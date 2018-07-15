المعدنون بالعبيدية يطالبون بإنهاء أزمة الجازولين

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15-07-2018, 00:52 AM

صحيفة اليوم التالي
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المعدنون بالعبيدية يطالبون بإنهاء أزمة الجازولين

    00:52 AM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    hahaالعبيدية – الخرطوم
    طالب مصطفى عوض مصطفى رئيس شعبة الطواحين بسوق العبيدية بولاية نهر النيل السلطات المختصة بتوفير الجازولين وإدخال خدمات الكهرباء والمياه للسوق، وزيادة كميات الزئبق المخصصة للسوق من قبل شركة سودامين.
    ونوه في تصريح لـ(سونا) إلى أهمية إقامة بورصة للذهب وفقاً للأسعار العالمية وفتح مكتب لمعايرة الذهب داخل السوق، وتوفير السيولة لنوافذ بنك السودان بالأسواق منعاً لتهريب الذهب، مشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات تسجيل المعدنين، وإصدار التشريعات المنظمة لقطاع التعدين التقليدي منعاً للتقاطعات.
    وأكد أن التعدين سيكون المخرج الأول لاقتصاد البلاد، مؤكداً تطلعهم لرفع مستوى الأداء تلبية لرغبة الدولة في زيادة الإنتاج والإنتاجية حيث تنتج أسواق التعدين التقليدي 88 % من الإنتاج الكلي للذهب بالبلاد.
    وطالب مصطفى وزارة المعادن بإصدار قرارات لترفيع التعدين التقليدي ليصبح كيانا يضم كافة المستثمرين فيه، مبديا تخوفهم من تغول مربعات الامتياز على مواقعهم، مطالبا بقانون يحمي المعدن التقليدي ويجعل منه كيانا له حقوق وعليه واجبات، مؤكدا جاهزية قطاع التعدين التقليدي للنهوض بالمشاريع الصغيرة وتحويلها إلى مواقع إنتاج منظم.
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