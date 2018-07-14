حزب الأمة يعلن وصول المهدي إلى لندن في (زيارة تعبوية)

08:06 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم:الصيحة



أعلن حزب الأمة القومي، أمس الجمعة، عن وصول زعيمه الصادق المهدي إلى لندن مساء اليوم السبت، في زيارة قال إنها للتعبئة دون أن يحدد ما إذا كانت العاصمة البريطانية ستكون مقرًا لإقامته بعد أن منعته مصر من دخول أراضيها.



ورفضت السلطات المصرية في 30 يونيو دخول المهدي أراضيها لدى عودته من برلين، وحينها سرت توقعات بأن زعيم طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة سيتوجه إلى لندن، بعد أن غادر مطار القاهرة إلى "أبو ظبي".



وقال تعميم صحفي لحزب الأمة القومي ببريطانيا وآيرلندا أمس إنه "يُعلن عن وصول الإمام الصادق المهدي، رئيس نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية وإمام الأنصار ورئيس الحزب إلى لندن مساء السبت في زيارة للتواصل التعبوي مع سودانيي المهجر في بريطانيا".



وأهاب حزب الأمة القومي بكافة القوى السودانية المشاركة في استقباله بمطار هيثرو بصورة قومية، "دعماً للأجندة الوطنية".



وقال إنه سيُنظم بالتعاون مع قوى "نداء السودان" ببريطانيا برنامج زيارة المهدي، "التي ستكون قومية ومعبرة عن وحدة الصف الوطني الساعي لإحلال السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل في ربوع وطننا الحبيب".



وفي مطلع فبراير 2018 غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة حيث اختارها للمرة الثانية منفىً اختياريًا له.



وقبلها في يناير 2017 عاد المهدي بعد غياب استمر 30 شهرًا أمضاها في القاهرة، التي اتخذها، حينها أيضًا، منفًى اختياريًا منذ أغسطس 2014 بعدما اعتقلته السلطات شهرًا بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات ضد مدنيين في مناطق النزاع.



وعلى إثر اختيار تحالف "نداء السودان" المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح.



لكن زعيم حزب الأمة القومي قال إنه غير آبه بهذه الإجراءات واعتبرها "كيدية" ورهن عودته للسودان بـ "إنجاز مهام وطنية". |Articles |News |مقالات |بيانات