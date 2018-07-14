حركة مناوي تصف تصريحات قطرية حول سلام دارفور بالهمبتة وتضليل الرأي العام



08:37 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وصفت حركة تحرير السودان قيادة مناوي تصريحات ادلى بها مسؤولون عن نجاح تنفيذ وثيقة الدوحة وعدم إعادة فتحها للتفاوض بانها كذوبة ومتناقضة وتضليل للرأي العام وهمبتة واستهلاك سياسي معهود من قبل الحكومة

واعتبر علي ترايو كبير مفاوضي الحركة حديث ممثل وزير الخارجية القطرية مطلق ماجد القحطاني وممثل بعثة اليوناميد ، عقب الاجتماع الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء، ترديداً لمواقف الحكومة

وقال إن ذلك يفقدهما الحيادية المطلوبة فى الوساطة. واكد ترايو ان وثيقة الدوحة ولدت ميتة، وأن الأزمة في الإقليم لم تبارح مكانها.

وكان ممثل وزارة الخارجية القطرية مطلق القحطاني شدد خلال مخاطبته لاجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة يوم الأربعاء على أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض، ولا يمكن بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى، ووقال إن وثيقة الدوحة تم تنفيذها بنسبة 85 %