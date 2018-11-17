الجالية السودانية بلندن تقيم ندوة قانونية وثقافية

يستضيف النادي الاجتماعي للجالية السودانية بلندن في يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018م، من الساعة 7 إلى 10 مساءً محاضرة قانونية وأخرى ثقافية الجزء الأول محاضرة عن نظام وقانون الإسكان الجديد، يقدمها الأستاذ القانوني أبوبكر آدم اختصاصي في شؤون الإسكان ببلدية هرنقي الجزء الثاني: عرض لفيلم ثقافي صحي ونقاش من منظمة فور ورد عن FGM والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية. العنوان: ملتقى توتي 354j 356 Edgware Road< London, W2 1BG ويهدف النادي إلى الآتي: التواصل الاجتماعي التسامر تبادل الخبرات والمعرفة وتواصل الأجيال
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