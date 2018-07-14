الحزب الشيوعي السوداني يحذر من مجاعة قادمة بالسودان

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14-07-2018, 08:01 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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الحزب الشيوعي السوداني يحذر من مجاعة قادمة بالسودان

    08:01 PM July, 14 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    قطع الحزب الشيوعي السوداني بأن البلاد قادمة على مجاعة وحذر الحزب من استحفال أزمة الوقود والمحروقات التي تشهدها العاصمة والأقاليم وآثارها السالبة على قطاع الزراعة من تحضير للموسم الزراعي وقال ان الوضع ينذر بحدوث مجاعة لا محالة،
    واشار الحزب في تصريح عقب اجتماع لسكرتارية اللجنة المركزية أن مناطق عديدة من البلاد تشكو ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح والذرة والدخن وغيرها من قوت المواطنين، كما طالت أزمة المحروقات قطاع النقل والمواصلات مما أدى لارتفاع أسعارها، وامتد تأثيرها ليشمل قطاع الكهرباء في المحطات التي تعمل بالمواد البترولية حسب بيان الهيئة.
    في وقت أشاد الحزب بموقف قطاع المهن الصحية بالحزب الشيوعي في العاصمة القومية لفضحه مخازي النظام في هذا القطاع الحيوي والهام المرتبط بحياة المواطنين وكشفه لانتشار داء الحصبة في الولايات المختلفة بالأرقام .
    وناشدت سكرتارية الحزب جميع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وفنيين وممرضين بالسعي لتكوين لجنة قومية وتحويل قضايا العمل الصحي لعمل جماهيري بإشراك مختلف الهيئات والفئات فيه باعتباره عملاً مرتبطاً بحياة الناس والاستمرار في كشف قصور السلطات وسياساتها التي دمرت هذا القطاع تدميراً كاملاً.
    وشجبت السكرتارية موقف برلمان السلطة الرافض لطلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد أعضائه رغم تقديم كل الوثائق والمستندات التي تبرر طلب رفع الحصانة توطئة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بقضايا فساد، علماً بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. مما يوضح بجلاء عدم مصداقية النظام ومؤسساته في محاربة الفساد.
    ولفتت السكرتارية إلى الاوضاع المعيشية المتردية وشدد ت على ضرورة مطالبة العاملين في الدولة بالضغط على النقابات والسلطة من اجل تحسين الاجور لمقابلة التردي الاقتصادي وارتفاع الجنوني للاسعار،
    و جددت السكرتارية موقف الحزب السابق والرافض لقرار سحب قوات اليوناميد من دارفور قبل وقف الحرب وإحلال السلام في الاقليم لأن من شأن ذلك إستمرار معاناة المواطنين
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