله وكلام الله صفته، وصفته تعالى قديمة قائمة بذاته تعالى لا تنفك عنه بل الصفة عند كثير من العلماء هي عين الذات وهذا ما تعطيه حقيقة التوحيد! فكيف يكون في عين الذات:ــ أصول وفروع؟. نعم في عين الذات في محكم بتمثل في صفات الحق الذاتية الدالة عليه وحده . وفي ذات الوقت في المتشابه متمثلا في الصفات التي وصف بها نفسه مع احتمال وصف الانسان بها. وكل واحد عارف أنه آيات القران ما هي إلا صفات الحق الدالة عليه وبجمعها وتتبعها سمي القران قرانا! قال : انا شايفك بتتكلم عن القران وحقيقة كأنك بتعرف المسألة دي؟ قلت: نعم أتكلم عن القرآن وأنا أعرف به.وعنه.وفيه!!ما تعرف أنت أوأكثر . قال: ((وقد انجرفت على شفتاه ابتسامة عريضة)) بتعرف شنو عن الفرقان، والقرآن، والذكر.. في مدارج السلوك إلى الله؟! وعند هذا السؤال سرت همهمة بين الحاضرين مفادها أن الأستاذ قادني إلى العمق في بحر لايجيد فيه السباحة غيره كما أفهمهم!؟ غيرأني أردت أن أتعرف على مجاديفه وهو يجرى في هذا البحر حتى يبدو الفرق واضحاً بين سبحي وسبحه. قلت:ــ قول اللى بتعرفوا أنت عن هذه المفاهيم.وبعدين أنا حاقوليك ماأعرفه. قال:ــ الفرقان نور العقل القوي الذي يتخلل السراديب المظلمة حيث ترقد الرغائب المكبوته على حواشي العقل الباطن خلال ملايين السنين. ودقة الفكر وقوته حتى يفلق الشعرة ويميز بين فلقتيها أيهما أبيض وأيهماأسود. وهو المؤهل الحقيقي الذي يضع السائر إلى الله من خلال الكون في أول مدرج من مدارج السلوك إلى الله. والإسلام دائما بيدعو العقلاء، وبقدر كمال العقل الإنساني وقوته بيكون قربه من الله وذلك لأن الإنسان قد انطلق بعقله الذي تحرر من الكبت بنور الفرقان. والعقل في انطلاقه من عالم الخطيئه والكبت بيتجه إلى الله قاطعا درجات النفس الست ليصل إلى النفس الكاملة فيكون معها في قرآن تقرأه الذات الكاملة في خشوع تسمع فيه همس أقدام نفس الله! وهي تنزل من الإطلاق إلى القيد ويوم أن يرى السالك أقدام الله التي كانت خافيه عليه والتي كانت هي القرآن على حقيقته وما القرآن العربي إلا آثار تلك الأقدام. أقول يوم أن يرى السالك أقدام الله ويسمع همسها في الوجود فإنه يكون قد دخل أول مراتب الذكر لأن الذكر هو ديمومة الصلة مع الله بحيث يعيش الإنسان في حالة الذكر في وحدة زمانية ووحدة مكانية تخرج به من الزمان والمكان، ليعيش مجالس من لا يحويه الزمان ولا المكان....ومجالسة الله تحتاج لأدب رفيع لا يعرف إلا بالوصول إلى درجة الذكرالذي يأتي بعد المعرفة التي هي الوصول إلى تلقي آداب الحضرة القرآنية من خلال تجليات الله التي يفيضها الله على السالك حتى يذكره..وبذلك يكون الذكرقمة المقامات لأنه مجالسة الحق الدائمة أو قل هو الوصول إلى النفس الكاملة وباختصار:ــ الفرقان هو الذكر في مقام الفرق!!والقران هو الذكر في مقام الجمع!!أما الذكرفهو مخاطبة الله في مكان جمع الجمع! وهو مقام الاسم مما يلي الذات!!. قلت:ــ إنني أعتبر الذكر،والقرآن، والفرقان، معالم وصوى تقود من تتبعها إلى الحق تبارك وتعالى، وليست غاية في نفسها! وأراك قد رتبت هذه المعالم ترتيبا معكوسا يقود السالك الى غير وجهته ويفضي به الى غير هجيره. فأنت تضع الفرقان في أول مدارج السلوك الى الله خالطا بينه وبين مفهوم ( الفرق الأول ) لدى ( فلاسفة الصوفية) في حين أني أفهم الفرقان بأعتباره أعلى المقامات التي تنتج العرفان الحق بالله سبحانه وتعالى، وذلك بوصف الفرقان نتاج المنة في مقام الشكر الذي يتوسل صاحبه بالعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى .. وتجعل الذكر في أعلى المقامات دون أن تفرق في ذلك بين ذكر الإنسان لله ؟ وذكر الله للإنسان !! فالأول مقدمة والثاني نتيجة والمقدمة ونتيجها وسيلة لغاية، هي تحقيق العبودية ومن علوم العبودية التي لا تنفك عنها الفرقان..فالفرقان حياة في الله والذكر حياة لله فمن عاش في الله بالفرقان قام بالله في الأكوان ـ ومن عاش لله بالذكر كان معه بالذكر. فالذكر كلمة تنزلت من المذكور في إطلاقه لتحضر !! صفة الله في قلب الذاكر، وعلى ذلك فان الذكر إشارة على طرف البعد المشفوع بالثنائية التي يقتضيها مقام الإنسان الذاكر من المذكور الحق!؟ ولما كان مقام الإنسان الذاكرمن الله المذكور مقام تذلل وانكسار وخضوع وهو أمر يحتاجه الإنسان على الدوام ليكون في منجاة من كيد نفسه الأمارة بالسوء وأحابيل الشيطان التي تسقط الإنسان في ################ة التكبر وحمأ المعصية التي تدفع صاحبها الى الخروج على امر الله التكليفي . أقول لما كان الأمر كذلك أمر الله الإنسان أن يذكره ذكراً كثيراً عله يفلح بهذا الذكر الكثير،في الترقب من نور الله الذي يطرد ظلمة العدم، ويهزم جيوش الشيطان المظلمة ، ويزيل رين القلوب التي غشاها ظلام الاكتساب الآثم . والذكر على ذلك وسيلة لتنقية الوجدان وجلاء القلب وتطهيره ليتلقى أنوارالقرآن التي تضفى على السالك طريق الحق حلية نورية من صفات الحق تقربه من الله زلفى . فيجمع صفات الحق تخلقاً ويعلم صفات الله تعلقاً فيعيش مع الله في قرآن كريم مجيد كان الذكر المحسن وسيلته الواسلة.ووصول السالك الى مرتبة القران يشير له رجال التربية وعلم السلوك الإسلامي بأنه (مقام الجمع) ويعنون به جمع حقيقة العبد لصفات الرب في قهر جلالي يفني الإنسان عن نفسه ويذهله عن وعيه في مقام شهود الذات الالهي التي يمثل القرآن أكمل وأعظم مجاليها.. ولما كان التجلي الذاتي بهذه الدرجة من القهر والعظمة والجلال وصفه الله تعالى بقوله:ــ ((لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله)). وقد قال تعالى لرسوله الكريم محمد(صلى الله عليه وسلم) ((إناسنلقى عليك قولاً ثقيلا)) بل لقد حفظت لنا كتب السيرة ماكان يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغير نفسي وفسيولوجي يدل على التجاوب الكامل مع الوحي القرآني الذي تتجلى فيه صفة الله الذاتية التي وصفهاالحق تعالى بقوله:ــ ((إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)) وكلما علت صفة الحق في ذاته كلما تجردت الإشارة إليها وكلما تجردت الإشارة إليها كلما دل ذلك على عمومها ومخاطبتها لكافة المشار إليهم بها،ولهذا كان ثمة توافق معجب بين إشارة الصلصلة المشبهة بصوت الجرس وصفاً للقرآن الكريم حال وحيه وبين الصوت الحسن تتجاوب معه جميع المشاعر على اختلاف الأزمان والأمكنه. كما أن صلصلة الجرس من الأصوات ذات الذبذبات السريعة ومعلوم عند علماء الأصوات:أن الذبذبة كلما كانت سريعة كلما كانت الموجة الصوتية قصيرة، وكلما كانت الموجة الصوتية قصيرة كلما دل هذا على ارتفاع دائرتها!وارتفاع دائرة الموجة الصوتية يدل على شمولها على الحيزالأكبر من الكرة الأرضية. فهل يلمس القارئ توافقا معجبا بين صلصلة الجرس وصوت القرآن العالي!!الذي لا يقف دون الحق !؟ في كل زمان ومكان بل وخارج الزمان والمكان!في كنف الذات الالهي ودوام الذات الإنساني مع الله في تجليات الذاتي الذي يعتبر القرآن العظيم أكمل مظاهره أمر يتعتذر على السالكين لأنه جمع لايطاق!! وقد ذكرتَ قبل قليل أن القرآن هو الذكر في مقام الجمع) تعني بالجمع جمع حقيقة الحق في الخلق؟! وما جمع الحقيقة فيما أعلم إلامقام القرآن المجيد. يفني العبد فيؤخذ بالحق ليكون بالحق حقا تشبه بصفات الله حتى كأنه!!؟ فرحمة بمثل هؤلاء الذين غابوا عن شهودآيات الله في الآفاق برؤية أنفسهم التي قلدت الله حتى كانت هي الله ـ فيما يزعمون ـأكرم الله المؤمنين: بالفرقان !! وما هوإلاالنور المائز بين الأماكن والمكانات والبرهان الفارق بين الحق والضلالات ليرى به السالك صفات الله تنكشف عن سني الحكم وعلى الحقائق!؟ وإذا كان القرآن في مدارج السلوك الى الله يشير الى معاملة الحق بصفاته في مقام الشهود كما يعطيه آدب الحضرة مع الله ! فإن الفرقان هو معاملة الأحياء والأشياء بصفات الحق النوريه التي تقيم الإنسان بصفاته الذاتية على جادة الطريق يكتسب بهذا الفرقان الذي نتج عن تلاوة القرآن ومنة الرحمن نوراً ينقطع بسناه اختلاف المقاصد!وينقشع بشعاعه ظلام الهوى. ليتحدد المقصد ويخلص الهوى لله في طريق الحق. وارجع البصر أيها الأستاذ في قوله تعالى( ألم تر الى ربك كيف مد الظل !!ولو شاء لجعله ساكنا!؟ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا)). ( الفرقان 45) يا لله!!أنه الفرقان يرى به الله عبر آياته(ألم تر الى ربك!) وسوف ترى أيها الأستاذ ـ أن كنت هناك: كيف تكون الشمس دليلاً على الظل !!؟ إذا سكن ! وكيف يكون الظل دليلاً على الشمس في حالة قبضه قبضا يسيرا!؟ولماذا يسيرا؟ لمقام الرحمة المهداة من رب الوجود الى الوجود. وفي القبض نذاره !! وفي اليسر بشارة وبالتقائهما يكون نور الفرقان !! لترى به لأشياءعلى ما هي عليه !وليعلم من أعطى الفرقان عن الله به ما يفضي به الى الخشية والورع!((تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)) سورة الفرقان! ونور الفرقان يتجلى واضحا مبينا عباد الرحمن الذين وردت صفاتهم في سورة الفرقان ـ وغاية السالك أن يحقق عبوديته بصفاتها ليصير من أهل الفرقان الذي هو غاية الإنسان ما دام الفرقان هو الاستقامة على طريق الحق بصفات الحق والخلق ليفضي به التحلي بهذه الصفات الى مقام العبودية التي تقتضي فرقاناً بين العابد والمعبود لتكون العبودية شكراً وثناءً يدوم بدوم المشكور))(1)
اما قولك في آخر حديثك (( الفرقان هو الذكر في مقام الفرق.والقران هو الذكر في مقام الجمع . والذكر جمع الجمع وهو مقام الاسم مما يلي الذات!)) فقد نوافقك على أن القرآن هوالذكر في مقام الجمع بأعتبارالذكر أحد أسماء القرآن . والا فالقرآن هو التجلي بصفات الحق في مقام الجمع !كما أعلم . اما قولك الفرقان هو الذكر في مقام الفرق وهوـ التعدد)) فقول قاصر لا يفي بالحقيقة.لأن الفرق فرقان ! فرق أول : وهو ما أسميته بمقام الشرك . وفرق ثاني :ـ وهو القيام في الخلق بنور الحق وهو مايسمى بالفرقان دون الفرق الأول . ويأتي قولك (الذكر في مقام جمع الجمع وهو مقام الاسم مما يلي الذات ) ليقف دليلاً شاخصاً على خلطك وتخليطك لأن مقام جمع الجمع عند العارفين هو مقام الشهود الذاتي الذي يستغرق العبد.ولا وجود مع الشهود!! ولا ذكر الا بوجود!فإذا انتفى الوجود انتفى لا زمه فلا ذكر ثمة!! وإنما هو تحقق بتجليات الاسم مما يلي الذات وهو أسم ((الله)) فهل الذكر في مقام الاسم مما يلي الذات معناه ذكر الإنسان الإله! لله؟ ان كان ذلك كذلك؟ فهو ذكر في النفس!؟ وماهو بالأفضل!!بل إن ذكرالله في الملأ أفضل لأنه دليل على العقل والتمييز متى أريد به وجه الله! والذكر حجاب نوري يجالس الحق من ذكره من ورائه ولا يكون الذكر مع المشاهدة وأنما هو الخشوع والخضوع.((يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له!وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما)) 108ــ110من سورة طه وأخيراً اقول في اختصار: ذكر الله وجوده! والقرآن شهوده!والفرقان قيام في الأكوان به فكن في جودالشهود أو في فضل الوجودـــ أو كن قائما بالله في الوجود وهو الأكمل. لأن صاحبه هو القمين بالخلافة إذ أن الذكر سيادة.والقرآن قيادة والفرقان جمع بين القيادة والسيادة.ومن جمع بين السيادة والقيادة كان من أولى الأمر!! قال:يأخي كلامك دا غريب جداً قلت : الغرابةعندك مدعاة للصحة أكثر منها مدعاة للخطأ!!فارجوا أن تحافظ على منطقك وتجعله مطردا. نقلاً عن كتاب الفكرة الجمهوريَّة في الميزان ، للشيخ عبد الجبار المبارك .
جزء من حوار الشيخ عبد الجبار المبارك مع الأستاذ محمود ..... استرعى انتباهي..عدم توثيق الجمهوريين..لحوارات شيخهم..مع خصمه الصوفي..صورة وصوتاً..رغم..ادعائهم توثيقهم لفكرتهم!! فكيف يحاورك خصم في(عرينك) ولا نجد لهذا الحوار اثراً الا عند (خصمهم)؟؟ للفكرة..كلام كتير..يشيب لهوله ولدان(الصم)..مغيب..بفعل فاعل..يرى عدم اخراجه للعلن ..كما..صرح الجمهوري ياسر الشريف..حين..قُبِض..محرفاً..ومبدلاً..لكلام..ربه..محمود!! وهذه..واحدة ..من..اوجه..تشابه..الفكرة..مع..التشيع..فقه(التقية)!!
فكيف يحاورك خصم في(عرينك) ولا نجد لهذا الحوار اثراً الا عند (خصمهم)؟؟ ............................................................................................................. ملاحظة ذكيَّة جداً أخي عاطف عمر .
الحكم بتخلف جهة ما و تحضر جهة ما لابد له من مرجعية Reference فالحكم مثلا بتخلف السعودية قارنته بتحضر الغرب فمرجعية السعودية هى إسلامية و هى متمسكة بإسلامها و تقاليدها و أنت تريد للسعودية أن تكون كالغرب فى الإنفتاح على كل شىء بلا قيود فهنا يختلف المنطق فما تراه أنت صوابا أراه أنا خطأ حسب مرجعيتى فأنا أراك منحل متفكك و أنت ترانى متخلف و أنا أرى نفسى متمسك بدينى و أخلاقى و عاداتى و ليس بالضرورة أن أكون نسخة منك السعودية دولة عصرية بها كل الإمكانيات العصرية الحديثة من طرق و مستشفيات و مصانع و إتصالات و تجارة عالمية و بنوك حديثة و بنية تحتية و خطوط طيران و غيره فأين التخلف هنا ؟
الجمهوريون سياسيا انكشفت عورتهم عند تاييدهم للنميرى فى أوج تنكيله بمعارضيه وهذا سقوط اخلاقى لايجبه الا الاعتزار العلنى بدلا من الككابرة والجمل الممله ان التأييد كان بسبب ان مايو افضل من الطائفية وهذا نوع من الاستهبال والتدليس لمن يؤمن بان المبادى لااتتجزأ الشىء الاخر الاخ اجمد دالى لم يطور منطلقاته الفكرية والساسية منذ عهد الطلب بالجامعة والوقوف فى تطوير وفهم واجتهاد محمود محمد طه نفسه تجاوزه الزمن وهو نفسه يحتاج لتطوير كيف يتحدث الجمهوريون عن الطائفية وهم اكبر جماعة طائفية فى السودان يتزوجون ويتناسلون ويورثون الفكرة والمواقع غلى السواء ولو تريدون الامثلة انا على اتم الاستعداد
السؤال الآن هو: هل وعي السودانيون هذا التعليم الإلهي أم ما زالوا يحتاجون لبعض الزمن ليفهموا؟؟) ((السودانيين ما فهموا لغة الكلام وهو إيذان بأن الله حيكلمهم بلغة الفعل)) ((ولكن تحذيرنا، ولله الحكمة البالغة، قد وقع على آذان صماء!!!)) ههههههههههههه .... اعلاه..عينة..من..شتم وسب..جمهوريين اثنين*..لشعبهم..بعد..ان..قنعوا..من خيراً فيه..فقد لفظهم..وشتتهم..فلم يجدوا غير(اسفير) بكري..و(فنادق) الهمبريب..والترطيب..ليسبوا..ويشتموا..اخوتهم في الفكرة..فنارهم(مولعة) وصوالينهم(مشلعة) وهاكم..من اخوتهم..كيف..ينفقون..مال..الغرب..ومعونته..لهم:
"وهل عندما أقام مركز الأستاذ محمود (ورشة فاخرة في فندق ريجنسي خمسة نجوم) بتاريخ السبت 21 أبريل 2012، هل كانت تلك الورشة في إتجاه دفع غائلة الجوع عن البسطاء الجائعين؟ وتلك الورشة التي دفع فيها مركز الأستاذ للفندق (مقدماً فقط مبلغ 3000 ثلاثة ألف جنيه سوداني) وذلك غير المتأخر.. هل كان الأولى بذلك المبلغ المقدم والمبلغ المتأخر، أولى به الجياع البسطاء الذين هم في شوارع الخرطوم وهم في تلك اللحظة على مرمى حجر من الفندق، أم أولى به عدد ال 50 شخص الذين أكلوا وشربوا وتكيفوا بالهواء البارد بصورة فوق مستوى جياع الشعب السوداني البسطاء.. فوق مستواهم بكثير؟ ... *سأعود ..بحول الله وقوته..لنضحك مع هذين الجمهوريين..فلهم استدلال بالمقال..يحرزا فيه..اهدافاً..عكسية..فلا..يدري الجمهور(الأصم) ويحار..في..معرفة إلى اي فريق يلعبان!!
1/الجمهوري الأول..الجيلي:
معروف في الفقه وفي التاريخ أن فتوحات الاسلام كانت تبدأ بأن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام -- أو الخلفاء بعده-- خطابات للأمم الأخرى يكون فيها دعوة لدخول دين الإسلام، فإن كانوا أهل كتاب يعرضون عليهم أن يدفعوا "الجزية" ومقرونة بـ"هم صاغرون" -- مشروحة بأنهم ذليلين-- أما إن أبوا ذلك فيستعدون للقتال... .أما إن لم يكونوا أهل كتاب فلا خيار عندهم بدفع الجزية فإما أن يسلموا أو يستعدوا للقتال
وواصل الجمهوري مصطفى الجيلي ،،،و ،،استدل بابن كثير..ليثبت(للصم) دعواه :
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : بل تؤخذ من جميع الأعاجم ، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ، ومجوسي ، ووثني ، وغير ذلك ، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا ، والله أعلم ههههههههههههههههههههههه 2/التاني..دالي..في مقاله(هنا) عن تكفير ابن باز(لكل) الشيعة: ((فهو بعد الجمهوريين، ونحن قوم قليل عديدنا، يكفر الشيعة، (بكل) طوائفهم)) ثم..ذهب..دالي..لموقع..ابن باز..و(نقل) عنه: ((ومنهم أقسام كثيرة وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر))..((وأسهلهم وأيسرهم من يقول علي أفضل من الثلاثة وهذا ليس بكافر لكن مخطئ)) ههههههههههههههههههههههه .... *القادم: اضحك ..مع..التكفيري ..الشريف ياسر:
((إن كل الذين عارضوا الأستاذ محمود بسوء نية قد حاق بهم ما حاق، ودونك الترابي وأخيرا محمد طه محمد أحمد،والمكاشفي الذي صار من الرافضة))
*تابعوا..التكفيري..ياسر الشريف: ((ولكننا نعرف أن الشريعة غير حاكمة الآن وأن الناس في حالة فترة)) ((موقف الجمهوريين من الآخرين يختلف عن موقف المسلمين من الذين يخالفونهم))
هسا بذمتك دا اسم يختارو راجل لنفسو ؟ عاطف انت مهووس هوس ما طبيعي بالفكر الجمهوري انت والتاني مين كدا سليمان هوسكم دا حيخليني امشي اقرا كتب المرحوم محمود محمد طه المات قبل اكتر من تلاتين سنة لكن سيرتو لغاية هسا موجودة بين الحب الجارف والعداء الجارف الحب مفهوم لكن العداء الغير طبيعي لشخص ميت وكتبو واتباعو تحاربهم الحكومة منذ الانقلاب حتى الان فهذا والله شيء غريب .
لكن العداء الغير طبيعي لشخص ميت* ... يا اللخو..تكتيكاتكم..دي..بقت..مكشوفة..حاولوا..جددوا..عموماً..اديني عنوانك..وبرسل ليك..كتب..ما بتلقاها..في موقع الفكرة!! وتعال..بعد..تقراها..ناقش فيها!!..ما تبقا..متل(دالي) ينقل..ما..يهدم(بناه)!! عرض كويس موش؟؟ .... *بالمناسبة..محمد بن عبد الوهاب..ميت..وكذلك..ابن باز..والعثيمين!!رحمهم الله!! الفزعة..بقا..وجعة!!
مواصلة حوار الشيخ عبد الجبار المبارك مع الأستاذ محمود : استمر الحوار ودارفي حلقات مفرغة لمدة طويلة واخيراً أبدى محمود محمد طه حاجته في أنتهاء الحوار وهو يردد ممكن نلتقي مرات ثانية ونكمل ما دار من الحديث.
فسألته أخيراً:ـ قلت:ـ يا أستاذ:ـ أنت بتقول انو دعوتك دعوة كوكبية على مستوى الكرة الأرضية . وأنا واحد من سكان الكرة الأرضية ! ومع ذلك فقد استمر حواري معك ما يزيد عن الخمسة ساعات ولم تستطع أقناعي بصلاحية هذه الفكرة وأنت رسولها وداعيها! فكيف يمكنك أقناع سكان الكرة الأرضية كلهم؟! قال:ـ في الحالة اللي بنفشل فيها في اقناع واحد زيك كده نتهم نفسنا بالظلام !!؟ وعدم توفر النور المقنع !؟ قلت:ـ والله دا كلام صحيح تشكر عليه ! وانت صحيح مظلم والحكاية ما واقفة عند التهمة!!؟ لكن أنا بقترح عليك تصبر شويه لامن تنور وتطرد الظلام من نفسك! وبعدين تعال ادعوا الناس للإسلام.وانا متأكد أن النور سيكشف لك موضع قدمك . كما يكشف لك موضع رأسك ؟! ويوم أن تنير يامحمود فلن تجد بينك وبين أمة الإسلام خلافاً أو جدالاً . ولكنك قد أتيت من قبل هذا الظلام الذي تتهم به نفسك !! وقد كاد المريب أن يقول خذوني !!؟ وهنا ثارت ثائرة الأستاذ!. فقال منفعلا :ـ ياأخي أنا قلت الكلام دا من باب التواضع والأمر ما فيه ظلام ولا حاجة !؟ قلت:ـ اذن فقد جمعت الى ظلام النفس الجهل باللغة العربية وأساليبها!! لأن من يريد التعبير عن تواضعه باللغة العربية لا يمكن أن يتهم نفسه بالظلام ـ وهذا سيد البشرية الذي أعطي جوامع الكلم (صلى الله عليه وسلم ) يعبر عن تواضعه بقوله: ( أنا سيِّد ولد آدم ولا فخر.!) فأين أنت من ذلك ! يا من تتهم نفسك بالظلام متواضعا؟! نعم قد تواضعت حقا حين أتهمت نفسك بالظلام مجرد الظلام !!؟ وعند هذا الحد وصل الحوارالى طريق مقفول وأبدى محمود محمد طه رغبته في انهاء هذا الحوار وخرجت بعد توديعه حيث تبعتنا مجموعة من تلاميذه على رأسهم عصام عبد الرحمن وهو يخاطبني في انفعال واضح بأنني قد ضيعت زمنه وأبديت جهلاً كبيراً واسترسل في بعض الألفاظ المسيئة حتى أشار اليه أحد الأخوة بأن يضبط نفسه قليلا وليعامل عبد الجبار بأعتباره ضيفا في داركم ومن اللياقة توديع الضيف بما يليق وقد حسبنا خروجكم معنا خارج المنزل مجاملة فاذا به يتحول تحريش !واستفزاز ، وما كنا نتوقع هذا التصرف ممن يريد إحياء السنة النبوية .وهنا تراجع عصام ومن معه وتركوني وممن معي في طريقنا الى المنزل . نقلاً عن كتاب : الفكرة الجمهوريَّة في الميزان ، للشيخ عبد الجبار المبارك.
وعند انتهاء تعقيبي على عصام عبد الرحمن اعطيت الفرصة للجانب الجمهوري فلم يتحرك اي منهم بل كان بعضهم يقول : غدا سنرد على عبد الجبار ، فيأتيهم القول ساخرا:ـ والليلة المانع شنو ؟ ما هو ده قاعد ، قولوا أي حاجة . والجانب الجمهوري ساكن . والطلبة يطالبون الجمهوريين بالحوار ، وبعضهم ينادي ( دالي) ويحثه على الحوار ويبدو أن دالي كان عاملا مثيرا للحوار ولكني لم اتشرف بمعرفته حتى هذه اللحظة وانه ليسرني جدا ن ادخل في حوار مع( اللسان !) فان اسمه يغري بالحوار وارجوا الا يكون ( داليا فقط) ! اما عصام فقد فقد العصمة في كلامه كما فقد الجمهوريين القدرة على النطق في تلك الليلة . مما حدا بمدير الندوة أن يعلن نهاية المحاضرة والساعة تشير الى الواحدة صباحاً. ومنذ ذلك التاريخ لم يدخل أحد من الجمهوريين في حوار معي . أتدرون لماذا؟ أسال عزيزي القارئ الجمهوريين عن ذلك تجد إجابتهم عتيدة حاضرة ( كبسولة سباب) عند اللزوم بدون ! ماء الحياة !! نقلاً عن كتاب : الفكرة الجمهوريَّة في الميزان ، للشيخ عبد الجبار المبارك.
الحل النهائي يكمن في المساواة السياسية وهي الديمقراطية، وأيضا في المساواة الاقتصادية وعدالة توزيع الثروات وهي ما يسمى بالاشتراكية. ههههههههههههههههههههه..اعلاه..الشريف..ياسر..كاتماً(اصالة) ربه محمود.!!! نسمع(ربكم) محمود..قال شنو..عن..(كتم) الجمهوري التكفيري..ياسر..الشريف..لآيات(ربه) محمود:
ونختم هذا الاستطراد القصير بكلمة أخيرة يجب أن تكون مفهومة، فإن من يتحدث عن الديمقراطية، والاشتراكية، في الإسلام، من غير أن يتحدث عن تطوير الشريعة السلفية من مستوى آيات الفروع، إلى مستوى آيات الأصول إنما يدلي بباطل، ويتحدث فيما لا يعلم هههههههههههههههههههه شكرن(لربهم) محمود..على(حراسته) لفكرته..التكفيرية!!
يقول عبد الرحمن* بأنه رأي أنه في مهابة يوم الحشر وغلوائه، والناس في ذعر. ورأي الأستاذ محمود في ثوبه الأبيض المهيب**، باثاً الطمأنية فيمن حوله،، ثم رأي أخي الحبيب، الدكتور أحمد المصطفي دالي، يجلس الفائزين عن يمين الأستاذ. من ضمن من رأهم على يمين الأستاذ كانت الفنانة عائشة الفلاتية عليها شآبيب الرحمة. وهال الأخ عبد الرحمن أن أجلسه دالي على شمال الأستاذ. وكان الوحيد الذي أجلس على الشمال. فلما سأل عبد الرحمن العزيز دالي عن لماذا أجلس على شمال الاستاذ قال له دالي "إنت ما كنت جمهوري، كنت صديق ساكت وما التزمت. " ذعر الأخ عبد الرحمن، فيما يروي، وذهب مهرولاً إلى الأستاذ محمود بالمواصلات العامة، ناسياً سيارته، وحكى له الرؤية. فطمأنه الأستاذ برأفته المألوفة، وقال له ما معناه "لا باس عليك، إنت قايل مرحلة الصداقة للجمهوريين دي هينة...نحن الناس بطقعونا بالحجار.." .................................................................................................................... * عبدالرحمن عبد المجيد طه ** العراة (الغرل) هم (الناس) الذين وصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم : عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً)) قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟، قال: ((يا عائشة الأمر أشد من أن يُهمهم ذلك))، وفي رواية: ((الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض))، متفق عليه.
اما (رب) الناس محمود فهو الذي يحاسب ويعاقب ويدخل الجنة والنار وكمان (فوض) تلاميذه ليدخلوا الناس الجنة والنار !!! وقد ادخلوا شيوعية لا (تصلي) الجنة ...... وذهب مهرولاً إلى الأستاذ محمود بالمواصلات العامة!!! الهرولة بالمواصلات العامة دي (موضة) برستيجية من الاخوان الجمهوريين فرع (العمارات السوامق)!!!!
(نحن في ناس طلعوا من مجتمعنا!! في جمهوريين طلعوا، ولا يزالوا يطلعوا!! وراح يطلعوا!! دا عيبنا ونقصنا نحن فيهو.. نحن القياديين، أننا ما استطعنا أن نظهر أنو الأمر دا دين، وهو (الدين) ومافي دين غيرو!! وأنو البيخرج منو بجيهو راجع، ولو مات على غيرو مات على سوء الخاتمة!! وبجي في برزخو بيعذب، وفي النار بيعذب)) (من حديث الأصيل)
.. الشريف (الظريف):
((قول الأستاذ هذا نص خاص من قول كثيركان موجَّها إلى الجمهوريين في واحدة من جلساتهم.. ولا أرى أي حكمة من نشره للعامة إلا من باب التاريخ)) هههههههههههههههه مخرنبق...لينباع!!
Quote: التحيه لك أخى العزيز دكتور دالى شكراً على هذا البوست القيِّم ..... الصوفي عبد الله..دالي..بهت..ليهو..زول..في البوست القَيِّم ...دا..فهل..هذه..هي..صوفيتكم(الغربية)؟؟ واخلاقكم..التي..صار..بها..محمود..عبداً*..لكم..ولا يريد....عبدكم محمود..منها..فكاكاً* .... شنو..الحكاية..المجنون..مشى وووين؟؟
تحياتى أخى العزيز عاطف من رأىِّ أن نشكر المجنون على حكمته رغم إختفاء مداخلته وبالمناسبه الأستاذ محمود محمد طه مشربه من المنبع الصوفى خاصةً الإدريسيه وهى طريقه صوفيه شاذلية الأصل . وإليك قصيدة شئ لله باحسن صوت الكروان كرومه :- controls=0andamp;showinfo=0" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen>
وبالمناسبه الأستاذ محمود محمد طه مشربه من المنبع الصوفى خاصةً الإدريسيه وهى طريقه صوفيه شاذلية ربكم محمود ,, صوفي وما صوفي! ومفكر وما مفكر!! ورب وما رب!! ورسول وما رسول!! نمسك ليك صوفيتوا (المدعاة): حاول (ربكم) محمود..بخلفيته الصوفية,, استغلاللها لصالح (مشروعه),,لكن(اطماع)زعماء الصوفية حالت بينه وبينهم!! فرجع وهاجمهم بعد ان استيأس منهم ومن انضمامهم لمشروعه..بل,,سدَ كل الطرق الصوفية الا طريقه,,والذي يزعم زوراً وكذباً أنه طريق محمد!! ويكفي للتدليل على هذه المنافسة الدنيوية ,, ان نعلم ان شيخ التيجانية (يخوض) في عرض الفكرة..نعم هكذا وصفت حالة شيخ الطريقة التيجانية ايام (حياة) الرب محمود!! بل أقام صوفي آخر احتفالاً ..نعم احتفالاً..بمقتل(ربكم) محمود!! وانتا شايف وتقرأ..هنا..السمانية وموقفهم من (ربكم) محمود!!..بالمناسبة..علي بدر دا سماني طابتي..ينقل عن ..سماني مناظرته لربكم محمود !!! .......... ربكم محمود,,فشل في مقارعة الساسة ولم يجد منيته وسطهم,,فتحول للرهبنة والانعزال والاعتزال,,وخرج للناس بمشاريع متناقضة..مرة رسول ومرة نبي ومرة انسان كامل !!وقبلها اصيل داخل اطار التقليد..وأخيراً الاصيل الواحد (الشاك) في اصالته..الذي يحاسب ويراقب ويتوسط بين الذات المطلقة التي لا تعرف ولا تُوصف وبين الخلق !! ولا (ندري) حسب (المضحكة) دي..من تولى المهمة بعد شنقه !! وَهَلْ بَقِيَ الوُجُودُ بِلَا إِلهٍ...سَمِيعٍ يَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ؟
نشر الدكتور التجاني عبد القادر، الإسلامي السوداني البارز، والرئيس الأسبق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، والأكاديمي المتميز، مقالاً ملفتًا، الأسبوع الماضي. في ذلك المقال شخص التجاني عبد القادر ما آل إليه نظام الحكم، الذي فرضته الحركة الإسلامية، بقيادة المرحوم الدكتور حسن الترابي، وأوضح ارتداده إلى تحالف خامٍ وفجٍّ، بين "القبيلة" و"السوق" و"الذهنية الأمنية". والحق أن مشروع الحركة الاسلامية لم يكن، منذ البداية، شيئًا يذكر. لقد وُلد ميتًا، يوم أن وُلد. ولكنّ إدراك فجاجته، وفراغه من المحتوى، استغرق النابهين من أهله، هم قِلَّةٌ، عقودًا طويلةً، وتجربةً مريرةً، أحرقت الأخضر واليابس. أما غير النابهين، فلا يزالون في ضلالهم يعهمون.
ثمِل أهل هذا المشروع الهلامي بخمر السلطة، أيما ثمالة، فلم يشعروا بمشروعهم الكئيب، وهو ينشر سحابةً قاتمةً من الكآبة، على طول البلاد وعرضها، ويدفع بحمولٍ ثقيلةٍ من الحزن والأسى إلى كل قلبٍ، ويجلب فاجعة الموت الفجائي العنيف، إلى كل عتبة دار. لم يشعروا بفداحة مشروعهم، وهو يقتطع ثلث البلاد ويرمي به بعيدًا، بكل أهله وثقافاتهم، وبكل كنوزه ومقدراته. فقد ظلوا غارقين في الأوهام الغرة، وفي عجرفة وصلف المهوسين دينيًا، فلم يُلقوا بالاً، وهم يرون زبدة رأسمال البلاد البشري، ترحل، أفواجًا أثر أفواجٍ، ميمِّمةً شطر جهات الأرض الأربع. كما لم يرمش لهم جفن، وهم يرون دارفور، برمتها، تتحول إلى معسكرٍ ضخمٍ للنزوح، يتربص الخطر الماحق، والموت الزؤام، بساكنيه، في كل منعطفٍ، وكل لحظة. وانتهى المشروع، كما تفضل د. التجاني عبد القادر، إلى هذا التحالف الفج الخام، بين القبيلة والسوق. ولم يبق في الأجندة المحدودة، أصلاً، سوى حراسة المصالح الشخصية للقلة التي تحققت لها، على حساب الكثرة، بالمليشيات، والقبضة الأمنية الحديدية.
عرفنا، منذ أن كنا طلابًا في الثانويات، أن فكر الإخوان المسلمين، الذي مرّ لاحقًا بمسمياتٍ كثيرة، مشروعٌ بلا ملامح، وبلا معرفة، وبلا دراسة، وبلا قلبٍ حيٍّ، ينبض به، وبلا وجدانٍ متَّقدٍ، يقف وراءه ليقوده إلى مشارف الحق والعدل، والخير، والجمال. لقد كان تجمع الإسلاميين إلى بعضهم محض "لمة" لأناسٍ جمعت بينهم عاطفة، دينية فجة، أشعلتها في وجدانهم، في ميعةِ صباهم الباكر، خطبُ حسن البنا، وإنشاء سيد قطب الطنان، الرنان، بلا محتوى، مما يناسب حقًا، عقول قليلي الاطلاع، وخامدي الموهبة، من طلاب الثانويات. ولذلك، لم يكن للحركة الإسلامية السودانية حلمٌ نبيلٌ تحققه، ولم يكن لها صرحٌ تبنيه. فكانت استراتيجيتها الوحيدة المتّبعة، تخريبُ ما لدى الغير. فانتهجت أسلوب تخريب ما عداها، لكي تبقي الوحيدة في الساحة السياسية، وتصبح، من ثم، السلطة الحاكمةَ، المطلقة، بالضرورة؛ أي، by default، وهذا ما حدث بالضبط. لم يكن لمشروعٍ مثل هذا أن يصل إلى غير هذا الخراب العظيم، الذي نراه الآن. ولعل الكل يذكرون، كيف حين مُنح زعيم هذه الحركة، الذي أقصاه تلاميذه من منصة الحكم، منذ عام 1999، فرصةً لكي يراجع مسيرته، في برنامج "شاهد على العصر"، لم يفعل شيئًا يذكر، سوى نشرِ غسيلِ تلاميذه القذر، والنيل منهم، بكل سبيل، وكأنهم تربُّوا على أيدي شخصٍ آخر.
من كل ما كتبته الحركة الاسلامية، من أدبياتٍ محدودة، ومن كل ما مارسته، وهي تحكم، اتضح لكل ذي عينين، أنها حركة لم تعرف شيئًا عن جوهر الاسلام. هذا في حين عرف ذلك الجوهر الخالد، مفكرون علمانيون. فالإسلام، ببساطةٍ شديدة، نقيضٌ لكل الرؤية الحداثية، الغربية، العلموية، للكون وللإنسان، وللحياة وغاياتها. وحين حرم الإسلام الربا في القرن السابع الميلادي، قبل أن تنشأ الصناعة، وقبل أن تستحصد قوة الرأسمال، وينطلق من قيده، كان الإسلام قد سبق العالمين أجمعين في وضع الفأس في أصل شجرة الظلم والبغي والعدوان. لقد استهدف الإسلام بتحريم الربا تجفيف أصل الشر، والشقاء الإنساني. فالإسلام فكرةٌ اشتراكيةٌ، بلغة هذا العصر. وهو فكرةٌ للعدالة بلغة كل العصور.
حين كنا في المدارس الثانوية، كنا نسمع من أساتذة التربية الإسلامية نفيهم القاطع لاشتراكية الاسلام. وقد كان واضحًا لنا أن أساتذتنا هؤلاء، بحكم تعليمهم الديني المحدود، لا يفرقون بين كلمتي، "اشتراكي"، و"شيوعي". فلديهم أن من يتحدث عن الاشتراكية، فهو يتحدث عن الشيوعية، ومن يتحدث عن الشيوعية، فهو، بالضرورة، يتحدث عن الإلحاد. هكذا كانوا يبسطون الأمور على هذا النحو الساذج. وقد كان هذا الذي يعتقد فيه أساتذة التربية الإسلامية، هو عين ما يعتقد فيه سائر الإخوان المسلمين. ولا غرابة، أن عادى الإخوان المسلمون النظام الناصري في مصر. وحين اصطدموا به، وجرى إعدام زعمائهم، آوتهم المملكة العربية السعودية، وأصبحوا جزءًا من الذراع الأمريكي، وأحلافه في المنطقة، في مقاومة المد الشيوعي. وقد يكون لكل ذلك مبرراته، وليس المجال هنا مجال مناقشة ملابسات ذلك. غير أن المهم هنا هو عدم نفاذ فكر الإخوان المسلمين إلى حقيقة الإسلام وجوهره. حدث التطبيق لتلك الفكرة الفجة، هنا في السودان، ليمثل أول اختبارٍ لها في العالم، منذ نشأتها. ورأينا جميعًا، رأي العين، ما فعله عبد الرحيم حمدي، الإخواني المخضرم، بالاقتصاد السوداني. وعبد الرحيم حمدي شخصٌ عرك الحركة الإسلامية منذ أن آل قيادها للدكتور حسن الترابي. فالقضية ليست الفساد ونهب المال العام، وليس الفتون بالدنيا، الذي اجتاح أفئدتهم، وأزاغ أبصارهم، وحسب. فكل ذلك كان متوقعًا من جماعةٍ لم تدرك حقًا معنى أن تكون قائدًا مسلمًا حقيقيًا، ومشقة أن تكون تقيًا حقًا، ورهق التربية الذاتية التي تجعل الفرد ممسكًا، بلجام نفسه الأمّارة بالسوء، يد الدهر. لقد استسهل الإخوان المسلمون الدعوة إلى الاسلام، واسترخصوا ضرب النموذج الأخلاقي، بل وابتذلوا كل عزيزٍ ومقدسٍ، فأصبحوا أقل شأنًا، في التدين، وبما لا يقاس، من غيرهم من عامة المسلمين، ممن لم يدعوا أنهم دعاةً أو مصلحين.
كل هذه الأمور، على فداحتها، ليست هي القضية الكبرى، وإنما القضية الكبرى هي التماهي الكلي مع أكبر نظام مهدر لكرامة الانسان في الأرض، وهو النظام الرأسمالي، في نسخة الأمريكية المتوحشة. فالتطبيق الذي رأيناه، دلَّ، في كل تفاصيله، على جهلٍ موبقٍ بجوهر الإسلام. فالفكرة التي أسمتها الحركة الإسلامية "إسلاما"، ثبت بالدليل الدامغ أنها الضلالُ المبينُ، بعينه. لقد انشغل الإسلاميون بالسوق، منذ المصالحة الوطنية. وحين وصلوا إلى الحكم مكنوا لأنفسهم في أرذل ابتذالٍ للتمكين المعني في القرآن. وحين أنذروا أمريكا بأن عذابها قد دنا، خضعوا لشروط البنك الدولي، كما لم يخضع لها أحد من العالمين. أكثر من ذلك، أعملوا معاولهم في المؤسسات العامة، بيعًا، وخصخصةً، بل باعوا أرض الله التي جعلها ملكًا لكل العباد، يتقاسمونها على الشيوع. شردوا الناس من وظائفهم، وانتزعوا منهم أعمالهم التجارية، وضايقوا كل فردٍ لا ينتمي إليهم في رزقه. أفقروا الناس، وأذلوهم، ولم يبالوا بضنك عيشهم ومسغبتهم. لقد سلكوا، في كل صغيرةٍ، وكبيرةٍ، مسلك الضالين المضلين الوارد ذكرهم في تاريخ الأديان، من الظالمين، الباغين، البَطِرين، المسرفين، الذين استمطروا غضب الله، فحلت عليهم اللعنة ونزل عليهم العذاب في الدنيا، قبل الآخرة.
جوهر الفكرة الإسلامية الخالد، المتمثل في العدالة، ونبذ الظلم، ونبذ السخرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، جوهرٌ أصبح يتداعى إليه الخيرون في العالم، من جميع الملل والنحل. هذا في حين ظلت تتباعد عنه، وبصورة ثابتة، خطى من ينتسبون إلى الاسلام. ولربما عبر عن ذلك الجوهر، دون وعيٍ به، رجالٌ مثل مايكل مور، ونعوم شومسكي، في حين جهِله، وخالف مقاصده، المفترون باسم الإسلام. ولله في خلقه شؤون: "حكمةٌ بالغةٌ فما تُغْنِ النُّذر".
الحركة الإسلامية "لمة" بلا مشروع هههههههه الولي..مجاب..الدعوة..مغفور الذنب..عبد الله عثمان..يدخل..الميدان!! هههههههه طبعاً..اخوان (الولي) ..لا..لمة..لا..مشروع..دكان..يلم..الاخوان!! خبر..الصالون شنووو...ربكم(محمود)..قال ليكم...وسعووووه..فكانت الجابة: سمعنا..وووعصينا!! ههههههه ..... تابعوا..انتقاص الولي..عبد الله عثمان..لقدر رسل الله..لا..بل..لقدر..رسولين من أُولي العزم..لا..بل لخيرهم وسيدهم وخاتمهم!!
( حركة قرنق ذات خطاب عنصري مكشوف جرت إذاعته وتلفزته وهي لا تهدف إلى إقامة ميزان العدل بين مكونات السودانية العربية- الإفريقية-- وإنما تهدف إلى مجرد قلب الصورة بجعل المقهور قاهراً في حركة بواعث الُثأر فيها أكبر من بواعث إقامة العدل ) ( في خطاب قرنق عداء سافر للمكون العربي - الإسلامي في مركب الهوية السودانية لا ينفك يعلن عن نفسه ) ( رغم خلافي الفكري العميق مع طرح الإسلاميين في السودان إلا أنني أرى أهمية منازلتهم لحركة التمرد وتبديد الزعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي ما كسبته حركة التمرد في الماضي إلا بسبب ضعف حكومات الشمال السابق ) هههههههههههههه كل ..يوم..تتبدل..غير هذا..بك..اجمل!! من كتب هذا الغزل..في..الحركة الاسلامية..ومتى!! ومن(تش) عين (قرنق) بالنور...بسم..الله..بالضو؟؟
السبت 25 يونيو 2016 08:52:01 صباحاً عمر هواري رد: منشورات الحزب
الأخ أحمد حسن
تحية طيبة ومعذرة على تأخر الرد
نعم كتاب (الخفاض الفرعوني) وغيره من الكتب لا تزال قيد مراجعة (التدقيق في الطباعة للتأكد من مطابقة الأصل) وسنرفعها حينما يتم ذلك قريبا بعون الله ههههههههههههههههههههههههه مدسوس(سنين)!! الشريف..الظريف..قال..ليكم..الحكمة..ههههههه...تقتضي...السترة!! ووووافضيحتاه!!
((أعود لأقول شنو البمنعني لأقدس الأستاذ محمود ..انت دكتور وبتعرف انو الليلة لو سيدنا محمد والسيد المسيح بعثوا وقدموا طلباتهم ليلتحقوا بأي كلية لاهوت - او حتى جامعة أم درمان الإسلامية المتخلفة دي - ح يطالبوهم بـ Prerequisites - ما عندهم بحسب التصنيف الأكليريكي أو سمه ما شئت على الأقل الآن الأستاذ محمود - مع كامل التصديق والتوقير لكل من سبقوهو - عندو الـ Prerequisites دي)) ....... أعلاه..انتقاص..من..قدر ومكانة..رسولين..منهم..صاحب..طريق..دعانا(ربهم) محمود ..في..العلن..لنسير..خلفه..حتى..تختفي آثار..قدميه!! وعبد الله عثمان..شرح..ليكم...طريق محمد..بأيسر..العبارات..قال..ليكم..ما عندها..ما عند(ربنا) محمود!! وهذه هي(الفكرة) الجمهورية..بلا..مكياج..ولا مساحيق!! فهنيئاً..لعبد الله عبد الله..الصوفي..بخُلَتِه..وصحبته!!
سؤل النبي الكريم هل يكذب المؤمن؟ قال لا يكذب المؤمن مشكلة خصوم الفكرة الجمهورية، وهم يتبنون الدين، أنهم يكذبون ويظنون بذلك أنهم ينصرون الدين والدين منهم براء Quote: جاء في ثناياه ان الفاتيكان قد ترجم الكتاب الاساسى لافكار الاستاذ محمود «الرسالة الثانية من الاسلام» الى ثلاث لغات اوربية الفاتيكان لم يترجم الرسالة الثانية، وهذا كذب صراح ..... ((كون القاتيكان قام بترجمة الكتاب للغة الإيطالية، هذه معلومة جديدة علي تماما، وألوم نفسي على التقصير في عدم الإحاطة بها)) هههههههههههه من(اهوال) الولي الصالح..مغفور الذنب..مجاب الدعاء!!عبد الله عثمان!!
الأستاذ حافظ سليمان سلام وود كتبت: ( أستغفر الله وأعوذ بالله من الشرك بالله القصيدة بتعجب الجمهوريين لأنه فيها البيت دا أنت باب المنن يا أستاذ الزمن وطبعاً أستاذ دي عاجبه محمود والقصيدة لاقت هواه وهم بتعبدو بيها لي محمود
القصيدة في شرك بالله واضح وأستغفر الله).. يا أستاذ أنت بتسهل أصعب حاجة وهو التوحيد وعندك ثقة كبيزة فى نفسك بأنك موحد.. فيا أستاذ حافظ إذا كان التوحيد ساهل كدا كان ربنا رسل رسول واحد فقط.. غير كدا أنا عايز أسألك يا عزيزى.. إذا كان توحيد النبي صلى الله عليه وسلم ميه فى الميه إنت توحيدك - مقارنة بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم - كم؟.. والله يمتحنك إمتحان صغيير إلقاك قاعد فى الصقيعا.. ..انت كتبت (أستغفر الله وأعوذ بالله من الشرك بالله).. اتا قايل الإستغفار دا كلام فقط الإستغفار يا عزيزى عمل فى تغيير السلوك ودا الغايب هسع.. انشغل بنفسك ( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس...). وكلنا فى خطر يا عزيزي سلام
انشغل بنفسك ( طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس...) هههههه ذكرتني..اخت..مقولتك..دي...دع الخلق للخالق ياخي!! انتا ما تنشغل..بي نفسك وبي عيوبك!! ههههههه اخونا..دا..جمهوري..فاكيها في نفسو..شعارهم: ((الجمهوريون تصالحوا مع انفسهم فتصالح العالم معهم ولأنهم عملوا بما علموا فاورثهم الله علما يجهله العامة))
الإستغفار يا عزيزى عمل فى تغيير السلوك ودا الغايب هسع ههههههههه امسك..عندك..واحد..تكفيري..راضع من(شطر) ربه..محمود...الذي(كفّر) المسلمين المعاصرين..ووصف اسلامهم بالسطحي..والساقط..والما عندو اعتبار..في زمنا دا!! ههههههههه ........... نلاحظ..ترك..التكفيري..للكلمة التي اوجعته وفضحته..استاذ الزمن...وتوجه..كعادة..الجمهوريين..لشخص حافظ..وشبكوا..انتا..وانتا..وجاب ليهوا..ميزان..لإيمان..حافظ..وجزم..بقعاده في الصقيعة!! هههههههه
سلا للجميع كتبت : "وكلنا فى خطر يا عزيزي" يعنى ما طلعت نفس من حديث دخول جحر الضب الخرب " حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه" واللجؤ للفضل الإلهى " قل بفضل الله وبرحمته فاليفرحوا هو خير مما يجمعون " فالإستعجال حاجة صعبة ولَّ شنو.. الحديث : عَن جَابر بن عبد الله أَنه بَكَى ذَات يَوْم فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقال سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقول «دخل النَّاس فِي دين الله أَفْوَاجًا وَسَيَخْرُجُونَ مِنْهُ أَفْوَاجًا» هذا الحديث يفيد تنصلنا عن أخلاق الإسلام..
هذا الحديث يفيد تنصلنا عن أخلاق الإسلام ..... ياتو..اسلام؟؟ الاسلام..اسلامان..عند..الجمهوريين!! التكفيري..هذا..يستدل..بضعيف..الحديث..كما..تعلموا..من..ربهم..محمود!! وربهم..اسقط..الاسلام..وسماه..اسلام..سطحي..ليس..له..اعتبار..في..زمننا..هذا!! فتنبهوا..لقبيلة..التكفير..هذه!! وقد..فضحوا فكرتهم..عندما اختلفوا..واخرجوا..ما كانوا..يُخفُون..فظهر..للجمهوريين..كتاب غير القرآن ورب..غير رب الانس والجان..اسموا..الانسان الكامل!!يحاسب الناس يوم القيامة!!...وكفّرُوا..من لم يؤمن بهذا..وبشروه..بعذاب..البرزخ..وعذاب..القبر..وفي..الدنيا..سموه..المغفل...الجاهل!!
عاطف يا حبيبنا كلامك دا زى لمن يقبضوا حرامى يقول قابضنى أنا ليه ما أهو ناس فلان وفلان ديلاك حراميه ليه ما قبضتوهم . يا حبيب منذ فتره كتبت لك أن إسمك عاطف عمر محمد بطابق تماماً إسم جارنا الرجل الطيب الحبوب عاطف عمر !!!!!!!!! المهم زى ما بقول حبيبنا تبارك .
محمد مصطفى عبد القادر يسب الدكتور محمد عبد الله الريح .... اعلاه..التكفيري..الظريف..ياسر..الشريف!!..ينقل(فيديوهات) ..كعادته..بعد..قفل..الصالون..الفكري بالضبة والمفتاح..بسبب..ممارسات..نعم.. هكذا..سماها الشريف..ممارسات اخوته في الفكرة!! ولنا..وقفات..مع..سب..الشيخ..محمد مصطفى عبد القادر: 1/اعتذر ..الشيخ..للدكتور..فهل اعتذر..من..سب..وشتم..وهتك..الأعراض؟؟ 2/قبل الدكتور..اعتذار..الشيخ..فهل..قبل..من..سبهم..وشتمهم..الجمهوري..ان ..كان ..قد اعتذر لهم؟؟ علماً..بان..اعتذار..الشيخ..للدكتور..كان..في..نفس..ساحة..الشتم!! 3/ما سبب..هذه..الحادثة؟؟..وإلى اي..فريق..يقف..التكفيري..المبدل..لكلام..ربه محمود؟؟ هل يقف..مع..رد..احاديث السنة..بنفس..منهج..الدكتور..ام يقف ضد..الفكرة وربها..حين هاجموا(الترابي)!! 4/ماذا..قال الرب..محمود..عن البخاري..وكيف..يقتفي الناس..طريق..محمد؟؟ وكيف يفرقوا..صحيح طريق محمد..من..غيره؟؟ 5/هل..نقل..الشريف..قبل..ساعات..سباً..لفظه..سفلة..ومن هم هؤلاء السفلة؟؟..اليس..فيهم..ومنهم..منشد وبوق الرب محمود..الجمهوري..عوض الكريم؟؟ ..... لعلمنا..ومعرفتنا..باخلاق..الشريف..النقلية..وتحريفه..لكلم..ربه(محمود)..سنقوم..بحول الله وقوته..بتعريف القراء..بمكانة( الحديث) الشريف..عند..الجمهوريين..رباً..ومربوبين..وسننقل..لكم..(لعب) الشريف..بألفاظ الأحاديث(المختلقة)..عندما(قُبِض)..محرفاً..للمُحرّفْ!! تابعونا..قبل..ان..يطبلونا!!
لكن شرب من مشرب شيخه الترابى فى عدم توقير النبى, الم يقل دكتور الترابى فى حديث الذبابه الشهير, باننى أأخذ برأى الطبيب الكافر فى امر طبى ولا أأخذ برأى النبى ولا أجد فى ذلك حرجا البته, واننى اعلم ان ذلك حديث صحيح ونسى قول الله تعالى حين مدحه فى الآيه, لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى, وفى آية اخرى لا** وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت** يسلموا تسليما انظر لتلك الآيه فى معنى التسليم للنبى عليه افضل الصلاة واتم التسليم وقول دكتور الترابى فى انه لايجد حرجا البته فى مخالفة النبى عليه افضل الصلاة واتم التسليم هذا قوله تعالى, وهذا قوله عليه افضل الصلاة واتم التسليم* .... *الجمهوري..لطفي علي لطفي!! ..**ومعذرة..فهذا..قرآن..الجمهوريين..وتوقيرهم للكتاب!! فأين..يقف..التكفيري..ياسر..الشريف؟؟
أما مفارقة الترابي في ذلك الوقت ، التي حاول وقيع الله ان يدافع عنها ، فهي انه سمع حديث الذباب المشهور ( اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه وليشرب ..الخ) فقال ( هذا أمر طبي آخذ فيه برأي الطبيب الكافر ولا آخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجد في ذلك حرجاً ولا أسال منه عالم دين) !! ولقد اوضحنا فساد عقيدة الترابي في حينه ، عندما ثار هذا الموضوع ، في أواخر السبعينات ، في أركان النقاش بجامعة الخرطوم .. والذين عاصروا تلك الفترة من القراء الكرام ، يعرفون أن أعضاء الاتجاه الإسلامي بدأوا بإنكار، أن الترابي قال مثل هذا الحديث .. حتى جاء في محاضرة ، بكلية العلوم السياسية، وسئل عنه فلم ينكره !! ولم يأت وقيع الله بجديد ، في كتابه هذا ، وإنما خلص إلى نفس رأي الترابي ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ، يؤخذ منه امر الدين ، وأما أمور الدنيا فإننا يمكن أن نرفض رأيه فيها ، وأورد آراء بعض الفقهاء ، الذين وقعوا مثل الترابي ، في هذا الخطأ ، وقال ( ،أما المسائل المتعلقة باشياء الطبيعة التي يمكن فيها درك الحق ، وحسم الخلاف بالادراك البشري فتركت من ثم لكسب البشر ) (المصدر السابق ص 68 ) .. ولقد اعتمد وقيع الله ، مثل الترابي نفسه ، على الفهم المغلوط لحديث تلقيح النخل ( راجع الرد على هذا الفهم في الرد على د. عبد الوهاب الأفندي في اعداد ماضية من الصحافة ) ..... النساي..عمر القراي!! فأين..يقف..التكفيري..ياسر..الشريف؟؟
صحيح أن هناك أحاديث تحض على إعفاء اللحية ولكن مثل هذه الأحاديث ليست من سنة العبادة وإنما تسمى سنة عادة يؤجر فاعلها ولا يؤثم تاركها. ولذلك القول بأن حلق اللحية من الكبائر هو من تزيُّد الفقهاء، وهو قول منكر ... ياسر(الظريف)..متحسس..من..الحديث الشريف..قسمه..لحديث..من سنة العادة..وحديث من سنة العبادة!! قبل..الخوض..في تقسيمه (المثلي)هذا..لا..ياسر..ولا..الفكرة..ولا ربها..لهم(ضابط) يعرفون به ..و(يُعَرِفُون) طريق محمد ..لهم..وللناس!!اللهم..الإ..ثقة..الناس..ويا للعجب..في(ربهم)محمود!! فما(قاله) ربهم..محمود..هو..الصحيح..وان لم تجده..في امهات و(حبوبات) الكتب..وما(حرّفَه) ربهم..محمود..فهو المتواتر..وإن وجدته بغير ما قاله..ربهم..محمود!! .... سأنقل لكم..منهجيتهم..التي..تتبعتها..من خلال..قرايتي..لكتبهم..ومطالعتي..لحواراتهم!! ويؤسفني ان..اقول..ان بعض..الجمهوريين..هنا..لا..نصيب..له..من..تحري..الصدق في النقل..عن..ربهم محمود..وعن ..مخالفيهم قياساً بالأوْلى!! *مثل..هذه..لا ضابط..ولا..رابط..لها..وهي..إلى..الهزل..أقرب..حسب(هوى) الشريف..وماطبقه..في..خاصة..نفسه..وشافوا.. في(خلقة) ربه. .... ما هو(ضابط) تقسيم..الحديث..الى..حديث ..عادة..وحديث..عبادة..عند..الجمهوريين؟؟
زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمّهِ فبكى من حوله فقال : ((استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يُؤذن لي و استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت )) و استأذنته من حوله ..... فماذا..قال..وبماذا..تعلل..الشريف:
فالنبي عليه السلام مثلا أمر المسلمين في وقت من الأوقات بعدم زيارة المقابر بينما لم يمتنع هو عن الزيارة، وفي مرحلة قادمة سمح لهم بزيارة المقابر ..... لا..يكل..ولا..يمل..الشريف..عن..نشر..الجهل..وتضليل..الناس..عن..طريق محمد!! .... كل هذا..من..اجل..غاية..شريفة(عندهم)..وهي ..تجسيد..تجريد..الانسان..الكامل!! ووسائلهم..كما..ترونها..غير..شريفة..تنضح..كذباً..وجهلاً..وباطلاً!! فلا ..حول..ولا..قوة..الا..بالله! *نسيت..الحديث..في!(مسلم)
بخصوص حديث قتل الوزغ ــ الضب ــ ، حتى وإن صح، فإذا لم يكن منه ضرر، بل له فائدة كما أوضح الدكتور محمد عبد الله، فلا داعي لقتله. .... طيب..يلزمك..اعتذار..لمحمد وقيع الله..وللترابي..ويلزمك..كذلك..ادخالهما..في (دار) العقيدة..الصحيحة..بعد..ان اخرجهما القراي..ووافقت القراي..في..تكفيرهما*!! بعدها..ندخل..معاك(م) في..التصحيح والتضعيف..ثم..موافقة(صريح) النقل..ل(صحيح) العقل!! فهل..ستقبل(ون)؟؟ .... *فساد العقيدة..هو..تكفير..صريح..حسب فهمي وتقديري..والمصطلح..اخذه..الجمهوري..القراي..من(ربهم) محمود!! فعند(ربهم) محمود..ان كل مستنكر..لمحاسبته..يوم الحشر..بواسطة..الانسان الكامل..فهو..فاسد العقيدة!! وصاحب البوست..دالي..له مهام ..اجلاس الناس ..حسب..قربهم وبعدهم..من..الفكرة .. يمين ..وشمال الرب(محمود)..يوم الحشر..وقد أيّدْ..ربهم(محمود) رؤية..منامية..لعضو بهذا المنبر..والرؤية..تجدونها..بين ثنايا هذا البوست!! ..... أما مفارقة الترابي في ذلك الوقت ، التي حاول وقيع الله ان يدافع عنها ، فهي انه سمع حديث الذباب المشهور ( اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه وليشرب ..الخ) فقال ( هذا أمر طبي آخذ فيه برأي الطبيب الكافر ولا آخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجد في ذلك حرجاً ولا أسال منه عالم دين) !! ولقد اوضحنا فساد عقيدة الترابي في حينه
بخصوص حديث قتل الوزغ ــ الضب ــ ، حتى وإن صح، فإذا لم يكن منه ضرر، بل له فائدة كما أوضح الدكتور محمد عبد الله، فلا داعي لقتله ... الكيل..بمكيالين..هو ديدن..الشريف ووصحبه..وهنا..مثال..لفهقه..فكرته..بطوريته:
...... وعن مجيء المسيح الأخير جاءت البشارات النبوية تترى، وهي عميقة الدلالات على مجيئه بالرسالة الثانية من الإسلام- وبشريعتها هي- لا بشريعة الرسالة الأولى.. فعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) رواه البخاري ومسلم والترمزي وابن ماجة وابن أبي شعبة وابن مردويه وغيرهم .... فما..الفائدة..من قتل..الخنزير؟؟ *الحديث..من..موقع..الفكرة..بحلته(الجديدة)..عجل..الله..برفع(كامل) انتاجهم(الفكري)!! *للشريف..مضحكات..مبكيات..هنا..مرة قال البرجم..منو..فوتوا..فرصة عظيمة..بقتل الاستاذ ياهو البرجم..هههههه. *وهنا..ضب..الدكتور..احرجه..مع(شيعته) من بني حلمان..فتناسى(البحر)!! والخنزير..المكتول..حسب..موقع الفكرة!! او..يريدنا..ان..نكون(عُرُج) المقاييس..ومزدوجي المعايير!!
( راجع الرد على هذا الفهم في الرد على د. عبد الوهاب الأفندي في اعداد ماضية من الصحافة ) هههههههههههههه المقالات..دي..ما حا تكون..مبذولة..للعامة...ولا..في..الموقع!! فالمرحلية..الاكليريكية..تقتضي..دسها..وحبسها..عن..العامة..ونشر فقه..الضب..البياكلوا..كلوا..جب!! ... المضحكني..في..كتب..ركبوا..ليها..اللواري..فوق..شمسن..تصر العين..لعرضها على..العامة..واعجزهم..رفعها..بلمسة..من..ماوس!! فهل..اكل(الماوس)..ما (تحجر) ويبس..ونشف..من(كتبهم)!! ..... القادم..بإذن الله..هيئة الصلاة:
اذن الإنسان البيعرف الدين، يعرف أنو، في الحقيقة، في مستويين، وفي شريعتين .. الشريعة العالية، الأصلية، نسميها ((سنة النبي)) والشريعة الفرعية، هي البنسميها ((شريعتنا.)) الشريعة دي، فيها صور، بتحتاج إلى تطوير، وفيها صور ثابتة .. الصور الثابتة – أو كالثابتة، ((في المجتمع البشري الأرضي هنا)) – هي القصاص، والحدود، والعبادة. ما يدخلها من التطوير يسير جدا، لكنو ما بياخد صورها ولا محتوياتها. أنا شايف إذا كان مشيت في الموضوع بتفصيل، المقدمة بتطول، لكن أنا أقول ليكم بايجاز، أنو ما يدخلها من التطوير يسير جدا، لكن محتوياتها علي ما هي عليه. مثلا، العبادة ، محتوياتها زي ما هي، وأوقاتها، وهيئتها
سيدى الحسن أب جلابيه ... مدد مدد ربنا ينفعنا بجاهه . حافظ سلمان لسع متخفى تحت إسمك المستعار !!!
أعوذ بالله من الشرك بالله
أنت ذا ذاته أنت نظراته أنت حضراته أنت من يعلمن
ذاته ذات منو ؟؟ أستغفر الله ونظرات منو ؟؟ استغفر الله
أبوجلابية شنو وابوطاقية شنو البشارك الله في صفاته تعالى الله وتنزه عن شركياتهم أبوجلابية زول عادي زي وزي أي بشر ودالمتعارض زول مغالي وبالغ في المغالاه لمرحلة الشرك وأشرك أبوجلابية مع الله في صفاته في القصيدة الشركية دي نعوذ بالله والقصيدة دفي في بيت بتاع استاذ الرزمن عجب محمود وعجب الجمهوريين
محمود مره سمع انه فيل ابرهه اسمه محمود قام قال للمهاويس انا فيل ابرهه
شيء لله ياحسن قصيدة شركة والشرك أعظم الذنوب وكفر ياهو دا الخايفين منه الجمهوريين عاوزين يشركو ويكفرو وما يقولو ليهم أنت مشركين والبتعقد أنه محمود الانسان الكامل ويقوم مقام الله عز وجل مشرك وكافر وخارج من المله ودا السواهو محمود
سلام أستاذ حافظ ربنا يحفظنا كلنا من شرور أنفسناأنت يا غالى كتبت: (والرسول يستاهل قبرة القبة وحتى أبوبكر وعمر أنا زرت القبة وسلمت علي الرسول صلى الله عليه وسلم).. أنا أيضا ومعايا إبنى ربنا أكرمنا بزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.. تعرف يا شيخ حافظ هسع كلنا ما شوفنا جبريل وهو جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يكلمو بالقرآن عن ربنا سبحانه وتعالى.. فعلاقتنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علاقة إيمان بعد أن جسد لينا قيم " الصادق، الأمين " لذلك صدقناه يعنى ربنا سبحانه وتعالى قال: ( إن الله بالناس لرؤوف رحيم) وقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.) فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جسَّد وعكس لينا القيم " الرؤوف رحيم " وعشان الله غيب شوفنا رحمة الله ورأفتو من خلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك محبة الله سبحانه وتعالى لا تتم فى فراغ إنما من خلال الكمال المرئى فى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.. سلام
وأخص عاطف* الذي يكتب هنا بهذا التحدي ..... التكفيري..ياسر الشريف..عامل..فيها..حريف!! الخنزير..ربكم(محمود) كاتلوا..مالووو؟؟..ما عندو..فايدة؟؟ ههههههههههههههههههههه ......... كتب(اخوكم)..في..التفكير..والتكفير..كمال عباس:
تعرف ماهو حكم الفترة ؟ ماهو حكم أهل. الفترة يا احمدونا وَيَا وهابية ؟ ماحكم من لم تصله رسالة ؟ هههههههههههههههههههه فقتل..الخليلا..لفعله..الجميلا هههههههههههههههههههه انتا..يا..الشريف..كمال..دا..شايت...ووووين؟؟ للقراء..اعزاء(الغباش)..كمال..دا..رمى..الشريف..الحريف..في(حفرة) وأهال عليه..التراب!! ....... *بجاوبك.بمشيئة..الله..وحوله وقوته..على كل ما طرحته!! وحواشيكم..لن تصرفني..عن..المتن!! وقت..جيت..جيب..معاك..خيّك..في..التكفير..كمال..عشان نجاوب السؤال؟؟ *كمال..دا..كذب على..وبهت..الشيخ ابن باز..لا..بل..شال كمال منهجيتوا..التكفيرية..وكفّر..بيها..الشيخ الشعراوي!! وهنا..فضحنا..لكم..صاحب صكوك الغفران..دالي..وعرينا..لكم لباس(الفكرة)..التي..تكذب..على..الناس..عينك..عينك!!
من يدعو إلى الله لا يتخفى ولا يخاف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ما..افتيت..يا شيخ عبد الله...في الآية..من..سورة..البقرة بعد ان افتيتنا..وطلعتا لينا..الرب محمود..وتلاميذه(المتنكرين) هنا..حرامية..حسب..نظريتك!! .... بنديك..فرصة تراجع..فتواك..الجديدة..دي..وتراجعها..حسب..قرآننا!! ..... بعدين..انتا..بتعدل..في..مباني..وتارك..المعاني..لُخْ ساكت..انتا شايف لخ البروف العنصري الجمهوري(الظيب)!!بلخ امام(الحمع) هنا..ولا(يبالي)!! (عدل بواسطة ABDALLAH ABDALLAH on 18-12-2017, 05:15 AM)
بخصوص حديث قتل الوزغ ــ الضب ــــ ، حتى وإن صح، فإذا لم يكن منه ضرر، بل له فائدة كما أوضح الدكتور محمد عبد الله، فلا داعي لقتله
شاهدت حلقة من حلقات سؤال جريء في قناة الحياة كانت مادتها ــ قتل الوزغ ــ كان المتحدث فيها، وهو رشيد حمامي الذي تحول من الإسلام إلى المسيحية، يتندر على المسلمينبسبب أحاديث قتل الوزغ.
يعني نوع الكلام الذي يظهر الدين الإسلامي بهذا المظهر ينفِّر الأذكياء منه. فإذا لم يكن المتحدث عن الإسلام يملك تبريرا يقبله العقل والمنطق والحس السليم فمن الخير له أن يصمت*. ههههههههههههههههههههههه انا..اخو..البحر: وعن مجيء المسيح الأخير جاءت البشارات النبوية تترى، وهي عميقة الدلالات على مجيئه بالرسالة الثانية من الإسلام- وبشريعتها هي- لا بشريعة الرسالة الأولى.. فعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) رواه البخاري ومسلم والترمزي وابن ماجة وابن أبي شعبة وابن مردويه وغيرهم
فإذا لم يكن المتحدث عن الإسلام يملك تبريرا يقبله العقل والمنطق والحس السليم فمن الخير له أن يصمت هههههههههههههههههههههههه ياسر..الظريف..صمت..ليكم..الفكرة وربها(كف)*!! ههههههههههههههههههههههههه *(ألم) شديد..في(وجه) الفكرة!!
اذن الإنسان البيعرف الدين، يعرف أنو، في الحقيقة، في مستويين، وفي شريعتين .. الشريعة العالية، الأصلية، نسميها ((سنة النبي)) والشريعة الفرعية، هي البنسميها ((شريعتنا.)) الشريعة دي، فيها صور، بتحتاج إلى تطوير، وفيها صور ثابتة .. الصور الثابتة – أو كالثابتة، ((في المجتمع البشري الأرضي هنا)) – هي القصاص، والحدود، والعبادة. ما يدخلها من التطوير يسير جدا ، لكنو ما بياخد صورها ولا محتوياتها. أنا شايف إذا كان مشيت في الموضوع بتفصيل، المقدمة بتطول، لكن أنا أقول ليكم بايجاز، أنو ما يدخلها من التطوير يسير جدا، لكن محتوياتها علي ما هي عليه. مثلا، العبادة ، محتوياتها زي ما هي، وأوقاتها، وهيئتها ..... السؤال..هل..الصلاة..من..العبادات؟؟ وهل..هيئتها..كما..شرح(الرب) محمود..ثابتة؟؟ وهل(خالف) ربكم..محمود..ما قاله هنا؟؟
* نعم الصلاة من العبادات . * وعندها هيئتها واوقاتها المعروفة ، زي ما قال الأستاذ . * سؤالك ، هل خالف الأستاذ كلامه هنا ؟! الإجابة : لم يخالف كلامه . * لو تلاحظ هنا الأستاذ بتكلم عن العبادة في الشريعة الجماعية ـ شريعة عامة الناس . * والأستاذ صاحب شريعة فردية و عبادة فردية ، ما بشاركو فيها مخلوق ـ يعني ارتفع من صور العبادة الجماعية و دخل في العبادة الفردية صلاته و عبادته صورتها و هيئتها يعرفها هو .. ولا شأن لنا بها . * كل ال بهمنا من عبادتو دي ، ليس كوننا نراه يصلي أو لا ، ليس هذا هو المربط ، وإنما الذي يهمنا في عبادته هو معاملته معنا في الحياة اليومية .. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم " الدين المعاملة " !! * لكن هذا لايعني أنه لا يحاكم بحدود الشريعة الإسلامية ، مثلاً إذا تورط في أي مخالفة يقام عليه الحد ، في السرقة أو شرب الخمر أو القصاص أو غير ذلك ، ولا يعصمه من العقاب كونه صاحب شريعة فردية ـ إذا تورط في أي حد من هذه الحدود . * كل ما هناك أن صاحب الشريعة الفردية ، خرج من منطقة القوانين و دخل في منطقة الأخلاق ، سواءا في قوانين أو مافي ، في حكومة أو مافي ـ هو موكَّل بأخلاقه ـ في معاملة الأحياء والأشياء ، يحاسبه ضميره الذي يراقبه " من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور " . * هذا ما كان عليه الأستاذ . * كما قلت لك ، هذا لا يمنع إقامة حدود الشريعة الإسلامية عليه ، إذا تورط في أي حد من حدودها ، سرقة ، قذف ، شرب خمر ، وغيرها .. * انشاالله يكون الكلام دا واضح ليك . * انت لو بتسأل و تخلي الإستهتار والضحك ال ماليهو داعي ممكن تفهم .
أها بتدعو لى منو يا حبيبنا صاحب الإسم المستعار وساكينا بتعابير ومصطلحات الوهابيه التكفيريه !!!!!!
Quote: إنت ليه ما داير تَعَرِّف القراء بنفسك ؟
أنا حر خصوصياتي وما داير اوريها زول مالك أنت
لا يا حبيبنا الغالى تصف الناس بالشرك وتسئ وتسئ إليهم وإلى معتقدهم الدينى أياً كان هذا المعتقد عبر منبر عام وتحت أى إسم ليس من الخصوصيات فى شئ . ما تنسى أنك بتكتب فى بورد صادر من أميركا وبموجب القوانين الأمريكيه وما كتبته عنى شخصى وما تكتبه عن الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه فى هذا البوست بالذات بيعتبر نوع من الكراهيه والكراهيه بسبب الدين أو الجهويه جريمه يحاسب عليها القانون فى أميركا. إثارتك للكراهيه عبر سودانيزأونلان تحت إسم مستعار لا تظن بأنك فى مأمن من المساءله القانونيه .
وهنا كلام أوضح : " قُلْ يَا عِبِادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيِعَاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيِم " الزُّمَر ( ٥٣ ) * الآية دي ما وراها أيي ذنب أو معصية ، لا تُغفر . * ركِّز في كلمة " جميعاً " دي ، وخُت تحتها خطين . * بمقتضى الآية دي ، الله يغفر كل شي ، لا يتعاظمه شرك أو كفر أو إلحاد ، كل شي ربنا يغفره ، صغيرة أو كبيرة ، وهو الغفور الرحيم * فهل أنتم تقسمون رحمة الله على العباد ؟!
الأخ عبدالله ، التحية لك * عاطف دا تاعب نفسه تعب شديد * البوست كلو ، ماليهو كتابة ، يمين و شمال لا ضابط ولا رابط ، شي ضحك و شي استهتار وشي كلام خارم بارم . * دا حكايتو عجيبة جدا !! * لكن الأعجب والغريب في الأمر ، انو رغم الجملة ال كتبها دي ، انو محتار في أعداء الفكر الجمهوري وانشغالهم به حد الهوس ، أكتر من الجمهوريين أنفسهم . * الغريب هو ما شايف نفسو واحد من المهاويس ال قالهم ديل ـ رغم الهوس الكاتبو في البوست دا كلو ـ ما شايف نفسو مهووس بالفكر الجمهوري !! * يضحك و يستهتر و يستهبل !! * دا مُش حكايتو عجيبة ؟!
أها بتدعو لى منو يا حبيبنا صاحب الإسم المستعار وساكينا بتعابير ومصطلحات الوهابيه التكفيريه !!!!!!
راجل كبير وكمان كضاب وين أنا سكيتك وكفرتك أنا قلت عليك إنك زول جاهل وبالفغل انت زول جاهل فما تكضب
لا يا حبيبنا الغالى تصف الناس بالشرك وتسئ وتسئ إليهم وإلى معتقدهم الدينى أياً كان هذا المعتقد عبر منبر عام وتحت أى إسم ليس من الخصوصيات فى شئ .
أنا ما بسيئ لي معتقد زول الفكر الجمهوري فكر ضال وأي زول عارف الكلام دا وانت زاتك عارفه لانك لو ما عارفه ضال كنت بقيت جمهوري ههههه هسه انت ما جمهوري لي شنو ؟
بعدين انت شايفني بسيئ للفكرة الضال الجمهوري وما شايف إساءات الجمهوريين لي عقيدتنا الأسلامية يعني ما شايف ياسر الشريف بسوي في شنو ؟ بالجد إنت إنسان جاهل يا عبدالله
ما تنسى أنك بتكتب فى بورد صادر من أميركا وبموجب القوانين الأمريكيه وما كتبته عنى شخصى
أول حاجة طظ فيك يا عبدالله ثم تاني طظ فيك ثم ثالثا طظ فيك وفي امريكا وطظ في اوباما ومليار طظ في ترامب أنتو دايرين تخوفونا هههه القوانين الامريكية دي بخوفوكم بيها عشان يستعبدوكم بيها أنتو عبيد ، انا زول حر بقول الدايروا مكان ما داير هي القوانين الامريكية تسمح لي ناس تتكلم في أي حاجة وتمنع ناس من الكلام في حاجة محددة ظط فيك وطظ في امريكا وطظ في القوانين الامريكية بتاعت ...... حقيقي أنت زول جاهل ومريض وعبد يا عبدالله
وما تكتبه عن الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه فى هذا البوست بالذات بيعتبر نوع من الكراهيه والكراهيه بسبب الدين أو الجهويه جريمه يحاسب عليها القانون فى أميركا.
ياخ أنا بكره محمود وتلاميذة هل أنا في أمريكا عشان زول يحاسبني أنت قايل الدنيا دي كلها امريكا بعدين اذا الموقع امريكي سموهو امريكا اونلاين شوفو كان نجيكم ماالكراهية ضد الدين وخصوصا المسلمين ماليه العالم مالكم ما ببتكلمو اهو ديل الروهينغا بتبادو ويقتل الاطفال امريكتكم قاعدة تسوي شنو ظط فيك رابع وفي امريكا الله شوفو الراجل الجاهل دا عاوز يخوفني بي أكتر حاجة بحتقرها امريكا
إثارتك للكراهيه عبر سودانيزأونلان تحت إسم مستعار لا تظن بأنك فى مأمن من المساءله القانونيه .
كدي اسال نفسك ليه تدو حريه التعبير للجمهوريين وما تدونا ليها ولمن نتكلم تهددونا بالقانون
بعدين انا في السودان كدي امشي للأمريكان وبلغ عني ، يعني حا يسوو لي شنو ؟ حسب ما عرفت انك قانوني البحصل لي شنو حا يجو يقبضوني من السودان ويودوني امريكا يحاكموني ولا شنو
واحد أسمه عثمان محمد صالح ما عارف قاعد في هولندا ولا وين ما عارف أساء في المنبر العام لسودانيز اونلاين للرسول صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة عبدالله عبدالله الجاهل ما قال كلمة ولا واحد جمهوري قال بغم لمن أتكلم وانتقد الجمهوريين يهددوني بالقوانين الامريكية
* لكن الأعجب والغريب في الأمر ، انو رغم الجملة ال كتبها دي ، انو محتار في أعداء الفكر الجمهوري وانشغالهم به حد الهوس ، أكتر من الجمهوريين أنفسهم . ههههههههههههههههه بعد(طبلهم) لبوستهم..الاول...قالوا..نعدِّل في التكتيك..جا واحد باسم عاطف المجنون..كتب : محتار في أعداء الفكر الجمهوري وانشغالهم به حد الهوس ، أكتر من الجمهوريين أنفسهم هههههههههههههههه انسحب..وجا..بعدوا..الصوفي (المُعذب) عبد الله..وشال..معاهوا..الطار..وما ..ذنب..جلد الطار مع الاخوان(الشُتريون)!! ..... للفكرة..اصحاب..واحباب..شُتُر..بحرجوا..الفكرة ..وبدخلوها..في..مواقف شينة خلاااس!! اخونا الصوفي دا..احرج..الفكرة..القايمة..على فقه السترة والاندساس والاحتباس(الحراري) لمن(لمبة) صالونهم طرشقت..وبقوا..عايشين..في ضلام دامس!! .... تخويفكم بي..امريكا..جاب..حقوا..مع..العضوية هنا..شايف في اعضاء..زادوا..قوة ومنعة..رغم تهديدكم لهم..لعقد من الزمان!! هههههههههه التخويف..بما..دون..الله..ينفع..مع..عُباد البشر والشيطان..لا..عباد الرحمن!! ..... نرجع لهيئة..الصلاة: هل يولد ..الأصيل..اصيلاً؟؟ هههههههههههههههههههه
فعلى الرغم من تغطيته لنواياه تلك بعبارات من شاكلة: أحذِّر، استفزاز المسلمين، وإن أمريكا على موعد رباني مع عذاب أليم، إلى آخر العبارات الإرهابية المحرِّضة ههههههههههههههههههه الشريف..ياسر..دسا..كروووهوا..وعايز..يجرم..الطيب مصطفى!! هههههههههههههههههه تداخل..الشريف..ياسر..بدون(خجل) مع صاحب..البوست..وتناسى(تكفير) وتهديد..ربهم محمود..للمسلمين: للذكرى..والتأريخ:
(نحن في ناس طلعوا من مجتمعنا!! في جمهوريين طلعوا، ولا يزالوا يطلعوا!! وراح يطلعوا!! دا عيبنا ونقصنا نحن فيهو.. نحن القياديين، أننا ما استطعنا أن نظهر أنو الأمر دا دين، وهو (الدين) ومافي دين غيرو!! وأنو البيخرج منو بجيهو راجع، ولو مات على غيرو مات على سوء الخاتمة!! وبجي في برزخو بيعذب، وفي النار بيعذب))
.. الشريف (الظريف):
((قول الأستاذ هذا نص خاص من قول كثيركان موجَّها إلى الجمهوريين في واحدة من جلساتهم.. ولا أرى أي حكمة من نشره للعامة إلا من باب التاريخ)) هههههههههههههههههههه مخربنق..لينباع!! دي..يترجموها..كيف..يا..عبدالله(المعذب)!! هههههههههههههههههههه نذكر..بتخويف(الصوفي) :
والكراهيه بسبب الدين أو الجهويه جريمه يحاسب عليها القانون فى أميركا.
ولقد روي إن عليا قد أقر لاحقا، خلافة أبي بكر علي أساس إمامته في الصلاة، فقال: (لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس، وأنا حاضر غير غائب، صحيح غير مريض، ولو شاء أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه الله ورسوله لديننا) – النووي من موقع(الفكرة)!!!!!!!!!! .... : قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث " أبي وأباك في النار " بقوله " باب : بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ، ولا تناله شفاعته ، ولا تنفعه قرابة المقربين " . وقال في شرحه " وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار ، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ؛ فإن الدعوة كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم " انتهى .
وقال رحمه الله عند شرحه لحديث " استأذنت ربي أن أستنغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي " .
قال " فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة ؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى ، وقد قال الله تعالى ( وصاحبهما في الدنيا معلروفا ) ، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار ، قال القاضي عياض رحمه الله : سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعضة والذكرى بمشاهدة قبرها ؛ ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث : فزوروا القبور ؛ فإنها تذكركم باتلآخرة " انتهى .
وقال أيضاً رحمه الله " قوله : فبكى وأبكى من حوله ، قال القاضي : بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به " ....... النووي...يحتاجه..الشريف(الحريف)..وتحتاجه..الفكرة..فيكون..حاضراً امامهم. للرد على الشيعة..وعندما..يفقدون..المنطق..والعقل يذهبون لائمة معاصرين..سموهم..وهابية..ينسبون لهم: معقول؟؟ علماء الوهابية يقولون أن أبا النبي وأمه في النار لأنهما ماتا على الكفر !!! ...... النووي...يحتاجه..الشريف(الحريف)..وتحتاجه..الفكرة..فيكون..حاضراً امامهم. للرد على الشيعة..وعندما..يفقدون..المنطق..والعقل.. يذهبون لائمة معاصرين..سموهم..وهابية..ينسبون لهم: معقول؟؟ علماء الوهابية يقولون أن أبا النبي وأمه في النار لأنهما ماتا على الكفر !!! وهذا..هو..عين..المنهج..الذي وصفه ربنا: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) فما..الذي..جعل..النووي..قاضياً على..الشيعة..ومخلوعاً..من القضاء..امام قضية كفر ام واب النبي عليه الصلاة والسلام؟؟ ..... انها..ببساطة..السبهللية..وحب..الانتصار..والتشفي..فياسر..بوسته..هذا..غرضه..واضح..وفاضح!! ولكن..كلما..حاول..الخروج..من..مستنقع اضطراب الفكرة..سيزداد..تلككاً..وسنزيدكم..متعة..وضحكاً!!
Quote: أول حاجة طظ فيك يا عبدالله ثم تاني طظ فيك ثم ثالثا طظ فيك وفي امريكا وطظ في اوباما ومليار طظ في ترامب أنتو دايرين تخوفونا هههه القوانين الامريكية دي بخوفوكم بيها عشان يستعبدوكم بيها أنتو عبيد ، انا زول حر بقول الدايروا مكان ما داير هي القوانين الامريكية تسمح لي ناس تتكلم في أي حاجة وتمنع ناس من الكلام في حاجة محددة ظط فيك وطظ في امريكا وطظ في القوانين الامريكية بتاعت ...... حقيقي أنت زول جاهل ومريض وعبد يا عبدالله]
يا زول قول يا لطيف أستغفر الله العلى العظيم وأتوب إليه واضح كلامى الوجهت إليك يا صاحب الإسم المستعار أصابك فى مقتل فجعلك تهذى كمن أصابه مسٌّ من الجن . بعد تصل لنهاية المعركه بسلاح تظيظك والذى تتحدانا و تتحدى به القوانين الأمريكيه عليك أن تتذكر , أسامه بن لادن وأبا مصعب الزرقاوى والعلقى ,, أترك هذه العنتريات الما قتلت ذبابه .
واضح كلامى الوجهت إليك يا صاحب الإسم المستعار أصابك فى مقتل فجعلك تهذى كمن أصابه مسٌّ من الجن .
هسه عليكم الله البهذي منو
دبل عبدالله الجاهل
بعد تصل لنهاية المعركه بسلاح تظيظك والذى تتحدانا و تتحدى به القوانين الأمريكيه عليك أن تتذكر , أسامه بن لادن وأبا مصعب الزرقاوى والعلقى ,, أترك هذه العنتريات الما قتلت ذبابه .
يعني هسع أنا خالفت القوانين الأمريكية لمن أنتقدت الجمهوريين وحا يحركو المارينز والكوماندوز ويطيرو الدرون عشان يكتلوني زي الزرقاوي وبن لادن ههههه ولا حا يرسلو لي الاف بي اي يودوني غنتنامو
يازول نميري لحس محمود محمد طه زي الحلاوة وكان قاعد في مصر ورجع السودان بعد قدام بيته في ود نوباوي ما أتجرا الجمهوريين يفلقوه بي حجر او يجو جنبه خليك من الامريكان وياهم ديل ناس المهلاوي والمكاشفي قاعدين
انت مسكين مخلوع بي أمريكا قايلها كل الدنيا يازول اتخارج
ليس هذا فحسب بل فتحت لهم وسايل الإعلام من صحف وقنوات فضائية ينشرون من خلالها جهلهم وهوسهم في الوقت الذي ضيقت فيه الخناق على الأحرار والمفكرين وضايقتهم في معايشهم بتعطيل الصحف التي تنشر لهم ههههههههههه دالي..قايل..روحوا..في..ركن نقاش..حضوره..بشاشا..والشريف..والمستنير..وود(بشير)!! ههههههههههه *مقال..دالي..السابق لهذا..مطبول..معليش..معطل..بفعل الهوس الديني..والاخوان!! *صالون..دالي..الخاص..بالفكرة..مطبول ومعطل ومقفول..بفعل..ممارسات..اخوة لدالي..في..الفكرة..التي ليست بفكرة..ولا..بنحت..بشر!! ههههههههههه
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