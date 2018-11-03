نظامي يقتل امرأة ويصيب 6 آخرين بسوق الفاو بولاية القضارف

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03-11-2018, 10:19 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
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نظامي يقتل امرأة ويصيب 6 آخرين بسوق الفاو بولاية القضارف

    11:19 PM November, 03 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الفاو: الصيحة

    أنهى نظامي حياة سيدة "بائعة شاي" تُدعى "سعدية" بطلق ناري وأصاب "6" آخرين إثر إطلاقه النار عليهم عشوائياً بسوق الفاو بولاية القضارف.

    وأوضح مدير شرطة ولاية القضارف اللواء عادل جمال لـ "الصيحة" أمس، أن الجاني لديه مشكلة شخصية مع السيدة "بائعة الشاي"، وقال إن الجاني وصل من الخرطوم في ذات يوم الحادثة يحمل إذناً من الجهة النظامية التي يتبع لها، وأشار إلى أنه اطلق ذخيرة عشوائية بعد خلاف مع "بائعة الشاي"، وأرداها قتيلة في الحال، وأصاب "6" آخرين كانوا موجودين بالمكان، قال إن أحدهم حالته خطرة، مؤكداً نقل جميع المصابين إلى مستشفي ود مدني بولاية الجزيرة.

    وأكد مدير شرطة الولاية القبض على الجاني وفتح بلاغ ضده تحت إشراف شرطة محلية الفاو.
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