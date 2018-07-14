قيادات سياسية وأهلية تعلن انضماهما لمنبرالسلام العادل بالنيل الأبيض



08:04 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عبدالهادى عيسى



أعلنت مجموعة كبيرة من القيادات والإدارت الأهلية بمحلية السلام في ولاية النيل الأبيض، انضمامها لحزب لمنبر السلام العادل مؤكدين انحيازهم التام لبرامج الحزب ورؤيته الشاملة تجاه القضايا الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على هوية وعقيدة الأمة.



ورحب الأمين السياسى لحزب منبرالسلام العادل، محمد أبوزيد كروم، بمبادرة المجموعة المنضمة للمنبر، وقال إنها ثمثل إضافة حقيقية للحزب مؤكدًا بأن رؤية المنبر تجد القبول لدى قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، مشيراً إلى أن الحزب ماضٍ فى خطه وتوجهاته التي قام من أجلها، خاصة التحديات الكبيرة التى تواجه الوطن. واعتبر كروم أن انضمام المجموعة الجديدة للمنبر تثبت مدى صدقية الحزب والمنضمين له لجهة أن الحزب لم يقدم لهم أية إغراءات أو حوافز كما يفعل الآخرون، مشبهاً انضمام المجموعة الجديدة بالفتح الكبير للمنبر لما تملكه القيادات التي بايعت الحزب من كسب وتاريخ في المنطقة. ووعد كروم بالتعاون الكامل مع المجموعة الجديدة لتحقيق الفائدة الوطنية قائلاً إن أبواب المنبر ستكون مفتوحة لهم.



من جهته أكد رئيس منبرالسلام العادل بولاية النيل الأبيض، سعيد بشير حمد، اعتزام المجموعة التي أعلنت انضمامها للحزب زيارة المركز الرئيسى للمنبر بالخرطوم في الأيام القادمة لمقابلة قيادة الحزب في المركز لمزيد من التشاور والتنسيق، مؤكدا بأن انضمام المجموعة الجديدة يعتبر إضافة حقيقية ودعمًا لبرامج الحزب السياسية بالولاية والسودان .