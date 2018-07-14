

08:36 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



نفى الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج "المغتربين"، كرار التهامي، الادعاءات بأن تكون الحكومة قد قررت إلزام المغترب بتحويل أمواله بسعر البنك المركزي لمدة خمس سنوات لأجل منحه إعفاءً جمركياً.



وأفاد التهامي "شبكة الشروق" في توضيح حول ما يتعلق بالإعفاء الجمركي للمغتربين، إن ما يُشاع في بعض من منصات ومواقع التواصل الإلكتروني، بأن ما يتم تداوله أفكار خرافية، وثقافة "واتسابية" تشوش على العاقل والجاهل وأضاف "هذا إعلام ممنهج يقصد به دائمًا قطع الطريق أمام كل فكرة إصلاحية وهو صناعة خاطئة كاذبة".



وقال التهامي إن فكرة تحويلات المغتربين في الأصل مستمدة من أطروحات وأفكار المغتربين الذين طلبوا أقل من ذلك، مبيناً أنه ليس المطلوب أن تحول لمدة خمسة أعوام، ولكن هذا الامتياز يتكرر كل خمسة أعوام.



وتابع "الشخص يمكن أن يحول اليوم ويستحق الامتياز فوراً وعليه يكون تحويله الذي يستلمه فوراً لمدة ساعة وليس خمسة أعوام، ويمكن أن يستلم سيارة، أوالمبلغ الذي حوله".



ونوه التهامي أن الدولة قررت منهجًا جديدًا في إدارة الهجرة، ووضعت بين أيدي المغتربين أكبر حزمة حوافز وإصلاحات اقتصادية في تاريخ الهجرة السودانية بل والأكثر شمولاً ورحابة في المنطقة الأفريقية والعربية وربما العالم من حولنا.