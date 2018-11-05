التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين ينعي للشعب السوداني رحيل الدبلوماسي المناضل ابوبكر

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التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين ينعي للشعب السوداني رحيل الدبلوماسي المناضل ابوبكر

    03:00 PM November, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )

    ينعي التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين للشعب السوداني رحيل الدبلوماسي ابوبكر صالح محمد نور الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض .
    لقد كان ابوبكر مثالا للدبلوماسي الذي آمن بقضايا شعبه وظل وفيا لها حتى رحيله الحزين بعيدا عن الوطن الذي احبه . لقد كان الراحل النبيل من آوائل ضحايا الهجمة الشرسة التي شنها نظام الحركة الاسلامية ضد وزارة الخارجية السودانية في أيامه الاولى . لقد كان من أوائل ضحايا التمكين الذي مكن الفساد السياسي والمالي والاداري في وزارة ضلت الخط الاول للدفاع عن مصالح شعبنا . لقد كان صالح من اوائل الدبلوماسيين الذين قاوموا تغول الاسلاميين على وزارة الخارجية وناضل بشجاعة منقطعة النظير ضد الفساد بكافة اشكاله ، فاستهدفته اجهزة النظام ومنسوبيها حتى صرعته اخيرا . لقد ظل الشهيد يردد أمامهم بلا وجل عبارته المشهورة " أينما كنّا سندافع عن سياسة خارجية تحمي مصالح هذا البلد الطيب " .
    يا جماهير شعبنا


    لقد التزم صالح بقضايا شعبه مساهما بلا ضجيج في كل مجهود يرمي لمقاومة هذا النظام القميء اللئيم المعادي لشعبنا . لقد دعم صالح من منفاه الإجباري كافة أشكال المقاومة التي انتظم فيها زملائه الدبلوماسيين وغيرهم من القوى .
    وداعا ابوبكر
    سنذكر كلماتك المحفورة في جدار الصمت
    سنذكر ابتسامتك الوادعة
    وداعا ابوبكر
    وداعا أيها المناضل النبيل
    لقد رحل صالح في غربته الحزينة تلك ينتظر فجر الخلاص
    ولا نامت اعين الجبناء
    التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين
    الخرطوم
    الاثنين الموافق 2018/11/5
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