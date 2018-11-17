الجالية السودانية بلندن تقيم ندوة قانونية وثقافية

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17-11-2018, 00:27 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 161

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الجالية السودانية بلندن تقيم ندوة قانونية وثقافية

    00:27 AM November, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
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    يستضيف النادي الاجتماعي للجالية السودانية بلندن في يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018م، من الساعة 7 إلى 10 مساءً محاضرة قانونية وأخرى ثقافية
    الجزء الأول محاضرة عن نظام وقانون الإسكان الجديد، يقدمها
    الأستاذ القانوني أبوبكر آدم اختصاصي في شؤون الإسكان ببلدية هرنقي
    الجزء الثاني: عرض لفيلم ثقافي صحي ونقاش من منظمة فور ورد عن
    FGM
    والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية.
    العنوان: ملتقى توتي
    354j 356 Edgware Road< London, W2 1BG
    ويهدف النادي إلى الآتي:
    التواصل الاجتماعي
    التسامر
    تبادل الخبرات والمعرفة وتواصل الأجيال
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


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