هجمة فيسبوكية شرسة على شروق القضارف



06:21 PM November, 10 2018 سودانيز اون لاين

منتدى شروق الثقافي-

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تم تعطيل حساب (شروق الثقافي) في فيسبوك يوم الخميس الأول من أمس 8 نوفمبر بعد انتحال شخصية شروق الاعتبارية الفيسبوكية بواسطة شخص ما ، تم التعطيل بواسطة إدارة الفيس نتاج لبلاغات موازية لانتحال الشخصية .



وتم وبنفس الطريقة تعطيل 5 حسابات أخرى كلها لأعضاء في منتدى شروق الثقافي بالقضارف ، تم تعطيل حساب جعفر خضر 21 أكتوبر ، وحساب محمد الفاتح ودو 22/أكتوبر ، نور الدائم خضر 7/نوفمبر ، رمزي يحي 8/نوفمبر ، شروق الثقافي 8/نوفمبر ، خالد عبد الله 9/نوفمبر .



اعتقد شخصيا أن هذه الهجمة يقف وراءها جهاز الأمن والمخابرات بالقضارف



