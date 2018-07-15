رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم تستنكر تنسيق الشرطة الجامعية مع طلاب الحركة الاسلامية



00:53 AM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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نبهت رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم لتعرضها للاستهداف والتربص من الاجهزة الامنية وطلاب الحركة الاسلامية ، واكدت الرابطه على وجود تنسيق وصفته بالعالي بين الشرطة الجامعية وطلاب الحركة الاسلامية واستدلت على ذلك بالسماح لهم بادخال السيخ والسواطير الى حرم الجامعة.

وكشفت الرابطه في بيان عن اعتقال عدد من عضويتها من داخل الحرم الجامعي وهو عضو الرابطة الطالب النور عبدالله ابكر داخل الحرم الجامعي وامام اعين الشرطة الجامعية عقب تهديده بالسلاح واقتياده الي جهه مجهولة وتعذيبه واستجوابه ، و الطالب عادل بشير طالب بكلية العلوم و تعرض للاعتقال والضرب وترويعة وكذلك الطالب نوح عبدالله الفاضل طالب كلية العلوم ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم و ذلك بواسطة طلاب الحركة الاسلامية وتعرض نوح لكسر في الاسنان.