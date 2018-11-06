القوى السودانية للتغير أمانة جامعة بحري بيان مهم الى جماهير الحركة الطلابية الأوفياء

02:54 PM November, 06 2018 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم

العدل -المساواة-الحرية-الديمقراطية



لعبت الجامعات على مر العصور بأدوار مهمة في تكوين وبناء شخصية الطالب وصغل مهاراتة حتى يصبح خريجا" واعيا" بواجباتة الوطنية قادرا" على تحمل المسؤولية،ولكن إدارة جامعة بحري كان لها رأي اخر، عندما اصدرت قرارها التعسفي اللامسؤول بإفراغ الجامعة من دورها العظيم ومحاولة تقديم طالب ذى بنية فكرية وسياسية هشة فاقدا" للثقة بنفسة كهدف يسعى اليه نظام المؤتمر الوطني وبكل أسف تعاونه ادارة الجامعة والتي هي من ازرعها المتينة التي تنتهك حقوق الطلاب بدلا" من لعب دور الاب المنصف الذي يصونها

،الطلاب الاوفياء قديما كان يقال أن الجامعة مصنع القادة الا أنها أصبحت وعاء لاإنتاج أجيال فاشلة وغير قادرة على الحصول على وظيفة ناهيك من إحداث التغير المبتغى .

جماهير الحركة الطلابية الاوفياء

صنع مستقبلكم بأيديكم وسواعدكم وهذا لايتأتي بألاحلام وإنما بالتعبير عن ارائكم بكل جرائة وعدم ترك مجموعة من الاسخاص فاقدي الوعي والضمير يفسدون حياتكم لذلك تمد اليكم القوى السودانية للتغير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودانية التي جائت من رحم معاناة الشعب السوداني أياديها لكسر هذا الجمود الذي اصاب الجامعة منذ اربعة أعوام والإنطلاق معا" نحو فضاء الحرية والتميز ورفض سياسة تكميم الافواه من اجل جيل واعي مستنير خدمة للوطن وشعبة، كما نعلن تضامننا وتعاوننا مع كل قضايا الطلاب ضد أشباح المؤتمر الوطني (حطين)ورفضنا التام لإحتكار العمل الفكري والنشاط الطلابي عموما" أو مصادرتة.

شرفاء الطلاب الاماجد الطالب يتخرج من الجامعة ليس بشهادة أكاديميةبل وايضا" بشهادات اخرى من جغرافيا وتاريخ وسياسة وفلسفة وفن المناظرة وغيرها من العلوم والمعارف لتحقيق الغاية المعرفية وتجسيدها في واقع الحياة المعاشاة ،كلها تؤهلة لأن يكون عنصرا" نشطا" وفاعلا" في مجتمعة بعد تخرجه لذلك دعونا نعبر عن أنفسنا ولو لمرة واحدة .

وليعلم الجميع أن تغيب النشاط هو تغيب لاقوى وأذكى مافينا من طاقة



في الثلاثاء، ٦ نوفمبر، ٢٠١٨ ٤:٠٣ م Hassan Fadol كتب:

باش مهندس مساء الخيرات

معليش ارسل لي الملف ده مرة اخرى على وورد او على شكل صورة

الملف لم يفتح حاولت احول من pdf الى وورد بفتح بس ناقص فقرات فارسل لي مرة اخرى

على شكل وورد او صورة

تحياتي

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