رئيسة تحرير الميدان السابقة مديحة عبدالله :(ميثاق شرف ) ام رقابة قبلية بالوكالة



11:20 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وصفت رئيسة تحرير الميدان السابقة مديحة عبدالله التوقيه على ميثاق الشرف الحكومي بالسابقة ودللت على ذلك بقيام الاجهزة الحكومية والامنية باعداد للصحافة ويبصم عليه بعض رؤساء التحرير واعتبرت الخطوة رقابة قبلية بالوكالة سيقوم بها رؤساء التحرير هؤلاء اما الرقابة البعدية سيتولى شأنها جهاز الامن ..وكل ذلك سيتم فى ظل قوانين مقيدة لحرية التعبير وتوقعت مواجهة الصحافة بالمزيد من القيود..نتيجة الرقابة داخل المؤسسات الصحفية بفعل ما اطلق عليه ميثاق الشرف الصحفى.