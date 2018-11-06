سلفاكير ميارديت يعلن عن إستضافته لمفاوضات تجمع بين طرفي النزاع السودانية في جوبا خلال الأسابيع المق

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية السيد توت قاتلواك منيامي نيابة عن رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين الموافق 5/11/2018 في القصر الرئاسي بجوبا عن إستعداد فخامة الرئيس لإستضافة المفاوضات التي سوف تجمع بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة المتمثلة فى الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال و الحركات المعارضة الدارفورية، و كان ذلك بحضور السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية أتينج ويك و آخرين.
و الجدير بالذكر أن الحوار سيبدأ في جوبا خلال الأسابيع المقبلة.
و في ذات السياق أردف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية قائلاً : أن إتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الحكومة و أطراف المعارضة في جنوب السودان ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الدولتين، الأمر الذي جعل حكومة جنوب السودان تبذل مساعي للمساهمة في إحلال السلام في السودان و تكون وسيط بين الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة حرصاً منها على ضمان السلام الدائم في كلا الدولتين الشقيقتين من أجل مصلحة الشعبين .
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