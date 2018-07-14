تأجيل محاكمة الشيخ مطر والنيابة تسحب البلاغ من محكمة الخرطوم شمال



11:51 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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سحبت نيابة امن الدولة بلاغ الشيخ مطر يونس وادم هارون من محكمة الخرطوم شمال ما ادى لتأجيل اولي جلسات المحاكمة المقرر لها الخميس الى وقت يحدد لاحقا.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن الشيخ مطر وادم هرون المحامي صالح محمود، ان النيابة سحبت الملف من المحكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية و اعادته الي المتحري لاستكمال التحريات الامر الذي اوقف سير اجراء النظر في البلاغ من قبل المحكمة.

وقال ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة بشطب الاجراءات في مواجهة المتهمين لعدم كفاية الادلة . وأضاف الهيئة تقدمت احتياطيا بطلب اسراع في استكمال اجراءات التحري و اعادة الملف للمحكمة مراعاة لمكوث المتهمين فترة طويلة قيد الاحتجاز.

ومن جانبها طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السودانية بإسقاط التُهم المنسوبة للشيخ مطر يونس وإطلاق سراحه فورا وبلا شروط، كونه سجين رأي تم اعتقاله لا لشيء إلا لممارسته بشكل سلمي حقه في حرية التعبير. وأفاد بيان للمنظمة، أن مطر يونس، 48 عاما، ضرير ومحفظ قرآن بمسجد زالنجي وأب لثمانية أطفال. واعربت العفو الدولية عن تخوفها من أن يخضع الشيخ مطر لظروف لا إنسانية، أو أن يتعرض جرّاء استمرار اعتقاله لفترات طويلة للخطر أو التعذيب أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة.