هجمة فيسبوكية شرسة على شروق القضارف

تم تعطيل حساب (شروق الثقافي) في فيسبوك يوم الخميس الأول من أمس 8 نوفمبر بعد انتحال شخصية شروق الاعتبارية الفيسبوكية بواسطة شخص ما ، تم التعطيل بواسطة إدارة الفيس نتاج لبلاغات موازية لانتحال الشخصية .
وتم وبنفس الطريقة تعطيل 5 حسابات أخرى كلها لأعضاء في منتدى شروق الثقافي بالقضارف ، تم تعطيل حساب جعفر خضر 21 أكتوبر ، وحساب محمد الفاتح ودو 22/أكتوبر ، نور الدائم خضر 7/نوفمبر ، رمزي يحي 8/نوفمبر ، شروق الثقافي 8/نوفمبر ، خالد عبد الله 9/نوفمبر .
اعتقد شخصيا أن هذه الهجمة يقف وراءها جهاز الأمن والمخابرات بالقضارف
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