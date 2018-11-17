الجالية السودانية بلندن تقيم ندوة قانونية وثقافية



00:27 AM November, 16 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يستضيف النادي الاجتماعي للجالية السودانية بلندن في يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018م، من الساعة 7 إلى 10 مساءً محاضرة قانونية وأخرى ثقافية

الجزء الأول محاضرة عن نظام وقانون الإسكان الجديد، يقدمها

الأستاذ القانوني أبوبكر آدم اختصاصي في شؤون الإسكان ببلدية هرنقي

الجزء الثاني: عرض لفيلم ثقافي صحي ونقاش من منظمة فور ورد عن

FGM

والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية.

العنوان: ملتقى توتي

354j 356 Edgware Road < London, W2 1BG

ويهدف النادي إلى الآتي:

التواصل الاجتماعي

التسامر

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