شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر):الميثاق عمل حكومي خالص فصل لتقييد الصحافة

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03-11-2018, 09:22 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر):الميثاق عمل حكومي خالص فصل لتقييد الصحافة

    10:22 PM November, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    وصفت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ميثاق الشرف بأنه قرار بإذعان الصحافة وتركيعها تحت القرارات الحكومية ، وأكد فيصل الباقر المنسق العام لراديو دبنقا رفض الشبكة للميثاق جملة وتفصيلاً ، ووصفه بأنه عمل حكومي خالص .واعرب عن استغرابه لتوقيع جهاز الأمن وعدد من الجهات الحكومية على الميثاق ، مشدداً أن ما جرى توقيعه ليس ميثاق شرف صحفي ، بل قيود جديدة على الصحافة، وقال إن مواثيق الشرف الصحفي يتم اعدادها وتنقيحها ومراجعتها والتوقيع عليها بواسطة الصحافيين دون تدخل جهات أخرى. واعتبر الميثاق محاولة لقمع الصحافة حتى لا تشارك في مناهضة الأزمة الاقتصادية الماثلة. ودعا الصحفيين لرص الصفوف لمناهضة الميثاق أمام القضاء المحلي ، ثم الانتقال إلى الآليات الإقليمية والدولية في حال عدم انصاف القضاء للصحافة .
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