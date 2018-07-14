اختفاء الادوية المنقذة للحياة من الصيدليات..



08:39 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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حذرت مصادر بالقطاع الصحى بولاية سنار من عودة الاسهالات المائية مرة اخرى ، عقب التردى البيئى المريع الذى تشهده الولاية حاليا نتيجة هطول أمطار غزيرة .

وكشف مصدر صحى عن ظهور حالات إسهالات وسط الاطفال فى قرى محلية سنجة تشبه اعراضها الإسهالات المائية وفى الخرطوم اشتكى المرضى من اختفاء بعض الادوية من الصدليات من ضمنها أدوية منقذة للحياة وعقاقير الشلل الرعاش والبنسلين والإسبرين والقطرات.

وارجع مصدر صيدلى اختفاء بعض الأدوية إلى السياسة التي اتبعتها شركات الأدوية للتعامل بالكاش مع الصيدليات، وتوقع زيادة قادمة في أسعار أدوية بنسبة تتراوح بين( 30 ــ35)