الكرملين: قمة البشير وبوتن تستبق مباراة فرنسا وكرواتيا



11:50 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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موسكو – وكالات

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع الرئيس عمر البشير، قبل المباراة النهائية في بطولة العالم بكرة القدم غداً (الأحد).

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين: “سيتم اللقاء قبل المباراة النهائية. على الأغلب، أجل سيحدث اللقاء”.

وغادر البشير، أمس (الجمعة)، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، يُجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وسيشهد البشير إلى جانب (25) من رؤساء الدول، ختام نهائيات كأس العالم

وستتركز المحادثات بين الرئيسين على العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية، بجانب ترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار خاصة في المجالات الزراعية ومجالات الطاقة.

كما تتطرق إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية، الذي يتم بدعم روسي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول “البريكس” عوض أحمد الجاز، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الدفاع الفريق أول عوض ابنعوف، ووزير الدولة المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت.

وكان في وداع رئيس الجمهورية في مطار الخرطوم، النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ رئيس مجلس الوزراء القومي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.