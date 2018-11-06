سلفاكير ميارديت يعلن عن إستضافته لمفاوضات تجمع بين طرفي النزاع السودانية في جوبا خلال الأسابيع المق

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06-11-2018, 02:56 PM

عبير سويكت
<aعبير سويكت
تاريخ التسجيل: 07-08-2016
مجموع المشاركات: 265

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سلفاكير ميارديت يعلن عن إستضافته لمفاوضات تجمع بين طرفي النزاع السودانية في جوبا خلال الأسابيع المق

    02:56 PM November, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    عبير سويكت-France
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    أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية السيد توت قاتلواك منيامي نيابة عن رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين الموافق 5/11/2018 في القصر الرئاسي بجوبا عن إستعداد فخامة الرئيس لإستضافة المفاوضات التي سوف تجمع بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة المتمثلة فى الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال و الحركات المعارضة الدارفورية، و كان ذلك بحضور السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أتينج ويك و آخرين.

    و الجدير بالذكر أن الحوار سيبدأ في جوبا خلال الأسابيع المقبلة.

    و في ذات السياق أردف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية قائلاً : أن إتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الحكومة و أطراف المعارضة في جنوب السودان ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الدولتين، الأمر الذي جعل حكومة جنوب السودان تبذل مساعي للمساهمة في إحلال السلام في السودان و تكون وسيط بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة حرصاً منها على ضمان السلام الدائم في كلا الدولتين الشقيقتين من أجل مصلحة الشعبين .

    عبير المجمر (سويكت)

    5/11/2018
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07-11-2018, 09:53 AM

معتز القريش
<aمعتز القريش
تاريخ التسجيل: 07-07-2006
مجموع المشاركات: 11307

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Re: سلفاكير ميارديت يعلن عن إستضافته لمفاوضا� (Re: عبير سويكت)

    السلام عليكم
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