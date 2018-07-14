قمة رئاسية في موسكو اليوم الكرملين يعلن عن لقاء بين بوتين والبشير قبل نهائي كأس العالم

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14-07-2018, 11:49 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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قمة رئاسية في موسكو اليوم الكرملين يعلن عن لقاء بين بوتين والبشير قبل نهائي كأس العالم

    11:49 PM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    موسكو- الخرطوم: الصيحة

    وصل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، ويشهد مساء غدٍ الأحد ختام نهائيات كأس العالم إلى جانب 25 من رؤساء الدول، في وقت أعلن فيه "الكريملين" أن البشير سيلتقى بوتين قبل نهائي كأس العالم غدًا الأحد.

    وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن البشير سيجري مباحثات مع الرئيس الروسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

    وتتركز المحادثات بين الرئيسين على العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية بجانب ترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار خاصة في المجالات الزراعية ومجالات الطاقة، إضافة إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية الذي يتم بدعم روسي.

    ويضم الوفد المرافق للرئيس نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البريكس عوض الجاز، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الدفاع الفريق أول عوض إبنعوف، ووزير الدولة مدير عام مكاتب الرئيس، حاتم حسن بخيت.

    وكانت تقارير صحفية قد نشرت قائمة صادرة عن القصر الرئاسي تضم أكثر من 20 شخصًا سيرافقون الرئيس إلى فعاليات نهائي كأس العالم بموسكو، فضلًا عن وثيقة أخرى يطالب فيها نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البريكس عوض الجاز، وزير الخارجية الروسي بالترتيب لزيارة البشير.

    وكان النائب الأول، رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح وعدد من الوزراء والمسؤولين قد شاركوا في وداع البشير بمطار الخرطوم ظهر أمس الجمعة قبيل إقلاعه إلى موسكو.
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